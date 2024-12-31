Футболисты топ-клубов, не сыгравшие ни минуты в этом сезоне. Некоторым пора менять клуб

Несмотря на то что в ведущих европейских лигах подходит к концу первая часть сезона, некоторые футболисты топ-клубов до сих пор не провели ни одной минуты на поле. В большинстве случаев это связано с травмами.

Нето (35 лет, «Арсенал»)

Нето Фото: Orlando Ramirez/Getty Images

На самом деле бразильский вратарь провёл в этом сезоне 270 минут (180 — в Серии А и 90 — в Кубке английской лиги). Но есть нюанс. Все эти три матча Нето отыграл в форме «Борнмута», а в конце августа его арендовал «Арсенал». Очевидно, что ветерана приглашали на роль резервного голкипера, поскольку Давид Райя играет почти без перерыва. 16-летний Джек Портер и 17-летний Томми Сетфорд выходили на поле во встречах Кубка лиги, а Нето не попадал в заявку на эти матчи. В резюме бразильца есть такие клубы, как «Барселона», «Ювентус», «Валенсия» и «Фиорентина». За каждый из них он провёл не меньше 20 встреч. А вот в столице Великобритании всё пока совсем грустно.

Давид Алаба (32 года, «Реал»)

Давид Алаба Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Австрийский защитник не играл больше года — с 17 декабря 2023-го. Всё из-за разрыва крестообразной связки колена. Алаба пропустил вторую половину прошлого сезона и первую часть нынешнего. Испанское издание Marca утверждает, что Давид в ближайшие дни возобновит тренировки в общей группе. Он полностью залечил травму, а перед этим упорно работал по индивидуальному плану. Возвращение Алабы было бы очень кстати, с учётом тяжёлой травмы Эдера Милитао (бразилец тоже порвал «кресты»). Давид выступает за «Реал» с 2021 года — именно тогда он перешёл из «Баварии» в статусе свободного агента.

Войцех Щенсны (34 года, «Барселона»)

Войцех Щенсны Фото: Alex Caparros/Getty Images

История Щенсного была похожа на сюжет для фильма. Польский вратарь уже попрощался с большим футболом, но спустя какое-то время на него вышли представители «Барселоны». Основной голкипер сине-гранатовых Марк-Андре тер Штеген повредил колено, и каталонцам понадобился новый футболист на эту позицию. Щенсны вернулся с пенсии и подписал контракт с топ-клубом Европы. Впрочем, после этого что-то пошло не так. Поляк до сих пор не провёл ни одного матча в сезоне, а Иньяки Пенья безоговорочно стал основным вратарём.

Сам Щенсны относится к этому с пониманием: «Будь я на месте тренера «Барселоны», то дал бы себе столько же игрового времени, сколько получил в реальности. По этой причине мне трудно расстраиваться из-за ситуации, которую я понимаю на 100%. Иньяки Пенья заслуживает полного доверия и играет на хорошем уровне». По данным Marca, «Барса» рассматривает вариант с продлением контракта поляка, который истекает летом 2025 года.

Рональд Араухо (25 лет, «Барселона»)

Рональд Араухо Фото: David Ramos/Getty Images

Sport.es утверждает, что в «Барселоне» очень недовольны частыми травмами уругвайского футболиста. В этом сезоне Рональд не провёл ни одного матча из-за повреждения подколенного сухожилия. В трёх последних встречах Араухо попал в заявку, и это уже событие для нынешнего сезона. Нынешний контракт уругвайца с клубом истекает летом 2026 года. Не исключено, что если стороны не согласуют новый договор в течение ближайших месяцев, то «Барса» постарается продать Рональда, чтобы получить хоть какие-то деньги.

Хироки Ито (25 лет, «Бавария»)

Хироки Ито Фото: M. Donato/Getty Images

Прошедшим летом «Бавария» выложила € 23,5 млн за трансфер японца из «Штутгарта». И сколько он провёл встреч в первой части сезона-2024/2025? Ни одной! Ито не повезло — он сломал ногу в контрольном матче, который его новый клуб провёл в конце июля. Изначально предполагалось, что Ито выбыл из строя на два-три месяца, однако он до сих пор не вернулся в игру. Дело в том, что в начале ноября азиатский футболист перенёс вторую операцию на плюсневой кости. «Хироки вернётся на высокий уровень, но нужно набраться терпения. Новость о повторной операции — тяжёлый момент и для него, и для нас», — сказал главный тренер «Баварии» Венсан Компани.

Аркадиуш Милик (30 лет, «Ювентус»)

Аркадиуш Милик Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Милик травмировал колено в начале июня, когда играл за сборную Польши. Нападающий пролетел мимо чемпионата Европы и до сих пор не провёл ни одной встречи в сезоне. Кстати, это далеко не первая серьёзная травма в карьере польского футболиста. Ожидается, что Милик вернётся на поле в январе, но это при условии, что не произойдёт ничего неожиданного. Аркадиуш выступал за «Ювентус» с лета 2022 года. Сначала «Ювентус» арендовал нападающего, а потом выкупил его за € 7,3 млн. Милик отыграл 75 матчей за «Юве» и забил 17 мячей.

Артур Мело (28 лет, «Ювентус»)

Артур Мело Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Бразилец провёл прошлый сезон в аренде в «Фиорентине», а по возвращении в Турин не провёл ни одного матча в составе «Ювентуса». Более того, он ни разу не попал в заявку команды на встречи во всех турнирах. Неудивительно, что полузащитник рассматривает вариант с переходом в другой клуб. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в услугах футболиста заинтересован «Бетис» — испанский клуб хотел бы арендовать Артура до конца нынешнего сезона. Стороны ведут переговоры, сам бразилец не против такого варианта.

Алессандро Флоренци (33 года, «Милан»)

Алессандро Флоренци Фото: Drew Hallowell/Getty Images

Ещё одна жертва разрыва «крестов». Именно по этой причине итальянец ни разу не сыграл в нынешнем сезоне. В своё время он дважды рвал «кресты» в составе «Ромы», из-за чего пропустил суммарно почти 50 матчей. Минувшим летом Алессандро снова получил эту травму, а его возвращение в строй ожидается весной 2025 года. Контракт опытного защитника с «Миланом» истекает следующим летом, так что не исключено, что именно тогда он станет свободным агентом. Ранее Флоренци играл за «Рому», «Валенсию» и «ПСЖ».

Преснел Кимпембе (29 лет, «ПСЖ»)

Преснел Кимпембе Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Защитник «ПСЖ» не играл больше 600 дней из-за травмы ахиллового сухожилия. Французское издание L’Equipe сообщает, что Кимпембе не так давно восстановился от повреждения, однако главный тренер команды Луис Энрике пока не выпускает футболиста на поле. Самому Преснелу это не нравится. Он рассчитывает на игровое время, учитывая полную готовность. Кимпембе провёл всю профессиональную карьеру в составе «ПСЖ». Его контракт с парижанами истекает летом 2026 года.