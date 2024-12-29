«Манчестер Сити» сделал это! Победили 18-ю команду АПЛ

Это случилось. «Манчестер Сити» наконец-то победил. Пускай и команду из зоны вылета, но сейчас даже такая победа была критически важна для команды, которая выпала из зоны Лиги чемпионов.

«Сити» с первых минут забрал владение, но более опасные моменты оставались за «Лестером». Хозяева играли на контратаках и команду Гвардиолы дважды спасали крохотные офсайды у соперника. А затем хороший шанс был у Варди, который находился в правильном положении. С ударом 37-летнего нападающего с острого угла справился Ортега.

Момент Варди Фото: кадр из трансляции

Эта игра «Сити» во многом напоминала предыдущие матчи. По владению «Сити» был лучше в каждом матче этого сезона, но результаты на последнем отрезке получались провальными. Вот и на этот раз вряд ли кто-то удивился, если бы «Лестер» открыл счёт. Но вышло иначе.

На 21-й минуте Фоден решился на удар с дальней дистанции и пробил в створ. Вратарь «Лестера» Столарчик дотянулся до мяча, отбросив его в сторону. Первым на добивание успел Савиньо, который не промахнулся с линии вратарской. Похоже, голкипер немного потерял ворота, открыв ближний угол. А для бразильца этот гол стал дебютным за «Сити».

Гол Савиньо Фото: кадр из трансляции

В оставшееся в первом тайме время уже «Лестер» больше владел мячом, и в какой-то момент даже прижал «Сити» к его воротам. Возможно, гости осознано отдали мяч, но на пользу им это не пошло. В одном из эпизодов Буонанотте даже попал в штангу. И после перерыва ситуация не изменилась. Джастин бил пяткой с пары метров после скидки Варди головой.

«Сити» во втором тайме вообще долго не бил по воротам. «Лестер» был близок к тому, чтобы сравнять счёт, но вместо этого снова пропустил. Наконец-то забил Холанд, который упустил много шансов и в предыдущих матчах, и в этой игре. Норвежец из убойной позиции пробил головой после навеса Савиньо.

Гол Холанда Фото: кадр из трансляции

В конце матча Варди попал головой в крестовину, но забить «Лестеру» так и не удалось. «Сити» не без проблем, но довёл матч до победы – впервые за шесть встреч во всех турнирах. С седьмого места команда поднялась на пятое. Для Гвардиолы это был 500-й матч в клубе – солидный юбилей. Ну а что касается «Лестера», то он ровно месяц назад назначил Руда ван Нистелроя на должность главного тренера. При голландце клуб набрал четыре очка за шесть туров и опустился в зону вылета.