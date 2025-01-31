Самый дорогой трансфер этой зимы! Главный джокер АПЛ уезжает из Европы

От криминальной дорожки Джона Дурана спас футбол, а теперь «Вилла» заработает на его продаже в Саудовскую Аравию больше € 75 млн.

О Джоне Дуране говорят всё чаще. Он забивал важнейшие голы в Лиге чемпионов и АПЛ за «Астон Виллу», получал похвалу легенд футбола и интерес от топов Европы. А теперь едет в Саудовскую Аравию! The Athletic и Фабрицио Романо сообщают, что бирмингемцы продают своего форварда в «Аль-Наср» за € 77 млн + бонусы. Сам 21-летний Дуран получит контракт сроком на 5,5 года. Солидное пополнение в банде Криштиану Роналду.

Но Джон не всегда был джокером: ещё год назад Дуран конфликтовал и чуть не ушёл из «Астон Виллы». Неизвестно, как бы тогда сложилась карьера. История о том, как обычный парень из трущоб Колумбии дорвался до большого футбола.

От сложного детства в колумбийской провинции спасал футбол

Детство Дуран провёл в маленьком колумбийском городке — Сарагосе. Здесь же расположено одно из крупнейших месторождений золота, где и трудился его отец. Но, как это принято в Южной Америке, город имел и криминальную сторону. На глазах Джона пропадали друзья, а некоторые шли «неправильной» дорогой. Форварда же спас футбол.

Джон Дуран Фото: Maja Hitij/Getty Images

С самых ранних лет Дуран играл на улицах. Первой талант парня заметила тётя: «Ещё в шесть лет я сказала отцу Джона, что в нём есть что-то особенное. Его жизнью был только футбол. Он шёл по улице и практиковал игру головой с воображаемым мячом. Дуран всегда думал об игре». Однажды колумбиец заставил семью переживать — не вернулся домой к 23:00. Но всё обошлось: он просто играл на поле за городом по приглашению более старших детей.

В академию Дуран попал в 10 лет. Ментором в мире профессионального футбола для него стал первый тренер — Галеано. В 2013-м он сформировал команду вокруг форварда для участия в турнире Pony Futbol. Это ежегодное юношеское соревнование было стартовой площадкой для многих известных колумбийских футболистов, таких как Радамель Фалькао, Хамес Родригес и Хуан Кинтеро.

На турнир у команды из Сарагосы отобраться не вышло — вылетели в квалификации. Дуран в самый ответственный момент и вовсе получил красную карточку за споры с судьёй. За этим последовала семиматчевая дисквалификация. «Джон был нашим лучшим игроком, но он не мог смириться с поражением», — вспоминает Галеано. Всю последующую карьеру решил один телефонный звонок.

Галеано (первый тренер Джона Дурана):

«Я сказал его матери: это всё или ничего. Но мы должны попробовать: Джон должен покинуть Сарагосу и отправиться в Медельин».

С разрешения матери на следующий день Галеано и Дуран отправились в Медельин — второй по значимости город Колумбии. Многие команды там отказывались брать игрока с такой длительной дисквалификацией, но им всё же удалось найти клуб. Взять Джона рискнул «Энвигадо», где сделали себе имя Хамес Родригес и Фредди Гуарин.

На глазах у владельца клуба форвард поразил окружающих своим талантом. Клуб сделал семье предложение, на которое та думала ответить отказом. Всё дело в вопросе проживания мальчика: «Энвигадо» хотел, чтобы Дуран жил в академии. Но отец игрока был против: «Джон практически не ел, нам приходилось его заставлять. Поэтому мне нужен был человек, который мог бы следить за его диетой». Ради карьеры нашли компромисс — талант жил у сестры отца недалеко от Медельина.

Теперь у Джона были все условия для роста. В первый же год он стал чемпионом с командой U12. Галеано продолжал следить за выступлениями мальчика.

Галеано (первый тренер Джона Дурана):

«Я видел много тех, у кого был талант, но они его растеряли. Я видел и тех, у кого было меньше таланта, но они смогли чего-то добиться благодаря упорству и дисциплине. А у Джона было и то, и другое».

После этого Дуран попал в команду U15. В последний день чемпионата форвард на три гола отставал от лучшего бомбардира. Дальше — шикарное стечение обстоятельств: Джон оформил покер, стал лучшим бомбардиром и привёл «Энвигадо» к чемпионству. Ночь перед этой встречей запомнилась брату колумбийца.

Андрес Фелипе (старший брат Джона Дурана):

«Перед матчем мы играли до двух ночи в PlayStation. Когда он пошёл спать, то стал говорить во сне: «Первый, второй! Навешивай! Я здесь, на дальней штанге».

После этого за Джоном стали пристально следить в первой команде. И уже через пару месяцев после 15-летия Дуран дебютировал за «Энвигадо». Форварда сразу же вызвали в сборную на Копа Америка U17, а уже в начале осени Джон вписал свою имя в историю — стал вторым самым молодым автором гола в истории чемпионата Колумбии. И вошёл в список 60 самых перспективных игроков от The Guardian.

