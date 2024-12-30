Последняя громкая отставка года! «Милан» ошибся летом, но с новым тренером интрига ярче

Один из тех, кого Паулу Фонсека может винить в своём увольнении из «Милана», — Стефано Пиоли. Речь не о том, что Пиоли, покинув клуб, устроил какие-то закулисные игры или настроил футболистов против Фонсеки. О скором возвращении в «Милан» итальянский тренер, похоже, тоже не мечтал. Освободившись, он довольно быстро возглавил «Аль-Наср». Но дело в том, что именно Пиоли создал иллюзию величия сегодняшнего «Милана».

За то время, что Стефано руководил «россонери», они никогда не были лидерами по ресурсам в Серии А. «Интер» был богаче и мощнее. «Нерадзурри» не всегда много тратили. Да и вообще не всегда тратили. Но у них есть Беппе Маротта — король рынка свободных агентов. И даже бесплатно он умудрялся выцеплять шикарные кадры вроде Маркуса Тюрама или Генриха Мхитаряна.

Стефано Пиоли Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Никуда не делась «Аталанта». У банды Джан Пьеро Гасперини бывали спады, но в целом она оставалась большой силой. Нестабильны были «Наполи» и «Ювентус». Но даже в условиях нестабильности они могли позволить себе не меньше, чем «Милан». Плюс иногда выскакивали нежданы вроде «Лацио» Маурицио Сарри или «Болоньи» Тьяго Мотты, которые навязывали очень серьёзную конкуренцию.

На фоне всего этого регулярное участие в Лиге чемпионов и победа в Серии А в сезоне-2021/2022 — невероятный успех «Милана» и конкретно Пиоли. Из имевшихся ресурсов он выжимал даже не 100, а 150%. Да, у него не было чёткой игровой концепции. Вряд ли можно говорить о каком-то фирменном стиле Пиоли. Но можно сказать по-другому: отсутствие чёткого стиля — это и есть стиль. Не игроки под тактику, а тактика под игроков.

Проявляя гибкость, Пиоли раскрыл Рафаэла Леау и Тео Эрнандеса, дал вторую жизнь Оливье Жиру, открыл большой футбольной Европе Тейани Рейндерса и раскачал до дорогущего трансфера в АПЛ Сандро Тонали. Если учесть, что до «Милана» Пиоли никогда не работал в командах, претендовавших на скудетто, такой прогресс и результат впечатляют ещё больше.

Рафаэл Леау и Тео Эрнандес Фото: Marco Luzzani/Getty Images

И вот приходит Фонсека. От него ждут результатов лучше Пиоли. Всё логично — иначе зачем было убирать Стефано? Соответственно, португалец сразу попадает под груз ожиданий. Пиоли в этом смысле повезло: когда он в 2019-м приходил посреди сезона, никто ничего не ждал. Вряд ли кто-то мог представить, что именно этот седобородый сеньор с нулём титулов за плечами вытащит «Милан» из многолетнего кризиса.

Так вот, во-первых, от Фонсеки сразу чего-то ждут. Во-вторых, в Италии по-прежнему есть команды, которые обгоняют «Милан» по возможностям. И, наконец, в-третьих, сам Фонсека ни в одной команде не выжимал из состава больше, чем этот состав способен дать.

В «Порту» он провалился: не вышел в плей-офф Лиги чемпионов и был уволен в тот момент, когда команда шла третьей в Примейре. Четвёртое место и четвертьфинал Лиги Европы с «Брагой» — круто. Но «Брага» добивалась такого и до Фонсеки. Незадолго до его прихода команда играла аж в финале Лиги Европы, где уступила как раз «Порту».

Три чемпионства с «Шахтёром» — отлично. Но «Шахтёр» стабильно выигрывал чемпионат и до Фонсеки. А ещё до Пауло, с Мирчей Луческу, «горняки» доходили до 1/4 финала Лиги чемпионов. С Фонсекой же ни разу не прошли дальше 1/8 финала.

Потом были «Рома» и «Лилль», где португалец тоже не смог прыгнуть выше головы. «Рома» при нём так и не пробилась в Лигу чемпионов. При Жозе Моуринью тоже не пробилась — но там были два еврокубковых финала. А с «Лиллем» Фонсека в Лигу чемпионов всё же втиснулся, это хороший результат. Но, опять-таки, перед назначением португальца французский клуб выиграл Лигу 1 с Кристофом Галтье. Это всё же круче, чем просто попадание в ЛЧ.

