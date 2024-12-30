Теневой конкурент «Сити» и «Челси» за попадание в ЛЧ. Ещё одно преображение в АПЛ

«Ньюкасл» в этом сезоне возрождается. После прорывного сезона-2022/2023 и выхода в Лигу чемпионов банда Эдди Хау сбавила обороты (седьмое место и пропуск еврокубков), но сейчас снова стремится в элиту английского футбола. Недавно разгромили «Астон Виллу», обыграли «Челси» с «Арсеналом» и отобрали очки у «Сити» с «Ливерпулем». А если сегодня обыграют «МЮ» – выйдут на пятое место и обойдут «Сити».

В чем феномен «Ньюкасла»: патронатство саудовских миллиардеров или всё намного глубже?

Что случилось в прошлом сезоне?

Вообще-то команда Эдди Хау была хороша и в прошлом сезоне. По ожидаемым голам заняли аж четвёртое место, лишь капельку уступив «Арсеналу»: у команды Артеты 76,1, а у «Ньюкасла» – 76. Это по статистике fbref, а в других таблицах команда по xG и вовсе была третьей. Главная беда того «Ньюкасла», помимо банального невезения в отдельных матчах – ключевых игроков регулярно выкашивало из-за травм. К примеру, в декабре 2023-го в лазарет улетели аж 10 футболистов. Самая болезненная потеря – вратарь Ник Поуп, вылетевший из-за травмы плеча на полгода.

Ник Поуп в сезоне-2023/2024 Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Травмы не стали единственной причиной всех бед. Первый звоночек – дисквалификация Сандро Тонали из-за ставок в начале сезона. Хотя итальянца покупали за € 60 млн, и у владельцев явно было больше амбиций на его счёт.

На фоне этой ситуации стало ясно, что «Ньюкасл» оказался не готов к игре на три фронта. В первую очередь кадрово. Хау ставил команде классический футбол топ-клубов с интенсивным прессингом. В первом сезоне работало, но под ЛЧ не хватало глубины состава и умения тренера ротировать состав.

Нельзя сказать, что «Ньюкасл» сильно укрепился к сезону-2024/2025. Клуб потратил всего € 68 млн на трансферы – продали вообще на € 76 млн. Из серьёзных подписаний – защитники Льюис Холл и Ллойд Келли. Ещё купили вратаря Одиссеаса Влаходимоса (долгое время был основным в «Бенфике»), но Хау видит его третьим голкипером: в отсутствие Поупа играет Дубравка.

Сейчас в первую очередь «сорокам» помогает упрощённый календарь. Шейхи, может, и хотели влить в состав больше денег, но владельцы сталкиваются с беспощадным английским финансовым фэйр-плей. Наблюдая за инквизицией над «Манчестер Сити» и «Эвертоном», саудовцы вкладываются осторожно. Они не принялись бегать за многомиллионными звёздами вроде Салаха, Месси и Неймара – вместо этого купили Исака, Гордона, Ботмана, Гимарайнса, Триппьера и других парней. За два года они сформировали костяк команды и вывели её на новый уровень – некоторые даже превратились в звёзд чемпионата. Решение оказалось не только выгодным, но и правильным с точки зрения результатов.

Лидеры нынешнего сезона: Исак, вернувшийся Тонали и другие

Однако основополагающей для «Ньюкасла» стала именно работа Эдди Хау, разбивающая стереотип об унылости английских тренеров. Хау прокачал не только новичков, но и ветеранов команды, заставших инертное правление Майка Эшли. Однако поговорим подробнее о главных героях текущего сезона.

Главная звезда – Александер Исак. Возможно, самый универсальный и полезный форвард АПЛ. Несмотря на рост (1,92 м), его используют не только как приманку для навесов. В отличие от, например, Холанда, швед постоянно вовлечён в комбинационную игру «Ньюкасла» и очень техничен: первым касанием обрабатывает мячи в окружении нескольких соперников и, как правило, за долю секунды вносит его в сетку. Сейчас у Александера 11 голов в 16 матчах – под конец года пресса активировала новые слухи о трансфере в «Арсенал». Другое достижение, показывающее влиятельность Исака: у него 30 результативных действий в календарном году – таким в «Ньюкасле» хвастались только Энди Коул и Алан Ширер.

Прекрасно себя проявляют новые звёзды сборной Англии – Энтони Гордон и Льюис Холл. Гордон – один из главных созидателей чемпионата: создал 38 голевых моментов и заработал 2,65 фола за матч (чуть ли не лучшие показатели среди всей АПЛ). А в недавнем матче с «Виллой» вообще забил шедевр с линии штрафной, перекинув Эми Мартинеса.

