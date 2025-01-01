Трансферное окно в Европе только открылось, а эти переходы уже состоялись

1 января 2025 года в некоторых топ-лигах Европы и остального мира открылось зимнее трансферное окно. У клубов есть месяц на покупку и аренду футболистов. А кто уже оказался в новых командах? Рассказываем!

Эрик Шупо-Мотинг: без клуба → «Нью-Йорк Ред Буллз»

Эрик Шупо-Мотинг Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Экс-форвард «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг перебрался в МЛС. Его новым клубом стал «Нью-Йорк Ред Буллз». Интересно, что звёздный камерунец в Нью-Йорке поиграет под руководством бывшего тренера московского «Динамо» Сандро Шварца. Контракт с Шупо-Мотингом заключён до 2026-го с возможностью продления на год при условии получения футболистом визы.Эрик покинул «Баварию» в статусе свободного агента после истечения срока контракта в июне. С того момента 35-летний камерунец оставался без клуба.

Диего Гомес: «Интер Майами» → «Брайтон» (€ 13 млн)

Презентация Диего Гомеса Фото: Shaun Brooks/Getty Images

Один из сильнейших футболистов «Интер Майами» покинул клуб. Диего Гомес вместо игры с Лионелем Месси отправился на покорение АПЛ. «Брайтон» заплатил клубу МЛС € 17 млн + бонусы за 21-летнего полузащитника. Парагваец перебрался в «Интер Майами» в июле 2023-го и за год доказал свой высокий уровень. Посмотрим, станет ли он помощником «Брайтону» в борьбе за попадание в еврокубки.

Наби Кейта: «Вердер» → «Ференцварош» (аренда)

Наби Кейта Фото: ФК «Ференцварош»

В 2018 году «Ливерпуль» приобрёл Кейта за € 60 млн. Топ-клуб АПЛ рассчитывал, что Наби станет лидером. Кейта даже получил легендарный для команды восьмой номер. Но в итоге гвинеец так и не вышел на высокий уровень. А в 2023-м Кейта перебрался из «Ливерпуля» в бременский «Вердер». Однако и в новом клубе Наби также провалился. Теперь он едет в годовую аренду в Венгрию. «Ференцварош» забрал Кейта к себе. Клубы заключили интересное соглашение: Наби арендован до января 2026 года.

Ирвин Лосано: ПСВ → «Сан-Диего Лоял» (€ 12 млн)

Ирвин Лосано Фото: ФК «Сан-Диего Лоял»

Лосано так и не стал большой европейской звездой. Хотя у мексиканца были все шансы для этого. Но по-настоящему Ирвин блистал только в ПСВ. Трансфер в «Наполи» в 2019-м не оправдал себя, хотя вместе с клубом Лосано взял Серию А. В 2023 году Ирвин вернулся в Эйндховен, но теперь снова покидает Нидерланды. И Европу. Лосано перебирается в новый клуб МЛС – «Сан-Диего Лоял». Мексиканцу всего 29 лет, так что есть хорошие шансы зажечь в Северной Америке.

Николас Валентини: «Бока Хуниорс» → «Фиорентина» (свободный агент)

Николас Валентини Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

В июле 2024 года «Краснодар» интересовался Валентини. Но защитник остался в «Бока Хуниорс». Ненадолго. 23-летний аргентинец всё же переезжает в Европу – в итальянскую «Фиорентину». Клуб забрал Валентини в качестве свободного агента. Серия А помогает футболистам дорасти до сборной Аргентины. Повторит ли этот путь Николас?

Алехо Сарко: «Велес Сарсфилд» → «Байер» (свободный агент)

Алехо Сарко Фото: Joaquín Camiletti/Getty Images

Действующий чемпион Германии нашёл нового таланта в Аргентине. 18-летний форвард Алехо Сарко перебирается в «Байер» на правах свободного агента. Он отказался подписывать контракт с «Велес Сарсфилд». В «Байере» высоко ценят талант Сарко и надеются, что он вырастет в основного нападающего клуба. В 2024 году Алехо провёл 14 матчей за основную команду «Велеса», в которых забил шесть мячей и оформил один ассист.

Ян Минхёк: «Канвон» → «Тоттенхэм» (€ 4 млн)

Ян Минхёк Фото: tottenhamhotspur.com

«Тоттенхэм» нашёл для себя новую южнокорейскую звёздочку. Лондонцы приобрели Ян Минхёка ещё летом 2024 года, но присоединится к клубу он в январе. Transfermarkt отмечает, что «Тоттенхэм» купил вингера у «Канвона» за € 4 млн. В Лондоне надеются, что Ян станет заменой Сон Хын Мину (как с игровой, так и имиджевой стороны). А тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу любит азиатских футболистов (работал в Японии и с несколькими японцами в «Селтике»). Идеальный шанс для Минхёка, чтобы вырасти в крутого игрока.

Тьяго Альмада: «Ботафого» → «Лион» (сумма неизвестна)

Тьяго Альмада Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Альмада – чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины. Но до сих пор 23-летний полузащитник выступал в Северной и Южной Америке. С января 2025-го для Тьяго начинается новая европейская история. «Ботафого» отдал Альмаду во французский «Лион». У клубов один владелец (Джон Текстор), так что провести сделку не составило труда. Любопытно, сможет ли аргентинец вырасти в хорошего футболиста по меркам Лиги 1.

Факундо Торрес: «Орландо Сити» → «Палмейрас» (€ 11,5 млн)

Факундо Торрес Фото: из личного архива Факундо Торреса

Форвард сборной Уругвая вполне мог бы перебраться в Европу. Но Факундо Торрес меняет МЛС на бразильскую Серию А. За € 11,5 млн его приобрёл «Палмейрас». Солидные деньги для клуба из Бразилии. Есть ли план у «Палмейраса»? Наверняка. Торрес обязан стать лидером команды, а затем на нём прилично заработают.

Кевин Денки: «Серкль Брюгге» → «Цинциннати» (€ 15,3 млн)

Кевин Денки Фото: ФК «Цинциннати»

Тоголезец из «Серкль Брюгге» неожиданно завершил европейский этап карьеры. Денки мог бы вернуться в чемпионат Франции (уже выступал за «Ним») или уехать в другую топ-5 лигу. Но его следующая остановка – МЛС. «Цинциннати» заплатил аж € 15,3 млн за 24-летнего нападающего. Это второй самый дорогой входящий трансфер в истории лиги (в топ-5, кстати, Эсекьель Барко и Алексей Миранчук). Ожидания от Кевина большие.

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