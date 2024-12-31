Карпин готовил с Тюкавиным, «Динамо» представило «Зенит» в виде крысы. А ещё были подарки сборной и привет Соболеву.

Как клубы РПЛ и сборная России поздравляют с Новым годом. Много юмора, милоты и подколов

2024 год — почти всё! Клубы РПЛ подготовили новогодние видеоролики, некоторые из них получились достаточно креативными.

В ролике «Зенита» парень жалуется на недостаток игрового времени в команде, после чего попадает в волшебный трамвай и переносится в 1925 год (именно тогда был основан клуб из Санкт-Петербурга). Вратарь Михаил Кержаков исполнил роль кондуктора (в ролике ловит мячи и «зайцев»), а тренер Сергей Семак — вагоновожатого. В числе пассажиров трамвая оказались Алексей Стрепетов, Анатолий Давыдов и Андрей Аршавин.

«Я в молодости тоже футболом увлекался, но выбрал шашки. И ничуть не жалею», — очень позабавила фраза персонажа Аршавина.

«Динамо» в своём видео изобразило «Зенит» в виде Крысиного короля. Персонаж из Щелкунчика представлен с шарфом сине-бело-голубых и стрелкой на груди. Плюс в ролике динамовцы разбили и прокрутили эмблему «Спартака».

Парень из новогоднего ролика «Спартака» загадал три желания, поскольку застал у себя дома Деда Мороза. Первое — стать футболистом красно-белых. Сделано! Мальчик получил наставления от Даниила Денисова, покрутил педали велотренажёра с Александром Максименко, потренировался с командой и пробил пенальти Александру Довбне. Второе желание — принять участие в настоящем матче. Дед Мороз снова помог. Третье — сделать хет-трик и стать лучшим игроком встречи. Правда, здесь Дед Мороз предлагает парню хорошенько подумать, и тот желает, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Исполнится?

В ролике «Локомотива» происходит следующее:

Дмитрий Баринов пишет, что желает выиграть трофей на глазах у сына;

Илья Лантратов ловит в перчатках подарки с коробками, которые ему забрасывает Илья Самошников (отсылка к аутам игрока);

Жерзино Ньямси режет огурец;

Евгений Морозов обыгрывает свою фамилию и становится Дедом МОРОЗовым;

Дмитрий Воробьёв читает книгу «Любопытный воробей и кот Тимофей»;

Алексей Батраков читает книгу «Маленький принц»;

Никита Салтыков читает русско-португальский словарь. Отсылка к инциденту в российской молодёжке;

В конце ролика футболисты слушают новогоднее обращение Михаила Галактионова.

«Крылья Советов» сняли ролик на восемь с лишним минут. В начале к фанату самарской команды приходят в гости-соседи — фанаты «Пари НН», «Рубина», «Акрона» и «Оренбурга». «ЦСКА всегда будет первым!» — с таким лозунгом врывается болельщик армейцев. «Проходи. Только ты не первый, ты здесь шестой», — отвечает фанат «Крыльев». Отсылка к месту, которое ЦСКА занимает в таблице РПЛ.

Далее в доме оказывается «вся Москва» — это пришли фанаты «Спартака», «Динамо» и «Локомотива». Болельщики «Ахмата» и махачкалинского «Динамо» пропускают друг друга вперёд. «Проходи, ты ведь дольше играешь в РПЛ», — говорит болельщик дагестанского клуба. Фанаты «Краснодара» и «Ростова» принесли извинения за то, что припозднились. «Нам просто добираться до вас долго», — говорит болельщик «Краснодара». Намёк на тяжёлую логистику. Кстати, фанат «Ростова» был с клубным шарфом, но в футболке сборной России. Отсылка к совмещению постов Валерием Карпиным.

«Ого! Сколько у вас тут народа!» — говорит человек в форме «Химок». «Непривычно, да?» — отвечает ему хозяин дома. Да, все мы помним, сколько людей было в заявке «Химок» в первой части сезона. «А чего ты последним пришёл? Я думал, ты первым будешь», — обращение к фанату «Зенита». «А я буду первым», — отвечает пришедший.

Фанат «Краснодара» звонит кому-то и поздравляет с наступающим Новым годом. Далее — диалог с болельщиком ЦСКА.

— А кому ты звонил?

— Другу во Францию (бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов играет в «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата»). Поздравлял с наступающим.

