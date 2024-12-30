«Женский футбол не менее зрелищный, чем мужской». Итоги года от футболистки «Зенита»

В 2024 году защитница «Зенита» Вероника Куропаткина стала чемпионкой России (в третий раз подряд), но пропустила чемпионский матч из-за травмы в сборной.

Ульяна Лукьянченко встретилась с нашей колумнисткой в Петербурге (да, Вероника сделала несколько топовых обзоров женской Лиги чемпионов). И вот итог! Разговор о том, как спортсмены переживают травмы, а ещё о популярности футбола в России, «Локомотиве», «Зените» и футбольном интеллекте.

Детство, Сочи и «Локомотив»

– Правда, что ты в детстве играла в футбол со своей бабушкой?

– Да, потому что всё лето обычно проводила у бабушки в Ставрополе. У неё и выбора не было: в детстве я играла во все виды спорта. Она приходила с работы, например, в пять, и вот с пяти до 11, когда уже фонари все потухли, мы играли в футбол или пионербол, бадминтон, волейбол. Обычно я её ставила в «ворота» около бетонной стены (эти ворота были нарисованы белой краской) и лупила по мячу. Старалась бить мимо неё, не всегда получалось. Мы смотрели вместе Евро-2008 и ЧМ-2010. Бабушка не была спортсменкой, но она научилась всему. Как-то я убежала играть в догонялки, а когда вернулась, обнаружила, что бабушка играет в бадминтон с каким-то другим ребёнком. Я обиделась, сказала: «Ба, ты чего, только со мной можешь играть». Потом другие дети пачками подходили ко мне и спрашивали разрешения поиграть с моей бабушкой.

– Как начался твой путь в футболе?

– Мой папа – бывший футболист, он учился в спецклассе, играл, подавал надежды, потом пошёл в армию, после чего не стал возвращаться в профессиональный спорт. Потом он с друзьями арендовал поле, чтобы поиграть, и начал брать меня с собой. Мне было года три. Я ходила по бровке, пинала мяч. Какие-то из его друзей тогда сказали: «Коль, смотри, она у тебя футболисткой будет». Когда мне было шесть, мы переехали в Лазаревское, под Сочи. Там была одна футбольная секция для мальчиков, и мой папа много раз ходил к тренеру, чтобы он записал меня в группу. Никак нельзя меня было вписывать в журнал, где были одни мальчики. Но папа смог его уговорить, и я стала тренироваться, ездить на соревнования, играла в основе. Мы до сих пор хорошо общаемся с тренером. Я как-то спрашивала у него: «А вы ставили меня в состав, потому что я девочка?». Он говорил: «Нет, если бы ты была хуже, я бы тебя не ставил». Однажды пыталась уехать в школу Олимпийского резерва в 13 лет в Подмосковье, но не смогла долго жить без родителей и попросилась обратно. Пока тренировалась с мальчиками, меня начали вызывать в юношеские женские сборные России – до 15, 17 и 19 лет. Также ездила играть за сборную Краснодарского края, «Кубаночку» и «Дончанку».

Вероника Куропаткина (слева) в юношеской сборной России Фото: Christian Hofer/Getty Images

– Когда всё-таки пришлось уехать?

– Я поступила в университет в Краснодаре и уехала туда. Училась на тренера, занималась самостоятельно в зале, играла за сборную, хотя у меня не было постоянного клуба. Википедия пишет, что я воспитанница «Кубаночки», хотя я даже ни разу не тренировалась с их основным составом. Но безусловно, я очень благодарна этому клубу за множество турниров и чемпионатов России, на которые меня приглашали.

– То есть «Локомотив» – твой первый профессиональный клуб?

– Да, я тогда шла после тренажёрки. По дороге звонят: «Здравствуйте, это «Локомотив», создаём женскую команду, организуем просмотр, приезжайте». Я даже не поверила сначала. Звоню маме и говорю: «Мам, я еду в Москву, не отговаривай, но дай денег на билет». Собрала чемодан, села на поезд и больше не вернулась. Прям в середине сессии в университете! Но в итоге я закончила университет по индивидуальному плану. Сейчас окончила магистратуру по спортивному менеджменту в Петербурге, в институте им. Лесгафта. Мне это ближе, чем тренерство. Хотя в целом я себя вижу скорее в другом амплуа. Ищу себя, как говорится.

