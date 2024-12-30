«Россия выйдет из этого перерыва более сильной». Итоги года с тренером вратарей сборной

Сборная России в 2024-м провела пять товарищеских матчей и ни разу не пропустила. Подводим итоги года с тренером вратарей национальной команды Виталием Кафановым.

«Ни один из шести вратарей сборной России в 2024 году не разочаровал»

— Каким был 2024 год для сборной России?

— Много положительных эмоций от этого года. Пять матчей сборной удалось сыграть – это тоже немало. Дали возможность разным вратарям сыграть за сборную — их было шесть. Ни один из них не дал повода усомниться в том, что они неправильно действовали в каких-то ситуациях. Выглядели очень достойно. Никто из них не разочаровал.

— А теперь – по персоналиям. Как сложилась первая половина сезона для Ильи Лантратова?

— Надо отдать должное Илье, что переход из команды, которая борется за выживание, в топ-клуб с большими амбициями прошёл настолько безболезненно. Он легко влился в коллектив и стал первым номером. Это не очень просто. Одно дело, когда ты играешь за «Химки», где много моментов и в случае ошибки тебе дадут ещё шанс. В «Локомотиве» другая ситуация. Эта команда позволяет соперникам создать моменты у своих ворот гораздо реже. Любая ошибка и потеря очков очень болезненно сказывается. И на это негативно реагируют пресса и болельщики. Илья оказался как раз тем игроком, который пришёл и сразу стал первым номером.

Илья Лантратов Фото: Михаил Апенькин, «Чемпионат»

В национальной команде Илья выходил на замену в Катаре, и очень хотелось дать возможность ему и Саше Максименко выйти в основном составе. Слушать гимн перед матчем в качестве игрока основного состава национальной команды — это незабываемые ощущения.

— После ошибки Лантратова в матче с «Краснодаром» вы сказали, что одна ошибка на 10 встреч — это хорошо…

— Да, так считают в Европе. И тоже с этим соглашусь. Не надо забывать, что «Локомотив» долгое время находился в тройке лидеров благодаря хорошей игре Ильи.

— Идём дальше: Андрей Лунёв. Вас удивило, что он вернулся и сразу стал первым номером «Динамо»?

— Не удивлён. Перед этим он провел очень сильный сезон в «Карабахе». Четвертьфинал Лиги Европы – это лучший сезон клуба за время участия в еврокубках. «Карабаху» нужен был хороший вратарь, а Андрею – клуб, который хотел решить большие задачи. Здесь они нашли друг друга. И, естественно, после этого сезона у Андрея появилось много предложений. Поэтому в большей степени закономерно то, что он сразу стал первым номером в таком клубе, как «Динамо».

— По сравнению с самим собой «зенитовским» в чём он прибавил?

— Во-первых, с годами вратари становятся только лучше. Время в «Байере» он не потерял, хотя и не играл. Там были очень сильные партнёры — хороший тренировочный процесс, высокий уровень игр и высокая интенсивность. Поэтому в «Карабахе» он реализовал то, чему научился в «Байере».

«Клуб, который пригласит Максименко, заработает в будущем»

— Кажется, что последние год-полтора — лучший отрезок в карьере Максименко. Так и есть?

— Можно сказать, что судьба была благосклонна к Саше Максименко. Он попал в сильный клуб в молодом возрасте, и ему доверили место в основном составе. Поначалу у него было немало ошибок, но тренеры продолжали доверять ему место в воротах долгое время. После того как он сыграл уже более 100 матчей за «народную команду», был период, когда он оказался на скамейке запасных. Это передышка пошла ему на пользу. Было время проанализировать прошедший период, сделать выводы, и, когда он вновь вернулся в ворота, это уже был другой вратарь.

Александр Максименко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Почему вы сказали, что Максименко готов для приглашения в большой клуб Европы?

— Потому что он ещё достаточно молод для вратаря, хорошо играет обеими ногами как полевой игрок. Плюс тот опыт, который он уже успел накопить в «Спартаке». Ну и, конечно, не надо забывать, что клуб, который его пригласит, может в будущем ещё заработать.

— Главное вратарское открытие последних лет — Латышонок?

— Безусловно. Это уникальный случай, когда вратарь команды, которая покидает РПЛ, переходит в лучший клуб страны и становится первым номером. Во всяком случае, такого не припоминаю.

— Сафонов после перехода в «ПСЖ» говорил, что Агкацев — номер один в РПЛ. Станислав достойно заменил Матвея в «Краснодаре»?

— Стас очень достойно заменил Сафонова. Во многих играх он спасает. Важно, что Агкацев не делает грубых ошибок, из-за которых команда теряет очки. Роль вратаря в команде, которая борется за чемпионство, очень важная. И во многом от игры Стаса зависит, сможет ли «Краснодар» в этом году побороться за чемпионство.

— Какое впечатление на вас произвёл в расположении сборной Давид Волк?

— Безусловно, и Давид, и Богдан Москвичёв и Евгений Ставер — открытия этого сезона. Двое из них пришли из Первой лиги, а Богдан — вообще из Второй. Но они не только не ослабили вратарский цех РПЛ, а наоборот, убедили всех в том, что у нас вратарская школа очень сильная. И все увидели, что и в Первой лиге у нас очень много хороших вратарей.

