20 сюжетов в футболе, по которым мы запомним этот год

Завершающийся 2024 год получился богатым на футбольные события. Мы решили собрать главные — по миру и отдельно по России. Начнём с 20 главных мировых. Какое из них зацепило вас больше всего, а какое — меньше?
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Непобедимый «Байер» прервал гегемонию «Баварии»
«Бавария» поставила чемпионства на могучий поток, забрав «Серебряную салатницу» 11 раз подряд. 12-я маячила где-то рядом — не зря мюнхенцы ударно вышли на трансферный рынок и за одних только Гарри Кейна и Кима Мин Джэ отвалили суммарно € 145 млн. И тут в Германии появилась новая сила — команда Хаби Алонсо. Она вообще не замечала сопротивления, постоянно вырывала победы в концовках, ни разу не проиграла (причём суммарно 51 раз кряду во всех турнирах) и накопила солидный 17-очковый задел. Причём даже не над «Баварией», а над ещё одной сенсацией — «Штутгартом». Кубок также в копилке. Великий сезон, о котором будут помнить десятилетиями.
Сборная Испании — снова лучшая
Испанцы крошили всех на рубеже нулевых и 10-х, а потом ушли в тень. Вырваться из неё получилось в этом году. Испания показывала наиболее яркий футбол на Евро, стала первой победившей во всех матчах турнира командой и как никто другой заслужила титул. Дани Карвахаль и Марк Кукурелья забетонировали фланги обороны, Родри царил в центре поля, Фабиан Руис и Дани Ольмо блестяще конструировали атаки, Ламин Ямаль и Нико Уильямс уничтожали любую защиту. Путь испанцев явно не назвать лёгким: «группа смерти» с Италией и Хорватией, смелая Грузия и топ-соперники в лице Англии, Германии и Франции в плей-офф — парней Луиса де ла Фуэнте не смог остановить никто. И даже травмы Родри с Карвахалем не помогли.
Убийственный кризис в «Манчестер Сити»
Так плохо команде Пепа Гвардиолы за всю его великую тренерскую карьеру не было никогда. В конце сентября надолго сломался в скором обладатель «Золотого мяча» Родри, а вскоре вместе с ним и весь футбол «Манчестер Сити». Одна победа и три ничьих за 13 матчей — подобная серия заставила бы попрощаться клуб с любым тренером, кроме Пепа. К тому же не так давно продлившего контракт до лета 2027 года. Игра команды в атаке стала хаотичной, а оборона превратилась в решето. На нервах каталонский специалист стал истязать себя, расцарапав лицо и голову, плюс чуть не кинулся в драку с насмехавшимся над ним фанатом. От былой уверенности не осталось и следа, как и шансов на очередное чемпионство. Возможно, стоило почувствовать момент и вовремя уйти, как это сделал Юрген Клопп?
Невероятное восхождение Ямаля
Ламин Ямаль — настоящий уникум. За основу «Барселоны» он дебютировал ещё весной 2023 года, когда ему было 15 (!) лет, а стабильно там появляться начал осенью. Заодно заиграв в сборной. Но всё же 2024-й стал для него по-настоящему прорывным. Юный вингер стал одним из лучших игроков Евро-2024: уничтожал соперников крышесносными скоростными обводками и забил французам в полуфинале. Сравнения с Лео Месси, который в 2007-м позировал с младенцем Ямалем, и премия Golden Boy — как само собой разумеющееся. Ламину до сих пор не исполнилось и 18, а его трансферная стоимость уже составляет € 180 млн. Дороже только Винисиус и Эрлинг Холанд (оба — € 200 млн). Похоже, мы на пороге эры Ямаля.
Слот с ходу сделал «Ливерпуль» машиной
Юрген Клопп оставил Арне Слоту боеспособную команду, тем не менее заданный «Ливерпулем» темп по-настоящему восхищает. За первую половину сезона мерсисайдцы уступили всего раз, да и то это случилось ещё в сентябре. В остальном 22 победы и всего три ничьих! В АПЛ, даже с учётом матча в запасе, «красные» везут шесть очков «Арсеналу», и они единственные, кто выиграл все шесть встреч общего этапа Лиги чемпионов. Особенно запомнились победы над «МЮ» (3:0), «Байером» (4:0), «Реалом» (2:0) и «Ман Сити» (2:0). Настоящий каток. Во многом такой темп стал возможен благодаря феноменальной форме Мохамеда Салаха, который в 32 года и не думает снижать к себе требования и оформил немыслимые 19+15 за 25 выходов на поле. Привет, «Золотой мяч»?
