Самые высокооплачиваемые игроки Ла Лиги за 12 лет

Телеграм-канал «Мяч Production» проанализировал, какие футболисты в Ла Лиге зарабатывали больше всех за последние 12 сезонов. Как же выглядит топ этих игроков?