Грустные итоги года. Люди футбола, ушедшие от нас в 2024-м

Конец года — это не только время, когда принято подводить какие-то приятные итоги. Мы вспоминаем людей, которых не стало. В списке — немало очень известных личностей, по которым скучает весь футбольный мир.

Марио Загалло (9.08.1931 — 5.01.2024)

Марио Загалло Фото: CBF

Человек по прозвищу Старый волк добился главных успехов в сборной Бразилии. Сначала Загалло дважды стал чемпионом мира (1958, 1962) как игрок, а в 1970-м привёл сборную к победе на первенстве планеты уже как тренер. Это первый человек в истории футбола, кто достиг такого результата в двух разных ролях. Более того, Загалло стал чемпионом мира и в 1994-м — тогда он был техническим координатором у главного тренера Карлоса Альберто Паррейры. Спустя четыре года Загалло остановился в шаге от победы на чемпионате мира — в финале сборная Бразилии не справилась с французами (0:3). А за год до этого привёл команду к победе на Кубке Америки. 92-летний Загалло ушёл из жизни в начале 2024-го.

Франц Беккенбауэр (11.09.1945 — 7.01.2024)

Франц Бекенбауэр Фото: Alex Grimm/Getty Images

Один из лучших защитников в истории футбола скончался на 79-м году жизни. Франц вошёл в историю самого популярного вида спорта. Сначала он стал чемпионом мира как игрок, а потом – как тренер. Беккенбауэр притягивал трофеи словно магнитом. Он провёл бо́льшую часть карьеры в «Баварии» и за это время стал четырёхкратным чемпионом ФРГ, четырёхкратным победителем Кубка страны, трёхкратным победителем Кубка европейских чемпионов, победителем Межконтинентального кубка и Кубка обладателей кубков. Ещё в его карьере были «Гамбург» и «Нью-Йорк Космос». С первым он стал чемпионом ФРГ, со вторым — трёхкратным победителем чемпионата США.

Получивший прозвище Кайзер защитник успешно выступал за сборную своей страны. Он собрал коллекцию из трёх медалей чемпионатов мира (золото, серебро, бронза) и стал чемпионом Европы. Плюс дважды получал «Золотой мяч». Талантливый человек талантлив во всём — так можно сказать о Беккенбауэре, ведь он проявил себя и на тренерском посту. Сделал сборную ФРГ чемпионом мира, «Марсель» — чемпионом Франции, а «Баварию» — чемпионом Германии и победителем Кубка УЕФА. Удивительный человек, которого очень не хватает футбольному миру.

Андреас Бреме (9.11.1960 — 20.02.2024)

Андреас Бреме Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Фланговый защитник забил восемь мячей в составе сборной ФРГ/Германии. Половину из них — на двух чемпионатах мира (1986, 1990). Любопытно, что Бреме забивал на турнирах исключительно в плей-офф. Самый памятный гол — в финале ЧМ-1990. Точный удар с 11-метровой отметки принёс сборной золотые медали турнира. Бреме побеждал в Бундеслиге с «Баварией» и «Кайзерслаутерном», в Серии А — с «Интером». С чёрно-синими он ещё и выиграл Кубок УЕФА. В 1990 году занял третье место в голосовании на «Золотой мяч». Бреме скончался в начале 2024 года. По словам жены Андреаса, он умер внезапно из-за остановки сердца.

Артур Жорже (13.02.1946 — 22.02.2024)

Артур Жорже Фото: Lutz Bongarts/Getty Images

Португальский тренер заскочил в Россию в 2003 году — подписал контракт с ЦСКА. Нельзя сказать, что этот период был для него удачным, несмотря на победу в Суперкубке России. Жорже здорово работал с «Порту» в 80-х годах прошлого века. Он трижды выигрывал чемпионат Португалии и довёл команду до успеха в Кубке европейских чемпионов. А ещё трижды побеждал в Суперкубке Португалии и один раз — в Кубке страны. В 90-х Жорже стал чемпионом Франции и победителем Кубка страны с «ПСЖ», у которого тогда ещё не было арабских денег. А в бытность игроком четыре раза брал чемпионат Португалии вместе с «Бенфикой». Жорже умер спустя несколько дней после того, как отпраздновал 78-й день рождения.