Джон Дуран в «Энвигадо» Фото: Daniel Garzon Herazo/Getty Images

После таких свершений скауты клубов из более сильных чемпионатов просто не могли не обратить внимание на этого парня. Конкретных предложений было два — от «Чикаго Файр» и «Байера». В семье были те, кто считал, что Дурану нужно сразу ехать в Европу, но в итоге Джон выбрал МЛС.

На покорение США Дурану хватило года

О переходе объявили в январе 2021-го, но Дурану тогда было ещё 17. Поэтому официально он смог переехать в США лишь в конце года. В ожидании перехода Джон провёл свой лучший сезон в «Энвигадо»: забил восемь голов в 24 матчах и сформировал связку с другим талантом — Ясером Асприльей. Тот покинул клуб одновременно с Дураном и укатил прямиком в «Уотфорд».

Джон Дуран и Ясер Асприлья Фото: envigadofc.co

Дуран приехал в Соединённые Штаты в статусе самого молодого подписания из-за границы в истории МЛС. Колумбиец столкнулся с типичными вопросами адаптации: новая культура, новый язык, новый климат — зима в штате Иллинойс дала о себе знать.

В «Чикаго Файр» понимали, что в их руках алмаз, которому нужно время: «Джон хорош не только физически, особенно если учесть его возраст, но и технически. Он действительно хорош у ворот, хорош в штрафной и умён. Реально одарённый парень». Игровое время у Дурана было с 1-го тура, но первого гола пришлось ждать до мая.

Джон Дуран Фото: Andrew Katsampes/Getty Images

Расцвёл колумбиец к середине лета: выдал серию из трёх матчей с результативными действиями. В ворота «Торонто» и вовсе оформил дубль. Больше всех был рад тренер из академии «Энвигадо».

Уилберт Переа (тренер академии «Энвигадо»):

«Вы не представляете, насколько я счастлив. Джон заслужил это из-за своего боевого духа. Скоро он окажется в другом чемпионате».

Уже в сентябре 2022-го после очередной трёхматчевой результативной серии Дуран получил первый вызов в сборную Колумбии. Сбылась мечта: форвард делил раздевалку с кумиром — Радамелем Фалькао.

Джон Дуран в сборной Колумбии Фото: Gabriel Aponte/Getty Images

Одновременно с дебютом за сборную появились и первые слухи об интересе европейских клубов. В The Sun писали, что «Ливерпуль» отправил наблюдать за Джоном того же скаута, который выследил Луиса Диаса. Интересовался парнем и «Челси»: Тодд Боули тогда скупал буквально всех перспективных и даже забрал в Англию одноклубника Дурана — Гэбриела Слонину.

В «Чикаго Файр» надеялись удержать нападающего, но понимали, что это маловероятно. Так и произошло: уже в январе 2023-го Дуран перебрался в «Астон Виллу». Американцы получили за колумбийца около € 17 млн — это в 10 раз больше суммы трансфера из «Энвигадо».

«Астон Вилла»: путь от перспективного юнца до главного джокера в европейском футболе

В Англии нападающего приняли очень тепло. Бирмингем помнит Хуана Пабло Анхеля — первого и любимого колумбийца в истории клуба. Его пригласили принять участие в представлении Дурана.

Джон Дуран и Хуан Пабло Анхель Фото: Neville Williams/Getty Images

Зимой 2023-го Джон должен был в качестве лидера сыграть за сборную на Копа Америка U20. Но переход изменил все планы: Унаи Эмери пожелал, чтобы игрок немедленно оказался в его распоряжении. Колумбийская федерация через Карлоса Бакку старалась переубедить тренера, но безрезультатно.

За первые полгода в Англии нападающий сыграл 12 матчей — во всех выходил на замену. Колумбийцы хотели видеть его на чемпионате мира U20, но Эмери вновь отказал. У тренера был другой план.

Унаи Эмери главный тренер «Астон Виллы» «У Джона огромный потенциал. Мне нужно быть требовательным с ним. Мы хотим проложить для него путь, чтобы он мог совершенствоваться».

Дуран пропустил первую встречу сезона-2023/2024 из-за травмы. Но восстановился ко 2-му туру АПЛ и вновь появился на поле со скамейки. И сразу же забил! На дебютный гол ушло всего 50 секунд после появления на поле. Эмери признался: Джон будет сражаться за место в составе с Олли Уоткинсом.

Джон Дуран с фанатом после матча с «Эвертоном» Фото: Clive Mason/Getty Images

Форвард забил четыре гола в семи стартовых матчах сезона, при этом выходил в основе на встречи кубков и Лиги конференций. Но в АПЛ чаще оставался на скамейке и появлялся лишь на последних минутах. Дуран уже тогда становился джокером: выходил на замену и вносил свой вклад в игру – забивал или зарабатывал важнейшие пенальти.

