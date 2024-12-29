«Приоритет в «Ростове» отдаётся тем, кто помоложе». Что происходит с карьерой Чернова

Основной левый защитник «Ростова» последних двух сезонов в нынешнем неожиданно для многих перестал быть первым выбором. У Евгения Чернова всего пять матчей в РПЛ, что стало сюрпризом и для него самого.

В интервью «Чемпионату» Евгений рассказал:

как выбраться из кризисного периода, мог ли Карпин уйти. И поддержал судей;

об отпуске и почему снорклинг – это круто;

о личной статистике: почему принял свою нынешнюю роль, но не смирился с ней;

о будущем: что будет после футбола?

«Такая история, как у нас, сейчас происходит с «Манчестер Сити»

– «Ростов» завершил первую часть на седьмом месте. И возглавляет группу, которая преследует топов. Можно ли лучше или на данный момент это предел?

– Наверное, всегда можно лучше. У нас получилось отличное начало сезона, реально показывали классный футбол. Пусть и не всегда с желаемым результатом. Потом – неудачный отрезок осенью, когда совсем не побеждали. Хорошо, что в конце получился суперпериод перед паузой («Ростов» победил в четырёх матчах РПЛ подряд. – Прим. «Чемпионата»).

– Как вы к нему пришли?

– Мы с июля в постоянной работе. Принципиально ничего не менялось. Пахали и рассчитывали, что вот-вот что-то изменится. В итоге нам залетало почти всё, а в ворота соперника – ничего. Однако посыл от тренеров был такой: «Ребята, мы работаем на максимуме, но сейчас такой период. И он обязательно закончится». К счастью, так и случилось. Мы продолжали делать то, что делали, и это дало результат.

Ведь такая же история, как у нас, сейчас происходит с «Манчестер Сити». Обсуждали это с Виталием Витальевичем Кафановым. Спросил у него, что происходит с командой. Он ответил, что это временно. И они должны проявить характер. Но сейчас мы видим, что дело не только в характере. Мы вышли из этого кризиса, а они в него угодили – и пока не могут ничего сделать.

Валерий Карпин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

– Уже много слов сказано про этот отрезок – с 14 сентября по 1 ноября. Основной посыл: команда не переживала, продолжала работать. Но неужели вообще не было мыслей в духе: мы сейчас же можем докатиться до зоны вылета?

– У меня не было. У тех, с кем близко общаюсь, – тоже. Я же вижу настроение внутри команды и понимаю, что все были спокойны. И убеждены, что серия прервётся.

– Почему Карпин постоянно обозначает именно эту задачу – не вылететь? Почему не ставится задача попасть в топ-8? У «Ростова» состав же явно не для борьбы за места внизу таблицы.

– Здесь сложный момент. Всё-таки Валерий Георгиевич уточняет, что изначально мы должны набрать определённое количество очков, чтобы обеспечить себе место в РПЛ. Понятно, мы профессионалы и на каждую игру выходим с мыслью побеждать. И хочется бороться за места как можно выше. Это очевидная вещь. Может, со стороны Карпина это в первую очередь мотивация для нас набрать 33 очка. И тогда уже будут другие задачи.

– Карпин в этот непростой период много говорил о судьях. И постоянно отвечал на вопросы о своём увольнении. Был ли хоть один момент, когда вы подумали, что он сейчас может на эмоциях подать в отставку?

– Не было. Георгич часто даёт громкие интервью, мы уже привыкли. Но понимали, что команду он не бросит. Внутри чувствовалось, что он уверен и понимает, как преодолеть этот этап.

– Как вы считаете, существует ли хотя бы одна команда в мире или в РПЛ, которая может быть довольна тем, как её судят?

– Кажется, в отношении судей какая-то нездоровая повестка. Я хотел бы высказаться в их поддержку: это тоже люди, которые могут ошибаться. Плюс есть видеоассистенты, эксперты. Постоянно внедряются новые правила, меняются трактовки. Не знаю, как в их головы вмещается столько информации. Все люди делают ошибки: футболисты, тренеры, спортивные директора. Работу судей тоже надо уважать. А у нас привыкли их только критиковать. Всегда и во всём они виноваты.