Василий Уткин (6.03.1972 — 19.03.2024)

Василий Уткин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Март 2024-го принёс шокирующую новость. Именно тогда ушёл из жизни комментатор Василий Уткин. Ему было всего 52 года. Честно говоря, в это до сих пор трудно поверить. Известие о смерти Василия глубоко потрясло футбольную часть России. Хотя об Уткине слышали и те, кто не особо интересуется самым популярным видом спорта. И это тоже своего рода признание.

Уткин стал важным человеком для многих современных комментаторов. Его отзывы превратились для некоторых из них в стимул для развития. Репортажи Уткина — отдельный вид искусства. Он был настоящим мастером своего дела. И даже сформировал футбольный язык — Уткин превосходно владел словом. Красноречие Василия будут вспоминать и спустя годы после его смерти.

Карл-Хайнц Шнеллингер (31.03.1939 — 20.05.2024)

Карл-Хайнц Шнеллингер Фото: Horstmüller/Imago/ТАСС

Ещё один легендарный немец, покинувший наш мир в 2024 году. Шнеллингер, в отличие от Беккенбауэра, так и не стал чемпионом мира, хотя дважды брал медали. Серебро — в 1966 году и бронзу — в 1970-м. Самым успешным для Шнеллингера был период карьеры в «Милане». Скудетто, три Кубка Италии, победа в Кубке европейских чемпионов, две победы в Кубке обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Отличная коллекция, не правда ли?

Ещё до отъезда в «Милан» Шнеллингер стал чемпионом Германии с «Кёльном» и победителем Кубка Италии с «Ромой». А в 1962 году занял третье место в голосовании на «Золотой мяч». Шнеллингера часто использовали на позиции флангового защитника, хотя он мог сыграть и в центре обороны, и на месте опорного полузащитника. После окончании карьеры он жил в Милане, где занимался бизнесом. Карл-Хайнц умер после продолжительной борьбы с болезнью.

Кевин Кэмпбелл (4.02.1970 — 15.06.2024)

Кевин Кэмпбелл Фото: Getty Images

Этот нападающий известен в первую очередь по выступлениям за «Арсенал» и «Эвертон». Кэмпбелл стал чемпионом Англии, победителем Кубка страны, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и Кубка обладателей кубков. Эти трофеи он завоевал вместе с лондонской командой. В составе «Эвертона» таких успехов не было, но Кевин стал первым темнокожим капитаном в истории ливерпульского клуба. Он завершил карьеру в 2007 году, после чего неплохо зарекомендовал себя в качестве телекомментатора и эксперта. В начале июня 2024-го Кевин лёг в больницу с сепсисом. Через пару недель его не стало.

Матия Шаркич (23.07.1997 — 15.06.2024)

Матия Шаркич Фото: Graham Chadwick/Getty Images

Шаркич скончался в один день с Кэмпбеллом. 15 июня — чёрная дата. Черногорский вратарь покинул наш мир очень рано — всего в 26 лет. Почти всю клубную карьеру голкипер провёл в Великобритании. 15 июня Шаркичу стало плохо в черногорском городе Будва. Друзья Матии оперативно вызвали скорую помощь, однако все попытки спасти жизнь футболиста не увенчались успехом. Он провёл последний матч в карьере за 10 дней до трагедии.

Свен-Йоран Эрикссон (5.02.1948 — 26.08.2024)

Свен-Йоран Эрикссон Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Швед прославился как тренер, а не как футболист. В бытность игроком он выступал исключительно на родине и не был хорошо известен массовому зрителю. Эрикссон начал тренерский путь в Швеции и добился первых успехов с «Гётеборгом». Чемпион Швеции, двукратный победитель Кубка страны, победитель Кубка УЕФА. Такие достижения позволили Эрикссону уйти на повышение — он заключил контракт с «Бенфикой». В лиссабонский клуб Свен-Йоран заходил дважды и в итоге стал трёхкратным чемпионом Португалии, победителем Кубка и Суперкубка страны, финалистом Кубка УЕФА и Кубка европейских чемпионов.

