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Лучший матч 2024 года: Спартак, Зенит, Барселона, Реал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Грузия, Испания, Краснодар

Финал Евро, эпичное «класико» или битва за золото РПЛ? Выбираем лучший матч 2024 года
Никита Паглазов
Рейтинг: лучший матч 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
А ещё очередная победа «Реала» в ЛЧ и захватывающие камбэки. Вариантов — море!

Футбольный 2024 год получился эпичным. Невероятная развязка в РПЛ, крутое Евро и классная Лига чемпионов. Чего только не было! В памяти осталось огромное количество ярких моментов. Мы вспоминаем самые запоминающиеся встречи года. А вам предлагаем выбрать лучший матч.

В ходе голосования встречи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший матч 2024 года
Испания — Англия — 2:1, финал Евро-2024
Фото: Lars Baron/Getty Images
1 место

Испания — Англия — 2:1, финал Евро-2024

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

Четвёртый титул чемпионов Европы для Испании и второй подряд проигранный финал Евро у сборной Англии.

«Реал» Мадрид — «Барселона» — 0:4
Фото: Angel Martinez/Getty Images
2 место

«Реал» Мадрид — «Барселона» — 0:4, 11-й тур Примеры-2024/2025

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

Домашний разгром «Реала» с офсайдными «ловушками» от Ханс-Дитера Флика.

«Спартак» — «Локомотив» — 5:2
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
3 место

«Спартак» — «Локомотив» — 5:2, 16-й тур РПЛ-2024/2025

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

Яркая победа «Спартака» и первый покер от футболиста команды в РПЛ в XXI веке.

Испания — Германия — 2:1
Фото: Alex Livesey/Getty Images
4 место

Испания — Германия — 2:1, 1/4 финала Евро-2024

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

Скандальная победа Испании над хозяйкой чемпионата Европы 2024 года.

«Интер» — «Ювентус» — 4:4, 9-й тур Серии А
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
5 место

«Интер» — «Ювентус» — 4:4, 9-й тур Серии А — 2024/2025

Италия — Серия А . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 4
Ювентус
Турин
1:0 Зелиньски – 15'     1:1 Влахович – 20'     1:2 Веа – 26'     2:2 Мхитарян – 35'     3:2 Зелиньски – 37'     4:2 Думфрис – 53'     4:3 Йылдыз – 71'     4:4 Йылдыз – 82'    

Самый весёлый матч первой части сезона-2024/2025 в Италии.

Грузия — Португалия — 2:0
Фото: Lars Baron/Getty Images
6 место

Грузия — Португалия — 2:0, 3-й тур группового этапа Евро-2024

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

Историческая победа Грузии, благодаря которой команда Вилли Саньоля вышла в плей-офф Евро.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 3:6
Фото: Alex Pantling/Getty Images
7 место

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 3:6, 17-й тур АПЛ-2024/2025

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'     3:5 Соланке – 83'     3:6 Диас – 85'    

Мегарезультативный матч с красивой победой «Ливерпуля».

«Барселона» — «Бавария» — 4:1
Фото: David Ramos/Getty Images
8 место

«Барселона» — «Бавария» — 4:1, 3-й тур общего этапа ЛЧ-2024/2025

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1'     1:1 Кейн – 18'     2:1 Левандовски – 36'     3:1 Рафинья – 45'     4:1 Рафинья – 56'    

«Барса» с экс-тренером «Баварии» разгромила мюнхенцев и отомстила за прошлые поражения.

«Аталанта» — «Байер» — 3:0
Фото: Julian Finney/Getty Images
9 место

«Аталанта» — «Байер» — 3:0, финал ЛЕ-2023/2024

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

Шоу Адемолы Лукмана и первое поражение «Байера» в последнем матче сезона.

«Реал» Мадрид — «Бавария» — 2:1
Фото: David Ramos/Getty Images
10 место

«Реал» Мадрид — «Бавария» — 2:1, ответный матч 1/2 финала ЛЧ-2023/2024

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

Магия Хоселу при спорном судейском решении.

«Краснодар» — «Динамо» Москва
Фото: РИА Новости
11 место

«Краснодар» — «Динамо» Москва — 1:0, 30-й тур РПЛ-2023/2024

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

«Динамо» упустило первое за 48 лет золото, а «Краснодар» – первое в истории.

Нидерланды — Австрия — 2:3
Фото: Julian Finney/Getty Images
12 место

Нидерланды — Австрия — 2:3, 3-й тур группового этапа Евро-2024

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'     2:2 Депай – 75'     2:3 Забитцер – 80'    

Красивая победа команды Ральфа Рангника над одним из фаворитов Евро.

