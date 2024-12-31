А ещё очередная победа «Реала» в ЛЧ и захватывающие камбэки. Вариантов — море!

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Финал Евро, эпичное «класико» или битва за золото РПЛ? Выбираем лучший матч 2024 года

Футбольный 2024 год получился эпичным. Невероятная развязка в РПЛ, крутое Евро и классная Лига чемпионов. Чего только не было! В памяти осталось огромное количество ярких моментов. Мы вспоминаем самые запоминающиеся встречи года. А вам предлагаем выбрать лучший матч.

В ходе голосования встречи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.