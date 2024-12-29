Суперсерии лидера Серии А — конец. Почему «Аталанта» начала играть так поздно?!

«Аталанта» перед 18-м туром выбила 11 побед подряд в Серии А. Параллельно «Интер» разгромил «Кальяри» (3:0) и догнал бергамасков в таблице, так что продление серии им совсем не повредило бы. Только для этого нужно было включаться в игру с «Лацио» с первой минуты, а не с 45-й.

Начало матча с большим перевесом осталось за римлянами. Заметно выделялся Кастельянос: частенько обыгрывал бергамасков один в один и был безумно нацелен на ворота. В одном из эпизодов он дважды подряд напряг Карнезекки, а последующая попытка Гендузи с радиуса штрафной пришлась в штангу чуть ниже крестовины.

У «Аталанты» совсем не проходили позиционные атаки. Только после 20-й минуты бергамаски хоть как-то ответили: Дзаппакоста подкараулил небрежный вынос Чауны затылком и пробил рядом с ближней штангой. Но в целом преимущество «орлов» не вызывало вопросов и логично завершилось голом: Ровелла воспользовался хаосом в защите соперника и классным забросом за спину де Рону вывел Деле-Баширу один на один. У Фисайо хватило бы времени прочитать свежий выпуск спортивной газеты и заварить кофе. Пробить мимо выдвинувшегося Карнезекки ему и вовсе труда не составило.

По сравнению с «Аталантой», футболисты «Лацио» словно двигались на скорости Х1,5 и полностью забрали центр поля. Чудо, что в первом тайме римляне устроились только на минимальное преимущество. Хотя в добавленное время трёхходовка Дзаппакоста — Пашалич — Джимсити могла даже сравнять счёт: первый подал с левого края, второй высоко выпрыгнул и скинул на дальнюю штангу, где у третьего не получилось замкнуть. Впрочем, это лишь крохи по сравнению с сильным противодействием.

Фисайо Деле-Баширу празднует гол Фото: Marco Rosi/Getty Images

В перерыве Гасперини в надежде освежить игру чисто по позициям поменял Хина с Дзаппакостой на Коссуну с Куадрадо. В движении «Аталанта» действительно прибавила, и как раз колумбиец неплохо пробил головой с отскоком от газона вслед за мягеньким набросом Беллановы на дальнюю штангу. Не повезло — мяч разминулся с воротами. Вскоре и Самарджич с Дзаньоло сменили Пашалича с Де Кетеларе, что только помогло усилить давление.

Римляне тем временем об атаке помышлять совсем перестали, только Диа разок в контратаку выбежал и проверил реакцию Карнезекки. Лукман крутил в дальний угол из удобной позиции — Проведель среагировал кончиками пальцев. Были у нигерийца и другие шансы — например, бил в упор и угодил в штангу. На 88-й минуте команда Гасперини всё-таки дожала соперника: Дзаньоло забросил Лукману под выход один на один, а тот заметил справа Брешианини и не пожадничал.

Ничья в такой ситуации — тоже неплохо. И всё равно возникает вопрос: почему нельзя было так играть сразу? «Лацио» — не какая-нибудь «Мантова» или «Салернитана» из Серии В, чтобы давать ему такую привилегию. С бергамасками по итогам тура в случае победы над «Венецией» сравняется «Наполи». В ней сомнений практически никаких. Есть и отложенный матч у «Интера». Итальянский футбол в нынешнем сезоне как никогда радует интригой.