– Вы уже много лет в футболе. Нет ощущения, что с каждым годом внимания к этой проблематике всё больше? И почему так?

– Может, развитие соцсетей. И рядовой болельщик, который не особо пристально погружён в футбол, посмотрел матч и решил высказаться. Заходит в какой-нибудь канал и выражает свою позицию. Это же самое лёгкое. Никто не хочет погружаться в нюансы, заглядывать глубже.

– Цель Ростова на весну всё та же – не вылететь?

– Даже чуть больно слышать такие слова о клубе. Конечно, хочется бороться за более высокие места. Состав у нас позволяет это делать. Теперь важно доказать это делом. А не просто говорить. Тем более мы в «Ростове» за свои слова отвечаем.

– Данила Глебова снова отправляют в «Динамо» и «Спартак». Не писали ему?

– Пропустил этот момент. От вас впервые слышу. Ничего об этом не знаю.

Даниил Глебов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как Чернов проводит отпуск. И почему ищет черепаху

– Общественность начала скучать по РПЛ с первого дня паузы. Как с этим у футболистов и конкретно у вас?

– Сейчас момент, когда хочется меньше пользоваться телефоном и ничего не читать. Наслаждаться временем с семьёй. Недавно понял: в какой-то момент точно выключил режим созидателя и включил наблюдателя. Так что мы сейчас на море. А я наблюдаю за счастливыми лицами детей, жены и себя. Нужно перезагрузиться. Был тяжёлый год, надо отключиться.

– Даже не читаете ленты новостей?

– В курсе каких-то. Но не очень глубоко погружён.

– Ваше главное развлечение в отпуске?

– Беру детей, надеваем маски и занимаемся снорклингом. У меня дочка подросла, она с удовольствием плавает на риф и наблюдает. Тут нет особых развлечений, так что это – одно из основных. Везде разный риф, поэтому всегда интересно. Я лично очень хочу увидеть черепаху, но пока этого ни разу не удавалось. В дикой природе встретить её – большая редкость. Даже увидеть акулу и ската проще.

Евгений Чернов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

– Есть ли какие-то дела или необычные увлечения, которые вы реализуете в отпуске?

– Здесь их не так много: проводим много времени с Сергеем Петровым и его семьёй. Придумываем что-то на песке – игры с ракетками, теннисбол. Активностей всё равно хочется, ведь сложно всё время лежать на пляже.

– А молчит ли во время отпуска командный чат или есть те, кто что-то туда швыряет даже во время отпуска?

– Сейчас молчит. Так что, надеюсь, ребята тоже хорошо отдыхают. Перезагрузка после такого года и правда нужна.

Почему Чернов перестал быть основным

– Теперь про вас: только пять матчей в РПЛ. Так мало, возможно, не было с сезона-2018/2019, когда вы ещё бегали за «Зенит». Как вы сами отвечаете на вопрос, почему так происходит?

– Здесь можно много рассуждать. Я планирую написать об этом большой пост в своём телеграм-канале. Но, если тезисно, из летнего отпуска я вернулся с прекрасным настроением, первое время всё получалось. Потом начался чемпионат и наступило непонимание, почему я присел на скамейку. Однако работать надо было продолжать. А дальше – принятие той роли, которая сейчас у меня есть. Да, я не игрок стартового состава. Но много помогаю на тренировках, даю советы. И хочу показать: даже если ты проводишь пять матчей за полгода, ты не должен бросать якорь. Непонятно, что будет завтра или через неделю. Всегда должен быть готовым.

– Но в итоге вы поняли, почему Вахания заменил вас на левом фланге?

– Моё мнение: «Ростов» стремится к омоложению. На перспективу ближайших лет. Может, появится возможность участвовать в еврокубках. Поэтому приоритет отдаётся тем, кто помоложе. Я принимаю это. И понимаю свою роль в команде.

– Насколько это тяжело принять психологически?

– А кто сказал, что я принял такую ситуацию? Нет. Каждый день я тренируюсь и составляю конкуренцию. Да, мне тяжело и непривычно. Я очень хочу играть, не смирился с этой ситуацией. И сейчас, во время отпуска, это особенно понимаю.

