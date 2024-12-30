Алонсо, Слот или Мотта? Выбираем главный тренерский прорыв в Европе — 2024

2024 год подарил крутые открытия среди футболистов. Главное – Ламин Ямаль, превратившийся из 17-летнего таланта в чемпиона Европы и лидера «Барселоны». Но появились и новые звёзды-тренеры. В 2024-м несколько специалистов мощно изменили свою карьеру. Кто зажёг ярче других? Некоторые тренеры находятся на слуху давно, но именно 2024 год сильно повлиял на их карьеру. А кто-то стал известен болельщикам только сейчас.
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Хаби Алонсо («Байер»)
Нет смысла много рассказывать об успехах Алонсо. Испанец написал историю с «Байером»: леверкузенцы впервые в истории выиграли золото Бундеслиги, одержали победу в Кубке и Суперкубке Германии + вышли в финал Лиги Европы. Если бы не поражение от «Аталанты», «Байер» выдал бы сезон без поражений. Уникальный результат для Леверкузена. Алонсо уже навсегда вписал своё имя в историю клуба.
Летом 2024 года за Алонсо охотились топ-клубы. Но Хаби остался в «Байере» и снова бьётся с клубом за победу в Бундеслиге. Также леверкузенцы располагаются в топ-8 таблицы Лиги чемпионов за два тура до финиша общего этапа. Алонсо уступил только Карло Анчелотти в голосовании ФИФА за приз лучшему тренеру мира – 2024.
Арне Слот («Фейеноорд»/«Ливерпуль»)
«Arne Slot, na-na-nanana», – именно эту кричалку Юрген Клопп зарядил при своём прощании с «Ливерпулем» на «Энфилде». Немец благословил нового тренера на успехи. И Слот не подвёл. Перед стартом сезона от «Ливерпуля» не ожидали такой мощи, но к концу 2024 года команда – главный фаворит в борьбе за золото АПЛ. Opta оценивает шансы мерсисайдцев на титул в 87,8%.
Слот не сломал систему Клоппа, а немного изменил её. Теперь «Ливерпуль» чуть менее активен в прессинге, но намного разнообразнее. Команда переключается между разными режимами: Арне – мастер перестройки по ходу матчей. «Ливерпуль» возглавляет таблицы Лиги чемпионов и АПЛ. Если в еврокубках вся борьба за титул впереди, то в Англии всё зависит именно от команды Слота. Нидерландец близок к золоту в первый же сезон. А Клоппу потребовалось 4,5 года, чтобы привезти трофей АПЛ на «Энфилд».
Не забываем и про успехи Арне в «Фейеноорде». В последний сезон клуб под его руководством выиграл Кубок Нидерландов и финишировал вторым в чемпионате. Слот наверняка провожает 2024 год с полным удовлетворением от своей работы.
Андони Ираола («Борнмут»)
Ираола – продукт системы «Атлетика» из Бильбао. Андони воспитывался в системе клуба, а затем выступал за него с 2003 по 2015 год. Как тренер баск ещё не работал в «Атлетике», в его списке числятся кипрский АЕК, испанские «Мирандес» и «Райо Вальекано». А в 2023-м Ираолу позвали в английский «Борнмут». Клуб привлекло стремление Андони играть в агрессивный футбол, с высоким прессингом и атакующим акцентом. Приглашение Ираолы – инициатива бывшего спортивного директора «Борнмута» Ричарда Хьюза (с 2024 года работает в «Ливерпуле»).
Первый сезон тренера получился не самым удачным – всего 12-е место. Но в чемпионате Англии – 2024/2025 «Борнмут» выдаёт крутые результаты, о которых детально можно прочитать в нашем материале. Пятое место по набранным очкам после 18 туров: кто-то ожидал такой прыти? Ираола ведёт «вишенок» в еврокубки. А по ходу сезона команда обыграла «Манчестер Сити», «МЮ», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Ждём Андони в топ-клубе летом 2025 года?
