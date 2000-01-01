Самые подешевевшие игроки в 2024 году
В 2025 год многие футболисты вступили с проблемами, которые тянутся с 2024-го. Transfermarkt составил список самых подешевевших игроков за прошлый год в топ-5 лигах Европы. Кто же упал в цене больше остальных?
5-е место — Себастьен Аллер
Форвард «Леганеса» упал в цене на 83,3%: с € 15 до € 3 млн.
3-4-е место — Рафа Мир
Нападающий «Валенсии» за год подешевел на 84%: с € 4,2 млн до € 0,8 млн.
3-4-е место — Рауль де Томас
Форвард «Райо Вальекано» упал в цене на 84%: с € 4,2 млн до € 0,8 млн.
2-е место — Жерар Деулофеу
Нападающий «Удинезе» за год подешевел на 85,7%: с € 6 до € 1 млн.
1-е место — Войцех Щенсны
Вратарь «Барселоны» упал в цене на 87,5%: с € 7 до € 1 млн.
Самые подешевевшие игроки в 2024 году
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