Гасперини наконец-то завоевал с «Аталантой» трофей
Джан Пьеро Гасперини давно сделал из «Аталанты» конфетку, смотреть за игрой которой — одно удовольствие. Тем не менее максимум, чего он мог добиться, — три бронзы Серии А и выход в четвертьфинал ЛЧ. Этот год наконец-то стал прорывным. Сейчас бергамаски лидируют в чемпионате. Если получится удержать первое место, следующий подобный текст без них также не обойдётся. А пока констатируем победу в Лиге Европы. Команда вихрем прошлась по плей-офф, убрав с пути и будущих чемпионов Португалии «Спортинг», и сильный «Марсель», и сам «Ливерпуль». А в финале нанесла «Байеру» дебютное поражение в сезоне. Отрадно, что поучаствовал в европоходе и Алексей Миранчук. Да, россиянин не играл в финале, зато прежде выходил на поле исправно и оформил четыре голевых передачи.
Родри еле вырвал «Золотой мяч» у Винисиуса
Впервые за долгие годы церемония вручения «Золотого мяча» не стала пустой формальностью и держала в напряжении. До последнего было непонятно, кому же достанется главный индивидуальный трофей года — Винисиусу или Родри. Ещё за месяц до награждения авторитетная испанская Marca выдала инсайд, якобы «Реал» уведомили — приз достанется их вингеру. Бразилец даже зарезервировал чартерный рейс для себя и своего окружения, чтобы отпраздновать победу в центре Парижа. И вот утром в назначенный день поползли слухи, что подготовка Вини была напрасной и лучшим назначат Родри. А когда стало известно о бойкоте «Реалом» церемонии, сомнений уже не осталось. Позже Винисиус взял награды от FIFA и Globe Soccer, но, согласитесь, это слабое утешение.
Выход сборной Грузии сначала на Евро, а затем и в его плей-офф
До 2024 года сборная Грузии ни разу не пробивалась на крупный международный турнир. При старом формате грузинские футболисты вновь наблюдали бы за чемпионатом Европы со стороны, однако им помогло успешное выступление в Лиге наций. Обыграв в плей-офф за выход на Евро Люксембург и Грецию, Хвича Кварацхелия и компания осчастливили свою страну в первый раз. А во второй получилось уже летом. Поражение от Турции (1:3) в 1-м туре не сломило Грузию: ничья с Чехией (1:1) и сенсационный вынос Португалии (2:0) дали ей дорогу в 1/8 финала. Пройти Испанию не получилось (1:4), и всё же грузины и так всех покорили. Сейвы Георгия Мамардашвили, бомбардирский талант Жоржа Микаутадзе, ставшего с тремя голами одним из лучших снайперов турнира: перформанс Грузии — настоящая сказка.
Старт нового формата ЛЧ и его неожиданные результаты
Главный еврокубок изменился до неузнаваемости. Как, впрочем, и два остальных, но всё же сконцентрируем внимание на Лиге чемпионов. Больше нет никаких групп — только общая таблица, где всё крайне запутанно. Раньше топ-клубы зачастую легко делали результат, и последние туры становились формальностью. Теперь можно напрямую выйти в четвертьфинал, только ради этого необходимо попасть в восьмёрку лучших из 32 команд. Попадание в топ-24 и, соответственно, проход в 1/8 финала — задача тоже весьма непростая. После шести туров из восьми, например, довольно низкое 20-е место занимает «Реал». На грани вылета находится и «Ман Сити» с его 22-м местом, а «ПСЖ» и вовсе 25-й. Зато французские «Брест» и «Лилль» сенсационно забрались в топ-8. Турнир стал абсолютно непредсказуемым и будет держать в напряжении до самого конца.
Криштиану забил 900-й гол в карьере и гонится за 1000-м
Этот мужчина вообще стареет? В феврале Криштиану Роналду исполнится 40 лет. К юбилейному рубежу он подойдёт минимум с 916 голами. Причём 900-й он забил совсем недавно — в сентябрьском матче Лиги наций принёс португальцам победу над Хорватией (2:1). Понятно, что уровень саудовской лиги, как бы Криш ни возвышал её над Лигой 1, заметно уступает ведущим. Но с массовым притоком звёзд он не так уж и плох, а Роналду настрелял за год 41 гол. Едва ли он завершит карьеру, пока не пробьёт отметку в 1000 забитых мячей, так что как минимум пару лет легендарный португалец ещё отыграет. То есть как раз до ЧМ-2026, который, вполне вероятно, станет его прощальным шоу.
