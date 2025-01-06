Хоть одной несправедливостью в футболе стало меньше. В 2024-м особенно радостно за Ройса

«Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс. Он снова не чемпион Германии», — эти слова комментатора Романа Нагучева стали нарицательными. Неудачи преследовали крайне невезучего полузащитника всю карьеру. В этом году ему наконец-то повезло.

За 12 лет в Дортмунде у Ройса набралось два Кубка и три Суперкубка Германии. Для многих такой набор был бы за счастье, но для футболиста калибра Марко — вовсе нет. Он так и не выиграл с «Боруссией» ни Бундеслигу, ни Лигу чемпионов. И его криптонитом стала не только «Бавария».

Марко Ройс Фото: Alex Pantling/Getty Images

Марко переехал в любимый с детства Дортмунд из мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2012 году. «Шмели» на тот момент два сезона подряд брали «Серебряную салатницу», их тренировал Юрген Клопп. Новые достижения вроде бы были не за горами. Но именно с того момента что-то пошло не так. С Ройсом дортмундцы семь раз становились вторыми! Даже в тех случаях, когда, казалось, титул уже не уплывёт из их рук.

В сезоне-2018/2019 «Боруссия» опережала «Баварию» на семь очков, но её преимущество всё равно растаяло. А в решающем туре сезона-2022/2023 для титула нужно было просто одолеть на переполненном «Вестфаленштадионе» не слишком мотивированный «Майнц» с девятого места. «Шмели» героически отыгрались с 0:2 на 90+6-й минуте, да вот только этого оказалось мало. Дортмундцы рыдали, и причина была веской.

«Трудно описать словами, что чувствуешь в такой момент. Нас больше растрогала даже не неудача, а реакция стадиона. Болельщики звали нас, но мы все были разобраны по частям и не могли собраться. Я очень ценю то, что фанаты оценили и увидели — команда боролась до конца», — говорил опустошённый очередным фиаско Марко.

Марко Ройс Фото: Lars Baron/Getty Images

Беды Ройса распространялись не только на Бундеслигу. Евро-2012 закончился для сборной Германии с Ройсом в составе на стадии полуфинала. Та же самая «Бавария» забила решающий гол финала ЛЧ-2012/2013 на 89-й минуте, хотя ранее Марко заработал пенальти, с которого Илкай Гюндоган сравнял счёт. А перед победным для немцев ЧМ-2014 Ройс получил травму — в самом последнем подготовительном матче с Арменией. Из-за проблем со здоровьем он пропустил ещё и Евро-2016, Евро-2020 и ЧМ-2022. В этом весь Марко.

Причём не обязательно было бороться за трофеи в Дортмунде. Чуть ли не каждое трансферное окно его звали в клубы посильнее: «Бавария» в 2012-м, «ПСЖ» в 2014-м, «Реал» и «Барса» в 2015-м, «Сити» – в 2018-м. И это только те случаи, когда СМИ всё разнюхали. Для Ройса всегда важнее достижений и мегазарплаты оставалась преданность любимым с детства цветам, поэтому переживать за него хотелось ещё сильнее.

Прошедший сезон стал для 35-летнего Марко последним в «Боруссии». И так получилось, что в немецкой лиге команда жутко тормозила, а в ЛЧ сенсационно убрала с пути «Атлетико» и «ПСЖ», снова ворвавшись в финал. Там её ждала очередная неудача. «Реал» забил два безответных мяча, а Ройс вышел спасать на 72-й минуте и ничего не изменил: немцы нуждались в контратаках, Марко же давно перестал быть скоростным. Всё-таки возраст сказывается. Получился красивый, но бесполезный жест Терзича. На этом совместная история Марко и дортмундцев подошла к концу.

Марко Ройс Фото: Lars Baron/Getty Images

И всё-таки он стал чемпионом! Да, в МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси», куда он ушёл на футбольную пенсию свободным агентом. Да, в качестве ротационного игрока, оформив 1+3 в 11 матчах. Но эта история должна была закольцеваться золотыми медалями. Пусть и утешительными. Его карьера заслужила хотя бы такой кешбэк. Справедливость всё-таки существует. Хотелось бы, чтобы нам об этом напоминали чаще.