Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лестер – Манчестер Сити – 0:2, обзор матча чемпионата Англии, 29 декабря 2024, голы: Савио, Эрлинг Холанд

«Манчестер Сити» сделал это! Победили 18-ю команду АПЛ
Григорий Телингатер
Отчёт Лестер – Манчестер Сити – 0:2
Аудио-версия:
Комментарии
Гвардиола получил три очка на солидный юбилей. Забил даже Холанд.

Это случилось. «Манчестер Сити» наконец-то победил. Пускай и команду из зоны вылета, но сейчас даже такая победа была критически важна для команды, которая выпала из зоны Лиги чемпионов.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Савио – 21'     0:2 Холанд – 74'    

«Сити» с первых минут забрал владение, но более опасные моменты оставались за «Лестером». Хозяева играли на контратаках и команду Гвардиолы дважды спасали крохотные офсайды у соперника. А затем хороший шанс был у Варди, который находился в правильном положении. С ударом 37-летнего нападающего с острого угла справился Ортега.

Момент Варди

Момент Варди

Фото: кадр из трансляции

Эта игра «Сити» во многом напоминала предыдущие матчи. По владению «Сити» был лучше в каждом матче этого сезона, но результаты на последнем отрезке получались провальными. Вот и на этот раз вряд ли кто-то удивился, если бы «Лестер» открыл счёт. Но вышло иначе.

На 21-й минуте Фоден решился на удар с дальней дистанции и пробил в створ. Вратарь «Лестера» Столарчик дотянулся до мяча, отбросив его в сторону. Первым на добивание успел Савиньо, который не промахнулся с линии вратарской. Похоже, голкипер немного потерял ворота, открыв ближний угол. А для бразильца этот гол стал дебютным за «Сити».

Гол Савиньо

Гол Савиньо

Фото: кадр из трансляции

В оставшееся в первом тайме время уже «Лестер» больше владел мячом, и в какой-то момент даже прижал «Сити» к его воротам. Возможно, гости осознано отдали мяч, но на пользу им это не пошло. В одном из эпизодов Буонанотте даже попал в штангу. И после перерыва ситуация не изменилась. Джастин бил пяткой с пары метров после скидки Варди головой.

«Сити» во втором тайме вообще долго не бил по воротам. «Лестер» был близок к тому, чтобы сравнять счёт, но вместо этого снова пропустил. Наконец-то забил Холанд, который упустил много шансов и в предыдущих матчах, и в этой игре. Норвежец из убойной позиции пробил головой после навеса Савиньо.

Гол Холанда

Гол Холанда

Фото: кадр из трансляции

В конце матча Варди попал головой в крестовину, но забить «Лестеру» так и не удалось. «Сити» не без проблем, но довёл матч до победы – впервые за шесть встреч во всех турнирах. С седьмого места команда поднялась на пятое. Для Гвардиолы это был 500-й матч в клубе – солидный юбилей. Ну а что касается «Лестера», то он ровно месяц назад назначил Руда ван Нистелроя на должность главного тренера. При голландце клуб набрал четыре очка за шесть туров и опустился в зону вылета.

Нет, Грилиш снова не забил:
«Превратился в тактическую пустоту». Звезда «Сити» — самый яркий провал года в Англии
«Превратился в тактическую пустоту». Звезда «Сити» — самый яркий провал года в Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android