24 отличных интервью на «Чемпионате» в 2024 году

В уходящем году редакция «Чемпионата» традиционно много времени посвящала работе над эксклюзивами: мы делали интервью, разборы с экспертами, материалы с инсайдами, записывали монологи и другие форматы с уникальными героями. Из 894 эксклюзивов в 2024 году мы отобрали 24 интервью, которые сохраняют актуальность. Разные виды спорта, разные герои – точно будет интересно!

Игорь Акинфеев — в большом интервью рассуждает и о проблемах армейцев, и о личном

Конечно, с годами рутина немножко надоедает. Но, с другой стороны, это моя любимая работа, от которой я получаю удовольствие. Я живу жизнью, которая мне нравится, уже 22 года. Окей, я могу отдохнуть месяц, но не могу представить себя лежащим на диване год-два, не могу представить себя вне команды. Вот завтра я проснусь, а команды нет. И что мне делать? У меня усталости от футбола вообще нет. Если что-то изменится, все узнают, что мне всё надоело.

Сёстры Андреевы — об очном матче в Ухане, олимпийском серебре и самых заветных целях на следующий сезон

Эрика: Мне со стороны ещё показалось, что в финале вы поняли, что можете победить, а до этого играли на расслабоне и с мыслями: «Не выиграем — ну, мы не парницы. Выиграем — супер». Мирра: Это да, тут Эрика права. Мы весь турнир играли на приколе, всё время шутили, смеялись на матчах. А когда в финале взяли первый сет, я поняла, что Диана тоже думает: «Вообще-то мы можем стать олимпийскими чемпионками». Это в моменте придало очень много нервов. Надеюсь, мы научимся благодаря этому опыту, и в следующий раз, может, получится всё в нашу сторону повернуть.

Артур Бетербиев — после боя с Биволом, в котором стал абсолютным чемпионом

Меня пока ещё никто не обязывал защитить титул, какие-то разговоры идут. Посмотрим, что говорят и предлагают, есть ли какие-то ультиматумы. Пока это чисто интернетные вбросы, со мной никто не связывался, ни IBF, ни моя команда.

Александр Большунов — о том, как преодолевать сложности и не срываться на близких при неудачах

Бывают периоды, когда что-то не так идёт, когда чувствуешь себя не очень хорошо, в голове всё равно держишь — тебе нужно это сделать, чтобы потом во время соревновательного сезона показывать высокие результаты. Мне не приходится себя заставлять, но терпеть приходится на сложных тренировках. Иначе не бывает. Если у тебя есть задание, ты должен его выполнить — нравится или нет.

Анвар Гатиятулин — байки и истории из жизни о хоккее в России и Америке

После турнира в Омске за «Мечел» тренировка, а нас нет. Николай Михайлович Макаров тогда тренировал. Как потом рассказывали, он удивился: «А эти двое-то где?» Ему в ответ: «Уехали в Америку». Он рукой махнул. Такие времена были.

Валентина Гунина — как стать чемпионкой мира, сражаясь с тяжёлой болезнью

Ну, мне удаётся играть в шахматы, хотя сложно представить, что с иммунной болезнью ты вообще можешь что-то делать. Я рассказываю о своём недуге и не стесняюсь этого, но не для того, чтобы меня жалели. Жалость — это дурацкое чувство. Я рассказываю в надежде, что мой пример тоже кого-то сможет мотивировать. Я хочу показать, что можно и нужно жить в любой ситуации.

Энтони Греко — о шоке от переезда в Россию, игре с Шестёркиным и негативе из Швеции

Я рос в Нью-Йорке, и там было много русских тренеров по навыкам и катанию. В основном они просто ругались на детей по-русски, поэтому эти-то слова я точно знал (смеётся). Когда в «Ладе» говорят такое, то я понимаю. Но не могу даже представить, что смогу полностью изучить язык, чтобы разговаривать на нём. Он очень сложный!

Ари Закарян — один из самых влиятельных «продюсеров» в фигурном катании разнёс ISU

Это значит, что всем отправляют однозначное послание: хватит развлекаться со всеми техническими наворотами. Новаторство сворачиваем и просто занимаемся красивым фигурным катанием. Мы хотим видеть красивые программы, ничего сложного и рекордного видеть не хотим. На мой взгляд, всё это лоббирует определённая маленькая кучка людей, а вся планета хочет видеть четверные и рекорды. Но им закрывают рот, и это очень досадно.