«Манчестер Сити» — «Фейеноорд» — 3:3
Фото: Michael Regan/Getty Images
13 место

«Манчестер Сити» — «Фейеноорд» — 3:3, 5-й тур общего этапа ЛЧ-2024/2025

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44'     2:0 Гюндоган – 50'     3:0 Холанд – 53'     3:1 Хадж Мусса – 75'     3:2 Хименес – 82'     3:3 Ганцко – 89'    

«Манчестер Сити» упустил преимущество в три мяча на своём поле.

«Тоттенхэм» — «Челси» — 3:4
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
14 место

«Тоттенхэм» — «Челси» — 3:4, 15-й тур АПЛ-2023/2024

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 4
Челси
Лондон
1:0 Соланке – 5'     2:0 Кулушевски – 11'     2:1 Санчо – 17'     2:2 Палмер – 61'     2:3 Фернандес – 73'     2:4 Палмер – 84'     3:4 Мин – 90+6'    

Эпичное лондонское дерби.

«Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд — 5:2
Фото: Denis Doyle/Getty Images
15 место

«Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд — 5:2, 3-й тур общего этапа ЛЧ-2024/2025

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 30'     0:2 Байно-Гиттенс – 34'     1:2 Рюдигер – 60'     2:2 Винисиус Жуниор – 62'     3:2 Васкес – 83'     4:2 Винисиус Жуниор – 86'     5:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    

Мощный камбэк «Реала» и бенефис Винисиуса Жуниора.

«Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд — 2:0
Фото: Alex Pantling/Getty Images
16 место

«Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд — 2:0, финал ЛЧ-2023/2024

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

15-й трофей Лиги чемпионов для мадридского «Реала».

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:1
Фото: Michael Regan/Getty Images
17 место

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:1, 28-й тур АПЛ-2023/2024

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Стоунз – 23'     1:1 Мак Аллистер – 50'    

Последняя встреча Юргена Клоппа с Пепом Гвардиолой в статусе тренеров «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

«Байер» — «Карабах» — 3:2
Фото: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images
18 место

«Байер» — «Карабах» — 3:2, ответный матч 1/8 финала ЛЕ-2023/2024

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
3 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Зубир – 58'     0:2 Жунинью – 67'     1:2 Фримпонг – 72'     2:2 Шик – 90+3'     3:2 Шик – 90+8'    
Удаления: нет / Джафаргулиев – 62'

Очередной невероятный камбэк «Байера» в сезоне-2023/2024.

«Спартак» — «Динамо» Москва — 2:2
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
19 место

«Спартак» — «Динамо» Москва — 2:2, 9-й тур РПЛ-2024/2025

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

Спасение «Динамо» в меньшинстве с голом Тюкавина на 90+4-й минуте.

«Зенит» — «Ростов» — 2:1
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
20 место

«Зенит» — «Ростов» — 2:1, 30-й тур РПЛ-2023/2024

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 54'     1:1 Мантуан – 65'     2:1 Артур – 85'    

«Золотой» матч для «Зенита».

«РБ Лейпциг» — «Ювентус» — 2:3
Фото: Maja Hitij/Getty Images
21 место

«РБ Лейпциг» — «Ювентус» — 2:3, 2-й тур общего этапа ЛЧ-2024/2025

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
2 : 3
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Шешко – 30'     1:1 Влахович – 50'     2:1 Шешко – 65'     2:2 Влахович – 68'     2:3 Консейсау – 82'    
Удаления: нет / Ди Грегорио – 59'

«Ювентус» добыл победу, забив два мяча вдесятером.

«Зенит» — «Балтика» — 2:1
Фото: Пресс-служба ФК «Балтика»
22 место

«Зенит» — «Балтика» — 2:1, Суперфинал Кубка России — 2023/2024

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

Камбэк «Зенита» в суперфинале Кубка России с победным голом на 90+5-й минуте.

«Балтика» — «Динамо» Москва — 2:3
Фото: Пресс-служба ФК «Балтика»
23 место

«Балтика» — «Динамо» Москва — 2:3, 28-й тур РПЛ-2023/2024

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Энрикес – 32'     2:1 Капленко – 68'     2:2 Фернандес – 90+3'     2:3 Нгамалё – 90+9'    

Сумасшедшая победа «Динамо», подарившая надежду на золото РПЛ.

Турция — Грузия — 3:1
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
24 место

Турция — Грузия — 3:1, 1-й тур группового этапа Евро-2024

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    

Ярчайший матч группового этапа Евро-2024 и дерзкий дебют Грузии на больших турнирах.

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