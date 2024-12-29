«Футбол на Сахалине загибается». Местный клуб рискует не дожить до весны

В ноябре 2019 года Юрий Дроздов приходил в гости к «Чемпионату» и выдал море классных историй из жизни «золотого» «Локомотива» и своей работы на Сахалине. Прошло пять лет: Дроздов всё так же трудится на краю России. Но теперь настроение у него совсем не такое оптимистическое, каким было тогда.

— Каким был уходящий год для вашего «Сахалина»?

— Работалось нормально. Были и положительные, и отрицательные моменты. Первый круг практически весь провели на острове. Второй — на выезде. Команда немного психологически была не готова, так как многие ребята не играли 12 встреч подряд. Один-два матча проиграли и потеряли уверенность. Потом долго не могли выбраться из этого положения.

— Когда и где думаете проводить сборы?

— Планировали 15 февраля собираться в Новороссийске и работать там до начала чемпионата. Но пока ничего не понятно. Никто ничего не говорит. Неизвестно, будет вообще команда или нет. Ушли в отпуск, я ни с кем не разговаривал. Знаю, что губернатор встречался с представителями всех видов спорта насчёт бюджета — про футбол ничего не было сказано. Так что не могу сказать, выйдем мы или нет. Вот такая ситуация перед Новым годом.

— Что значит «не выйдете»?

— Будет команда или нет. Даже не знаю, никто не говорит. Ни с футболистами, ни с тренерским или административным штабом никто не общался. Ушли в отпуск, будто ничего и не было… Вот она, специфика работы на острове.

— Тяжело развивать команду в таком месте?

— Игрока непросто уговорить сюда поехать. Чтобы пригласить футболиста, нужны большие деньги, а их сейчас во Второй лиге в буферной зоне «Б» нет. Надо платить или большую зарплату, или большие премиальные, давать подъёмные, бонусы. Плюс сложно найти квалифицированных футболистов даже для этой зоны. Обходились чем могли — ребятами, которые знают меня или моего помощника. За счёт этого собрали команду, которая в этом году хоть какой-то футбол показывала и заставила себя уважать в этой зоне. А что будет дальше, я даже не знаю.

Стадион «Сахалина» Фото: oneteamsakhalin.com

— Получается, ребята играют только из любви к футболу?

— Можно так сказать. Многие приезжают ненужные, когда из-за травм выбыли и были брошены агентами. В команды не приглашают, они отчаявшиеся. Для них это последний шанс где-то поиграть. Для них это остров надежд.

Летом 2023-го я в третий раз приехал работать на Сахалин. Могу сказать, что по сравнению с 2012 или 2018 годами в хорошую сторону ничего не поменялось. Как не было своих воспитанников, так и нет. Хотя поют дифирамбы, что у нас островная школа, выпускают их. По регламенту во Второй лиге должно быть два молодых игрока на поле до 23 лет. В этом году должны быть свои воспитанники 2003 года. Но этого года нет, 2004-го и 2005-го — тоже, у 2006-го успели взять двух лучших, которые изъявили желание побыть в команде. Говорится, что школа работает, а для чего работает, непонятно. Более-менее перспективных воспитанников отправляют с острова на континент, в любые другие команды. Уходят во Владивосток или Хабаровск, потому что там немного больше денег дают молодым. Многие ребята на Сахалине считают, что заиграют в других командах, куда их приглашают. На сегодняшний день в команде осталось два воспитанника. Никто не собирается возвращаться. Разговаривал с ребятами, кто тут в Москве, в «Химках», «Динамо». Говорят: «На остров играть за «Сахалин» не вернёмся». Только за большие зарплаты готовы. Это проблема. А если не будет команды, для чего вообще нужна детская школа?

— Футбол на острове загибается?

