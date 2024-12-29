Погиб бывший футболист сборной России Бугаев. У него была жестокая судьба

Несколько месяцев назад он получил серьёзный срок, а сегодня смерть в зоне СВО подтвердил отец экс-игрока «Локомотива».

Сегодня стало известно, что бывший футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне СВО. Ему было 43 года.

Бугаев начинал свой путь в большом футболе в системе «Торпедо». Сначала играл за дублирующий состав под руководством Сергея Петренко, а в 2001 году дебютировал за основную команду. Это было в мае, когда чёрно-белые разгромили «Сокол» (6:2). Бугаева выпустили на пять минут. А через полтора месяца он провёл целиком матч с «Сатурном» (1:4). Летом 2001-го Алексея отдали в аренду в «Томь», где он играл под руководством Валерия Петракова.

Бугаев провёл в Томске полтора сезона (34 встречи в Первой лиге). Там его признали лучшим защитником команды, после чего Алексей вернулся в «Торпедо». Он стал одним из открытий сезона-2004. «Торпедо» завершило чемпионат на пятой строчке в таблице, а Бугаев попал в список 33 лучших футболистов сезона. На игру защитника обратили внимание тренеры сборной России.

Георгий Ярцев включил игрока в заявку национальной команды на Евро-2004. Кстати, там Бугаев провёл целиком два матча из трёх на групповом этапе. Отчасти Алексею помогла травма Сергея Игнашевича — после этого пробиться в состав сборной оказалось чуть проще. Через полгода Бугаев перешёл в «Локомотив» — действующий чемпион России заплатил за игрока € 2 млн. Внушительные деньги по тем временам!

Алексей Бугаев в сборной России Фото: РИА Новости

Казалось, «Локомотив» получил качественное усиление перед Лигой чемпионов, а в сборной России появился защитник на долгие годы. Но 2004 год оказался самым успешным в карьере Бугаева. В «Локомотиве» он так и не закрепился. Алексей провёл всего 14 встреч за железнодорожников (восемь — в чемпионате России) и продержался в команде всего один сезон. Далее — возвращение в «Томь» к Петракову.

Поначалу всё было хорошо, но потом Алексей перестал проходить в состав томского клуба. Он всё чаще сидел в запасе, а порой и вовсе не попадал в заявку на матч. Причина — проблемы с дисциплиной.

«После возвращения в Томск Лёша стал совсем неуправляемым. Его выгнали из клуба одним днём после дебоша на сборе в Турции. Он напился, начал буянить и разбил витрину в магазине. С ним тут же расторгли контракт. Бугаев утопил свой талант в алкоголе, хотя мы пытались его спасти. Его несколько раз кодировали, но в завязке он мог продержаться не больше трёх месяцев, потом всё повторялось. Однажды мы даже приставили к нему врача, однако Леша сбежал в бар, когда тот на пару минут отлучился в туалет. Его ничего не могло остановить», — вспоминал Петраков.

Бывший одноклубник Бугаева по «Торпедо» Дмитрий Бородин сообщил, что Алексей подхватил звёздную болезнь после поездки на чемпионат Европы. Предпоследним клубом в карьере Алексея были «Химки». Он так и не провёл ни одного матча в составе подмосковного клуба и расторг контракт спустя несколько месяцев после перехода в команду. Потом Алексей перебрался в «Краснодар», но стороны расторгли договор после того, как Бугаев провёл 20 встреч в составе «быков».

Бугаев завязал с футболом в 29 лет, после чего пропал из публичного пространства. В 2015 году он дал интервью «Советскому спорту» и рассказал, как зарабатывает на жизнь: «Занимаюсь грузоперевозками. Сейчас – ещё макулатурой. Кто хочет, может свозить нам макулатуру. Мы открыли большой ангар. 2 рубля 50 копеек за килограмм. Фирма? А нафиг мне фирма? Просто пункт приёмки».

Спустя восемь лет фамилия Бугаева снова попала в новостные заголовки. И на этот раз повод был куда более шокирующим. Выяснилось, что у 42-летнего Алексея нашли крупную партию наркотиков. Футболист признался правоохранительным органам, что у него накопился долг в размере 70 тысяч рублей, из-за чего он подрабатывал наркокурьером. Бугаев сотрудничал со следствием и сдал своих подельников.

В сентябре 2024 года был обнародован приговор краснодарского суда — Бугаева приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков. Сегодня, 29 декабря, стало известно, что Бугаев погиб в зоне СВО. Об этом сообщил юрист Антон Смирнов, а потом информацию коллегам из Sport24 подтвердил отец Бугаева Иван: «К сожалению, новость о смерти Алексея является правдой. Как это произошло? А как на СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата») убивают? Это произошло сегодня».