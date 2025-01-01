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Известные игроки, которые остались без клуба 1 января 2025 года: Барбоза, Эррера, Ригони, Мавинга, Мартинес, Варгас

Эти футболисты проснулись в новом году без работы. Многих вы наверняка помните
Никита Паглазов
Известные игроки, которые остались без клуба
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Экс-игроки «Зенита», «Рубина», участник ЧМ-2018 и футболист сборной Бразилии.

Контракты футболистов в Европе обычно истекают летом (по окончании сезона). А в Южной, Северной Америке и Азии чемпионаты подходят к концу в ноябре-декабре. Из-за этого некоторые крутые игроки остаются без работы. Мы собрали самых известных футболистов, чьи соглашения с клубами истекли 31 декабря 2024 года. А утром 1 января они проснулись безработными.

Крис Мавинга, 33 года

Крис Мавинга

Крис Мавинга

Фото: DARRYL DYCK/AP/ТАСС

Летом 2013 года Мавинга оказался в казанском «Рубине». Футболист несколько лет принадлежал клубу, но катался по арендам, так и не став его важной частью. С 2017-го Крис играл за клубы из Северной Америки: «Торонто» (2017-2023) и «Лос-Анджелес Гэлакси» (2023-2024). В феврале 2024 года Мавинга оказался в MLS Pool. Проще говоря, это система резерва в МЛС. Футболисты из MLS Pool отправляются в тот или иной клуб в случае чрезвычайной ситуации (дисквалификации, травмы). Игроки тренируются с аффилированной командой, но не выходят в официальных матчах. Контракт Мавинги с MLS Pool действовал до января 2025-го. И в первый день нового года 33-летний конголезец остался без команды.

Эмилиано Ригони, 31 год

Эмилиано Ригони

Эмилиано Ригони

Фото: John Rivera/Zuma/ТАСС

Ещё один экс-футболист РПЛ, находившийся в системе MLS Pool. Российские болельщики помнят Ригони по «аргентинской» эпохе «Зенита». Нестабильный вингер так и не закрепился в Санкт-Петербурге, а в октябре 2020-го окончательно покинул команду. Испанский «Эльче», бразильский «Сан-Паулу», американский «Остин» – список следующих клубов получился богатым. А с мая 2024-го Ригони находился в списке резерва МЛС. Теперь же Эмилиано остался без работы.

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Эктор Эррера, 34 года

Эктор Эррера

Эктор Эррера

Фото: Logan Riely/Getty Images

Эррера зажигал на чемпионате мира 2018 года в России за сборную Мексики. Да и клубная карьера получилась неплохая: шесть лет в «Порту», три сезона в «Атлетико» и переезд в МЛС. Эктор с июля 2022-го выступал за «Хьюстон Динамо», но его контракт истекает 1 января 2025 года. Увидим ли 34-летнего полузащитника в большом клубе? Хотя велика вероятность, что Эррера отправится на родину.

Андре Грэй, 33 года

Андре Грэй (слева)

Андре Грэй (слева)

Фото: Michael Steele/Getty Images

Наибольшую известность Грэй получил по выступлениям за «Уотфорд». Андре выступал за клуб с 2017 по 2021 год. Затем он отправился в путешествие по Греции («Арис») и Саудовской Аравии («Эр-Рияд»). В июле 2024-го он остался без клуба, а уже в октябре на краткосрочный контракт его подобрал «Плимут». Но уже 31 декабря срок соглашения истёк. Возможно, 33-летний англичанин ещё окажется в одном из аутсайдеров АПЛ. Хорошая опция для помощи со скамейки.

Мануэль Лансини, 31 год

Мануэль Лансини

Мануэль Лансини

Фото: Federico Peretti/Getty Images

Мануэля Лансини здорово описывает прозвище – Ювелир. Аргентинец – умный, техничный игрок, которому не хватает стабильности. С 2016 по 2023 год он выступал за «Вест Хэм». Временами Мануэль выдавал топ-матчи, а периодами испарялся. Частая история для аргентинских «десяток». С августа 2023-го Лансини выступал за «Ривер Плейт». Но его контракт с клубом истёк 31 декабря. Возможно, командам РПЛ стоит обратить внимание на Лансини.

Хосеф Мартинес, 31 год

Хосеф Мартинес

Хосеф Мартинес

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Карьера венесуэльского форварда складывается странно. В Европе Мартинес не закрепился: он перебрался в 2014-м в «Торино», но через три года уехал в МЛС. И стал важным игроком для «Атланты Юнайтед» (2017-2023). В январе 2023-го он перебрался в «Интер Майами», а ещё через год – в «Монреаль Импэкт». Сейчас Хосеф остался без работы из-за окончания срока соглашения с канадцами. Мартинесу всего 31 год. Вернётся в «Атланту» и зажжёт с Алексеем Миранчуком?

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Матиас Варгас, 27 лет

Матиас Варгас

Матиас Варгас

Фото: Masashi Hara/Getty Images

Аргентинский вингер на несколько лет заглядывал в Европу. В 2019 году он перебрался в «Эспаньол», а в 2021-м оказался в «Адана Демирспор» (на правах аренды). А затем Варгас уехал в китайский «Шанхай Порт». Вместе с клубом он стал чемпионом, опередив «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. А в декабре 2024-го его контракт с «Шанхай Порт» завершился. Аргентинцу всего 27 лет, ещё есть шанс на возвращение в Европу.

Габриэл Барбоза, 28 лет

Габриэл Барбоза

Габриэл Барбоза

Фото: Wagner Meier/Getty Images

Самый звёздный футболист в списке. Габриэл Барбоза выступал за «Интер» и «Бенфику», но лучшие годы карьеры провёл во «Фламенго». Габигол оказался в самом популярном клубе Бразилии в 2019 году. За это время он с «Фламенго» выиграл два чемпионата, два Кубка Либертадорес, два Суперкубка Бразилии. В начале 2024-го Барбозу дисквалифицировали на два года из-за нарушения процедуры прохождения допинг-теста. Но сторона игрока подала апелляцию, которую в итоге удовлетворил CAS (Спортивный арбитражный суд). В ноябре 2024-го Габриэл объявил, что не продлит контракт с «Фламенго», истекающий 31 декабря. Рискнёт ли кто-то взять к себе проблемный актив? Игроку всего 28 лет, а талант у Барбозы, безусловно, есть.

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