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Интервью с российскими спортсменами в 2024 году: Акинфеев, Андреева, Митрофанов, Комличенко, Кафельников, Могильный

24 отличных интервью на «Чемпионате» в 2024 году
«Чемпионат»
24 лучших интервью «Чемпионата»
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Акинфеев, Бетербиев, сёстры Андреевы, Комличенко и другие герои наших эксклюзивов!

В уходящем году редакция «Чемпионата» традиционно много времени посвящала работе над эксклюзивами: мы делали интервью, разборы с экспертами, материалы с инсайдами, записывали монологи и другие форматы с уникальными героями. Из 894 эксклюзивов в 2024 году мы отобрали 24 интервью, которые сохраняют актуальность. Разные виды спорта, разные герои – точно будет интересно!

Игорь Акинфеев — в большом интервью рассуждает и о проблемах армейцев, и о личном

Интервью с легендарным капитаном ЦСКА:
«В душе я 15-летний мальчик». Большое интервью с Акинфеевым
Эксклюзив
«В душе я 15-летний мальчик». Большое интервью с Акинфеевым
Конечно, с годами рутина немножко надоедает. Но, с другой стороны, это моя любимая работа, от которой я получаю удовольствие. Я живу жизнью, которая мне нравится, уже 22 года. Окей, я могу отдохнуть месяц, но не могу представить себя лежащим на диване год-два, не могу представить себя вне команды. Вот завтра я проснусь, а команды нет. И что мне делать? У меня усталости от футбола вообще нет. Если что-то изменится, все узнают, что мне всё надоело.

Сёстры Андреевы — об очном матче в Ухане, олимпийском серебре и самых заветных целях на следующий сезон

Интервью с надеждами нашего тенниса:
«Теперь если играть друг с другом, то в финалах». Мирра и Эрика Андреевы в мощном интервью
Эксклюзив
«Теперь если играть друг с другом, то в финалах». Мирра и Эрика Андреевы в мощном интервью
Эрика: Мне со стороны ещё показалось, что в финале вы поняли, что можете победить, а до этого играли на расслабоне и с мыслями: «Не выиграем — ну, мы не парницы. Выиграем — супер». Мирра: Это да, тут Эрика права. Мы весь турнир играли на приколе, всё время шутили, смеялись на матчах. А когда в финале взяли первый сет, я поняла, что Диана тоже думает: «Вообще-то мы можем стать олимпийскими чемпионками». Это в моменте придало очень много нервов. Надеюсь, мы научимся благодаря этому опыту, и в следующий раз, может, получится всё в нашу сторону повернуть.

Артур Бетербиев — после боя с Биволом, в котором стал абсолютным чемпионом

Интервью с абсолютным чемпионом:
«В команде Бивола непонятный бардак». Интервью с абсолютным чемпионом Бетербиевым
Эксклюзив
«В команде Бивола непонятный бардак». Интервью с абсолютным чемпионом Бетербиевым
Меня пока ещё никто не обязывал защитить титул, какие-то разговоры идут. Посмотрим, что говорят и предлагают, есть ли какие-то ультиматумы. Пока это чисто интернетные вбросы, со мной никто не связывался, ни IBF, ни моя команда.

Александр Большунов — о том, как преодолевать сложности и не срываться на близких при неудачах

Интервью с лучшим лыжником мира:
«Я вновь всё начинаю с чистого листа». Большунов — о семье, победах и мотивации
Эксклюзив
«Я вновь всё начинаю с чистого листа». Большунов — о семье, победах и мотивации
Бывают периоды, когда что-то не так идёт, когда чувствуешь себя не очень хорошо, в голове всё равно держишь — тебе нужно это сделать, чтобы потом во время соревновательного сезона показывать высокие результаты. Мне не приходится себя заставлять, но терпеть приходится на сложных тренировках. Иначе не бывает. Если у тебя есть задание, ты должен его выполнить — нравится или нет.

