20 сюжетов в футболе, по которым мы запомним этот год

Завершающийся 2024 год получился богатым на футбольные события. Мы решили собрать главные — по миру и отдельно по России. Начнём с 20 главных мировых. Какое из них зацепило вас больше всего, а какое — меньше?

В ходе голосования сюжеты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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