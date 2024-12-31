О чём мы думали год назад? Читаем письмо «Чемпа» из прошлого и пишем в будущее

А что бы вы спросили у себя из будущего о футболе?

Есть у «Чемпионата» такая традиция: под Новый год мы открываем письмо, которое написали сами себе ровно год назад. Отвечаем на заданные вопросы и формулируем новые, чтобы через 365 дней снова рассказать, как оно сложилось. Если честно, главный вопрос для нашего спорта остаётся неизменным уже третий год: когда все наши спортсмены вернутся к международным турнирам? Это ключевое, остальное – уже, скорее, локально. Вот о чём мы спрашивали себя год назад:

1. Международные турниры вернулись?

2. «Краснодар» взял первый трофей в истории?

3. Слуцкий перезапустил карьеру в Китае?

4. Захарян стал основным в «Реале Сосьедад»?

5. Новый формат Лиги чемпионов лучше?

По допуску наших спортсменов к международным турнирам пока есть лишь небольшие шажки, но не принципиальные решения. Хотя вот в плавании всё получилось очень круто! В футболе ситуация, по сути, не сдвинулась, а вот до Олимпиады в Париже добрались хотя бы 15 российских спортсменов. Если брать остальные вопросы, то ситуация следующая. «Краснодар» остался без трофеев. Причём всё решил один гол в последнем туре. Если бы «Зенит» не забил, то команда Галицкого забрала бы чемпионство. Из Кубка России «Краснодар» вылетел вообще от «Химок» – после этого уволили Ивича, что стало шоком. Теперь можем только гадать, выиграл бы «Краснодар» чемпионат, если бы Ивича оставили.

Владимир Ивич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Слуцкий в Китае неплохо себя показал. Его «Шанхай Шэньхуа» внезапно навязал борьбу за чемпионство и лишь в последнем туре упустил титул. Кто-то может подумать, что это неудачный результат, но вообще-то «Шанхай Шэньхуа» за последние 10 лет ни разу не был в числе призёров, так что второе место – точно хорошо. А вот Заха пока так и не стал основным в «Реале Сосьедад». В основном мешают травмы – в этом сезоне пока вообще не играл.

По новому формату ЛЧ мнения разошлись. Мы ещё не совсем привыкли к такому турниру, но уже видно, что стало больше и крутых вывесок, и матчей аутсайдеров. При этом проходных игр получается меньше, ведь важно не только запрыгнуть в топ-8 или топ-24, но и оказаться там как можно выше, чтобы получить лучшую сетку в плей-офф. А вот гимн ЛЧ зря подредактировали.

Арне Слот Фото: Jan Kruger/Getty Images

Теперь переходим к вопросам на 2025-й год. Первый пункт останется неизменным, как вы уже догадались. Он же, по сути, и номер два, и номер три. Хотя другие темы тоже напрашиваются.



2.Что там с золотом в

3. А где сейчас Гвардиола? Хотя бы в Лиге чемпионов? А то у нас тут всё ещё большие опасения за его будущее.

4. Новый клубный ЧМ – это вообще что? Имеет смысл смотреть?

5. «Золотой мяч» отдали Салаху? И, кстати, медаль АПЛ тоже?

6.

7. Как там Сафонов в «ПСЖ», стал ли основным? Может, к нему кто-то ещё из россиян приехал?

8. Наметилась тенденция на блокировку YouTube. Что будет со спортивными шоу на этой платформе? В том числе, конечно, с нашей «

9. У Кейна, наверное, лучшие шансы на трофей в карьере. Он смог?

10. И один вопрос, который не имеет отношения к футболу: Овечкин установил рекорд по шайбам? 1. Международные турниры вернулись? Есть хотя бы какое-то понимание по срокам?2.Что там с золотом в РПЛ ? Выдержали ли гонку «Краснодар» и «Спартак» или «Зенит» в год 100-летия предсказуемо забрал титул?3. А где сейчас Гвардиола? Хотя бы в Лиге чемпионов? А то у нас тут всё ещё большие опасения за его будущее.4. Новый клубный ЧМ – это вообще что? Имеет смысл смотреть?5. «Золотой мяч» отдали Салаху? И, кстати, медаль АПЛ тоже?6. Алексей Батраков реально крут или просто блеснул разок, как в своё время Гамид Агаларов?7. Как там Сафонов в «ПСЖ», стал ли основным? Может, к нему кто-то ещё из россиян приехал?8. Наметилась тенденция на блокировку YouTube. Что будет со спортивными шоу на этой платформе? В том числе, конечно, с нашей « Премьер-лигой несправедливости ».9. У Кейна, наверное, лучшие шансы на трофей в карьере. Он смог?10. И один вопрос, который не имеет отношения к футболу: Овечкин установил рекорд по шайбам?

На этом всё. Складываем листочек, кладём в конверт и отправляем самим себе. Вскрывать строго через год. А теперь отравляемся поглощать салатики. Пишите в комментариях, о чём ещё из мира спорта спросили бы у самих себя через год?