Топ-события воскресенья: «Милан» — «Рома», АПЛ, «Тур де Ски», волейбол и МЧМ по хоккею

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Посмотреть все события 29 декабря в Матч-центр
- 🏒 00:00: «Анахайм Дакс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 4:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 14:00: «Витязь» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
- 🎿 14:30: Лыжные гонки, Кубок мира, масс-старт, 15 км, классический стиль, женщины
- 🎿 16:45: Лыжные гонки, Кубок мира, масс-старт, 15 км, классический стиль, мужчины
- ⚽️ 17:30: «Лестер Сити» — «Манчестер Сити», АПЛ, 19-й тур
- 🏐 19:30: «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка», Кубок России, женщины, финал
- ⚽️ 20:00: «Ювентус» — «Фиорентина», Серия А, 18-й тур
- ⚽️ 20:15: «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль», АПЛ, 19-й тур
- 🏒 22:30: США U20 — Финляндия U20, молодёжный чемпионат мира — 2025, группа А
- ⚽️ 22:45: «Милан» — «Рома», Серия А, 18-й тур
- ⚽️ 23:30: «Спортинг» — «Бенфика», Примейра, 16-й тур
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Время в материале указано по Москве.
🏒 00:00: «Анахайм Дакс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: прервёт ли сухую серию Матвей Мичков?
«Филадельфия» преодолела тяжёлый старт сезона и сейчас активно борется за плей-офф. А вот у нашей молодой звёздочки наметился первый спад – Мичков не набирает очки уже шесть встреч подряд. И самое неприятное, что Матвей абсолютно незаметен на площадке. Может, хорошая игра и итоговая победа взбодрят российского форварда?
🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: возьмёт ли «Каролина» реванш?
Буквально сегодня ночью «Нью-Джерси» победил «Каролину», причём сделал это довольно-таки уверенно. «Каролина» угодила в небольшое пике – команда проиграла три матча из четырёх и уже идёт третьей в своём дивизионе. Одна из причин спада – игра Мартина Нечаса. Чех активно начал регулярку, шёл на первом месте в списке бомбардиров, но сейчас уже пять матчей провёл без очков. Прервёт неудачную серию?
🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: Панарин или Кучеров?
«Рейнджерс» угодили в длительный кризис – команда Лавиолетта стабильно проигрывает и находится на дне Столичного дивизиона. «Тампа» же хороша – большинство работает, лидеры в большом порядке, а Джон Купер вновь показывает, насколько он опытный тренер. «Молнии» являются очевидным фаворитом. Шансы «синерубашечников» минимальны?
🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: ждать возвращения Овечкина?
Весь хоккейный мир находится в ожидании, когда вернётся Александр Овечкин на лёд. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери не дал чёткого ответа на этот вопрос, сказав достаточно обтекаемые фразы. Но и без Ови матч должен получиться убойным – команды борются за верхушку конференции. Кто выйдет победителем?
🏀 4:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: «воины» соберутся без лидера?
Старт сезона-2024/2025 для «Голден Стэйт Уорриорз» получился отличным – команда была в топ-5 атакующего и защитного рейтинга, а главное – играла великолепно. Сейчас ситуация удручает – «воины» проиграли 7 из 10 последних матчей. На очереди – встреча с «Финикс Санз». Клуб из Аризоны тоже не хватает звёзд с неба, имея аналогичный результат в последних играх. Удастся ли Кевину Дюранту обыграть соперника без Стефена Карри?
🏒 14:00: «Витязь» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: исправится ли «Спартак» за провал в матче с «Куньлунем»?
«Спартак» хоть и находится в верхней половине турнирной таблицы играет очень нестабильно – подопечные Жамнова допускают много ошибок в обороне, а порой по щелчку просто выключаются. Получить такого соперника после провала в матче с «Куньлунем» — не лучшая перспектива. Первое звено «Витязя» способно доставить проблемы любой команде. Получится ли сделать то же самое в этом матче?
🎿 14:30: Лыжные гонки, Кубок мира, масс-старт, 15 км, классический стиль, женщины
Интрига: сможет ли Йохауг включиться в борьбу?
Терезе Йохауг после первого этапа «Тур де Ски» проигрывает американке Джессике Диггинс 1 минуту и 9 секунд. И если это отставание после классического масс-старта существенно не сократится, шансы норвежки на победу в общем зачёте снизятся. Поэтому стоит ждать от Йохауг мощной гонки, а все остальные будут стараться её не отпустить.
🎿 16:45: Лыжные гонки, Кубок мира, масс-старт, 15 км, классический стиль, мужчины
Интрига: сколько Амундсен сможет отыграть у Клебо?
