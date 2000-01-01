5 самых дорогих футболистов Ла Лиги прямо сейчас
Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков Ла Лиги. Как теперь выглядит пятёрка самых дорогих футболистов?
5-е место — Федерико Вальверде
Полузащитник «Реала» оценивается в € 130 млн.
4-е место — Килиан Мбаппе
Стоимость форварда «Реала» — € 160 млн.
2-3-е место — Джуд Беллингем
Полузащитник «Реала» оценивается в € 180 млн.
2-3-е место — Ламин Ямаль
Стоимость вингера «Барселоны» — € 180 млн.
1-е место — Винисиус
Вингер «Реала» оценивается в € 200 млн.
5 самых дорогих футболистов Ла Лиги прямо сейчас
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