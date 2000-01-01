Самые высокооплачиваемые игроки Ла Лиги за 12 лет
Телеграм-канал «Мяч Production» проанализировал, какие футболисты в Ла Лиге зарабатывали больше всех за последние 12 сезонов. Как же выглядит топ этих игроков?
Сезон-2013/2014 — Роналду
В «Реале» Криштиану зарабатывал € 31,87 млн.
Сезон-2014/2015 — Месси
Лионель в «Барселоне» тогда получил € 29,63 млн.
Сезон-2015/2016 — Месси
Зарплата Лионеля снизилась до € 28,47 млн.
Сезон-2016/2017 — Месси
Прибыль аргентинца взлетела до € 38,28 млн.
Сезон-2017/2018 — Месси
Тогда Лионель получил € 39,62 млн.
Сезон-2018/2019 — Месси
Зарплата аргентинца увеличилась до € 70,76 млн.
Сезон-2019/2020 — Месси
Прибыль форварда — € 71 млн.
Сезон-2020/2021 — Месси
Лионель сохранил доход на прежнем уровне — € 71 млн.
Сезон-2021/2022 — Азар, Бэйл
Эден и Гарет в том «Реале» получали по € 31,25 млн.
Сезон-2022/2023 — Азар
Эден зарабатывал € 31,25 млн.
Сезон-2023/2024 — Левандовски
Роберт в прошлом сезоне получал € 27,08 млн.
Сезон-2024/2025 — Левандовски
Зарплата форварда в «Барселоне» — € 33,33 млн.
Самые высокооплачиваемые игроки Ла Лиги за 12 лет
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