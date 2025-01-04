Здесь только игроки только до 21 года. Пау Кубарси или Кобби Майну? А может, Абдукодир Хусанов?

Кто, кроме Ямаля? Главные молодые открытия 2024-го Европы, о которых мы раньше не знали

Завершающий год открыл футболу много новых имён — чего стоит только один Ламин Ямаль: по итогам Google именно мароккано-испанец стал самым популярным футболистом по запросам в поисковой системе. Не Лео Месси и даже не Криштиану Роналду.

В этом материале — подборка самых ярких фрешменов. Тех молодых парней, что растопили сердце фанатов и ещё не раз засияют в будущем. Обязательно пробегитесь по тексту и почитайте историю каждого из них: как ещё вчера они трудились и были в тени, а сегодня засияли.

Мотивация.

Марк Касадо — 21 год, «Барселона»

Матчи: 24

Голы: 0

Ассисты: 5

Марк Касадо Фото: David Ramos/Getty Images

Внезапно выстреливший опорник динамичной команды Ханс-Дитера Флика ещё год назад пылил во второй команде и готовился лишь к аренде: экс-тренер Хави, несмотря на многочисленные травмы полузащитников по ходу прошлого сезона, выпускал Марка крайне редко: 34 попадания в заявку — четыре выхода на поле. Почему? — Загадка: возможно, не подошёл под идеи. Или просто что-то не сложилось на личном уровне.

Но что ещё более интересно, бриллиант поначалу не разглядел и Флик — новый тренер «Барсы» сделал ставку на более молодого Марка Берналя. И лишь после того, как тот получил травму «крестов», место в стартовом составе перешло Касадо. В 20 лет он добрался до первой команды — на фоне Ямаля это уже пенсионер.

Воспитанник «Ла Масии» ждал своего шанса терпеливо: выкладывался в роли капитана за вторую команду и порой даже на неродной позиции правого защитника. Когда «Барса» даже в апреле не внесла ясности о продлении контракта, не спекулировал на теме прямо заявлял, что уходить никуда не собирается. Контракт всё-таки продлили, шанс в первой команде дали.

Жорди Роура директор молодёжной команды «Он не самый яркий игрок, но он самый умный».

Внутренний стержень, дисциплина, самоотдача, лидерские качества, — и вот уже «Барселону» нельзя представить без Касадо. Резвый и смелый опорник обегает всю центральную зону и прекрасно подходит Флику — лучший по пробегу в этой Лиге чемпионов. Обладает жёсткой ногой в отборе — и противоположно мягкой при игре с мячом. Транслирует ценности «Барселоны», ловко выходя из-под прессинга, и добавляет к этому наглость сокомандника Гави.

Вишенка — вызов в сборную Испании впервые за почти пять лет. Последний раз Касадо представлял ещё команду U17.

Джон Дуран — 21 год, «Астон Вилла»

Матчи: 41

Голы: 16

Ассисты: 0

Джон Дуран Фото: Matt McNulty/Getty Images

Шоумен премиум-класса и внезапный герой сезона. Джон Дуран перешел из американского «Чикаго Файр» аж за € 17 млн, но первый год почти не играл и забил лишь в 13-м матче.

Разочарованный форвард окончательно потерял терпение в январе: во время трансферного окна специально отписался от аккаунта «Астон Виллы» и подписался на «Милан». Очевидно, чтобы ускорить переход. Второй приступ случился уже летом: вместо «Милана» – «Вест Хэм», вместо отписки — удаление всех постов с упоминанием клуба.

Что зимой, что летом «Вилла» поступила максимально прагматично и даже милосердно: прямо в январский день подписок-отписок Эмери иронично поставил Джона в старт на матч Кубка Англии, а летом спортивный директор Мончи публично поддержал форварда:

Мончи спортивный директор «Астон Виллы» «Если и есть клуб, который верит в Джона Дурана, то это «Астон Вилла». Унаи Эмери думает, что в следующем году Джон может стать одним из лучших нападающих в мире. Не менее 40 клубов хотят заполучить Дурана, он нужен всем».

И уже в начале нового сезона горячий колумбиец заиграл: к октябрю набил шесть голов за 290 минут, сейчас — лучший бомбардир топ-5 лиг с замены. Неуважительные реверансы сменились милостью: например, в перерыве одного из матчей Дуран помог мальчишке выиграть в конкурсе, добив его мяч до цели. Теперь Унаи Эмери доверяет форварду место в старте.