Евгений Кафельников — о теннисе в России и молодых талантах

Тогда, в СССР, нас никто не отстранял. Я сам играл тогда на чемпионатах Европы — в конце 1980-х и начале 1990-х, поэтому ничего подобного. Сейчас действительно тяжёлая ситуация. В европейском рейтинге у всех идут в зачёт 12 турниров, у наших ребят — только восемь. Как мы можем рассчитывать на ведущие позиции по рейтингу, если по определению недобираем четыре важных турнира? Турниры, на которых наши ребята могли бы хорошо сыграть.

Николай Комличенко — в нашумевшем интервью, где были не только помидоры за 1000 рублей

Есть футбольная карма. Понятно, Глушенков — человек состоявшийся и взрослый. Сам понимает, о чём и когда говорит в медиа. Но футбол не обманешь. Когда ты так говоришь и думаешь — вот тебе футбол и возвращает: сразу две травмы. До этого у него травм не было никаких, по-моему.

Александр Мальцев — абсолютный рекордсмен сборной СССР вспомнил всё в день своего юбилея

Мы до этого три раза играли в Канаде не с профессионалами, а с любителями. Конечно, хоккей совсем другой, нежели в Европе. Перед отъездом на Олимпиаду в Саппоро никто не знал, что мы будем играть с канадцами. Нас только после этого предупредили, чтобы готовились к матчам с ними. Перед Олимпиадой Аркадий Иванович заявил, что это его последние Игры, он завершал путь в сборной СССР. Мы с командой решили сделать ему подарок и выиграть золотые медали.

Максим Митрофанов — огромное интервью: про соперников сборной, и про контракт Карпина, и про бан от УЕФА

Футбол остаётся самым популярным видом спорта, в том числе по ТВ-рейтингам. Там неплохие цифры. Можно мечтать, чтобы они были ещё лучше, но есть объективные факторы — такие как отстранение от международных матчей. Это тоже влияет. Что касается посещаемости, то она нас не устраивает. Тут были свои обстоятельства: и пандемия, и Fan ID, но при организации работы с болельщиками эти показатели должны расти.

Александр Могильный — об Овечкине, отношении к крутым достижениям Кучерова и Мэттьюса, провальном сезоне СКА и ЦСКА и работе Ларионова

Прежде всего давайте тоже не будем забывать, что это серьёзная нагрузка, а Александру [Овечкину] уже не 25 лет. Мне кажется, он уже видит эту финишную линию, где рекорд Уэйна Гретцки. На мой взгляд, немножко это повлияло. Я рад, что он нашёл в себе силы, все его поддерживали. Потому что мы все в этой телеге едем (смеётся), все хотим увидеть, как он покорит этот рекорд, ждём не дождёмся этого момента! Так что я рад, что у него всё сейчас получается. Дай бог ему здоровья и успехов там.

Геннадий Орлов — об обмане «Зенита», диване Бродского, обиде Садырина и страшной аварии

Бродский обожал футбол! Он, как и Стрельцов, был осуждён и часто меня расспрашивал про Эдика. Один раз я их с Толей Найманом пригласил на кубковый матч «Динамо» Ленинград — «Шахтёр». Очень им было интересно посмотреть на Лобановского. После игры мы пешком пошли на стрелку Васильевского острова, о котором у Бродского есть замечательные слова: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать». Однако в Ленинград он из эмиграции не вернулся. Похоронили в Венеции.

Алексей Попов — о том, почему отказывается пиратить трансляции, как открыл свой бар и что будет с Ньюи и «Ред Булл»

Я всегда привожу один простой пример: люди не выходят из магазина с едой, не заплатив за неё. Кто-то, наверное, лишь потому, что боится быть пойманным, но большинство так не сделает из-за своего воспитания. Я так воспитан, что так никогда не сделаю. Я покупаю всю музыку, например — до какого-то момента даже не по подписке её слушал, а покупал в коллекцию целые альбомы. Сейчас у меня есть все возможные подписки, и когда иду куда-то в наушниках и слушаю музыку — то я за неё заплатил. Я всю жизнь сам создаю контент, моя работа — создание авторских прав. Так что это моя принципиальная позиция.

