Финал Евро, эпичное «класико» или битва за золото РПЛ? Выбираем лучший матч 2024 года

Футбольный 2024 год получился эпичным. Невероятная развязка в РПЛ, крутое Евро и классная Лига чемпионов. Чего только не было! В памяти осталось огромное количество ярких моментов. Мы вспоминаем самые запоминающиеся встречи года. А вам предлагаем выбрать лучший матч.
В ходе голосования встречи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Испания — Англия — 2:1, финал Евро-2024
Четвёртый титул чемпионов Европы для Испании и второй подряд проигранный финал Евро у сборной Англии.
«Реал» Мадрид — «Барселона» — 0:4, 11-й тур Примеры-2024/2025
Домашний разгром «Реала» с офсайдными «ловушками» от Ханс-Дитера Флика.
«Спартак» — «Локомотив» — 5:2, 16-й тур РПЛ-2024/2025
Яркая победа «Спартака» и первый покер от футболиста команды в РПЛ в XXI веке.
Испания — Германия — 2:1, 1/4 финала Евро-2024
Скандальная победа Испании над хозяйкой чемпионата Европы 2024 года.
«Интер» — «Ювентус» — 4:4, 9-й тур Серии А — 2024/2025
Самый весёлый матч первой части сезона-2024/2025 в Италии.
Грузия — Португалия — 2:0, 3-й тур группового этапа Евро-2024
Историческая победа Грузии, благодаря которой команда Вилли Саньоля вышла в плей-офф Евро.
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 3:6, 17-й тур АПЛ-2024/2025
Мегарезультативный матч с красивой победой «Ливерпуля».
«Барселона» — «Бавария» — 4:1, 3-й тур общего этапа ЛЧ-2024/2025
«Барса» с экс-тренером «Баварии» разгромила мюнхенцев и отомстила за прошлые поражения.
«Аталанта» — «Байер» — 3:0, финал ЛЕ-2023/2024
Шоу Адемолы Лукмана и первое поражение «Байера» в последнем матче сезона.
«Реал» Мадрид — «Бавария» — 2:1, ответный матч 1/2 финала ЛЧ-2023/2024
«Краснодар» — «Динамо» Москва — 1:0, 30-й тур РПЛ-2023/2024
«Динамо» упустило первое за 48 лет золото, а «Краснодар» – первое в истории.
Нидерланды — Австрия — 2:3, 3-й тур группового этапа Евро-2024
Красивая победа команды Ральфа Рангника над одним из фаворитов Евро.
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд» — 3:3, 5-й тур общего этапа ЛЧ-2024/2025
«Манчестер Сити» упустил преимущество в три мяча на своём поле.
«Тоттенхэм» — «Челси» — 3:4, 15-й тур АПЛ-2023/2024
«Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд — 5:2, 3-й тур общего этапа ЛЧ-2024/2025
Мощный камбэк «Реала» и бенефис Винисиуса Жуниора.
«Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд — 2:0, финал ЛЧ-2023/2024
15-й трофей Лиги чемпионов для мадридского «Реала».
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:1, 28-й тур АПЛ-2023/2024
Последняя встреча Юргена Клоппа с Пепом Гвардиолой в статусе тренеров «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».
«Байер» — «Карабах» — 3:2, ответный матч 1/8 финала ЛЕ-2023/2024
Очередной невероятный камбэк «Байера» в сезоне-2023/2024.
«Спартак» — «Динамо» Москва — 2:2, 9-й тур РПЛ-2024/2025
Спасение «Динамо» в меньшинстве с голом Тюкавина на 90+4-й минуте.
«Зенит» — «Ростов» — 2:1, 30-й тур РПЛ-2023/2024
«РБ Лейпциг» — «Ювентус» — 2:3, 2-й тур общего этапа ЛЧ-2024/2025
«Ювентус» добыл победу, забив два мяча вдесятером.
«Зенит» — «Балтика» — 2:1, Суперфинал Кубка России — 2023/2024
Камбэк «Зенита» в суперфинале Кубка России с победным голом на 90+5-й минуте.
«Балтика» — «Динамо» Москва — 2:3, 28-й тур РПЛ-2023/2024
Сумасшедшая победа «Динамо», подарившая надежду на золото РПЛ.
Турция — Грузия — 3:1, 1-й тур группового этапа Евро-2024
Ярчайший матч группового этапа Евро-2024 и дерзкий дебют Грузии на больших турнирах.
- 31 декабря 2024
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