Финал Головин — Сафонов и битва «Ливерпуля» с «МЮ». Топ-игры в новогодние праздники

В новогодние праздники нас ждёт неделя отдыха. А вот европейский футбол не уходит на паузу. Сколько же крутых матчей на любой вкус нас ожидает. Рассказываем о главных встречах на старте 2025 года!

Англия

«Брентфорд» — «Арсенал», 1 января, 20:30 мск

«Арсенал» ещё рассчитывает на борьбу за золото АПЛ. Но для этого больше нельзя терять очки. Иначе команда Микеля Артеты выпадет из гонки уже зимой. А «Брентфорд» цепляется за еврокубки. У клуба есть шансы отобрать очки дома у гранда. Тем более встреча состоится 1 января. Подарит ли «Брентфорд» двойной праздник болельщикам?

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл Юнайтед», 4 января, 15:30 мск

«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» амбициозны. Клубы видят себя в Лиге чемпионов, но в таблице АПЛ пока что всё складывается не так успешно. Впереди ещё половина сезона. Времени для исправления положения — вагон. И победа над сильным соперником добавит положительных эмоций. В первом очном матче сильнее оказался «Ньюкасл» — 2:1. Возьмёт ли «Тоттенхэм» реванш дома?

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед», 4 января, 18:00 мск

«Манчестер Сити» ищет выход из кризиса. За место в Лиге чемпионов команда Пепа Гвардиолы, конечно, поборется. Но за золото АПЛ — уже вряд ли. «Ливерпуль» далеко, а в гонке с ним находятся «Челси» и «Арсенал». Перед «Сити» же стоит одна задача — побеждать в каждой следующей встрече. Только шаг за шагом команда выберется из трудного положения. Но «Вест Хэм» вряд ли отдаст очки без битвы. Хотя лондонцы не обыгрывали «Сити» в АПЛ с 2015 года. Пора прервать серию!

«Брайтон» — «Арсенал», 4 января, 20:30 мск

Ещё одна тяжёлая встреча для «Арсенала» на старте 2025 года. «Брайтон» на своём поле способен победить любого соперника. Команда Артеты не исключение. Да и первый матч команд в сезоне на «Эмирейтс» завершился ничьей (1:1). Найдёт ли «Арсенал» ключи к «Брайтону» в этот раз? Три увезённых очка станут успехом.

Микель Артета Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», 5 января, 19:30 мск

Первый матч с «Ливерпулем» для Рубена Аморима. Команда Арне Слота рвётся к золоту, но злейший соперник получает шанс испортить настроение. «МЮ» не побеждал на «Энфилде» с января 2016 года. Возможно, серия прервётся спустя девять лет? Хотя больших предпосылок к этому нет. «Ливерпуль» остаётся фаворитом встречи. Но в столь принципиальной игре возможен любой результат. За это мы и любим такие матчи.

Италия

«Интер» — «Аталанта», 2 января, 22:00 мск

«Интер» и «Аталанта» — два главных претендента на золото Серии А. А теперь клубы зарубятся в Суперкубке Италии. Жеребьёвка свела команды в полуфинале турнира, который состоится в Саудовской Аравии. В первой очной встрече сезона «Интер» разнёс бергамасков — 4:0. Сейчас ситуация вряд ли повторится. Нас ждёт упорная битва.

«Ювентус» — «Милан», 3 января, 22:00 мск

Во втором полуфинале Суперкубка Италии встретятся «Ювентус» и «Милан». Классика итальянского футбола. В нынешнем сезоне оба клуба испытывают игровые проблемы. Чуть больше их у миланцев. Но на короткой дистанции команда способна обыграть любого соперника. «Ювентус» же надёжен в обороне, а вот в атаке частенько голы приходят с трудом. Кто исправит свои недочёты, тот и пройдёт дальше.