Анвар Гатиятулин — байки и истории из жизни о хоккее в России и Америке

Интервью с новым главным тренером «Ак Барса»:
«Лежим, Шуфутинского слушаем… Тому парню не понравилось». Гатиятулин, которого вы не знали
Эксклюзив
«Лежим, Шуфутинского слушаем… Тому парню не понравилось». Гатиятулин, которого вы не знали
После турнира в Омске за «Мечел» тренировка, а нас нет. Николай Михайлович Макаров тогда тренировал. Как потом рассказывали, он удивился: «А эти двое-то где?» Ему в ответ: «Уехали в Америку». Он рукой махнул. Такие времена были.

Валентина Гунина — как стать чемпионкой мира, сражаясь с тяжёлой болезнью

Интервью с героической шахматисткой:
«Есть страх, что может быть хуже». Шахматистка Гунина — о решающей партии в жизни
Эксклюзив
«Есть страх, что может быть хуже». Шахматистка Гунина — о решающей партии в жизни
Ну, мне удаётся играть в шахматы, хотя сложно представить, что с иммунной болезнью ты вообще можешь что-то делать. Я рассказываю о своём недуге и не стесняюсь этого, но не для того, чтобы меня жалели. Жалость — это дурацкое чувство. Я рассказываю в надежде, что мой пример тоже кого-то сможет мотивировать. Я хочу показать, что можно и нужно жить в любой ситуации.

Энтони Греко — о шоке от переезда в Россию, игре с Шестёркиным и негативе из Швеции

Интервью с американцем в КХЛ:
«Из США в России всё кажется страшнее, чем на самом деле». Интервью с легионером «Лады»
Эксклюзив
«Из США в России всё кажется страшнее, чем на самом деле». Интервью с легионером «Лады»
Я рос в Нью-Йорке, и там было много русских тренеров по навыкам и катанию. В основном они просто ругались на детей по-русски, поэтому эти-то слова я точно знал (смеётся). Когда в «Ладе» говорят такое, то я понимаю. Но не могу даже представить, что смогу полностью изучить язык, чтобы разговаривать на нём. Он очень сложный!

Ари Закарян — один из самых влиятельных «продюсеров» в фигурном катании разнёс ISU

Интервью с агентом Малинина:
«Так убить спорт, бросить в бездну — надо было постараться». Агент Малинина разнёс ISU
Эксклюзив
«Так убить спорт, бросить в бездну — надо было постараться». Агент Малинина разнёс ISU
Это значит, что всем отправляют однозначное послание: хватит развлекаться со всеми техническими наворотами. Новаторство сворачиваем и просто занимаемся красивым фигурным катанием. Мы хотим видеть красивые программы, ничего сложного и рекордного видеть не хотим. На мой взгляд, всё это лоббирует определённая маленькая кучка людей, а вся планета хочет видеть четверные и рекорды. Но им закрывают рот, и это очень досадно.

Евгений Кафельников — о теннисе в России и молодых талантах

Интервью с самым титулованным теннисистом России:
«Мы не допустим, чтобы теннис в России погиб». Честный разговор с Кафельниковым
Эксклюзив
«Мы не допустим, чтобы теннис в России погиб». Честный разговор с Кафельниковым
Тогда, в СССР, нас никто не отстранял. Я сам играл тогда на чемпионатах Европы — в конце 1980-х и начале 1990-х, поэтому ничего подобного. Сейчас действительно тяжёлая ситуация. В европейском рейтинге у всех идут в зачёт 12 турниров, у наших ребят — только восемь. Как мы можем рассчитывать на ведущие позиции по рейтингу, если по определению недобираем четыре важных турнира? Турниры, на которых наши ребята могли бы хорошо сыграть.