Йоханнес Клебо уверенно захватил лидерство на «Тур де Ски», выиграв коньковый спринт. На классический масс-старт он выйдет под первым номером, имея в запасе 59 секунд преимущества над своим главным конкурентом в борьбе за победу в общем зачёте Харальдом Амундсеном. Сможет лидер Кубка мира хоть что-то отыграть у Клебо, который в текущем сезоне не слишком удачно проводит дистанционные гонки?
⚽️ 17:30: «Лестер Сити» — «Манчестер Сити», АПЛ, 19-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: выиграет ли «Сити» хотя бы этот матч?
Одна победа в 13 играх – «Манчестер Сити» недавно стал худшей командой АПЛ, начиная с 1 января. Впереди встреча с «Лестером» – аутсайдером АПЛ, цель которого в этом сезоне сохраниться в АПЛ. Пока выходит не очень, ведь команда в зоне вылета. Нт едва ли их можно назвать безоговорочными аутсайдерами в матче с «Сити». Там сейчас всё настолько непредсказуемо, что мало кто понимает, чего ожидать. Либо крупной победы, либо продолжения мрачной серии.
🏐 19:30: «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка», Кубок России, женщины, финал
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: навяжет ли борьбу «Ленинградка»?
Казанский клуб идёт уверенной поступью к очередному трофею. Пока никто не смог обыграть команду Зорана Терзича. Может быть, получится у «Ленинградки»? Петербургский клуб – явный андердог, но в одной игре может случиться всё что угодно.
⚽️ 20:00: «Ювентус» — «Фиорентина», Серия А, 18-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: может, «Юве» всё-таки проиграет?
Команда Тьяго Мотты – единственная в Серии А, которая до сих пор ни разу не проиграла. Правда, это не позволяет идти даже в топ-3: «Ювентус» после 17 матчей только шестой. А ничьих у них больше, чем побед – 10 против семи. Так что с одной стороны, правильный менталитет и всё остальное, с другой – натужная победа на аутсайдером «Монцей». Поэтому всё относительно. У «Фиорентины» более весёлая команда. И в таблице они выше. Так что вряд ли кто-то удивится, если флорентийцы всё-таки похоронят серию соперника.
⚽️ 20:15: «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль», АПЛ, 19-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Ливерпуль» продолжит движение к титулу?
Команда Арне Слота не проигрывает уже 22 матча. А последние встречи убедили всех вокруг, что потенциал команды огромен: сначала разгром «Тоттенхэма» (6:3), потом волевая победа над «Лестером» (3:1). Впереди – «Вест Хэм», который после небольшого кризисного отрезка тоже пришёл в себя. Однако главная проблема команды – забитые мячи. Всего 23 за 18 матчей. Совсем скромно для команды, которая претендует называться середняком. Едва ли у «Ливерпуля» возникнут серьёзные проблемы, даже несмотря на фактор гостевого поля.
🏒 22:30: США U20 — Финляндия U20, молодёжный чемпионат мира — 2025, группа А
Интрига: американцы не оставят шансов финнам?
Сборная США – главный фаворит МЧМ. Да, есть канадцы, но пока что родоначальники хоккея выглядят тяжело. Финны же, по обыкновению, привезли крепкую, но отнюдь не звёздную команду. Фаворит следующего драфта Джеймс Хагенс набрал в первом матче четыре очка и всерьёз претендует на звание лучшего бомбардира турнира. Пополнит ли Джеймс лицевой счёт в матче с Суоми?
⚽️ 22:45: «Милан» — «Рома», Серия А, 18-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Рома» вышла из кризиса?
В последних пяти матчах у римлян четыре победы. Причём все очень убедительные. Со стороны кажется, что Раньери не стал внедрять в замученные головы игроков хитрые тактические планы и просто позволил им делать то, что они умеют. А уж по именам состав «Ромы» – точно для борьбы за самые высокие места. И ведь сработало – Дибала забивает и отдаёт, Довбик и остальные тоже в порядке. Так что «Милану», которого в этом сезоне качает, точно будет нелегко.
⚽️ 23:30: «Спортинг» — «Бенфика», Примейра, 16-й тур
Интрига: вернётся ли «Спортинг» в лидеры?
После ухода Аморима результаты «Спортинга» полетели вниз. А недавняя ничья с «Жил Висенте» привела к тому, что на первое место вышла «Бенфика», которая здорово выглядит после прихода Бруно Лажи. Так что перед очной встречей именно «Бенфика» кажется фаворитом. И если они победят, то могут отскочить от преследователей уже на четыре очка. А это будет серьёзным поводом считать, что чемпион может поменяться. С другой стороны, нельзя исключать и то, что «Спортинг» всё-таки соберётся. И вспомнит, почему именно их ещё недавно считали главным фаворитом сезона.