20-летний Холл как главный летний трансфер клуба (куплен у «Челси» за € 33 млн) пока не разочаровывает: хорош в навесах и продвижении мяча. Но по оборонительным показателям ещё должен расти: всего 54% выигранных единоборств.

Льюис Холл в игре за «Ньюкасл» Фото: Michael Regan/Getty Images

Цементирует и ритмирует игру трио в центре поля: Тонали, Жоэлинтон и Гимарайнс. Как только бан итальянца закончился, Хау пробовал его на позиции «восьмёрки», но Сандро выглядел невзрачно. А вот возвращение к роли опорника-реджисты окрылило футболиста. Выше действует бразильский дуэт, выполняющий адский объём прессинга и прекрасно чувствующий мяч в ногах.

История Жоэлинтона вообще вдохновляет: он приехал в Англию за € 43,5 млн как нападающий, стал одним из главных провалов сезона-2019/2020 (два гола), но Хау запустил одну из самых крутых трансформаций футболиста за последние годы. Теперь он сияет как полузащитник и забивает даже чаще, чем ранее в амплуа форварда.

Говоря про других олдфагов «Ньюкасла», стоит отметить прогресс Джейкоба Мёрфи. По сути, он повторяет историю Альмирона. Мёрфи раскрылся поздно, только к 28 годам: впечатляюще провёл прошлый сезон (3+8), а сейчас готов побить прошлосезонный результат – в 16 матчах оформил 3+6. Хотя до этого семь результативных действий за сезон от него считались чем-то космическим. Даже несмотря на частые промахи из выгодных позиций и местами неуклюжий дриблинг, Джейкоб покрывает всё трудолюбием и порой может выдать шедевр. К примеру, в игре с «Ипсвичем» Мёрфи сориентировался в окружении трёх соперников и пяткой отдал голевую на Исака.

Также достоин похвалы Мартин Дубравка. Поуп в начале декабря снова вылетел из-за травмы, но словак достойно заменил англичанина: три «сухаря» в последних четырёх матчах – теперь он вышел на второе место по играм «на ноль» среди всех вратарей в истории «Ньюкасла».

Мартин Дубравка Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Стиль игры «Ньюкасла»

Прессинг, прессинг, прессинг и ещё раз прессинг. «Ньюкасл» постоянно играет с высокой линией обороны и, возвращая мяч через прессинг, мгновенно запускает его в атаку на вингеров Гордона и Мёрфи – они забегают за спины защитникам и дальше разбираются по ситуации. Атаки также облегчают движение Исака, выдёргивающее одного игрока из защитной линии.

По этой причине некоторые соперники не рискуют и опускают линию защиты. Хау знает решение и этой проблемы: при владении перестраивает команду на 4-1-5 с Жоэлинтоном и Гимарайнсом в передней линии, создавая ситуации «два в один» против защитников. Периодически к атакующим подключаются и крайние защитники – классическая атакующая модель топ-клубов, при которой у соперника голова совсем идёт кругом. В таких ситуациях вингер с фулбеком либо сдваивают фланг, либо атакующий игрок уходит к полуфлангу, освобождая место.

Гордон в «Ньюкасле» Фото: Michael Regan/Getty Images

Ещё один приём – вингер удерживает мяч на фланге, отвлекая внимание крайнего защитника соперника. В это время в пространство между крайним и центральным вбегает одна из «восьмёрок». Тогда вингер отдаёт мяч вперёд под забегание полузащитника или самостоятельно продолжает атаку, смещаясь в центр.

Говоря о прессинге, Хау зачастую назначает каждому игроку по одному сопернику-ориентиру, фактически заставляя играть персонально. Но иногда приходится откатываться назад, если прессинг не действует или не хватает сил – тогда «Ньюкасл» выстраивается в чёткие 4-5-1, перекрывающие центр поля. Атака соперника выдавливается на фланг, где в бой вступает крайний защитник – параллельно его зону страхует полузащитник.

Что дальше?

Следующий матч – на выезде с «Манчестер Юнайтед». Если абстрагироваться от проблем самого «Манчестера», «Ньюкасл» – безусловный фаворит за счёт более отлаженной тактики. Клуб определённо совершил гигантский скачок вперёд при новых владельцах. Тоскливая борьба за выживание и отсутствие перспектив при Эшли сменились на мечту о возвращении в элиту английского футбола – команда готова серьёзно побороться за возвращение в ЛЧ.

Но даже безотносительно квалификации команде необходима свежая кровь. Уже сейчас ходят слухи по зимнему трансферному окну. Клубу позарез нужны центральные защитники. Бёрн и Шер уже в возрасте, а Ботман с марта не играет из-за травмы. Кажется, скауты нашли решение проблемы – The Athletic пишет об интересе к Абдукодиру Хусанову из «Ланса». Без новых покупок можно вновь столкнуться с кризисом и резким спадом.