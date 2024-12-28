Топ-события воскресенья: «Милан» — «Рома», АПЛ, «Тур де Ски», волейбол и МЧМ по хоккею

Насыщенное 29 декабря: «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка» — в финале Кубка России, классика «Спортинг» — «Бенфика» и ждём Овечкина на льду!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Анахайм Дакс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК Анахайм Дакс Анахайм Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли сухую серию Матвей Мичков?

«Филадельфия» преодолела тяжёлый старт сезона и сейчас активно борется за плей-офф. А вот у нашей молодой звёздочки наметился первый спад – Мичков не набирает очки уже шесть встреч подряд. И самое неприятное, что Матвей абсолютно незаметен на площадке. Может, хорошая игра и итоговая победа взбодрят российского форварда?

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🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Каролина» реванш?

Буквально сегодня ночью «Нью-Джерси» победил «Каролину», причём сделал это довольно-таки уверенно. «Каролина» угодила в небольшое пике – команда проиграла три матча из четырёх и уже идёт третьей в своём дивизионе. Одна из причин спада – игра Мартина Нечаса. Чех активно начал регулярку, шёл на первом месте в списке бомбардиров, но сейчас уже пять матчей провёл без очков. Прервёт неудачную серию?

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🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Панарин или Кучеров?

«Рейнджерс» угодили в длительный кризис – команда Лавиолетта стабильно проигрывает и находится на дне Столичного дивизиона. «Тампа» же хороша – большинство работает, лидеры в большом порядке, а Джон Купер вновь показывает, насколько он опытный тренер. «Молнии» являются очевидным фаворитом. Шансы «синерубашечников» минимальны?

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ждать возвращения Овечкина?

Весь хоккейный мир находится в ожидании, когда вернётся Александр Овечкин на лёд. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери не дал чёткого ответа на этот вопрос, сказав достаточно обтекаемые фразы. Но и без Ови матч должен получиться убойным – команды борются за верхушку конференции. Кто выйдет победителем?

🏀 4:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 29 декабря 2024, воскресенье. 04:30 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «воины» соберутся без лидера?

Старт сезона-2024/2025 для «Голден Стэйт Уорриорз» получился отличным – команда была в топ-5 атакующего и защитного рейтинга, а главное – играла великолепно. Сейчас ситуация удручает – «воины» проиграли 7 из 10 последних матчей. На очереди – встреча с «Финикс Санз». Клуб из Аризоны тоже не хватает звёзд с неба, имея аналогичный результат в последних играх. Удастся ли Кевину Дюранту обыграть соперника без Стефена Карри?

🏒 14:00: «Витязь» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК Витязь Московская область Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: исправится ли «Спартак» за провал в матче с «Куньлунем»?

«Спартак» хоть и находится в верхней половине турнирной таблицы играет очень нестабильно – подопечные Жамнова допускают много ошибок в обороне, а порой по щелчку просто выключаются. Получить такого соперника после провала в матче с «Куньлунем» — не лучшая перспектива. Первое звено «Витязя» способно доставить проблемы любой команде. Получится ли сделать то же самое в этом матче?

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🎿 14:30: Лыжные гонки, Кубок мира, масс-старт, 15 км, классический стиль, женщины

Интрига: сможет ли Йохауг включиться в борьбу?

Терезе Йохауг после первого этапа «Тур де Ски» проигрывает американке Джессике Диггинс 1 минуту и 9 секунд. И если это отставание после классического масс-старта существенно не сократится, шансы норвежки на победу в общем зачёте снизятся. Поэтому стоит ждать от Йохауг мощной гонки, а все остальные будут стараться её не отпустить.

🎿 16:45: Лыжные гонки, Кубок мира, масс-старт, 15 км, классический стиль, мужчины

Интрига: сколько Амундсен сможет отыграть у Клебо?

Йоханнес Клебо уверенно захватил лидерство на «Тур де Ски», выиграв коньковый спринт. На классический масс-старт он выйдет под первым номером, имея в запасе 59 секунд преимущества над своим главным конкурентом в борьбе за победу в общем зачёте Харальдом Амундсеном. Сможет лидер Кубка мира хоть что-то отыграть у Клебо, который в текущем сезоне не слишком удачно проводит дистанционные гонки?