Николай Комличенко — в нашумевшем интервью, где были не только помидоры за 1000 рублей

Интервью с форвардом «Ростова»:
«Глушенкова наказал футбольный бог. Раз — и две травмы подряд». Искренний Комличенко
Эксклюзив
«Глушенкова наказал футбольный бог. Раз — и две травмы подряд». Искренний Комличенко
Есть футбольная карма. Понятно, Глушенков — человек состоявшийся и взрослый. Сам понимает, о чём и когда говорит в медиа. Но футбол не обманешь. Когда ты так говоришь и думаешь — вот тебе футбол и возвращает: сразу две травмы. До этого у него травм не было никаких, по-моему.

Александр Мальцев — абсолютный рекордсмен сборной СССР вспомнил всё в день своего юбилея

Интервью с легендой нашего хоккея:
«Канадцы взяли от нас всё лучшее, мы — самое плохое». Интервью с великим Мальцевым
Эксклюзив
«Канадцы взяли от нас всё лучшее, мы — самое плохое». Интервью с великим Мальцевым
Мы до этого три раза играли в Канаде не с профессионалами, а с любителями. Конечно, хоккей совсем другой, нежели в Европе. Перед отъездом на Олимпиаду в Саппоро никто не знал, что мы будем играть с канадцами. Нас только после этого предупредили, чтобы готовились к матчам с ними. Перед Олимпиадой Аркадий Иванович заявил, что это его последние Игры, он завершал путь в сборной СССР. Мы с командой решили сделать ему подарок и выиграть золотые медали.

Максим Митрофанов — огромное интервью: про соперников сборной, и про контракт Карпина, и про бан от УЕФА

Интервью с генсеком РФС:
«В пользу «Зенита» у РФС — ни одного решения». Митрофанов разложил проблемы футбола России
Эксклюзив
«В пользу «Зенита» у РФС — ни одного решения». Митрофанов разложил проблемы футбола России
Футбол остаётся самым популярным видом спорта, в том числе по ТВ-рейтингам. Там неплохие цифры. Можно мечтать, чтобы они были ещё лучше, но есть объективные факторы — такие как отстранение от международных матчей. Это тоже влияет. Что касается посещаемости, то она нас не устраивает. Тут были свои обстоятельства: и пандемия, и Fan ID, но при организации работы с болельщиками эти показатели должны расти.

Александр Могильный — об Овечкине, отношении к крутым достижениям Кучерова и Мэттьюса, провальном сезоне СКА и ЦСКА и работе Ларионова

Интервью с Александром Великим:
«Овечкин просто разобьёт рекорд Гретцки!» Интервью с легендарным Могильным
Эксклюзив
«Овечкин просто разобьёт рекорд Гретцки!» Интервью с легендарным Могильным
Прежде всего давайте тоже не будем забывать, что это серьёзная нагрузка, а Александру [Овечкину] уже не 25 лет. Мне кажется, он уже видит эту финишную линию, где рекорд Уэйна Гретцки. На мой взгляд, немножко это повлияло. Я рад, что он нашёл в себе силы, все его поддерживали. Потому что мы все в этой телеге едем (смеётся), все хотим увидеть, как он покорит этот рекорд, ждём не дождёмся этого момента! Так что я рад, что у него всё сейчас получается. Дай бог ему здоровья и успехов там.

Геннадий Орлов — об обмане «Зенита», диване Бродского, обиде Садырина и страшной аварии

Интервью с неизвестным Орловым:
«В моих репортажах всегда было закодированное послание». Неизвестный Геннадий Орлов
Эксклюзив
«В моих репортажах всегда было закодированное послание». Неизвестный Геннадий Орлов
Бродский обожал футбол! Он, как и Стрельцов, был осуждён и часто меня расспрашивал про Эдика. Один раз я их с Толей Найманом пригласил на кубковый матч «Динамо» Ленинград — «Шахтёр». Очень им было интересно посмотреть на Лобановского. После игры мы пешком пошли на стрелку Васильевского острова, о котором у Бродского есть замечательные слова: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать». Однако в Ленинград он из эмиграции не вернулся. Похоронили в Венеции.