— Грозит ли Волку «синдром второго сезона»?

— Наверное, об этом надо говорить после того, как закончится первый сезон. Очень надеюсь, что Давид и вторую половину сезона проведёт так же, как и до перерыва. Во всяком случае, он к этому уже готов. «Динамо» пропускает очень мало мячей, и одна-единственная ошибка за 18 матчей – в игре с «Рубином» – это очень высокий показатель.

— Матвей Сафонов. В чём прибавил он? Может быть, общаетесь с тренером вратарей «ПСЖ»?

— Тренер вратарей «ПСЖ» говорит, что Матвей тренируется очень много и хочет ещё больше. Ему приходится его всё время останавливать. Матвей очень быстро прибавляет в мастерстве, и у него очень много сильных качеств.

— После ноябрьских матчей вы говорили, что рассматривали кандидатами в сборную Москвичёва, Ставера и Медведева.

— Да. Они сильно провели первую половину чемпионата и были в расширенном списке.

— Двое пришли из Первой лиги. Медведев вам прекрасно знаком по работе в «Ростове». Что об их игре в этом году можете сказать?

— В первую очередь отмечу Богдана. Молодой парень пришёл из Второй лиги — и с первых туров начал всех удивлять. Много сейвов, берёт пенальти один за одним, не делает грубых ошибок, хотя при этом его команда много пропускает. Но это уже вопрос к оборонительным действиям его партнёров.

Никита Медведев Фото: РИА Новости

— Москвичёв правильно поступил, что не стал сидеть на лавке в «Зените»?

— В «Зенит» его и не собирались возвращать. Наоборот, искали команду, где бы он мог набираться опыта, потому что рассчитывают на него в дальнейшем. В «Оренбурге» работает тренером вратарей Юрий Окрошидзе, который тренировал Богдана в молодёжной команде «Зенита». Думаю, что руководители «Зенита» поступили правильно.

— Что скажете по Ставеру?

— Ещё один представитель ФНЛ. Его брали в «Рубин» как второго номера, но, как только Евгению дали шанс, он вцепился в него и до сегодняшнего дня не отдаёт. Не хочет возвращать позицию первого номера Артуру Нигматуллину.

— Как дался переход Медведеву?

— Никиту брали в команду первым номером, и с 1-го тура чемпионата он закрепил за собой место основного вратаря. По выкладкам различных спортивных изданий, которые ведут статистику действий вратарей РПЛ, Никита – безоговорочный лидер по сейвам в первой части сезона.

— Игорь Акинфеев остаётся образцом для молодых вратарей?

— Безусловно. Это ориентир, на который можно и нужно равняться всем остальным. Его карьере можно только позавидовать.

— Как дела у Никиты Хайкина в Норвегии? Не перерос он этот уровень?

— У Никиты всё хорошо. В очередной раз стал чемпионом Норвегии. Получает удовольствие от футбола. Команда успешно играет в еврокубках и с каждым годом становится все сильнее. Думаю, что Никита долго искал, прошёл много трудностей в футбольной карьере и наконец нашёл тот клуб, где его ценят тренеры, футболисты и любят болельщики. Уже только ради этого стоило так много работать, не опускать руки и доказать всем и прежде всего самому себе, что он чего-то стоит в этой футбольной жизни.

— Хайкин выразил желание получить норвежский паспорт и жить в этой стране. Для сборной России он уже потерян?

— С желанием получить норвежское гражданство ничего не поменялось. Он как был, так и остаётся кандидатом на роль вратаря национальной команды.

— Ваше взаимодействие с Карпиным в сборной строится на тех же принципах: вы выбираете вратаря и приходите с этой кандидатурой к нему?

— В начале каждого микроцикла при подготовке к очередному матчу Валерий Георгиевич спрашивает, кого мы будем наигрывать в течение этого периода к предстоящей игре. Называю ему кандидатуру, привожу аргументы, по какой причине мы готовим того или иного вратаря, и начинается работа.

Валерий Карпин и Виталий Кафанов Фото: Михаил Шапаев, РФС

— Хотя бы раз Карпин спросил: «Почему этот вратарь, а не другой?»

— И такое тоже бывало, но до сегодняшнего дня доводы, которые приводил Валерию Георгиевичу, убеждали его. Однако ко всем его замечаниям в адрес вратарей отношусь с большим вниманием и стараюсь учесть все его сомнения и пожелания.

— Карпин и футболисты часто сетуют на тяжёлую логистику. От вас я таких слов не слышал. Старая закалка?

— Да, это очень непросто, когда футболисты столько времени проводят в дороге, но в команде никто не ноет и не жалуется, потому что изменить мы ничего не можем.

— Как развиваться российскому футболу, если нас не вернут на международную арену?

— Мы выйдем из этого перерыва более сильными. И клубы, и сборная. Представьте сборную: Сафонов, Головин, Кузяев, Чалов, Миранчуки, и к ним добавляются добротные российские футболисты — посмотрите, какая сборная получается! Уверен, что ребята, которые играют в Европе, ещё прибавят. И в чемпионате России уровень растёт. Посмотрите, какая результативность в этому году в чемпионате! Сколько матчей, где забивается три и более мячей. Болельщикам не может не нравиться футбол, где они видят столько забитых голов.