Ожидать, что Фонсека ногой вышибет дверь в Серию А и сразу начнёт крушить всех подряд, было наивно. Для этого не было никаких оснований. «Милан» — совершенно точно не сильнейшая команда Серии А. А Фонсека — не тот тренер, кто выжмет из команды больше, чем она способна дать.

И тем не менее промежуточное восьмое место в Серии А — это плохой результат. Даже при всех вышеназванных обстоятельствах. Даже при том, что в Лиге чемпионов «Милан» идёт выше «Аталанты», «Ювентуса», «Реала», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Даже при наличии статусных побед над «Интером» (абсолютно неожиданная и парадоксальная победа; если бы «Милан» не выиграл, Фонсеку могли уволить уже тогда) и «Реалом» в гостях (лучший матч «россонери» в сезоне и полностью заслуженная победа).

Паулу Фонсека Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Перед тем как обыграть «Реал», «Милан» еле-еле наковырял победу над «Монцей» — 1:0. И Фонсека сказал, что его команде играть с «Монцей» в Серии А сложнее, чем с «Реалом» в Лиге чемпионов. Это может показаться бравадой, но на самом деле тренер не соврал. При Пиоли у «Милана» не было ярко выраженного стиля, а Фонсека попытался его создать. Он хотел, чтобы команда больше владела мячом и играла первым номером. Когда пытаешься так играть, неизбежно будешь натыкаться на «автобусы» вроде «Монцы». Качественно вскрывать их Фонсека команду не научил.

«Милан» растерял очень много очков с командами из второй части таблицы. А с учётом дикой плотности в верхушке Серии А, каждая подобная потеря очков отбрасывает тебя вниз. Плюс Фонсека оказался не таким договороспособным, как Пиоли. Уже в начале сезона он поругался с главными игроками «Милана» — Рафаэлом Леау и Тео Эрнандесом. Он их «воспитывал», не выпускал в старте, причём даже в больших матчах — например, с «Лацио». Именно в той встрече случился знаменитый эпизод, когда во время водопоя все игроки «Милана» подошли к Фонсеке, а Тео и Леау остались на противоположном фланге. Была информация, что внутри команды это быстро замяли. Якобы Леау и Тео просто не нужна была пауза, поэтому они и остались на своей бровке. Но негативный фон всё равно чувствовался, и разобраться с ним Фонсека так и не сумел.

Теперь «Милан» возглавит Сержиу Консейсау. Его связывали с «россонери» ещё летом, но приходит он только сейчас. Консейсау, в отличие от Фонсеки, отлично поработал в «Порту». За семь лет он выиграл 11 трофеев и регулярно выводил команду в плей-офф Лиги чемпионов.

Консейсау, как говорят, синоним дисциплины — что-то вроде португальского Антонио Конте. Он максимально прагматичен. Его «Порту» в последние годы не был ярким, но мог вынуть душу из любого соперника. «Арсенал» и «Интер» по опыту Лиги чемпионов многое могут рассказать о том, как тяжело было с командой Консейсау.

Сержиу Консейсау Фото: Octavio Passos/Getty Images

Фонсека попытался жёстко себя поставить — в том числе с Леау и Тео. Ни к чему хорошему это не привело. Как футболисты «Милана» воспримут ещё более жёсткого тренера — большой вопрос. Впрочем, резюме у Сержиу Консейсау вполне убедительное. Шанс поработать в хорошем клубе топ-лиги он точно заслужил.

В его биографии, правда, есть сомнительная для будущего «россонери» строка — он два сезона выступал за «Интер». Но в Милане довольно толерантно относятся к таким пересечениям, так что с этим проблем быть не должно. Ещё из интересного — Консейсау играл за «Лацио» с нынешним тренером «Интера» Симоне Индзаги. Они вместе завоёвывали золото Серии А в сезоне-1999/2000. А ещё в «Ювентусе» сейчас играет сын Сержиу — Франсишку. И именно матч с «Юве» в полуфинале Суперкубка Италии должен стать первым для Консейсау в качестве главного тренера «Милана».

В общем, в 2025 году «Милан» очень сильно интригует. Хочется, чтобы сейчас, после неудачи с Фонсекой, «россонери» всё-таки угадали с тренером. Консейсау выглядит кандидатурой очень интересной. Ещё раз: шанс попробовать себя в топ-чемпионате он точно заслужил. Если даст качество и не повторит ошибок Фонсеки, может быть, и затащит «Милан» туда, где его несколько сезонов подряд удерживал прекрасный Стефано Пиоли.