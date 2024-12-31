Последняя сенсация года — за «Челси»! Подарили аутсайдеру первую домашнюю победу

До 19-го тура «Ипсвич» ни разу не побеждал в АПЛ дома. 10-я попытка наконец-то оказалась успешной, хотя на «Портман Роуд» вообще-то приехал один из главных преследователей «Ливерпуля». Тем не менее «трактористам» жутко повезло. Дважды.

Уже на 10-й минуте Делап ворвался в штрафную, прокинул мяч мимо Йоргенсена и рухнул на газон. Падение получилось максимально картинным, а на повторах заметно — никакого касания не было, да и заваливаться Лиам начал заранее. Как сказал бы Станиславский, не верим! Но судья Джон Брукс и его помощники повелись и наказали лондонцев 11-метровым, который чётко реализовал сам же «пострадавший».

Эпизод с назначением пенальти в ворота «Челси» Фото: Кадр из трансляции

Эпизод с назначением пенальти в ворота «Челси» Фото: Кадр из трансляции

В начале второго тайма пранк и вовсе вышел из-под контроля: предпоследняя команда лиги снова забила, и помог ей в этом Дисаси. Аксель на ровном месте вместо нормальной передачи назад на Адарабиойо оформил глупый обрез. Тот же Делап с радостью перехватил мяч, убежал вперёд и отдал на Хатчинсона. Омари хватило двух касаний, чтобы попасть точно в дальний угол.

Не везло «Челси» и в атаке. Палмер, например, низом крутил после розыгрыша штрафного и угодил в штангу. Феликс забил, да вот только перед этим залез в небольшой офсайд. На VAR этот момент смотрели несколько минут. Да и в целом статистика ожидаемых голов на стороне лондонцев: 1,99 на 0,67 xG. Проблема в том, что учитываются реальные.

Вторая половина декабря будто вернула команду в позапрошлый сезон: ничья с «Эвертоном» казалась провалом, но с «Фулхэмом» и теперь с «Ипсвичем» очков вообще не набрали. Такой вот рождественский подарок «Ливерпулю».