Жиль Сервара — о минувшем сезоне Даниила Медведева, проблемах с подачей, ментальных аспектах и желании выиграть второй «Шлем»

Играть Олимпиаду в тот момент сезона — сумасшествие. Снова грунт после травы, причём сразу перед важнейшей частью сезона на харде. Это забирает много сил и накладывает большой отпечаток. Олимпиада — нонсенс для теннисного календаря. Но там ты выступаешь за свою страну, таким было желание Медведева, и я его уважаю.

Евгения Старцева — о том, как из потенциальной нападающей сборной института получилась связующая мирового уровня

Конечно, хотелось бы иметь медаль Олимпийских игр, тем более что я была на двух Олимпиадах. И всегда у нас были шансы подняться выше, но, к сожалению, мы упускали свои возможности. Это единственное, о чём я, может быть, жалею. А если смотреть на всю свою карьеру, то она действительно была яркой, интересной: столько титулов, наград и медалей. Да были и травмы, проигрыши и разочарования. Но всё равно позитивных моментов намного больше — это не только победы, но ещё и люди, с которыми нас теперь связывает дружба. Это был увлекательный волейбольный путь!

Денис Тюлюлин — о гонорарах в UFC, будущем чемпионстве Фахретдинова и политике за океаном

Москва — лучший город мира. Небезосновательно. Я действительно так считаю. Комплекс условий — возможности, безопасность и чистота. Назовите мне в США город, который может совмещать все эти три критерия? Таких нет. Ну и сервис. Такого, как у нас, нет больше нигде. Такси, доставки. В Калифорнии в 11 вечера ты ничего не закажешь. Опять же, это моё мнение. Мне есть с чем сравнивать — много где был.

Юрий Фёдоров — провёл за «Торпедо» 15 сезонов и попадал в сборную СССР, играя в Горьком

Самый памятный турнир — ЧМ-1975. В сборной оказался, в основном составе, играл в третьей пятёрке с Юрием Тюриным, а в атаке у нас были Сергей Капустин, Александр Мальцев и Вячеслав Анисин, причём сначала третьим был Владимир Викулов. Представляете, это третья пятёрка!

Горан Шашич — выступает за возвращение российских клубов в Евролигу и смотрит матчи Единой лиги

Также я являюсь фанатом свободы слова, считаю, что каждый имеет право говорить всё, что он захочет. Но когда ты что-то говоришь, ты должен понимать, что есть другие люди, у которых есть своё мнение, и ты должен это принимать во внимание.

Александр Шлеменко — о хейте и двуличии

Вот говорят про то, «за свои деньги ли это делается»? А я что, мало делаю за свои деньги? Для парней, для страны. А как говорится. За свой счёт любой сделает, а ты попробуй за чужой. За деньги может каждый, а ты попробуй без денег родить… Нужно ходить, разговаривать с работами. Это же не так, что тебе постучали в дверь, поставили чемодан, а ты пошёл работать. Это просто смешно.

Диана Шнайдер подвела итоги года и рассказала, как договорилась с Андреевой сразиться за все мэйджоры и «тысячники» в 2025 году

«МиДи» — нормально. Мы обсуждали это с Миррой, видели футболки, которые вы сделали на финал Олимпиады. Ей тоже очень понравилось. На самом деле, все названия для нашей пары классные. Просто «МиДи» самое краткое, легче произносить всем.

Екатерина Юрлова-Перхт вспомнила о самых ярких моментах карьеры и намекнула, чем будет заниматься дальше

В каждом сезоне было своё, особенное что-то. Сравнивать не возьмусь. Есть, конечно, хайлайты спортивной карьеры. Это медали чемпионата мира, Кубков мира, есть какие-то классные командные моменты, прожитые именно в составе национальной команды. Помнятся встречи и знакомства с иностранными коллегами по цеху, дружбу с которыми мы пронесли через 10 лет и сохранили до сих пор. А топовым моментом, конечно, является завоевание золотой медали чемпионата мира.

Кевин Янг — был самым высокооплачиваемым ассистентом в НБА, но выбрал BYU

Это ещё одно различие между игроками НБА и парнями из колледжа, особенно молодыми. Мы пытаемся научить их тонкостям игры в защите, правильному выбору позиции, работе ног в защите, защитной терминологии. Стараемся убедиться, что они хорошо разбираются в этом. Что касается именно Егора, то игра в защите без мяча ­— это то, о чём мы с ним много говорили.