Эрикссон очень неплохо поработал в Италии. Завоевал Кубок страны с «Ромой» и «Сампдорией», а с «Лацио» и вовсе взял семь трофеев. Скудетто, два Кубка Италии, два Суперкубка Италии, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА. Сейчас «Лацио» может только мечтать о таких трофеях. Эрикссон трижды ездил со сборной Англии на крупные турниры — на всех команда доходила до четвертьфинала (дважды проигрывала там по пенальти). В начале 2024 года швед сообщил, что неизлечимо болен. Он дожил до конца августа и умер в кругу семьи.

Хуан Искьердо (4.06.1997 — 27.08.2024)

Хуан Искьердо Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Конец августа — трагедия в уругвайском футболе. Защитник Искьердо скончался в больнице, куда его увезли с поля на машине скорой помощи. У Хуана остановилось сердце в матче Кубка Либертадорес с «Сан-Паулу». Ситуация изначально была сложной, а позднее стало известно, что состояние игрока «Насьоналя» ухудшилось. Хуан провёл пять дней в больнице, врачи боролись за его жизнь. Но безуспешно — клуб объявил о смерти футболиста. За 10 дней до этого у Искьердо родился второй ребёнок.

Сол Бамба (13.01.1985 — 31.08.2024)

Сол Бамба Фото: Stu Forster/Getty Images

Защитник завершил карьеру в начале 2023 года, а перед этим провёл почти полсотни встреч за сборную Кот-д’Ивуара. В бытность футболистом Бамба выступал в основном в Великобритании. Он поиграл за английские клубы («Лидс», «Мидлсбро»), шотландские («Данфермлин», «Хайберниан»), валлийский «Кардифф Сити», итальянский «Палермо» и турецкий «Трабзонспор». В 2024-м стал тренером «Аданаспора». За три года до этого он успешно прошёл курс химиотерапии и победил лимфому. В августе 2024-го африканцу стало плохо перед одним из матчей, а потом он скончался в больнице. Ему было 39 лет.

Сальваторе Скилаччи (1.12.1964 — 18.09.2024)

Сальваторе Скилаччи Фото: Paolo Bruno/Getty Images

ЧМ-1990 — самое памятное событие в карьере Скилаччи. Итальянский нападающий забил шесть мячей на домашнем турнире — лучший результат на том первенстве планеты. Тото, как называли Скилаччи, получил не только «Золотую бутсу», но и стал самым ценным игроком чемпионата мира. Правда, сборная Италии так и не добралась до золотых медалей, но взяла бронзовые. Сам Скилаччи занял второе место в голосовании на «Золотой мяч». Тото поиграл за «Интер» и «Ювентус» — с каждым стал победителем Кубка УЕФА. Он ушёл из жизни в сентябре 2024 года после борьбы с раком толстой кишки. Скилаччи родился и умер в одном и том же городе — в Палермо.

Йохан Нескенс (15.09.1951 — 6.10.2024)

Йохан Нескенс Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Нескенс считался ключевой фигурой сборной Нидерландов в 70-х годах прошлого века. А лидером той команды был другой Йохан — Круифф. Нидерландцы дважды подряд доходили до финала чемпионата мира, однако в обоих случаях проигрывали хозяевам. В 1974 году их остановила сборная ФРГ, а в 1978-м — аргентинская команда. Нескенс известен в первую очередь по игре за «Аякс» и «Барселону». Он завоевал 17 трофеев, 10 из которых пришлись на период выступления за клуб из Амстердама. Нескенс трижды подряд побеждал в Кубке европейских чемпионов вместе с «Аяксом», а с «Барсой» брал Кубок обладателей кубков. Он умер в конце 2024 года, находясь в Алжире.

Джордж Болдок (9.03.1993 — 9.10.2024)

Джордж Болдок Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Этому футболисту был всего 31 год. Болдок начал играть за сборную Греции в 2022-м, так и не дождавшись приглашения в английскую национальную команду. Тело Джорджа обнаружили в бассейне. Прибывшие на место происшествия службы пытались реанимировать игрока, но безуспешно. Болдок провёл почти всю карьеру в Англии. В 2024 году он перебрался в греческий «Панатинаикос», но провёл за команду всего четыре матча.