С 1 января эти игроки могут общаться с любыми клубами. Количество звёзд зашкаливает!

Наступил 2025 год. А что это значит для футболистов? Правильно, некоторые из них получают шанс на переговоры с другими клубами. Это касается тех, чьи контракты истекают в конце июня. Количество звёзд в списке зашкаливает!

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Трент Александер-Арнольд Фото: Julian Finney/Getty Images

Одна из главных трансферных саг 2025 года. Александер-Арнольд – воспитанник «Ливерпуля» и лидер команды. Однако руководство клуба до сих пор не нашло компромисс по новому контракту с 26-летним защитником. Это играет в пользу «Реалу», который мечтает об англичанине. AS сообщает, что защитник «Ливерпуля» уже на 90% в Мадриде. Согласно кодексу ФИФА, Александер-Арнольд сможет заключить соглашение уже с 1 января.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что «Реал» работает над сделкой по Тренту. При этом журналист заявил о сроках: мадридцы планируют подписать контракт с Александер-Арнольдом летом, а не в январе. А вот Liverpool Echo опровергла информацию о желании Трента покинуть «Ливерпуль». По их информации, будущее защитника по-прежнему остаётся неопределённым. История только набирает обороты.

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Мохамед Салах Фото: Getty Images

Салах тащит «Ливерпуль» к золоту АПЛ. Но история одного из лучших футболистов в истории клуба на «Энфилде» близка к завершению. «Ливерпуль» до сих пор не продлил контракт с Мохамедом. Сам футболист периодически отмечает в СМИ, что ситуация далека от соглашения. «Ливерпуль» и сторона Салаха не сходятся по срокам контракта и зарплате. Хотя авторитетные английские СМИ отмечают, что паниковать рано, клубу необходимо торопиться. Салах – в топ-форме, и, чтобы Мохамед не растерял запал, не помешает избавить его от мыслей про будущее.

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Вирджил ван Дейк Фото: Alex Pantling/Getty Images

Ещё один футболист «Ливерпуля» без нового контракта. Ван Дейк идёт за уникальным достижением: он может стать первым нидерландцем в истории АПЛ, который выиграет чемпионат в статусе капитана. Вирджил – «стена», до сих пор элитный защитник, который не помешает ни одному топ-клубу. Даже в 33 года. И уже с 1 января у него есть возможность общаться с любыми командами. Сам футболист в конце декабря отметил, что у него «нет новостей» по новому контракту с «Ливерпулем». Тревожно. СМИ сообщали об интересе мадридского «Реала» к ван Дейку. Останется ли Вирджил на «Энфилде» или переберётся в другой клуб?

Альфонсо Дэвис («Бавария»)

Альфонсо Дэвис Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

История с будущим Альфонсо Дэвиса обсуждается уже пару лет. Канадец думал о расставании с «Баварией» ещё летом 2024 года. Но тогда он принял решение остаться в Мюнхене. Сейчас же его контракт подходит к концу. Ещё есть вероятность, что Дэвис переподпишет соглашение с «Баварией». Однако больше шансов, что Альфонсо окажется в новом клубе. Среди вариантов – «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Всех настойчивее – мадридцы. «Реал» уже два года гоняется за Дэвисом и хочет заполучить его на правах свободного агента летом 2025-го. А уже с 1 января клуб получает шанс на переговоры с канадцем.

Йозуа Киммих («Бавария»)

Йозуа Киммих Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Киммих – ценный лот на трансферном рынке. Каждое лето поступает информация об интересе топ-клубов к Йозуа. Однако немец оставался в «Баварии»: зачем менять один гранд на другой? Вместе с мюнхенцами он выиграл Лигу чемпионов, восемь чемпионатов и три Кубка Германии. Возможно, настал момент для нового путешествия.

Соглашение 29-летнего футболиста с «Баварией» истекает в июне 2025-го. У Киммиха остаётся, наверное, последний шанс на большой контракт. Подпишет ли он его с «Баварией»? Пока что стороны не высказывались категорично. «Все знают о моей ситуации. Для меня это очень важное решение. Я знаю, что у меня есть в «Баварии». Моя семья чувствует себя в Мюнхене очень комфортно. С другой стороны, у тебя также есть определённый карьерный план. Вы должны взвесить, чего вы хотите и куда вы хотите пойти», – отметил Киммих.

Интерес к Йозуа проявляют мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Барселона». А «Бавария» ждёт решения от футболиста в январе. Так что совсем скоро мы узнаем, где же Киммих начнёт сезон-2025/2026. Если он откажет мюнхенцам, то сразу получит на руки несколько выгодных предложений.

Лерой Зане («Бавария»)

Лерой Зане Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Бавария» готова к расставанию к Зане. Интерес к Лерою проявляют «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Арсенал». Лерою всего 28 лет, вингер в состоянии выдать ещё как минимум четыре-пять лет на топ-уровне. Да, Зане не всегда стабилен и травматичен. Но на поле вингер приносит большую пользу. Кто из клубов предложит самые «сладкие» условия для немца?

Ферлан Менди («Реал» Мадрид)

Ферлан Менди Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Мадридский «Реал» гоняется за Альфонсо Дэвисом. Клуб планирует смену левого защитника? Контракт с Ферланом Менди завершается летом 2025-го, а предпосылок к продлению соглашения нет. Как сообщает Relevo, француз не устраивает тренера Карло Анчелотти. Также «Реалу» не нравится высокая травматичность Ферлана. Так что история Менди в Мадриде подходит к концу. Однако защитник всё равно остаётся футболистом высокого уровня. Наверняка с 1 января Менди начнут поступать предложения.

Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)

Сон Хын Мин Фото: Getty Images

Сон – настоящая легенда «Тоттенхэма». Кореец трижды становился игроком года в клубе, а также стал первым азиатом в истории АПЛ со 100+ забитыми мячами. Однако история Сон Хын Мина в «Тоттенхэма» может ограничиться 10 годами. Контракт форварда с лондонцами истекает летом 2025-го. TeamTalk сообщает, что «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай» заинтересованы в услугах 32-летнего нападающего. Однако судьба Сон Хын Мина всё равно находится в руках «Тоттенхэма». В контракте игрока есть пункт об автоматическом продлении соглашения клубом на один год. Так что даже если Сон покинет «Тоттенхэм», то вряд ли сделает это бесплатно.

Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)

Кевин Де Брёйне Фото: Michael Regan/Getty Images

СМИ несколько лет отправляли Кевина Дё Брёйне из «Манчестер Сити». Но бельгиец постоянно оставался в клубе. Кевин – главный «старичок» в нынешнем составе и легенда команды. «Есть игроки, чьё влияние и наследие в «Манчестер Сити» будут вечными. Это нелегко, но, когда настанет этот момент [уход Де Брёйне], мы как клуб должны будем найти лучший способ справиться с ситуацией», — отметил недавно Хосеп Гвардиола. Есть небольшой намёк, что уход Де Брёйне вероятен как никогда. Интерес к Кевину проявляют «Интер Майами», «Фенербахче» и клубы из Саудовской Аравии. 33-летний бельгиец выиграл с «Манчестер Сити» шесть АПЛ и Лигу чемпионов. Пора отправиться на заработки?

Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)

Илкай Гюндоган Фото: Michael Regan/Getty Images

Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити» из «Барселоны» летом 2024 года. А уже в июне 2025-го есть вероятность, что Илкай снова покинет Англию. Контракт немца с «Манчестер Сити» рассчитан на год, поэтому уже с 1 января полузащитник получает возможность общаться с другими командами. В СМИ нет информации о переговорах чемпиона Англии с Гюндоганом. Да и серьёзных новостей об интересе других клубов пока нет. Возможно, ситуация изменится с наступлением 2025 года.

Джонатан Дэвид («Лилль»)

Джонатан Дэвид Фото: Getty Images

Джонатан Дэвид откровенно засиделся в «Лилле». Канадский форвард перерос уровень неплохого, но всё же не топ-клуба Франции. Большой проблемой для «догов» является контракт Дэвида, завершающийся в июне 2025 года. «Лилль» рискует не получить ничего за свой главный актив. Хотя обычно команда выгодно продаёт лидеров. Конечно, уже с 1 января за Дэвидом выстроится очередь. Как сообщает инсайдер Давид Орнштейн, канадцем интересуются «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». Мощный список. У Джонатана будет отличная возможность для выбора.

Жонатан Та («Байер»)

Жонатан Та Фото: Lars Baron/Getty Images

Жонатан Та – один из важнейших элементов чемпионского «Байера». Хаби Алонсо сделал из косячного защитника топ-футболиста. Естественно, в услугах Та заинтересовались гранды. В гонку за 28-летним игроком включились «Барселона», «Бавария» и мадридский «Реал». Вариант с Та привлекателен не только уровнем Жонатана, но и условиями. С 1 января у немца остаётся полгода по контракту с «Байером». Получить защитника в расцвете сил за бесплатно – идеальный вариант. Поэтому со старта 2025 года за Та развернётся битва. Хотя, может, Леверкузен найдёт способ удержать защитника в клубе (но это маловероятно).

Неймар («Аль-Хиляль»)

Неймар Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Неймар наверняка покинет «Аль-Хиляль». Из-за череды серьёзных травм бразилец так толком и не поиграл в Саудовской Аравии. С сентября 2023 года набралось всего семь матчей. План «Аль-Хиляля» – взять новую звезду на место Неймара. А вингер думает о переезде в «Интер Майами» к Лионелю Месси. Так что несчастная история Нея и «Аль-Хиляля» близка к завершению.

Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Ещё одна суперзвезда в Саудовской Аравии с истекающим контрактом. Но «Аль-Наср» вряд ли отпустит Роналду. Да и сам Криштиану не подаёт признаков недовольства. В октябре 2024 года журналист Руди Галетти сообщил, что «Аль-Наср» начал переговоры о новом соглашении с 39-летним португальцем. Перед отъездом в расположение сборной Роналду встретился с генеральным директором клуба, представителями государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии и министерства туризма страны. Все стороны остались довольны ходом переговоров. Мало сомнений, что «Аль-Наср» скоро объявит о продлении контракта. Но де-юре у Роналду с 1 января есть возможность общаться с любой командой.

Другие футболисты с истекающими контрактами

Андре Замбо Ангисса, Алекс Мерет (оба – «Наполи»), Гарри Магуайр, Амад Диалло, Виктор Линделёф (оба – «Манчестер Юнайтед»), Серхио Регилон («Тоттенхэм»), Томас Парти, Жоржиньо, Киран Тирни (все – «Арсенал»), Эрик Дайер («Бавария»), Александр Ляказетт («Лион»), Коке («Атлетико»), Марио Пашалич, Сеад Колашинац (оба – «Аталанта»), Адама Траоре («Фулхэм»), Пауло Дибала («Рома»), Давиде Калабрия («Милан»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»).