Энцо Мареска («Лестер»/«Челси»)
Мареска – ещё один «воспитанник» Хосепа Гвардиолы. Итальянец работал в штабе «Манчестер Сити» с 2022 по 2023 год. Энцо ради работы с Пепом даже прервал карьеру главного тренера: до этого он уже возглавлял «Парму». Мареска набрался опыта у Гвардиолы и отправился во второе сольное плавание – его позвал «Лестер». Энцо выполнил задачу клуба на сезон-2023/2024 и вернул «лис» в АПЛ из Чемпиошипа. Правда, сыграть хоть один матч с «Лестером» в элите не вышло. Мареску забрал «Челси».
Лондонцы после продажи клуба Романом Абрамовичем переживали кризис. Тодд Боули тратил безумные деньги на трансферы, тренеры менялись – результата 0. Мареску позвали во имя спасения. И к концу 2024 года «Челси» находится в топ-3 АПЛ. Мощный прогресс в сравнении с сезонами-2022/2023 (12-е итоговое место) и 2023/2024 (шестое). «Челси» близок к возвращению в Лигу чемпионов. Мареска стабилизировал состав, нашёл оптимальные сочетания и строит симпатичный футбол. Ещё не всё идеально, но прогресс очевиден.
Эрик Руа («Брест»)
Эрик Руа – уникальный специалист. До прихода в «Брест» он не тренировал 12 лет. Руа работал спортивным директором в «Ницце», «Лансе» и «Уотфорде». Казалось, что Эрик уже никогда не вернётся к тренерской деятельности. Но «Брест» рискнул и позвал Руа. И как же попал!
Сезон-2023/2024 «Брест» завершил на третьем месте в Лиге 1. Клуб впервые в истории забрался так высоко и попал в Лигу чемпионов. На этом сказка не закончилась. Уже в самой ЛЧ «Брест» набрал 13 очков за шесть туров и занимает седьмое место в общей таблице. У скромного французского клуба отличные шансы на попадание в плей-офф!
Отличительная черта «Бреста» – «олдскул». Руа построил команду на базисе физики и прямолинейного футбола. Никаких билд-апов, позиционной игры и прочих новомодных фишек. Только хардкор. Руа вернулся к тренерству спустя 12 лет, но стал актуальным. Уникальная история.
Мичел Санчес («Жирона»)
Мичел Санчес – тренер сезона-2023/2024 в Примере. Уже этот факт описывает работу, которую испанец провёл с «Жироной». До марта 2024 года каталонцы были в чемпионской гонке с «Барселоной» и мадридским «Реалом». Мичел построил крутую команду, главной ценностью которой на поле были высокий прессинг, владение мячом и акцент на атаку. «Жирона» играла ярко, их матчи всегда вызывали интерес. Команда забила 85 мячей за сезон (больше только у «Реала» – 87), а форвард Артём Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании (24 гола).
Летом «Жирону» покинули несколько лидеров. «Рома» забрала Довбика, Алеш Гарсия уехал в «Байер», также завершились аренды Савио, Яна Коуту и Эрика Гарсии. Мичелу пришлось снова перестраивать команду. Нынешний сезон для «Жироны» складывается тяжелее (восьмое место в Примере, всего три очка в ЛЧ). Но это не уменьшает заслуг Санчеса.
Раффаэле Палладино («Монца»/«Фиорентина»)
Палладино никогда не был топ-футболистом. Раффаэле – воспитанник «Ювентуса» и шесть лет принадлежал родному клубу. Но большинство времени он ездил по арендам, проведя всего 57 матчей за туринцев. Больше топ-команд в игровой карьере не было. Палладино тренирует с 2021 года: сначала работал с юношами в «Монце», затем его назначили главным в основной команде (2022). Раффаэле дважды финишировал с клубом в середине таблицы Серии А (11-е и 12-е места). Что важнее, «Монца» не запиралась в обороне, а стремилась играть в современный футбол.
Работу Палладино оценили: летом 2024 года он возглавил «Фиорентину». И вместе с «фиалками» тренер борется за место в Лиге чемпионов! В последний раз клуб играл в турнире в 2010 году. По потерянным очкам «Фиорентина» находится в топ-4 Серии А. Также итальянцы – одни из главных претендентов на победу в Лиге конференций. Палладино достойно заменил Винченцо Итальяно, который отправился в «Болонью».