Алексей Попов — о том, почему отказывается пиратить трансляции, как открыл свой бар и что будет с Ньюи и «Ред Булл»

Интервью с легендарным комментатором:
«У нас были на руках билеты в Бахрейн...» Алексей Попов — о жизни без телетрансляций Ф-1
Эксклюзив
«У нас были на руках билеты в Бахрейн...» Алексей Попов — о жизни без телетрансляций Ф-1
Я всегда привожу один простой пример: люди не выходят из магазина с едой, не заплатив за неё. Кто-то, наверное, лишь потому, что боится быть пойманным, но большинство так не сделает из-за своего воспитания. Я так воспитан, что так никогда не сделаю. Я покупаю всю музыку, например — до какого-то момента даже не по подписке её слушал, а покупал в коллекцию целые альбомы. Сейчас у меня есть все возможные подписки, и когда иду куда-то в наушниках и слушаю музыку — то я за неё заплатил. Я всю жизнь сам создаю контент, моя работа — создание авторских прав. Так что это моя принципиальная позиция.

Жиль Сервара — о минувшем сезоне Даниила Медведева, проблемах с подачей, ментальных аспектах и желании выиграть второй «Шлем»

Интервью с тренером Медведева:
«Чувствую, что добьёмся чего-то очень большого в 2025-м». Разговор с тренером Медведева
Эксклюзив
«Чувствую, что добьёмся чего-то очень большого в 2025-м». Разговор с тренером Медведева
Играть Олимпиаду в тот момент сезона — сумасшествие. Снова грунт после травы, причём сразу перед важнейшей частью сезона на харде. Это забирает много сил и накладывает большой отпечаток. Олимпиада — нонсенс для теннисного календаря. Но там ты выступаешь за свою страну, таким было желание Медведева, и я его уважаю.

Евгения Старцева — о том, как из потенциальной нападающей сборной института получилась связующая мирового уровня

Интервью с легендой нашего волейбола:
«Я приняла окончательное решение». Российская чемпионка мира объявила об уходе из спорта
Эксклюзив
«Я приняла окончательное решение». Российская чемпионка мира объявила об уходе из спорта
Конечно, хотелось бы иметь медаль Олимпийских игр, тем более что я была на двух Олимпиадах. И всегда у нас были шансы подняться выше, но, к сожалению, мы упускали свои возможности. Это единственное, о чём я, может быть, жалею. А если смотреть на всю свою карьеру, то она действительно была яркой, интересной: столько титулов, наград и медалей. Да были и травмы, проигрыши и разочарования. Но всё равно позитивных моментов намного больше — это не только победы, но ещё и люди, с которыми нас теперь связывает дружба. Это был увлекательный волейбольный путь!

Денис Тюлюлин — о гонорарах в UFC, будущем чемпионстве Фахретдинова и политике за океаном

Интервью с российским бойцом:
«В США народ нам близок, а в Европе люди не те». Откровенная беседа с Тюлюлиным
Эксклюзив
«В США народ нам близок, а в Европе люди не те». Откровенная беседа с Тюлюлиным
Москва — лучший город мира. Небезосновательно. Я действительно так считаю. Комплекс условий — возможности, безопасность и чистота. Назовите мне в США город, который может совмещать все эти три критерия? Таких нет. Ну и сервис. Такого, как у нас, нет больше нигде. Такси, доставки. В Калифорнии в 11 вечера ты ничего не закажешь. Опять же, это моё мнение. Мне есть с чем сравнивать — много где был.

Юрий Фёдоров — провёл за «Торпедо» 15 сезонов и попадал в сборную СССР, играя в Горьком

Интервью с именитым защитником:
«Связал руки Бобби Кларку, что тот дёрнуться не мог». Душевная беседа с легендой «Торпедо»
Эксклюзив
«Связал руки Бобби Кларку, что тот дёрнуться не мог». Душевная беседа с легендой «Торпедо»
Самый памятный турнир — ЧМ-1975. В сборной оказался, в основном составе, играл в третьей пятёрке с Юрием Тюриным, а в атаке у нас были Сергей Капустин, Александр Мальцев и Вячеслав Анисин, причём сначала третьим был Владимир Викулов. Представляете, это третья пятёрка!