К январю такая ситуация перестала устраивать нападающего «Астон Виллы» — он задумался об уходе. Среди претендентов были «Милан», «Челси» и «Вест Хэм». Клуб был готов отпустить Джона, если удастся найти замену. Но на пути вновь встал Унаи Эмери: «Нам нужно два нападающих — Уоткинс и Дуран. Я много работаю с Джоном, его преданность делу растёт».

Бенефис оставшейся части сезона — майский матч с «Ливерпулем». Хоть Дурану и стали доверять больше и он уже выходил в старте на встречи АПЛ, в этом матче вновь появился в самом конце. «Астон Вилла» проигрывала со счётом 1:3, но колумбиец оформил дубль за три минуты и спас ничью. Клуб попал в Лигу чемпионов.

Джон Макгинн капитан «Астон Виллы» «Дуран временами немного сумасшедший, иногда он — кошмар для вашей команды, но у него бывают моменты качества. Второй гол не был моментом качества, но первый был выдающимся».

После поездки на Копа Америка в составе сборной Колумбии, где Дуран провёл лишь 13 минут, вновь вспыхнули слухи о будущем. Джон хотел уйти и согласовал условия контракта с «Челси» и «Вест Хэмом», как писал Фабрицио Романо. Унаи Эмери вновь убедил его остаться и простил ошибки.

Тут Дуран наконец-то понял, насколько ему доверяют в «Астон Вилле». Колумбиец начал хвататься за каждый шанс. По иронии судьбы форвард забил в 1-м туре нового сезона «Вест Хэму», в который едва не перешёл. За этим последовали победные голы после выхода на замену во встречах с «Лестером», «Эвертоном», «Уикомом» и «Баварией».

Джон Дуран празднует гол в ворота «Баварии» Фото: Michael Steele/Getty Images

Матч с «мюнхенцами» — особенный. Вечера Лиги чемпионов вернулись в Бирмингем спустя 41 год, игра со статусным соперником на равных, здесь появляется 20-летний Джон Дуран и забивает сумасшедший победный гол. Фантастика!

Эмилиано Мартинес вратарь «Астон Виллы» «Джон вернулся с другим менталитетом в этом сезоне. Он суперзапасной. Одним касанием он разобрался с Нойером, одним из лучших вратарей в истории».

Этот момент показывает, каков Дуран-нападающий. Он не силён в техническом плане и больше смахивает на старомодного форварда, цель которого — забить любой ценой. У Джона это получается лучше всего, за что его и ценят в «Астон Вилле». Все его голы ударами из-за пределов штрафной можно номинировать на всевозможные премии.

Спустя два года в Англии он наконец-то начал показывать то, чего от него все ждали. Тогда «Астон Вилла» наградила колумбийца контрактом до 2030-го. Среди всех форвардов АПЛ Дуран лучший по количеству голов без учёта пенальти и ударов в пересчёте на 90 минут. В этом сезоне он доказывает звание джокера: всего семь матчей в старте, но в то же время 12 голов.

Мончи спортивный директор «Астон Виллы» «Если и есть клуб, который верит в Дурана, то это «Астон Вилла». Унаи Эмери думает, что в следующем году Джон может стать одним из лучших нападающих в мире. Не менее 40 клубов хотят заполучить Дурана, он нужен всем».

Джон — любитель провокаций. За это уже ловил негативные реакции в соцсетях

Один из кумиров Дурана — Златан Ибрагимович. Колумбиец решил соответствовать его поведению, но видоизменил подход: язвит в соцсетях. Ещё во времена игры за «Чикаго Файр» парочкой высказываний в «сториз» словил хейт фанатов МЛС. Сказал, что готов побыстрее уехать из Чикаго, а на вопрос, нравится ли ему чемпионат, ответил ещё лаконичнее — «…». Прошлым летом он удалил все фото, где хоть как-нибудь упоминался «Чикаго Файр».

Уже в Англии с помощью соцсетей колумбиец пытался давить на «Астон Виллу». В январе на фоне слухов об интересе «Милана» он отписался от своего клуба, подписался на итальянцев и удалил все упоминания о «Вилле». В тот же день Унаи Эмери выпустил Дурана в старте на матч Кубка Англии, после чего подписку пришлось вернуть.

Летом Дуран так хотел в «Вест Хэм», что даже удалил все фото в футболке «Астон Виллы». Когда в СМИ пошли слухи, что переговоры между клубами замедлились, он выложил фото якобы разговора по телефону. Но опять не помогло.

Тем не менее, несмотря на все проделки, парень преуспевает и в добрых делах. В этом году открыл фонд в родном городе, который помогает детишкам из Сарагосы построить футбольную карьеру. Сейчас академия насчитывает 200 игроков, а некоторые из них уже получили приглашение на просмотр в колумбийских клубах.

Теперь Дуран едет в Саудовскую Аравию в 21 год. В «Аль-Насре» заработает вагон денег, однако статус одного из лучших в мире не получит. Надеемся, что позже Джон всё же вернётся в большую европейскую игру.