Вероника Куропаткина в «Локомотиве» Фото: ЖФК «Локомотив»

Медиа, стендап и популярность женского футбола

– Например, какие сферы тебе интересны?

– Вот недавно пошла на курсы стендапа. Выступать на открытых микрофонах я пока не рискнула, это сложнее, чем кажется. Я один монолог на семь минут писала два месяца! Иногда ты думаешь, что шутка очень смешная, а она не заходит. Или наоборот – заезженная и в целом простая шутка вызывает смех. Также я ходила на курсы по импровизации, мне понравилось. Спустя два месяца у нас было живое выступление в клубе, и мне кажется, у меня круто получилось. Кстати, кто хочет раскрепоститься – очень классная вещь. И остроумие прокачивается.

– А про что у тебя был монолог?

– В основном про футбол. Нам сказали писать о том, что конкретно у тебя болит. Я написала монолог про популярность женского футбола. Точнее, непопулярность. Важно чередовать в шутках хорошее и плохое, чтобы было напряжение и разрядка. Кстати, было немного и про спортивную журналистику… Но там жёсткая шутка, не буду рассказывать.

В целом в стендап идут какие-то жизненные истории. Например, говорила, что лет пять назад на матче сборной России в Китае было 15 тысяч зрителей. А у нас сейчас столько может прийти, наверное, только на мужские матчи, на «Газпром Арену» или на суперпринципиальное дерби. В женской ЛЧ или английской Суперлиге собирается полный «Эмирейтс», это 60 тысяч человек. Понятно, что это встреча топов, «Арсенал» – «Манчестер Сити» или «Арсенал» – «Челси», но у нас же есть матчи «Зенит» – ЦСКА или «Зенит» – «Локомотив».

Матч ЖФК «Арсенал». Трибуны заполнены болельщиками Фото: Harry Murphy/Getty Images

– В Англии сильно вложились в развитие женского футбола после Олимпиады-2012, вот и результат. И Евро-2022 привлёк новую аудиторию.

– Понимаю, но у нас же и без этого было, что на «Рязань-ВДВ» ходили по 10 тысяч человек… Сейчас сложно, конечно, что у сборной мало матчей. С КНДР мы играли на классном стадионе «Москвич», там были зрители. Но как будто стали чуть меньше ходить на футбол, однако сейчас и разнообразия активностей больше. Помню, в детстве мы с папой ездили в Краснодар на встречу «Кубань» – «Зенит». Тогда был забит весь стадион. Это, конечно, круто!

– Сейчас стало менее зрелищно?

– Не знаю, мне кажется, женский футбол не менее интересен, чем мужской, в плане зрелищности. Лёгкими могут оказаться максимум два матча из 30. А 28 игр соперники на тебя настраиваются так, что бьются до последнего. Это относится ко всем командам, из любой части таблицы. Вот встреча с «Крыльями Советов» в Самаре, мы сыграли 2:1. Девчонки там рубились так, как будто от этого матча зависела жизнь человека. А потом в следующей встрече «Крылья» проиграли «Рубину». Вот как это?

Болельщикам нравится ходить на матчи женских команд, потому что там не увидишь пустых глаз. Плюс мы открытые, всегда со всеми общаемся. Будет очень круто, если в следующем сезоне на наш стадион «Смена» будет ходить ещё больше народу.

– Вы играли на «Газпром Арене». Как ощущения?

– Очень круто, но до поля не дотянешься. Одна болельщица написала недавно: «Спасибо, что вы с нами общаетесь, мы приходим после работы уставшие и заряжаемся на ваших играх». Меня часто спрашивают, что бы я выбрала: «Газпром Арену» или «Смену». Я выберу «Смену» вот такую, где она заполнена болельщиками. Там все находятся близко друг к другу, душевно, как дома. После матча обнимаемся, целуемся, родители – хоп, и кидают в нас своих детей. И вот уже у тебя на руках твой новый родственник, стоите фоткаетесь, обнимаетесь. Больше всего вспоминаю нашу игру с «Ростовом» два сезона назад, на «Смену» пришли 2500 болельщиков. Ощущения – космос, никогда не забуду. После каждого гола был громогласный всплеск, ты бежишь окрылённый.