Клопп и «Ливерпуль» больше не вместе
Юрген Клопп сделал «Ливерпуль» снова великим: первое чемпионство за 30 лет и постоянная плотная борьба с неудержимым «Сити», три выхода в финал Лиги чемпионов и одна победа, уйма других титулов. Но вот пришло время прощаться. Немец мог принести ещё немало пользы, но за девять лет на «Энфилде» «выгорел» и нуждался в более спокойной работе — без лишних нервов и давления. Смотря за мучениями Пепа Гвардиолы в нынешнем сезоне, ещё больше укрепляешься в мысли, что уходить нужно вовремя. Юрген оставил легендарное наследие, а с начала 2025 года станет консультантом большой системы «Ред Булл».
Месси выиграл вторую Копа Америка подряд, а Бразилия провалилась
Первые 20 лет XX века сборная Аргентины упорно доказывала, что её кто-то проклял: четыре финала Кубка Америки, решающий матч ЧМ-2014 — всё мимо. Но затем ей всё воздалось. В 2021-м аргентинцы наконец-то стали лучшими на континенте, в следующем году взяли Кубок мира, а теперь вновь царствуют в Америке. Команда Лео Месси не испытала проблем на групповом этапе, поочерёдно разобравшись с Канадой, Чили и Перу. В четвертьфинале Эквадор оказал достойное сопротивление и всё же уступил в серии пенальти, хотя Месси-то как раз попытку не реализовал. Снова Канада и Колумбия — тоже аут. Солировал, впрочем, не Месси, у которого только гол канадцам, а Лаутаро Мартинес с пятью голами. Бразилия же, напротив, не вскарабкалась даже в полуфинал — её тормознул Уругвай. Как знать, подними Винисиус кубок над головой, возможно, именно ему достался бы «Золотой мяч».
Кроос неожиданно завершил карьеру в 34 года
Из вечной мадридской связки Тони Крооса и Луки Модрича прогнозировалось куда более скорое завершение карьеры хорвата. Получилось наоборот. Легендарный немец в мае, перед финалом Лиги чемпионов и чемпионатом Европы, ко всеобщей неожиданности объявил, что устал от футбола. В СМИ писали, что в шоке от этого находились даже футболисты «Реала», то есть Тони держал в неведении в том числе одноклубников, а Карло Анчелотти и тренерский штаб мадридцев узнали о решении Крооса только за несколько часов до официального объявления. Физическая форма полузащитника позволила бы ему провести ещё как минимум пару-тройку сезонов. Вместо этого он ушёл на пике, в очередной раз стал победителем ЛЧ, классно отыграл на Евро и был таков.
«Реал» — снова лучший
«Реал» — победитель Лиги чемпионов. С одной стороны, ситуация максимально привычная. С другой — мадридцы вырвали трофей «с мясом». Шесть из шести побед на групповом этапе? Легко. «Наполи», «Брага» и берлинский «Унион» конкуренции не составили. С «Лейпцигом» в 1/8 финала было сложнее, и всё равно испанцы шагнули дальше (1:0, 1:1). «Манчестер Сити» планомерно душил их, а в ответном матче и вовсе насоздавал столько моментов, что хватило бы на весь плей-офф. «Реал» не постеснялся действовать вторым номером, отметился гениальной реализацией и дотерпел до серии пенальти, где был точнее (4:4 в сумме, 4:3 пен.). «Бавария» была лучше до 88-й минуты ответного матча, и тут внезапно Хоселу оформил дубль (4:3 в сумме). Пиком стала победа на классе над дортмундской «Боруссией» (2:0). «Реал» нельзя хоронить даже при самых критических ситуациях, и он вновь это продемонстрировал.
Рука Кукурельи повлияла на судьбу Евро и правила футбола
В дополнительное время четвертьфинала Евро-2024 при счёте 1:1 на 106-й минуте Джамал Мусиала пробил по воротам Уная Симона, и мяч попал в руку Марка Кукурельи. Судья Энтони Тейлор не наказал испанцев 11-метровым, что вызвало горячие споры. Эпизод мог изменить абсолютно всё, ведь обе команды показывали самую яркую игру на турнире. Тем не менее британец поступил на тот момент в рамках правил из-за естественного положения руки Марка. Испания прошла дальше и забрала трофей, после чего, основываясь на случившемся, трактовку подобных инцидентов изменили! С тех пор за соприкосновение руки и мяча следует наказывать строже — за исключением случаев, когда конечность находится очень близко к телу или прижата к нему. В случае Кукурельи было иначе: рука увеличила площадь тела. Представляете, как стало досадно немцам?
