Каким же разным 2024 год был для российских футболистов за границей

Большинство европейских чемпионатов — на новогодней паузе. И это отличный повод подвести итоги. В том числе для россиян, которые там играют. Для них этот год сложился по-разному: кто-то только приехал и сразу привлёк внимание, кто-то, наоборот, покинул Европу и предпочёл более интересный опыт. А некоторые остаются либо в стадии стагнации, либо вообще деградировали.
Но тем не менее возвращаться в РПЛ никто из них пока не планирует. Так что здесь — итоги года для самых статусных легионеров, которые играют в зарубежных чемпионатах. Также мы предлагаем выбрать, кто из наших «иностранцев» провёл этот год лучше, ярче или просто вам больше запомнился.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция)
- Статистика: 8 матчей во всех турнирах, 6 пропущенных голов
- Трансферная стоимость: € 22 млн
Переход голкипера «Краснодара» для многих стал неожиданным. С учётом того, что за полгода до этого Матвей подписал долгосрочный контракт и, казалось, Сергей Галицкий видит его потенциальной легендой клуба. Но потом — роскошное предложение «ПСЖ». Согласитесь, не каждый день за переход твоего воспитанника готовы заплатить € 20 млн.
Галицкий отпустил Матвея, а тот с позитивом принял возможность конкурировать с Джанлуиджи Доннаруммой. Кажется, россиянина и правда не смущало, что первый номер команды — один из лучших вратарей Европы. И первая часть сезона показала: воспитанник «Краснодара» точно не хуже итальянца.
Да, Матвей играл меньше. И был скорее вторым. Однако уже к 5-му туру Луис Энрике включил ротацию, которая, на его взгляд, помогает всем — и держать тонус Сафонову, и не позволять расслабляться Доннарумме. У россиянина восемь матчей с сентября — наверняка многие удивились бы, если бы им сказали про эти цифры в начале сезона.
Александр Головин («Монако», Франция)
- Статистика: 31 матч во всех турнирах, 3 гола, 5 результативных передач
- Трансферная стоимость: € 30 млн
Головин здорово начал год: две голевые передачи в матчах с «Реймсом» и «Марселем», плюс гол «Ницце» в начале февраля. Но потом наступила тишина. В марте ещё два результативных действия, а в середине апреля — травма, из-за которой россиянин пропустил финиш прошлого сезона. Уже в нынешнем Александр играл во всех встречах ЛЧ, где сделал ассист с «Бенфикой», и с 3-го тура вернулся в состав «Монако» в Лиге 1. Однако грандиозная личная статистика отсутствует — всего два гола в чемпионате Франции. И ни одной передачи.
Естественно, Головина регулярно спрашивают, что дальше. 28 лет — точно не критический возраст для шага вперёд. Но, похоже, хавбека всё устраивает во Франции. Вот что он заявил в недавнем интервью «СЭ» после заключения обновлённого пятилетнего контракта с монегасками: «Это и стабильность, и уверенность в завтрашнем дне, и оценка моей игры. Переход в другой клуб? Во-первых, меня всё устраивает в «Монако», мы играем в Лиге чемпионов, боремся за высокие места в таблице. Во-вторых, даже если представить, что какой-то клуб проявляет серьёзную заинтересованность во мне, интересы «Монако», который мне многое дал, обязательно должны быть учтены».
Понятно, что тактические эксперты продолжают отмечать важность Головина для нынешней игры «Монако». Однако этот год можно признать скорее стагнацией. Большого шага вперёд футболист не сделал.
Алексей Миранчук («Аталанта», Италия/«Атланта», США)
- Статистика во всех турнирах: 42 матча, 6 голов, 14 голевых передач
- Трансферная стоимость: € 10 млн
В конце 2023-го и начале 2024-го Миранчук стал действительно много играть за «Аталанту». Казалось, Алексей спустя несколько лет наконец-то адаптировался к модели Джан Пьеро Гасперини, а сам итальянец понял, как использовать его наиболее эффективно. С 4 декабря Алексей пропустил только два матча в чемпионате. В остальных выходил либо на замену, либо в основном составе. Такой же расклад в Лиге Европы — россиянин отыграл во всех встречах, кроме финала. Что, возможно, стало последней каплей в решении уйти. Пусть и с европейским трофеем.
«Аталанта» не стала этому противиться. В клубе хорошо понимали: Миранчук может оставаться в статусе не ключевого, но и не запасного игрока и в новом сезоне. Однако тут пришло хорошее предложение из США. А в Италии точно умеют считать деньги. Поэтому и согласились на продажу россиянина.
Уже в «Атланте» Алексей круто начал: в девяти матчах регулярного чемпионата МЛС трижды забил плюс ассистировал партнёру. Команда пробилась в плей-офф и в 1-м раунде вынесла главного фаворита сезона — «Интер Майами», за который играет Лионель Месси со звёздными друзьями по «Барселоне». Потом, правда, команда уступила «Орландо», однако это время точно не провальное для Миранчука.
Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)
- Статистика: 51 матч во всех турнирах, 4 гола, 2 результативные передачи
- Трансферная стоимость: € 1,8 млн
Если проецировать слово «стабильность» хоть на какого-то российского легионера, то больше всех оно соотносится с Оздоевым. Магомед перебрался в Грецию летом 2023-го и с того момента держится в лидерах по числу проведённых матчей. Только за 2024 год их набралось 51. Подавляющая часть — в основе.
Оздоев не только держит стабильно высокий уровень игры, но и помогает в адаптации новичкам. Со знанием иностранных языков у Магомеда тоже полный порядок. Да, ПАОК по европейским меркам совсем не великий клуб. Но чувствовать себя важнейшим игроком в одной из лучших команд Греции наверняка приятно.
Контракт Оздоева действует до лета 2025-го. Однако вряд ли кто-то удивится, если вскоре клуб предложит продлить соглашение. Уж слишком ценен россиянин в нынешней ситуации.
Далер Кузяев («Гавр», Франция)
- Статистика: 27 матчей во всех турнирах, 1 гол, 3 результативные передачи
- Трансферная стоимость: € 6 млн
Для Кузяева год начался с голевой передачи в игре с «Лионом». Тогда «Гавр» победил. А продолжился интенсивной борьбой за сохранение места в Лиге 1, с чем его команда успешно справилась. Летом Лука Элснер пошёл на повышение, его сменил Дидье Дигар, который до этого работал в структуре «Ниццы». После чего наступил мрак. Очевидно, идеи нового тренера не особо соотносятся с тем, что хотел видеть предыдущий специалист. Поэтому Кузяев после 1-го тура, когда «ПСЖ» разнёс «Гавр», присел на скамейку. И с того момента россиянин только четырежды появлялся в стартовом составе в матчах чемпионата. Совсем мало для одного из лидеров команды.
Естественно, на фоне происходящего появляются слухи о возвращении Кузяева в Россию. «Зенит» точно был бы не прочь получить на весеннюю часть сезона такого универсального футболиста. Однако клуб и представители Кузяева раз за разом опровергают эту информацию. Вероятно, Далер завершит год в «Гавре», после чего уже будет принимать решение. Ранее он заявлял, что собирается завершить карьеру в мусульманской стране и глубже погрузиться в это мироустройство. Не исключено, что так и случится.
Фёдор Чалов (ПАОК, Греция)
- Статистика: 24 матча во всех турнирах, 4 гола, 4 результативные передачи
- Трансферная стоимость: € 9 млн
В августе Чалов осуществил мечту — во второй раз в карьере уехал в европейскую лигу. Наверняка многие ожидали, что это будет что-то статуснее Греции. Но, с учётом санкционных ограничений ЦСКА, переход в ПАОК — точно не худший сценарий. История начиналась для Фёдора тяжело: нужно было сразу оправдывать вложенные деньги. Ведь Чалов стал самым дорогим трансфером клуба, за него заплатили около € 3 млн. Не вышло. Нападающий прибыл прямо к старту третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, откуда греки вылетели. И в итоге оказались в Лиге Европы.
Форвард постепенно вкатывался. И получал тонну критики. Ассист он сделал уже в 1-м туре, но следующего результативного действия пришлось ждать больше месяца. Потом — пауза ещё на два. К октябрю Фёдор стал игроком запаса, ведь вряд ли тренера могло устраивать происходящее. И только к декабрю картина изменилась: за последний месяц у Чалова 2+2, если учитывать матчи чемпионата и Лиги Европы.
Сейчас – новогодний перерыв. И в клубе рассчитывают, что вторая часть сезона у россиянина будет лучше. Особенно в это верит высшее руководство, ведь именно оно стало инициатором приглашения футболиста в клуб.
Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)
- Статистика во всех турнирах: 23 матча, 1 гол, 1 результативная передача
- Трансферная стоимость: € 18 млн
В 2024-м Захарян стал играть чаще, чем в 2023-м, когда у него возникали разнообразные проблемы: то коронавирус, то небольшие повреждения. Со 2 января он пропустил только два матча в Ла Лиге и в большинстве встреч выходил в основном составе. Забил «Кадису» и ассистировал в игре с «Алавесом». И общественность с нетерпением ждала новый сезон, чтобы Арсен мог проявить себя ещё ярче.
Однако выяснилось, что летом Захаряну потребуется операция. Она прошла успешно. И изначально заявлялось, что хавбек будет готов к октябрю. Потом — к ноябрю. Следом — к декабрю. В итоге у него всё ещё ни одного попадания в заявку. Недавно пресс-служба сообщила, что клуб ждёт возвращения россиянина в январе. Но тем не менее половину сезона он уже пропустил. И вернуть прежний статус теперь будет непросто.
Другой игрок
Антон Миранчук тоже травмировался после неплохого старта в «Сьоне». Клуб ждёт его возвращения в январе. Юрий Лодыгин — запасной в «Панатинаикосе» без особых шансов на то, чтобы стать первым номером. Герман Огнуха присел на скамейку после перехода в «Копенгаген». А Роман Нойштедтер дублирует эту роль в «Вестерло». Зато Иван Игнатьев феерит в Армении и мчится к титулу, а Александр Кокорин набрал неплохую форму в последнее время на Кипре.