Вероника Куропаткина в «Зените» Фото: ЖФК «Зенит»

– Еще ты активно общаешься с болельщиками в своём телеграм-канале.

– Да, я что-нибудь спрашиваю, читатели отвечают. Иногда завязывается диалог. Так, например, к нам на матч приехали две девочки из Белгорода. Их мама написала в комментариях, что у девчонок временно нет возможности поиграть в футбол. Мы начали общаться, и родители сделали девчонкам подарок на день рождения – билеты в Питер как раз в те дни, когда мы играли. С ними поехали ещё девочки из их команды, и мы позвали их всех к нам на игру. После матча много с ними болтали. Они были так рады, не представляешь! Билеты на женский футбол – для них как подарок на день рождения. А кто-то хочет айфон. Это трогательно. Потом присылали видео с эмоциями, так радостно было, что мы сделали что-то классное.

– На ваших матчах в целом много детей.

– Да, причём дети нас всех знают. То есть ты идёшь мимо них, они кричат: «О, Гриченко!» Или «Мам, смотри, это Якупова идёт».

– Тебя узнают на улицах, в общественных местах?

– Да. Год назад отмечали мой день рождения на стендапе и болтали с выступающей на сцене. Спрашивает, чем занимаюсь, и с задних столов услышала ответ: «Да, это футболистка «Зенита». Стало немного неловко. В Москве так не было, но семь лет назад женский футбол в России выглядел совсем иначе, конечно. «Локомотив» стал первым клубом, который начал активно заниматься медиа – завёл соцсети, делал коллаборации с мужским составом и с разными брендами. Мы ходили на матчи, нас сажали в VIP-зону на «РЖД Арене». К нам на игру Смолов приходил, записывал видео, желал удачи, мы были в шоке.

Вероника Куропаткина Фото: ЖФК «Зенит»

Травма, психология

– У тебя первая травма, ты пропустила последние матчи сезона. Как твоё состояние?

– Да, получила травму в товарищеской встрече сборной России с Гаити. Соперница влетела в колено, я доиграла матч до конца, потом оказалось, что там в кости трещина. В моменте расходилась, подумала, что ушиб. После встречи сходила на море, купила «Нутеллы» – она в Турции дешёвая, под вечер стало тяжелее ходить, а к утру ногу раздуло. Уже в Питере сделала МРТ, пришло заключение – сезон для меня закончен. У «Зенита» оставались решающие матчи сезона в борьбе за чемпионство, было очень больно на душе. Ну, я плакала, плакала, плакала и потом ещё много плакала.

– Ты себя винишь в этой травме? Почему?

– Осознаю, что не виновата, но всё равно думаю, что могла сделать иначе, чтобы было не так. Я хорошо размялась, была готова к игре. Думаю, это вина соперницы, которая в меня влетела: я пошла читать момент, вижу, что она забегает и, скорее всего, не будет простреливать, а уберёт под себя, чтобы самой пробить. Я решила сыграть на опережение, она с такой же силой, с какой собиралась бить по мячу, ударила мне в колено. Я за четыре года в «Зените» пропустила только один матч, по-моему. Для меня эта травма – как будто арматурой по голове. Смотреть игру с трибуны или из дома – это жёстко. И страшно за своих, и обидно, что я не на поле.

Вероника Куропаткина в сборной Фото: Михаил Шапаев, РФС

– Как смотрелся чемпионский матч с ЦСКА?

– Первый тайм сидела наверху, потом не выдержала и пошла с костылями к полю, иногда пыталась докричаться до судьи. Когда стали чемпионками, заплакала, столько всего к тому моменту накопилось. И я очень к этому стремилась весь сезон.

– Что чувствует спортсмен в моменты травм?

– Это ужас. Если кто-то сейчас начнёт иронизировать, мол, за что вы получаете свои деньги, я просто развернусь и больше никогда не заговорю с этим человеком. Спорт – это в принципе дело неблагодарное. Уже после 35 у тебя пенсия, и ты становишься никому не нужен. А когда у тебя травма, ты перестаёшь быть винтиком слаженной системы. Смотришь где-то со стороны, как всё работает и без тебя, все играют и живут дальше. Первые 10 дней было очень плохо. Когда мозг более-менее адаптировался к тому, как ходить на костылях, куда что дома положить, чтобы было удобнее, стало лучше. Потом вдруг пошёл дождь, и я снова бедный-несчастный малыш, лежу здесь и не могу нормально ходить, а весь мир – тлен. Чувствительное состояние, можешь слишком эмоционально среагировать.