Илья Вахания Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Было ли общение с Карпиным на этот счёт – каким он видит в принципе ваш статус в команде? То есть человека, который готов страховать?

– У меня – нет. Я из тех футболистов, которые никогда не ноют. И не просят объяснить что-то. Если тренер посчитает нужным, он подойдёт. Ко мне не подходили. Поэтому я сам делал выводы, исходя из своего опыта.

– Это же странно. Ладно вы – опытный футболист, но ведь в такой ситуации может оказаться 18-20-летний парень.

– Я себя вспоминаю в 18-20 лет. И мне было важно, чтобы тренер тогда подходил и объяснял мою роль в команде. Это сильно мотивировало. И я был готов рвать. Знаю очень много молодых футболистов, которые тоже подходят и интересуются моим мнением. Недавно один из них сказал: «Как так, почему ты не играешь, но радуешься в случае побед?» Отвечал: «Поверь, в твоём возрасте у меня голова кипела, если я не играл!» Сейчас действительно воспринимаешь чуть проще. Но только из-за опыта. А не из-за исчезнувшего желания играть.

– Как можно вернуть прежнюю роль в команде?

– Мне сложно сказать. Тяжело уже что-то вернуть. Учитывая, что команда идёт на седьмом месте. Сейчас я принимаю эту роль, но что будет завтра или 10 января – я не знаю.

Возможный уход из «Ростова», вариант в США и что будет после футбола

– Появлялись ли мысли о возможном уходе?

– Я адекватно воспринимаю происходящее. И ещё раз повторюсь: хочу играть в футбол. И все сценарии, чтобы получить желаемое, я буду рассматривать.

– У вас 120 матчей за «Ростов». Можно ли сказать, что это главная команда в вашей карьере?

– В 115 матчах я был твёрдым игроком стартового состава. И, конечно, это крутое время. Провести 13 матчей за «Зенит», за который ты болел с детства, – тоже класс. Провести сезон в «Тосно» в прекрасном коллективе, когда тебе все помогают, – тоже ценно. Сыграть за «Краснодар» в Лиге чемпионов – счастье. Я не могу разделить, что главное, а что не главное. Везде были какие-то особенные моменты.

– При этом недавно прочитал, что где-то пять лет назад вы могли оказаться в США. Это правда?

– Абсолютная. У меня тогда заканчивался контракт с «Зенитом», и я был свободным. С агентом связался клуб «Филадельфия», который был настроен серьёзно. Приглашали приехать, осмотреться и принять решение. Но на тот момент посчитал, что в России я не добился всех своих целей. И хотел остаться здесь. Однако интерес из США правда был серьёзный – предлагали четырёхлетний контракт, который мы не приняли.

Евгений Чернов в «Зените» Фото: РИА Новости

– Вообще, у вас карьера довольно насыщенная: играли за «Зенит», «Краснодар», хоть и родились в Томске. Есть ли что-то, о чём жалеете?

– Недавно мы говорили с помощником тренера вратарей в автобусе. И я ему задал вопрос: «Николаевич, вы о чём-то жалеете?» И он начал рассказывать какие-то вещи. Я же абсолютно ни о чём не жалею. Понимал, что отдавал и отдаю себя футболу полностью.

Мне, кстати, звонят знакомые ребята, которые уже закончили. Спрашивают, почему не играю. И добавляют: мол, раз такая ситуация, то можно и расслабиться. Но я не могу. Просто не могу отдаваться на 80%. Чтобы как раз потом отвечать на вопрос о сожалениях.

– Контракт с «Ростовом» у вас до 2026 года. Когда футболисту 32, уже возникают мысли, что будет после?

– Конечно. Сейчас не вижу себя тренером. Это работа 24 на 7, а я и так мало вижу свою семью. Так что готов посвящать себя своей семье. У нас есть множество хобби, мест, которые мы хотим посетить. Какое-то дело у меня будет для души, но пока не готов его озвучивать.

Медиаактивность мне тоже интересна. Телеграм-канал, YouTube – всё это я буду развивать. Есть определённые цели – к этому я буду идти. Но это всё потом – сейчас я соскучился по футболу. И люблю его. Когда пойму, что не скучаю, – тогда закончу.