⚽️ 17:30: «Лестер Сити» — «Манчестер Сити», АПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выиграет ли «Сити» хотя бы этот матч?

Одна победа в 13 играх – «Манчестер Сити» недавно стал худшей командой АПЛ, начиная с 1 января. Впереди встреча с «Лестером» – аутсайдером АПЛ, цель которого в этом сезоне сохраниться в АПЛ. Пока выходит не очень, ведь команда в зоне вылета. Нт едва ли их можно назвать безоговорочными аутсайдерами в матче с «Сити». Там сейчас всё настолько непредсказуемо, что мало кто понимает, чего ожидать. Либо крупной победы, либо продолжения мрачной серии.

🏐 19:30: «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка», Кубок России, женщины, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: навяжет ли борьбу «Ленинградка»?

Казанский клуб идёт уверенной поступью к очередному трофею. Пока никто не смог обыграть команду Зорана Терзича. Может быть, получится у «Ленинградки»? Петербургский клуб – явный андердог, но в одной игре может случиться всё что угодно.

⚽️ 20:00: «Ювентус» — «Фиорентина», Серия А, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: может, «Юве» всё-таки проиграет?

Команда Тьяго Мотты – единственная в Серии А, которая до сих пор ни разу не проиграла. Правда, это не позволяет идти даже в топ-3: «Ювентус» после 17 матчей только шестой. А ничьих у них больше, чем побед – 10 против семи. Так что с одной стороны, правильный менталитет и всё остальное, с другой – натужная победа на аутсайдером «Монцей». Поэтому всё относительно. У «Фиорентины» более весёлая команда. И в таблице они выше. Так что вряд ли кто-то удивится, если флорентийцы всё-таки похоронят серию соперника.

⚽️ 20:15: «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль», АПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» продолжит движение к титулу?

Команда Арне Слота не проигрывает уже 22 матча. А последние встречи убедили всех вокруг, что потенциал команды огромен: сначала разгром «Тоттенхэма» (6:3), потом волевая победа над «Лестером» (3:1). Впереди – «Вест Хэм», который после небольшого кризисного отрезка тоже пришёл в себя. Однако главная проблема команды – забитые мячи. Всего 23 за 18 матчей. Совсем скромно для команды, которая претендует называться середняком. Едва ли у «Ливерпуля» возникнут серьёзные проблемы, даже несмотря на фактор гостевого поля.

🏒 22:30: США U20 — Финляндия U20, молодёжный чемпионат мира — 2025, группа А

Интрига: американцы не оставят шансов финнам?

Сборная США – главный фаворит МЧМ. Да, есть канадцы, но пока что родоначальники хоккея выглядят тяжело. Финны же, по обыкновению, привезли крепкую, но отнюдь не звёздную команду. Фаворит следующего драфта Джеймс Хагенс набрал в первом матче четыре очка и всерьёз претендует на звание лучшего бомбардира турнира. Пополнит ли Джеймс лицевой счёт в матче с Суоми?

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⚽️ 22:45: «Милан» — «Рома», Серия А, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Рома» вышла из кризиса?

В последних пяти матчах у римлян четыре победы. Причём все очень убедительные. Со стороны кажется, что Раньери не стал внедрять в замученные головы игроков хитрые тактические планы и просто позволил им делать то, что они умеют. А уж по именам состав «Ромы» – точно для борьбы за самые высокие места. И ведь сработало – Дибала забивает и отдаёт, Довбик и остальные тоже в порядке. Так что «Милану», которого в этом сезоне качает, точно будет нелегко.

⚽️ 23:30: «Спортинг» — «Бенфика», Примейра, 16-й тур

Интрига: вернётся ли «Спортинг» в лидеры?

После ухода Аморима результаты «Спортинга» полетели вниз. А недавняя ничья с «Жил Висенте» привела к тому, что на первое место вышла «Бенфика», которая здорово выглядит после прихода Бруно Лажи. Так что перед очной встречей именно «Бенфика» кажется фаворитом. И если они победят, то могут отскочить от преследователей уже на четыре очка. А это будет серьёзным поводом считать, что чемпион может поменяться. С другой стороны, нельзя исключать и то, что «Спортинг» всё-таки соберётся. И вспомнит, почему именно их ещё недавно считали главным фаворитом сезона.