– Есть какая-то психологическая поддержка спортсменов на травме?

– Меня хорошо поддержали в «Зените», я очень благодарна. Тренеру Ольге Сергеевне Порядиной, игрокам и в целом всему клубу. Но в жизни у тебя есть ты, твои костыли, твоя кровать, куда ты не можешь самостоятельно принести стакан воды, потому что руки заняты. В общем, ты и твоя травма, вы наедине. Девчонки, которые восстанавливаются после тяжёлых повреждений, – это люди космической мотивации.

– Как долго у тебя займёт восстановление?

– Пару месяцев. Практически весь мой отпуск пройдёт в нашем реабилитационном центре.

Вероника Куропаткина в «Зените» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– А вообще есть психологи в футбольных клубах?

– В клубах нет, но есть в сборной. Она ездит с нами почти на все сборы, проводит тесты, анкетирование и личные беседы. Можешь в любой момент прийти, сказать: «Меня беспокоит это». Или она сама подходит, после игр особенно, спрашивает, что ты чувствовала, как ты думаешь, почему так произошло в эмоциональном плане, почему тут плохой отрезок провели и так далее. Сейчас после травмы она мне писала, предлагала помощь.

– Как ты справлялась в быту?

– Позвала родителей, хотя они бы и без этого прилетели на первом же самолёте. Папа помогал спуститься и сесть в машину, мама готовила всякое полезное, потому что сейчас особенно надо следить за весом. Они сильно облегчили мне жизнь. У них сезонная работа – с весны по осень, они занимаются экскурсиями в Сочи.

– А есть вообще какая-то методичка, как переживать травму? Может от РФС или ФИФА.

– Не знаю, я такой не видела, но, мне кажется, даже если была бы, не помогла. Кто-то говорит, что всё к лучшему, что в тех матчах, которые я пропустила, могло случиться что-то более серьёзное и эта травма в сборной уберегла. Но нет, так не должно было быть. Я хотела играть в футбол, хотела красиво закончить сезон вместе со своей командой.

– Какой совет можешь дать оказавшимся в похожей ситуации, чтобы пережить это всё?

– Следить за едой и держать себя в форме, не срываться, иначе потом будет сильно тяжелее вернуться. Я благодарна своему организму, что меня не потянуло ни на сладкое, ни на какую-то другую вредную еду. Ты всё равно остаёшься в профессии, как бы ни было тяжело морально, ты спортсмен и тебе надо возвращаться. А так – плачьте, сколько потребуется, не надо отрицать, что больно. Ещё, как говорится, в травмах сразу становится понятно, кто есть кто – так любит говорить моя мама. Я раньше этого не замечала или, может, не хотела видеть. Только один человек из близких сказал: «Ник, давай приеду помогу, мусор выброшу». А и правда же, невозможно взять большой мусорный пакет, когда ты на костылях.

Футболистки «Зенита» празднуют чемпионство Фото: ЖФК «Зенит»

Сборная России и футбольный интеллект

– Какой матч для тебя стал самым запоминающимся?

– Надеюсь, что я его ещё не сыграла.

– А стыки за выход на Евро-2022?

– Я вышла в Португалии на пару минут, но да, когда мы поняли, что вышли в групповой этап, эмоции были невероятные. Не знаю, сыграла бы я там или нет, но это был большой шанс, что-то такое сейчас нереальное. Грустно, что мало кто знает про то, что у нас тут бывают классные матчи. Вот мы говорим – чемпионская игра «Зенит» – ЦСКА в последнем туре, а кроме тебя, меня и ещё 10-15 тысяч человек в России, никто и не знает, наверное, что это есть. Ну то есть вряд ли кто-то в Европе такой: «Эх, найду трансляцию, гляну Суперлигу, решающий матч». Типа как мы смотрим Лигу чемпионов сейчас. В общем очень хочется вернуться и сыграть за сборную на международной арене.

– У тебя был любимый футболист в детстве?

