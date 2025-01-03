Каким же разным 2024 год был для российских футболистов за границей

Большинство европейских чемпионатов — на новогодней паузе. И это отличный повод подвести итоги. В том числе для россиян, которые там играют. Для них этот год сложился по-разному: кто-то только приехал и сразу привлёк внимание, кто-то, наоборот, покинул Европу и предпочёл более интересный опыт. А некоторые остаются либо в стадии стагнации, либо вообще деградировали.

Но тем не менее возвращаться в РПЛ никто из них пока не планирует. Так что здесь — итоги года для самых статусных легионеров, которые играют в зарубежных чемпионатах. Также мы предлагаем выбрать, кто из наших «иностранцев» провёл этот год лучше, ярче или просто вам больше запомнился.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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