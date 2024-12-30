Великая чемпионская развязка, Сафонов в «ПСЖ» или провал Соболева? Сюжеты года в России

На днях мы вместе с вами определились с главными событиями футбольного года в мире. Разумеется, без российских сюжетов обойтись было нельзя. Их получилось много — как раз на отдельное голосование.
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Матвей Сафонов — в «ПСЖ», Алексей Миранчук — в МЛС
Миранчук стал с «Аталантой» победителем Лиги Европы, но находился в ротации и нуждался в новом вызове. Его предоставила команда с похожим названием — «Атланта». Алексей с ходу стал одним из её лидеров — не зря американцы за него выложили € 12 млн. Команда неожиданно заскочила в плей-офф МЛС и выбила там безоговорочного лидера сезона — «Интер Майами» Лео Месси и Луиса Суареса.
А могли ли вы представить, что россиянин будет зажигать в «ПСЖ»? Парижане за € 20 млн выкупили Сафонова, и тот составляет достойную конкуренцию чемпиону Европы Доннарумме. Особенно хорош Матвей был в кубковой дуэли с «Лансом», когда потащил два пенальти в послематчевой серии и попал на главные полосы местных спортивных газет.
Ренессанс Угальде в «Спартаке» и его связка с Барко
Чтобы урвать Угальде, в январе «Спартак» отдал «Твенте» € 13 млн. Начало выдалось разочаровывающим: 12 матчей и ни одного гола. Гильермо Абаскаль так и не нашёл ключ к костариканцу. А вот у Деяна Станковича получилось. 15 забитых мячей за 18 выходов на поле — гроссмейстерский результат. Особенно пострадал «Локомотив», которому Манфред положил покер. В СМИ уже мелькают слухи про грядущий трансфер то в «Монако», то в «ПСЖ». И им веришь. Но без ассистов Барко ему было бы куда сложнее. Купленный за € 14 млн аргентинец отрабатывает каждый выплаченный за него цент, показывая умный футбол и конструируя спартаковские атаки. Его связка с Угальде — топ.
Большие перемены в «Спартаке»
Гильермо Абаскаля всё-таки уволили из «Спартака», хотя напрашивался испанец на это решение долго. Просто в клубе давно нет Леонида Федуна, который обычно не церемонился с тренерами. Заодно ушёл и капитан Георгий Джикия. Александр Соболев мог и не уходить — решение было за ним. Красно-белые пригласили Деяна Станковича, подписали Маркиньоса, Эсекьеля Барко и несколько других новичков. Прошлогоднюю команду нынешняя совсем не напоминает — большие перемены пошли на пользу: об этом говорит хотя бы серия из шести побед, позволившая сократить отрыв от лидеров до каких-то двух очков. Такой рывок заслуживает уважения. Правда, в руководстве остаётся интрига, ведь перемены затронули ещё и спортивного директора Томаша Амарала. Имя его преемника по-прежнему неизвестно.
Восхождение Батракова
Год назад Батракова знали разве что болельщики «Локомотива». И то лишь те, кто следит за молодёжной командой. 2024-й стал для него прорывным. 19-летний игрок оформил солидные 10+6 за 17 матчей РПЛ, став одной из главных звёзд лиги. И получил мировое признание: Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал Алексея самым бьющим молодым полузащитником мира. В июне его трансферная стоимость оценивалась в € 700 тыс. Теперь — в € 8 млн. То есть увеличилась более чем в 11 раз! И это явно не предел. Летом «Локо» покинули два лидера — Максим Глушенков и Антон Миранчук. Батраков заменил их обоих. Возможно, останься они, Алексей и не получил бы столько игрового времени.
Сильный год Головина
Головин окончательно освоился в ранге одной из звёзд чемпионата Франции. Лига 1 включила Александра в символическую сборную года — вместе с Доннаруммой, Хакими, Дембеле и Ляказеттом. В нынешнем сезоне «Монако» вернулся в Лигу чемпионов, и россиянин там не затерялся. Например, оформил ассист в матче с «Бенфикой» и стал победителем. Головина уже вполне можно назвать легендой местного футбола, потому что он в топ-35 по количеству сыгранных встреч (222) за клуб. А если выйдет на поле в 300-й раз, что вполне вероятно, то войдёт и в топ-10. Или, может, его какой-нибудь клуб посильнее позовёт? Судя по уровню игры, всё реально.
Великая чемпионская гонка в РПЛ
Ранее никогда в чемпионате России интрига не была настолько закручена. «Краснодар» стал прагматичнее и ушёл на зимний перерыв лидером, но забуксовал весной. «Зенит» по ходу всего сезона постоянно терял очки там, где в прежние годы проблем бы вообще не испытывал. «Динамо» сильно отставало, тем не менее частенько вырывало победы на последних минутах («Нгамалё! Нгамалё! Нгамалё!») и с двух ног ворвалось в гонку. Более того, считалось её фаворитом. В последнем туре нужно было просто не проиграть как раз «Краснодару». Не получилось! А «Зенит» забил «Ростову» в концовке и вырвал титул. Результат привычный. Его достижение — совсем нет.
