Салах — в космосе. «Ливерпуль» под конец года растерзал соперника пятью голами

«Ливерпуль» разрывает. Команда Слота лидирует в АПЛ и ЛЧ и теперь выдала весьма уверенную игру на выезде с «Вест Хэмом». По сути, результат был сделан уже в первом тайме.

Удивительно, что счёт не открыли уже в первые 10 минут. Туда уместились и шикарный пас Гакпо на Салаха, после которого египтянин должен был забивать. И убойный момент Пакета, который бил с 10 метров без сопротивления. И навес Салаха на Гакпо, который чуть-чуть не дотянулся, чтобы забить в пустые ворота. И, наконец, мяч прошёл рядом со штангой «Вест Хэма» после подачи с углового во вратарскую.

Команды не сбавили и дальше – полноценные моменты создавались один за другим. Диас классно принял мяч, случайно отыгрался в стенку с соперником и пробил из убойной позиции. На 30-й минуте «Ливерпуль» открыл счёт и продолжил уничтожать соперника.

Гол Луиса Диаса Фото: кадр из трансляции

Вскоре Салах словно прошёл сквозь одного защитника, а затем пробросил мяч между ног второго – Гакпо оказался в нескольких метрах от ворот и не промахнулся. И перед перерывом «Ливерпуль» забил ещё и третий раз. Салаху дали слишком много пространства в штрафной, и он спокойно положил мяч в ближний угол. Для египтянина это 17-й гол в чемпионате Англии.

Правда, несколько моментов «Ливерпуль» могли напрячь даже в такой игре. Ещё один центральный защитник получил повреждение. К травмированному Конате добавился и Гомес, вместо которого пришлось выпускать Куансу. Ну и будет справедливо отметить, что «Вест Хэм» был действительно близок к голу до перерыва – Кудус зарядил в штангу с дальней дистанции.

Удар Кудуса Фото: кадр из трансляции

Второй тайм начался с новых моментов у «Ливерпуля». Салах мог забивать и на 47-й, и на 49-й минутах, но не реализовал в том числе чистый выход один на один. Уже спустя минуту из штрафной бил Луис Диас. Было видно, что гости играют на кураже – у них получалось примерно всё.

Четвёртый гол «Ливерпуль» забил на 54-й минуте. Отличился Трент, который решился на удар с дальней дистанции. Защитнику повезло с рикошетом – мяч летел сначала в одну сторону от голкипера, а затем коснулся головы Килмана и пошёл в другую. Без шансов для Ареола, который оказался в основе из-за травмы Фабианьского.

Гол Трента Фото: кадр из трансляции

Ближе к концу матча «Ливерпуль» убежал в контратаку: Салах отдал ассист, а Жота забил. Вратарь «Вест Хэма» в этот вечер пропустил пять мячей, но его вина есть разве что в третьем голе, а помимо этого, он сделал несколько крутых сейвов. В том числе после удара того же Жоты. Если говорить о нападении «Вест Хэма», то достаточно сказать, что лондонцы не нанесли ни одного удара в створ за всю встречу (хотя ещё и на 90+4-й минуте попали в штангу).

Теперь у «Ливерпуля» восемь очков отрыва от второго места. А если смотреть по потерянным, то и вовсе девять. Ну а Салах прямо сейчас – лучший футболист лиги и один из главных претендентов на «Золотой мяч» за сезон-2024/2025. Теперь у египтянина 17+13 по системе «гол+пас» за 18 матчей в АПЛ. Правда, у него ещё могут отнять первый ассист в игре с «Вест Хэмом» (там было касание защитника), но общей картины это не меняет.