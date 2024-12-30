Великая чемпионская развязка, Сафонов в «ПСЖ» или провал Соболева? Сюжеты года в России

На днях мы вместе с вами определились с главными событиями футбольного года в мире. Разумеется, без российских сюжетов обойтись было нельзя. Их получилось много — как раз на отдельное голосование.

В зависимости от ваших голосов, сюжеты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от вас и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.