Задержание Промеса в ОАЭ
Промес зачем-то отправился со «Спартаком» на зимние сборы в ОАЭ, хотя находился под следствием в родных Нидерландах. Более того, попал в ДТП и скрылся до прибытия полиции. И о чём вообще думал? Так Квинси застрял в Дубае: какое-то время даже был за решёткой. В мае его выпустили под залог, но запретили покидать территорию страны. Так звёздный полузащитник стал игроком «Дубай Юнайтед» из местной второй лиги. Едва ли его футболисты вообще мечтали поиграть рядом с мастером такого калибра. Только два представителя команды вообще имеют трансферную стоимость. Но форму как-то поддерживать нужно. А мог бы сейчас бороться за чемпионство в РПЛ.
Скандальные «Крылья Советов»
В ноябре самарский губернатор Вячеслав Федорищев всколыхнул общественность заявлением о порочной системе в РПЛ: якобы 10 неназванных команд скидываются на лояльное судейство, а конкретно «Крылья» задолжали 36 млн рублей. Доказательства он тем не менее не предъявил. Также чиновник намекал на посредственность главного тренера команды Игоря Осинькина. «Знаю прецеденты, когда тренер не самого сильного клуба получает порядка 100 млн фикс, а есть ещё премии и так далее. 100 млн рублей за то, чтобы уволить непрофессионала, человека, который стал непрофессионалом, это ту мач», — Федорищев фамилий не называл, но все всё поняли.
Под конец года вдобавок новый скандал случился: вслед за Федорищевым телеграм-канал «Крыльев» поздравил «Акрон» с победой, и футболисты самарцев массово отписались в комментариях: «Это канал «Крыльев Советов», а не «Акрона», — практически синхронно отметились капитан Александр Солдатенков, Дмитрий Иванисеня, Владислав Шитов, Богдан Овсянников и многие другие. Причём сам же канал репостнул обращение Солдатенкова. Гениально, правда?
«Зенит» показал, что с ним можно бороться
Петербуржцы долгие годы играючи разбирались со всеми и будто не замечали сопротивления. Вот их отрывы в предыдущие чемпионские сезоны: 12, девять, восемь, 15 и снова восемь очков. В этом году «Зенит» дал слабину и завоевал титул только на последних минутах матча с «Ростовом», когда всё зависело уже не от него. «Краснодар» и «Динамо» тоже регулярно проваливались. Конкурент стабильнее точно забрал бы золото у Петербурга. Нынешний чемпионат также доказывает — «Зенит» уязвим и способен дать слабину. Как иначе объяснить два подряд домашний поражения в декабре от команд из Самарской области — «Крыльев» и «Акрона»? И вот отрыв растворился. Возможно, нас снова ждёт остросюжетная чемпионская гонка?
Крутейший старт Глушенкова в «Зените»
Глушенков оказался лучшим диспетчером прошлого сезона РПЛ, оформив за «Локомотив» 16 ассистов в 29 матчах. Результат стал одним из лучших в Европе. Плюс были и семь голов, так что высокий уровень Максима был всем прекрасно знаком. Но даже так он несказанно удивил, отметившись семью (!) забитыми мячами в дебютных четырёх играх за «Зенит». Дальше, увы, нападающий дважды травмировался и пропустил суммарно два с половиной месяца. И даже так Глушенков остаётся четвёртым бомбардиром Премьер-Лиги. Машина? Машина.
Увольнение Ивича и высокий уровень Мусаева
Много ли вы знаете примеров, когда тренера убирают во время участия в чемпионской гонке? В этом плане выделялся сделавший в нулевых чемпионом «Реал» Фабио Капелло. Великого итальянца уволили за скучный футбол. Примерно такая же причина была и у расставания «Краснодара» с Владимиром Ивичем. И это не надуманные вещи, их публично объяснял вице-президент клуба Николай Осипян. Отставка сербского специалиста выглядела абсурдной, тем не менее при старом-новом тренере Мураде Мусаеве команда со временем заиграла действительно повеселее. Пусть она и уступила в чемпионской гонке, сейчас снова лидирует. Возможно, новая попытка получится успешнее?
Драма «Балтики» с вылетом из РПЛ и финалом Кубка
Калининградцы задержались в элите российского футбола всего на год, но играли самоотверженно и заслужили симпатию нейтральных болельщиков: побеждали «Спартак», «Зенит» и ЦСКА, громили «Ахмат» в стиле матча Португалия — Россия первой половины нулевых (7:1). Утешительной наградой стал выход в финал Кубка. И «Балтика» его практически завоевала, ведя в счёте до 80-й минуты! «Зенит» всё-таки додавил андердога и на 90+5-й минуте вырвал победу — драма, не иначе. Ещё калининградцы раскрыли Тамерлана Мусаева и Евгения Латышонка. Сейчас команда лидирует в Первой лиге. Возвращение в РПЛ очень даже реально.
