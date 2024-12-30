Алонсо, Слот или Мотта? Выбираем главный тренерский прорыв в Европе — 2024

Есть и менее звёздные, но такие же классные варианты.

2024 год подарил крутые открытия среди футболистов. Главное – Ламин Ямаль, превратившийся из 17-летнего таланта в чемпиона Европы и лидера «Барселоны». Но появились и новые звёзды-тренеры. В 2024-м несколько специалистов мощно изменили свою карьеру. Кто зажёг ярче других? Некоторые тренеры находятся на слуху давно, но именно 2024 год сильно повлиял на их карьеру. А кто-то стал известен болельщикам только сейчас.

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