— Да. По большому счёту у нас один стадион — «Спартак». Есть ещё в парке, но это муниципальная арена, на которой проходят культурно-массовые мероприятия, концерты. «Спартак» построен в 1960-е годы, на нём занимаются легкоатлеты, а искусственному полю уже лет восемь. По-хорошему надо строить новый стадион, но никто не хочет, и никому это не надо. Развивают другие виды спорта: водные, баскетбол, стендовую стрельбу, будет с этого года женский хоккей. А футбол, который больше всего людей собирает, — не развивают.

— Пытались выяснить у руководства, что дальше?

— Мы генеральному директору всё расписали. Он должен был донести это губернатору. Не знаю, почему этого не произошло. Может, и донёс, но по профессиональной команде пока тишина. На школу выделяется хорошее финансирование, а на команду Второй лиги — нет.

Болельщица «Сахалина» Фото: oneteamsakhalin.com

— Что же вас в третий раз привело на Сахалин?

— Не хотелось сидеть на месте сложа руки, как делают некоторые. Ждут лучших предложений, но мне хочется всё время работать, набираться опыта. Только из-за любви к футболу пошёл — финансовая составляющая и близко не стояла.

— С кем-то из «золотого» «Локомотива», кто сейчас тренирует, на связи?

— Да, практически постоянно созваниваемся, если есть какие-то вопросы.

— Тренерские советы друг другу даёте?

— Ну да, в основном они.

— За РПЛ удаётся следить?

— Из-за разницы во времени и работы сложно. Но когда вернулся, последние четыре тура смотрел, ходил на стадионы. В основном на «Локомотив», да и на ФНЛ был.

— И как вам «Локо» в этом сезоне?

— Приятно удивил! Ушла группа ведущих игроков, а на их место поставили молодых и никому не известных. Дали им шанс проявить себя, и они им воспользовались. Тот же Батраков. Команда достойно выступила в первом круге. Отметил бы, что уровень футбола не упал. Нет больших соревнований, сборная отстранена, но уровень держится. Появляется много российских игроков, которых года четыре-пять назад с легионерами не допустили бы до игры. А сейчас им дают шанс. Карпин это видит и не боится вызывать молодых ребят в сборную.

— Кажется, сейчас лучшее время доверять своим воспитанникам.

— Ну да, а зачем тогда эти академии? Все говорят о школах «Спартака» и «Динамо», они выпускают большое количество воспитанников. Многие из них в арендах в Первой, Второй лигах. Сейчас время, чтобы играли свои. Нет притока иностранцев низкой квалификации. Работайте в академиях, готовьте ребят.

— Почему же в «Краснодаре» стало меньше воспитанников в составе?

— Скорее всего, «Краснодар» немного поменял вектор и нацелен выиграть чемпионство. Клуб прошёл всю вертикаль: начинал со Второй лиги, дошёл до РПЛ. Было много перестановок, смен тренеров. Сейчас занимают верхние строчки. Думаю, руководство сделало акцент на иностранцах, чтобы выиграть первое золото, показать, что затраты не напрасны. Тем более это частный клуб, где всё считается и оценивается.

— Верится, что «Краснодар» может выиграть в РПЛ?

— Если не будет терять очки, как в последних трёх турах, то да. До этого уверенно шли, но, может, усталость накопилась или недооценили соперника в концовке. Состав-то у них сбалансированный.

— Но «Зенит» тоже потерял очки в последних турах.

— У «Зенита» квалифицированные игроки. Подбор футболистов всё равно сказывается. Думаю, в последних турах произошла недооценка соперника. Многие уже были «на чемоданах». Видно, что «Акрон» вышел мотивированным против лидера. Была полная отдача, самоотверженно выступили, отсюда и результат. Для интриги всё хорошо складывается, вторая часть чемпионата будет интересной. В нижней части таблицы тоже идёт борьба — в ФНЛ никто не хочет. Попробуй оттуда потом выбраться! Сейчас там «Урал», «Сочи», «Балтика», которые в том году в РПЛ играли. Да те же тульский «Арсенал» или «Родина» тоже с большими задачами. Идёт приличная бойня!