– Наверное, нет. Мне в целом нравился Роналдиньо. Нравятся такие, как Месси или Де Брёйне, когда ты видишь, как он принимает решение в моменте, это космос. То есть просто атлет, который натренировался и набил 10 тысяч ударов, не может отдать такую передачу, потому что она именно футбольная, игроцкая, это откуда-то из интеллекта.

– Ты стараешься прокачивать у себя такое чтение игры?

– Да, очень стараюсь. Я не самый быстрый игрок, но я выносливая, техничная и, мне кажется, футбольная, стараюсь всё понимать. Мне нравится, как видят игру Надя Смирнова, Аня Беломытцева, Катя Пантюхина. Например, Присцила Чинчилья – нам даже не надо с ней разговаривать, она видит, что я делаю, и понимает, что надо сделать ей. Мы сконнектились не потому, что суперподружки, а потому, что я понимаю футбол, она понимает футбол, и мы оказываемся там, где нужно.

– В мировом футболе за кем следишь?

– Стараюсь смотреть за защитниками. Люси Бронз: как она чувствует момент, как отдаёт передачу, как открывается под стеночку – это не задание тренера, это просто вот от неё. Ещё Милли Брайт, она играет и левой, и правой ногами. Помню момент: она левой ногой перевела мяч в диагональ метров на 60. А потом оказывается на правом фланге и делает то же самое. Думаю: «Ты кто такая вообще?» Или ещё Алекс Гринвуд, например, когда «Манчестер Сити» обыграл «Барселону». Она каждый раз оказывается там, где надо, всё делает очень вовремя. То есть вот, надо в центр – она даёт в центр, надо на фланг – она даёт на фланг, надо отдать среднюю передачу за спину – она видит ситуацию и отдаёт мяч именно нужному игроку.

Ещё пример: Нико Шлоттербек, он классно играет в развитии атаки. Прошли времена, когда защитнику надо было просто выбить мяч подальше. Сейчас круто, если ты смог сохранить мяч у своих ворот и перевести его в атаку. И ещё приятнее, когда с твоего отбора или подката начался ваш голевой момент.

Люси Бронз Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Кудри и Новый год

– Ты раньше выпрямляла волосы, а теперь кудри – это твоя фишка.

– В детстве не думала о волосах, что с ними делать. У меня была школа напротив дома, я бросала рюкзак и уходила играть в футбол на коробку до вечера, и так – каждый день много лет. В 14 лет, когда начался переходный возраст, я поняла, что надо что-то делать на голове, иначе хожу с пухом, лохматая, как одуванчик. Потом уже нашла средства, которые мне делают красивые структурированные кудри. А выпрямляла всего раза два – на выпускном и в «Локомотиве». Лина Якупова, кажется, выпрямляла меня перед каким-то событием. Я так даже сфоткалась на паспорт, на контролях теперь долго досматривают. Сейчас благодаря кудрям меня легче узнать, издалека заметна особенно.

– Скоро Новый год. У тебя есть новогоднее настроение?

– Для меня это семейный праздник. Из-за травмы, конечно, настроения мало, но я хочу поставить ёлку и создать себе хороший настрой. Это первый год, когда я не уезжаю надолго во время отпуска. А если тезисно, то Новый год – это: оливье, советские фильмы, семейный стол, ковёр на стене, фужеры. Обожаю «Бриллиантовую руку». Я, хоть и относительно молодая, но кайфую от советских фильмов. Родители всегда делали для меня Новый год особенным праздником, в детстве это самое классное время. Сейчас мне кажется, все более спокойно относятся, ну Новый год и Новый год, можно лечь спать. А раньше отмечали и сам Новый год, и Рождество, и старый Новый год. Наверное, когда появятся дети, я заново всё это прочувствую, потому что праздник уже надо будет готовить для них.

Вероника Куропаткина (слева) Фото: ЖФК «Зенит»

– У вас в семье есть какие-то новогодние традиции?

– Хороший вопрос. Раньше, когда все жили в одном городе, мы собирались все вместе большой компанией. Родственники, соседи и все-все. В больших городах уже не так. Я помню другие традиции, например, когда приезжала на лето к бабушке: я возвращалась с +10 кг и в новой футбольной форме. Каждое лето мы шли с ней на рынок, и она мне покупала форму и кеды. Моя первая форма – Роналдиньо, сборная Бразилии. А ещё, помню, была футболка Алексея Смертина.