— Надо и мне в Грецию (экс-нападающий ЦСКА Фёдор Чалов играет в ПАОКе. — Прим. «Чемпионата») позвонить.

Фанат «Зенита» получил подарок от болельщика «Спартака» — игрушечного дельфина. Отсылка к трансферу нападающего Александра Соболева. Спартаковец улыбается, а болельщик «Зенита» грустит. Забавно, что позже фанаты «Локомотива» и «Спартака» хвалят Алексея Батракова и Манфреда Угальде соответственно, но меняют восторженный тон, когда рядом проходит человек с символикой «Зенита». Намёк примерно такой: «Игроки у нас классные, но мы не хотим, чтобы они уходили в «Зенит». А скучающий представитель «Факела» развлекает сам себя — то включит «Туман» группы «Сектор газа», то запустит фейерверки.

Футболисты сборной России сыграли в «тайного Санту». Алексей Миранчук подарил Алексею Батракову костюм Человека-паука, а в ответ получил от железнодорожника кепку и цепочку. Андрей Мостовой подарил Данилу Круговому маску коня, Круговой подарил Фёдору Чалову традиционную греческую одежду, а Чалов — плюшевого карпа Константину Тюкавину. Тюкавин, в свою очередь, наградил Мостового автомобилем, правда, игрушечным. Обратите внимание, как Чалов паковал подарок для Тюкавина.

Тюкавин приготовил оливье вместе с Карпиным. Тренер жёстко отчитал футболиста, который сначала порезал яйца, а не мясо. «Ты лох, конечно!» — комментарий Карпина в адрес футболиста. Но в итоге всё завершилось хорошо.

Представители «Ростова» напомнили о важности 2025 года, поскольку клуб отпразднует 95-летний юбилей. Внутри — поздравления от Сергея Балахнина, Михаила Осинова, Александра Гацкана, Хорена Байрамяна и других.

«Пари НН» выкатил свой ролик с музыкальной композицией, в котором пожелал что-то каждому из клубов РПЛ.

«Акрону» — построить свой стадион и не набирать очков в Кубке Волги.

«Ахмату» — счастья и радости.

«Динамо» Мх — чаще употреблять лозунг «Это «Динамо» Махачкала, детка!» и признать, что пенальти на Зе Турбо был.

«Динамо» М — завести маскота. Им может быть дядя Стёпа или Влад Бумага.

Админу телеграм-канала «Зенита» — проспаться, иначе тяжело объяснить множество сообщений «Спишь?»

Поздравили «Крылья Советов» от имени «Акрона». Отсылка — здесь.

«Краснодар» поблагодарили за кубковый матч, в котором Свен Карич забил гол, который признали лучшим.

Бывших представителей «Пари НН», которые сейчас находятся в «Локо», попросили не забывать нижегородский клуб.

«Оренбург» попросили постелить натуральный газ на домашнем стадионе.

«Рубин» ждут на постоянке. Ранее команда провела в Нижнем Новгороде домашний матч РПЛ с московским «Динамо».

«Факелу» пожелали пройти через туман, где светит месяц. Отсылка к песне «Туман» группы «Сектор газа», что звучит на арене воронежского клуба.

«Спартаку» пожелали увезти из Нижнего своих болельщиков. Их было достаточно много на предыдущем матче с участием соперников.

«Химки» попросили пулять побольше позитива в инфополе, а то даже пошутить не о чем.

«Ростов» поблагодарили за оба сыгранных матча. А до новых осталось недолго. Отсылка к словам Виктора Гончаренко в адрес судьи Яна Бобровского.

ЦСКА пожелали скорее снять трансферный бан и посвятить одну из капитанских повязок «Пари НН».

В ролике «Факела» футболисты и тренеры команды ставят автограф на футбольном мяче. Ильнур Альшин делает это на массажном столе, Игорь Калинин — в раздевалке, а Дмитрию Пятибратову пришлось отложить в сторону тактическую доску. А потом этот мяч делает счастливее жителей города. Последним в ролике подпись на мяче ставит губернатор Воронежской области Александр Гусев, после чего кладет его под ёлку.

«Химки» опубликовали три новогодних ролика. Каждый из них о том, что в это время исполняются все желания. В первом — мальчишка желает поиграть в футбол с Георгием Джикией, во втором — парень пожелал отбить пенальти от Антона Заболотного, в третьем — девушка встретила на катке Ориньо.