В РПЛ впервые за долгое время приехала звезда — Пьянич
В Премьер-Лиге давненько не появлялось звёздных по мировым меркам футболистов: времена Халка, Самуэля Это'О и Кевина Кураньи остались в прошлом. Последним таким был Малком, да и его забрали в Саудовскую Аравию. А новым стал Миралем Пьянич. Пусть лучшие времена 34-летнего боснийца далеко позади, в плане статуса его трансфер сыграл огромную роль — особенно во время отстранения российского футбола от международного. В России полузащитник провёл на данный момент 11 матчей, отдав решающую голевую передачу в Кубке с «Ахматом».
Дзюба вернулся на топ-уровень
Весной Дзюба практически перестал играть за «Локомотив» — позже за это в интервью «прилетит» от него Михаилу Галактионову. Летом — остался без клуба. Ходили слухи про его переход в «Крылья Советов» и «Пари НН», но в итоге всё сложилось с «Акроном». И не только в плане трансфера. Артём показал, что и в 36 лет тянет высокий уровень, оформив 3+3 в 10 матчах РПЛ. Один из голов залетел в ворота «Зенита», и тольяттинцы увезли из Петербурга победу. Теперь рекорд Александра Кержакова в 233 забитых мяча наверняка не устоит: скоро появится новый лучший бомбардир в российской истории.
Эпопея с трансфером Соболева в «Зенит» и его безголевая серия
Прямой переход из «Спартака» в «Зенит» — вообще нонсенс. Особенно одного из лидеров, который к тому же активно участвовал в кубковой драке и называл петербургских бразильцев провокаторами. От этого и не верилось, что Соболев действительно пойдёт на такой шаг. А он всё-таки пошёл, причём ради перехода устроил бойкот, тренируясь отдельно от команды. Сорвись трансфер, и нападающему пришлось бы либо каяться перед спартаковцами, либо на полгода остаться вне футбола. Александр рискнул, и ставка сыграла. Вот только он не стал основным. Логично, когда у тебя 0 голов в 12 матчах РПЛ. Даже вратарь Лещук — и тот забил. Пока что от перехода за € 10 млн выиграла только одна сторона — «Спартак».
Провал «Оренбурга»
«Оренбург» в 1-м туре хлопнул «Спартак» и намекнул, что за результат переживать не стоит. Надежды стали ложными: та победа до сих пор остаётся для них единственной. Порой команда показывала такой же симпатичный футбол, что и раньше, тем не менее успеха это не приносило. Не помогла и смена Давида Деограсии на хорошо зарекомендовавшего себя в том же «Спартаке» Владимира Слишковича. Только оренбуржцы ещё не перешагнули 10-очковый рубеж. До хотя бы зоны переходных матчей — пропасть в шесть очков. С одним вылетевшим из РПЛ клубом уже всё ясно?
Смена тренера и трансферный бан ЦСКА
Владимир Федотов бодро начал в ЦСКА, став вторым в РПЛ и забрав Кубок. Правда, дальше была безнадёга: практически рекордно низкое для армейцев шестое место. Второго шанса специалисту не дали и разменяли его на Марко Николича. Экс-тренер «Локомотива» ситуацию не особо-то выправил: сейчас команда также идёт шестой, хотя летом её усилил Данил Круговой. Вдобавок на клуб наложили трансферный бан за долг перед «Херенвеном» — недоплатили за покупку Чидеры Эджуке. Хотя в то же время «Вест Хэм» за аналогичную ситуацию с Николой Влашичем никто не трогает. Юристы ЦСКА работают, чтобы запрет сняли, но без усиления Николич едва ли покажет результат лучше, чем у Федотова.
Неудачи Черчесова в Казахстане
Магомед Адиев поднял планку результатов в сборной Казахстана, выйдя во второй по силе дивизион Лиги наций и до последнего сражаясь за путёвку на чемпионат Европы. Затем специалист ушёл тренировать «Ахмат», а на его место назначили Станислава Черчесова. Пока что у него получается не очень. Да, соперники в Лиге наций выпали крайне серьёзные — Словения с Беньямином Шешко, Норвегия с Эрлингом Холандом и Австрия с Конрадом Лаймером. Всем им казахстанцы уступают в классе. Но не настолько же, чтобы взять всего одно очко и ни разу не забить при 15 пропущенных? К тому же четвертьфиналист ЧМ-2018 дважды попал в скандал на пресс-конференциях, саркастически высказавшись о местном языке. Явно не такого от него ждали.