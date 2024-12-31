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10 футболистов старше 35 лет весной продолжат играть в РПЛ: Акинфеев, Дзюба, Ерохин, Малых, Уциев, в чём мотивация

Ветераны российского футбола, которые всё ещё в огне. Кто был лучшим в 2024-м?
Дмитрий Зимин
10 ветеранов, которых мы увидим в 2025-м
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Первое место за Дзюбой? Ерохиным? Или лучшим был Акинфеев? Выбираете вы.

Пока РПЛ на паузе и приближается Новый год, мы вспоминаем о ветеранах, которые по-прежнему остаются в игре. Здесь мы выделили главных игроков лиги старше 35 лет и предлагаем вам рейтинг: кто из этих футболистов, по вашему мнению, заслуживает статуса главного ветерана в чемпионате?

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Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: самый крутой ветеран РПЛ
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Игорь Акинфеев, 38 лет, ЦСКА

Вратарь ЦСКА по-прежнему в порядке. И, кажется, совсем не собирается заканчивать. В конце каждого сезона продлевает соглашение и остаётся основным в команде. В этом сезоне у него 17 матчей в РПЛ из 18 возможных. И всего 14 пропущенных мячей. Семь встреч Игорь и вовсе отыграл «на ноль». И вряд ли у кого-то возникают хоть какие-то сомнения в его сохранившемся уровне. Да, Кубок отдан его сменщику Торопу, который выглядит неплохо. Но едва ли можно говорить, что он готов заменить Игоря в РПЛ. Уж слишком Акинфеев надежён и стабилен. Нынешнее соглашение вратаря действует до лета 2026-го. И кто-то удивится, если оно будет продлено?

Фото: РИА Новости
2 место

Александр Ерохин, 35 лет, «Зенит»

После требла в прошлом сезоне «Зенит» думал, стоит ли продлевать контракт с Ерохиным. Обсуждение затянулось, хотя сам Александр изначально заявил о желании остаться. В итоге ему предложили новый контракт — и вряд ли хотя бы раз пожалели. На его счету минимум два важнейших результативных действия в РПЛ — голевая в матче с «Оренбургом» в первом круге плюс гол во втором. В обоих случаях это принесло победу. А в Кубке у Ерохина вообще шикарная статистика: 3+2 за восемь встреч. Тот самый бомбардир, которого так не хватает «Зениту».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
3 место

Артём Дзюба, 36 лет, «Акрон»

Артём вернулся к матчам только в 8-м туре. Слишком долго искал команду в летнее трансферное окно. Но сделал это громко — влетел в состав дебютанта и сразу стал забивать и раздавать голевые передачи. Вопросов по игровой форме не было. Как и по влиянию на игру: Дзюба сделал в РПЛ 3+3 и продолжает гонку за рекордами Кержакова и Лоськова. Первый наверняка побьёт весной, ведь осталось всего два мяча.

О завершении карьеры Артём, похоже, тоже пока не думает. Да и зачем, если по-прежнему способен конкурировать на уровне РПЛ. А свои рекорды нужно не только достигать, но и укреплять. «Акрон» тоже всё устраивает. Так что если дела так же пойдут и дальше, то не исключено продление соглашения ещё на сезон.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
4 место

Александр Беленов, 37 лет, «Факел»

Вратарь начал сезон в основе воронежцев, но к 13-му туру присел на скамейку. Тренерский штаб Пятибратова отдаёт предпочтение более молодому Гудиеву. За девять матчей у Беленова 13 пропущенных мячей — не так уж и много, с учётом положения «Факела» в таблице. Беленов — один из капитанов и лидеров команды. И после паузы наверняка ещё побьётся за то, чтобы вернуть себе место в составе. У вратаря 345 встреч в РПЛ. До красивого юбилея осталось не так уж и много.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Сергей Песьяков, 35 лет, «Крылья Советов»

Летом Песьяков сменил привычный «Ростов» на Самару и перестал быть первым номером. В «Крыльях» постоянная ротация — он делит игровое время с Ломаевым. Плюс Сергей вылетал на шесть матчей из-за травмы. Весной он наверняка продолжит получать игровое время. А летом стороны обсудят возможное продолжение сотрудничества. Заканчивать карьеру Песьяков пока явно не намерен.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
6 место

Гиорги Шелия, 35 лет, «Ахмат»

Пятый год Шелия выступает за «Ахмат», а сейчас идёт третий сезон, где он безальтернативно первый номер. Да, пропускает Гиорги много — 32 мяча за 17 матчей. Для сравнения, в прошлом сезоне он всего пропустил 33 за 25. Но здесь скорее упрёк обороне, а не вратарю, который продолжает держать высокий уровень. О финише карьеры Шелия пока не задумывается. Так что не удивляйтесь, если увидим его и в следующем сезоне.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
7 место

Олег Иванов, 38 лет, «Рубин»

Единственный полевой игрок в РПЛ, который пробил отметку в 38 лет. А самое удивительное, что Иванов по-прежнему востребован. И далеко не в последней команде чемпионата — «Рубине». Да, у него ни одного появления в старте в РПЛ, однако в 17 случаях он выходил на замену. В Кубке игрового времени ещё больше и даже два полных матча.

Интересно, что ещё в 2023 году Иванов предполагал, что завершит карьеру летом 2024-го. Но «Рубин» предложил остаться. И едва ли жалеет. В это межсезонье у футболиста аналогичные мысли. С его слов, футбол становится атлетичнее, а спрос на ветеранов невелик. Однако бронзовый призёр Евро-2008 пока не собирается сдаваться. Ещё потолкается.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
8 место

Юрий Газинский, 35 лет, «Краснодар»

Летом Газинский вернулся в «Краснодар», за который выступал 10 лет. Но в совершенно понятном статусе — игрока, на которого можно рассчитывать в случае форс-мажора. Свой единственный матч в РПЛ он провёл с «Химками», зато после выхода забил. Победить не удалось, но всё равно приглашение своё окупил уже тогда. В Кубке Юрий играет чаще — выходил на поле в четырёх встречах. И на весеннюю часть сезона наверняка останется в ротации. А уже дальше клуб с игроком будут думать, стоит ли продолжать сотрудничество.

Фото: РИА Новости
9 место

Андрей Малых, 36 лет, «Оренбург»

Свой 16-й сезон в «Оренбурге» Малых начал в качестве основного центрального защитника, но потом – травма. Он пропал из заявки с приходом в команду Владимира Слишковича. После у капитана 0 матчей. И непонятный статус на весеннюю часть сезона. Ещё год назад Малых подумывал о завершении карьеры после перенесённой операции. Однако решил остаться, и явно не зря. За «Оренбург» у него 392 встречи. Если весной получит игровое время, то может дойти до красивой цифры.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
10 место

Ризван Уциев, 36 лет, «Ахмат»

В нынешнем сезоне легенда Грозного окончательно получил статус игрока запаса. Всего один матч в РПЛ — в 18-м туре с «Оренбургом». Зато часто выходит в Кубке России. И остаётся лидером раздевалки. Едва ли Уциев сможет добраться до красивой цифры в 300 матчей в РПЛ. Сейчас у него 277 встреч. Хотя если решит остаться ещё на один сезон и сможет получать больше времени, то всё возможно. Ранее Ризван признавался, что ещё в 2022-м думал завершить карьеру из-за большого количества болячек. Но раз продолжает — значит, мотивация и желание никуда не делись.

Интервью с Ерохиным:
«Хотел бы ещё сыграть за сборную России». Главный спаситель проблемного «Зенита»
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