«Челси» наконец-то выздоровел
После вынужденного прощания с Романом Абрамовичем «Челси» натурально лихорадило. Новому владельцу клуба Тодду Боули хватило нескольких месяцев, чтобы развалить империю, которую российский бизнесмен выстраивал годами. Американец бессистемно швырял деньгами, сумасбродно менял тренеров, постоянно переплачивал, в том числе за совсем незрелых футболистов, и довёл команду до того, что далеко не все могли хотя бы поместиться в раздевалке. В конце сезона-2023/2024 бизнесмен убрал одержавшего пять побед подряд Маурисио Почеттино, и это казалось ещё одним сумасбродным решением. Неизвестно, как аргентинский тренер проявил бы себя дальше, но его сменщик Энцо Мареска действительно вернул клубу приставку «топ». Испанец моментально отказался от множества игроков, выдал в АПЛ серию из восьми встреч без поражений и ведёт «Челси» в топ-3 к Новому году. После 12-го и шестого мест. Такой ренессанс заслуживает аплодисментов.
Мбаппе наконец-то перешёл в «Реал»
В лучших традициях «Санта-Барбары», эта сага тянулась годами и постоянно наполнялась неожиданными поворотами. Килиан Мбаппе грезил о «Реале» с детства, тем не менее парижская золотая клетка никак его не отпускала. Несколько раз казалось, что вот теперь-то всё точно получится. Особенно в мае 2022 года. Всё было уже практически согласовано. Нападающий побывал в Мадриде, о его трансфере должны были объявить после финала Лиги чемпионов. В итоге Килиан выбил у «ПСЖ» лучшие условия и остался, а Флорентино Перес в ответ назвал его предавшим мечту человеком и сказал, что такой Мбаппе ему не нужен. Через два года, видимо, француз изменился в лучшую сторону: не стал вновь переподписывать контракт и всё-таки уехал в Мадрид. Пожалуй, по эпичности эта история переплюнула даже эпопею с уходом Неймара из «Барселоны».
Новая яркая «Барселона» при Флике
В коронавирусном 2020-м Ханс-Дитер Флик, будучи тренером «Баварии», громил «Барселону» с унизительным счётом 8:2. Этим летом он сам возглавил каталонцев. И пусть молодая команда при нём крайне нестабильна и идёт только третьей в Ла Лиге, до середины ноября она выглядела волшебно. Играя в ярком атакующем стиле, соперников сине-гранатовые щёлкали как орешки. Огромные перевесы стали нормой: 7:0 с «Вальядолидом», 5:0 с «Янг Бойз», 5:1 с «Вильярреалом» и «Севильей» и так далее. Но, разумеется, без убедительных побед над «Баварией» и «Реалом» «Барса» в наш список не попала бы. Мюнхенцам как следует отомстили и огорчили четырьмя голами, тогда как сами каталонцы пропустили лишь раз. А мадридцы и вовсе устроились на 0:4, постоянно забирались в офсайд и выглядели беспомощно. Независимо от результатов сезона, волшебная барселонская осень останется в памяти.
Развязка в гонке за титулом АПЛ и снятие проклятия «Сити»
На финише сезона АПЛ «Арсенал» вплотную преследовал «Манчестер Сити» и к 34-му туру отставал на два очка. Как раз перед исторически сложным для команды Гвардиолы выездом к «Тоттенхэму»: ранее в рамках Премьер-лиги «шпоры» выбили четыре подряд домашних успеха. Сложилась уникальная ситуация: болельщики «Тоттенхэма» яростно болели против своих же игроков, лишь бы чемпионом не стали ненавистные «канониры». Они праздновали голы «Сити», чем сделали больно тренеру «шпор» Ангелосу Постекоглу: «Это худший опыт, который я когда-либо переживал во время игры». Сон Хын Мин не реализовал выход один на один при минимальном отставании в счёте. Пеп Гвардиола от напряжения падал на газон, а Холанд оформил дубль, и его команда золото не упустила.
Скучная сборная Англии едва не победила на Евро
При Гарете Саутгейте сборная Англии наконец-то стала успешной. Но вот в чём парадокс: её футбол, даже несмотря на космический подбор игроков, был лучшей альтернативой снотворному. Гарри Кейн, Букайо Сака, Джуд Беллингем, Фил Фоден, Коул Палмер — на клубном уровне они феерили, а в составе сборной будто выходили их бледные копии. Созданию голевых моментов англичане предпочитали сонливое ватокатство, только в одном матче из семи создав больше одного ожидаемого гола — со Швейцарией. И там же гениально разыграли угловой, пятью передачами назад доведя мяч до собственного вратаря. Тем не менее каждый раз Англия проходила дальше. Не повезло только в финале, когда Дани Ольмо на последних минутах вынес мяч из пустых ворот и не дал случиться овертайму. Удивительная команда.