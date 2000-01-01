Самые подешевевшие игроки в 2024 году

В 2025 год многие футболисты вступили с проблемами, которые тянутся с 2024-го. Transfermarkt составил список самых подешевевших игроков за прошлый год в топ-5 лигах Европы. Кто же упал в цене больше остальных?