Горан Шашич — выступает за возвращение российских клубов в Евролигу и смотрит матчи Единой лиги

Интервью с главой Совета тренеров Евролиги:
«Нельзя впутывать политику в спорт». Интервью с главой Совета тренеров Евролиги Шашичем
Эксклюзив
«Нельзя впутывать политику в спорт». Интервью с главой Совета тренеров Евролиги Шашичем
Также я являюсь фанатом свободы слова, считаю, что каждый имеет право говорить всё, что он захочет. Но когда ты что-то говоришь, ты должен понимать, что есть другие люди, у которых есть своё мнение, и ты должен это принимать во внимание.

Александр Шлеменко — о хейте и двуличии

Интервью со Штормом:
«Я русский человек. Всегда таким был». Шлеменко — о хейте и двуличии
Эксклюзив
«Я русский человек. Всегда таким был». Шлеменко — о хейте и двуличии
Вот говорят про то, «за свои деньги ли это делается»? А я что, мало делаю за свои деньги? Для парней, для страны. А как говорится. За свой счёт любой сделает, а ты попробуй за чужой. За деньги может каждый, а ты попробуй без денег родить… Нужно ходить, разговаривать с работами. Это же не так, что тебе постучали в дверь, поставили чемодан, а ты пошёл работать. Это просто смешно.

Диана Шнайдер подвела итоги года и рассказала, как договорилась с Андреевой сразиться за все мэйджоры и «тысячники» в 2025 году

Интервью с медалисткой Олимпиады:
«МиДи» нам с Миррой понравилось». Тёплый разговор с медалисткой Олимпиады Дианой Шнайдер
Эксклюзив
«МиДи» нам с Миррой понравилось». Тёплый разговор с медалисткой Олимпиады Дианой Шнайдер
«МиДи» — нормально. Мы обсуждали это с Миррой, видели футболки, которые вы сделали на финал Олимпиады. Ей тоже очень понравилось. На самом деле, все названия для нашей пары классные. Просто «МиДи» самое краткое, легче произносить всем.

Екатерина Юрлова-Перхт вспомнила о самых ярких моментах карьеры и намекнула, чем будет заниматься дальше

Интервью с многолетним лидером сборной России:
«Дочка с гордостью говорит, что её мама — чемпионка мира». Интервью с Екатериной Юрловой
Эксклюзив
«Дочка с гордостью говорит, что её мама — чемпионка мира». Интервью с Екатериной Юрловой
В каждом сезоне было своё, особенное что-то. Сравнивать не возьмусь. Есть, конечно, хайлайты спортивной карьеры. Это медали чемпионата мира, Кубков мира, есть какие-то классные командные моменты, прожитые именно в составе национальной команды. Помнятся встречи и знакомства с иностранными коллегами по цеху, дружбу с которыми мы пронесли через 10 лет и сохранили до сих пор. А топовым моментом, конечно, является завоевание золотой медали чемпионата мира.

Кевин Янг — был самым высокооплачиваемым ассистентом в НБА, но выбрал BYU

Интервью с тренером Егора Дёмина:
Работал с Эмбиидом, Дюрантом и Букером, а теперь тренирует Дёмина. Кто такой Кевин Янг?
Эксклюзив
Работал с Эмбиидом, Дюрантом и Букером, а теперь тренирует Дёмина. Кто такой Кевин Янг?
Это ещё одно различие между игроками НБА и парнями из колледжа, особенно молодыми. Мы пытаемся научить их тонкостям игры в защите, правильному выбору позиции, работе ног в защите, защитной терминологии. Стараемся убедиться, что они хорошо разбираются в этом. Что касается именно Егора, то игра в защите без мяча ­— это то, о чём мы с ним много говорили.
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