«Фиорентина» — «Наполи», 4 января, 20:00 мск

Не ждали «Фиорентину» в гонке за золото Серии А? А клуб из Флоренции навязывает борьбу! Да, к концу сезона «фиалки» вряд ли останутся в гонке. Но в еврокубки «Фиорентина» способна попасть. В первом матче 2025 года команда Рафаэле Палладино сыграет дома с «Наполи». Неаполитанцы также борются за титул, но из-за уровня состава шансов у них побольше. Хотя «Фиорентина» может испортить Антонио Конте настроение.

Антонио Конте Фото: Simone Arveda/Getty Images

«Рома» — «Лацио», 5 января, 22:45 мск

5 января — день дерби в Европе. Помимо «Ливерпуля» и «МЮ» в Англии, в Италии сразятся две римские команды. Вывеска «Рома» — «Лацио» — это не всегда мощно по игре, но точно жарко по эмоциям. В нынешнем сезоне круче выглядят «орлы»: команда Марко Барони даже находится в гонке за золото Серии А. «Рома» мучится весь сезон и идёт в середине таблицы. Но дерби — шанс реабилитироваться перед болельщиками за все неудачи прошлого.

Испания

«Валенсия» — «Реал», 3 января, 23:00 мск

Мадридский «Реал» всего на одно очко отстаёт от «Атлетико» в таблице Примеры. Гонка за титулом набирает обороты. И впереди у команды Карло Анчелотти хороший шанс набрать три очка. «Валенсия» занимает последнее, 20-е место в таблице. Команда находится в кризисе, а болельщики бастуют против владельца Питера Лима. Домашнюю встречу с «Реалом» фанаты планируют бойкотировать. Дополнительный плюс для мадридцев.

«Барбастро» — «Барселона», 4 января, 21:00 мск

«Барселона» стартует в Кубке Испании. Впереди — выезд к клубу из низших лиг, «Барбастро». Хотя в таких матчах аутсайдеры частенько выдают максимум. И получается весело. Ждём, что и сейчас «Барса» станет участницей интересной встречи. Тем более Ханс-Дитер Флик 100% выпустит на поле резервный состав. В общем, матч не настолько однозначен, как думается!

Футболисты «Барселоны» Фото: David Ramos/Getty Images

«Минера» — «Реал» Мадрид, 6 января, 21:00 мск

Через два дня после матча «Барсы» в Кубке в дело вступит мадридский «Реал». Команда Карло Анчелотти сыграет в городке Эль-Льяно-дель-Беаль на юго-востоке Испании. Соперник — «Минера» из низших лиг. Ждём, что скромный клуб выдаст лучший матч в жизни. Когда ещё к ним в гости приедет «Реал»? Да и нейтральным болельщикам намного интереснее смотреть за крутым сюжетом. Хотя фанаты «Реала», конечно, надеются на лёгкий разгром.

«Атлетик» Бильбао — «Барселона», 8 января, 22:00 мск

8 января в Саудовской Аравии стартует Суперкубок Испании. В первом полуфинале сыграют «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Каталонцы — фавориты? Вряд ли! «Атлетик» крут в нынешнем сезоне и занимает четвёртое место в Примере (всего на два очка отстают от «Барселоны»). Да и по качеству футбола команда Эрнесто Вальверде не уступает гранду. Шансы на выход в финал — 50 на 50.

Франция

«ПСЖ» — «Монако», 5 января, 19:30 мск

Суперкубок Франции 2024 . Финал Суперкубок Франции 2024 . Финал 05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК ПСЖ Париж Не начался Монако Монако Кто победит в основное время? П1 X П2

В финале Суперкубка Франции — 2024 встретятся «ПСЖ» и «Монако». Для российских зрителей этот матч интересен вдвойне противостоянием Матвея Сафонова и Александра Головина. Вспомните, когда в последний раз команды с нашими легионерами бились за трофей друг с другом? Встреча двух французских команд с россиянами в финале — уникальный случай! Пропускать такое нельзя.