Тьяго Мотта («Болонья»/«Ювентус»)
Тьяго Мотта провёл выдающуюся игровую карьеру: он выступал за «Барселону», «Атлетико», «ПСЖ» и легендарный «Интер» эпохи Жозе Моуринью. Большой футболист превращается в большого тренера. Мотта совершил прорыв с «Болоньей», заняв с командой пятое место в Серии А – 2023/2024 и выведя её в Лигу чемпионов (впервые с 1964 года).
Тьяго сделал многих футболистов команды лучше. А его идеи активно использовались на Евро-2024 многими сборными. Чем не индикатор крутости тренера? Мотту позвал «Ювентус», чтобы он занялся перестройкой. Летом Тьяго совершил чистку состава, а теперь работает над взаимодействиями. «Юве» вряд ли возьмёт титул Серии А, но в зону Лиги чемпионов попадать обязан. А в ЛЧ за два тура до финиша общего этапа туринцы бьются за место в топ-8.
Себастьян Хёнес («Штутгарт»)
У Себастьяна Хёнеса не получилась большая игровая карьера. Но в качестве тренера немец раскрывается. Хенёс работает с 2010 года, однако первый большой клуб ему доверили только через 10 лет. Себастьяна позвал «Хоффенхайм»: вместе с ним команда дважды финишировала в середине таблицы Бундеслиги (девятое и 11-е места). В 2022-м Хенёс ушёл, около года отдыхал, а затем приступил к новой работе – в «Штутгарте». И тут «попёрло».
Вместе со «швабами» Хёнес сначала спасся в концовке сезона-2022/2023. А следующий чемпионат Германии команда завершила на втором месте. Это лучший результат для клуба с победы в Бундеслиге в 2007 году. Что важнее – это не случайность. «Штутгарт» играл смело, активно. При Хёнесе прибавили все футболисты: Хироки Ито в итоге уехал в «Баварию», Серу Гирасси и Вальдемар Антон – в дортмундскую «Боруссию». А многие игроки теперь вызываются в сборную Германии. В нынешнем сезоне «Штутгарт» идёт на 10-м месте, но отставание от зоны Лиги чемпионов – всего четыре очка. А в самой ЛЧ клуб бьётся за попадание в плей-офф.
Фабиан Хюрцелер («Санкт-Паули»/«Брайтон»)
31-летний Хюрцелер – самый молодой тренер в истории АПЛ. Сольную карьеру он начал в 2022-м, возглавив «Санкт-Паули». Ранее Фабиан работал в клубе в качестве ассистента. За два года Хюрцелер вывел клуб из Второй в Первую Бундеслигу. И покинул Германию. «Брайтон» приметил талантливого специалиста. Вряд ли в клубе жалеют: Хюрцелера признали лучшим тренером августа в АПЛ.
«Брайтон» после 18 туров занимает 10-е место, но всего на три очка отстаёт от топ-5 (пятое место в нынешнем сезоне АПЛ наверняка даст путёвку в Лигу чемпионов). Что важнее – команда показывает симпатичный футбол и без экс-тренера Роберто Де Дзерби. «Брайтон» в нынешнем сезоне уже обыграл «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».
Марко Барони («Верона»/«Лацио»)
До 2024 года Барони был одним из многих итальянских тренеров. Многолетние скитания по клубам, минимум успехов и минимальные перспективы на работу в топах. Марко тренирует с 2000-го, за это время он выиграл Серию В с «Лечче» (в 2022-м) и Примаверу с молодёжкой «Ювентуса» (2012). Но 2024 год изменил всё для Барони. Сначала он проделал неплохую работу со скромной «Вероной», заняв 13-е место в Серии А. Затем Марко позвали в «Лацио» вместо Игора Тудора. Болельщики и эксперты восприняли назначение со скепсисом.
Но Барони удивил! «Лацио» под его руководством включился в борьбу за зону Лиги чемпионов. После 18 туров даже остаются надежды на золото. Отличный результат, особенно с учётом силы состава «Лацио»: в клубе больше нет звёзд уровня Милинковича-Савича, Иммобиле или Луиса Альберто. Также «Лацио» бьётся за Лигу Европы (пять побед и одна ничья за шесть туров) и Кубок Италии (обыграли «Наполи» и вышли в 1/4 финала). Марко сколотил из хороших футболистов боеспособную команду.