Пау Кубарси — 17 лет, «Барселона»

Матчи: 49

Голы: 0

Ассисты: 2

Пау Кубарси Фото: Alex Caparros/Getty Images

Когда Хави подвёл к основному составу Ламина Ямаля и оказался прав, появление на тренировках Пау Кубарси фанаты восприняли позитивно. Клуб страдает от финансового положения, добавились травмы — должна же быть хоть какая-то отдушина? Академия сильно помогает.

Но мало не ожидал, что Пау Кубарси появится на поле так скоро — вышел на замену уже в январском матче с «Унионистасом». За тайм подвигал мяч, отдал ассист на пушечный удар Кунде и сразу показал главное качество — чёткий, смелый пас вперёд. В «Барселоне», несмотря на доминирующий стиль игры, не так много игроков с таким навыком глубинного диспетчера.

То, что происходило затем — стремительно и неожиданно — повергло в шок даже игроков основного состава. Каталонское радио 3Cat сообщало, что сразу после дебютной встречи в стартовом составе с «Бетисом» Роберт Левандовски на полном серьёзе уточнил возраст юного защитника: «Сколько тебе лет? Не обманывай меня».

Пау Кубарси стал новой бомбой после Ямаля, которую получила в свои руки «Барселона». Внешне спокойный и уверенный, парень пусть и действовал местами наивно и опрометчиво в обороне, но зато компенсировал недостатки игрой на мяче. Да и в обороне, на самом деле, был не так плох — большое беспокойство вызывала только игра на втором этаже. В матче с «Алавесом», например, этот слабый аспект оголил великан Саму Омородион — форвард легко продавливал более низкого и менее опытного Кубарси.

Игра за игрой, Пау тут же становился всё более важным игроком, а под конец сезона окончательно зацементировал место в обороне. 17-летний пацан отправил Кристенсена в опорную зону! И только травмы спасли датчанина от участи игрока скамейки.

Пау Кубарси защитник «Барселоны» «Утром я тренируюсь, а затем иду в школу с 15:00 до 20:00. Если мне нужно уехать, на следующий день прошу конспекты».

Испанец выдал ряд топовых матчей даже с топ-клубами, выиграл Олимпиаду. А сейчас футбольное сообщество воспринимает 17-летнего парня в центре обороны «Барселоны» абсолютно буднично. Показатель крутости для Пау.

Саму Агехова (Омородион) — 20 лет, «Порту»

Матчи: 39

Голы: 20

Ассисты: 3

Саму Омородион Фото: EPA/TASS

Добился глобальных изменений в этом году, потому что как минимум поменял фамилию — ещё месяц назад был Омородионом. Сменил, потому что хочет ассоциировать свои успехи с мамой.

Как спортсмен Омородион-Агехова тоже сделал большой рывок. Прошлый сезон пылил за «Алавес», куда его предусмотрительно скинул «Атлетико», чуть ранее забрав у «Гранады». Там почти двухметровый широкоплечий форвард пришёлся почти как влитой: после недолгой адаптации в первой половине сезона окончательно встроился в состав во второй.

В какой-то момент шёл лучшим бомбардиром топ-5 лиг среди игроков до 19 лет. Но успешные отрезки сменялись голевым затишьем — и «Алавес» не шибко атакующая команда, и Саму довольно молод для стабильной голевой машины.

Но в каждой встрече, пусть порой и без голов, удавалось потрепать оборону. В первую очередь за счёт габаритов: тяжело было даже Рональду Араухо, в тот период считавшемуся чуть ли не лучшим защитником в мире — «Барселоне» удалось забить в обоих матчах. Во-вторых, Агехова здорово находит шанс и довольно мобилен для своего роста. Плох разве что в прессинге: тяжело носиться все 90 минут, все успешные отборы делал в центре поля.

Летом Агехова вернулся в стан «Атлетико» заметной фигурой, но так и не сыграл, потому что внезапно перешёл в «Порту» за € 15 млн. Зачем отдавать молодого игрока на подъёме, когда нет форварда на смену Альваро Морате? Трансфер выглядел сомнительным решением руководства. Масла в огонь подлил сам форвард уже в октябре:

Саму Агехова (Омородион) нападающий «Порту» «В «Атлетико» я тренировался в сторонке. Не чувствовал себя частью команды, не чувствовал себя футболистом. Тренировался, но в голове было «нет». Мне было очень тяжело. Ночами я плакал…»

Агехова так и остался жертвой в глазах фанатов, если бы не скорый ответ мадридцев: издание Relevo опубликовало скрин, Саму сам написал Диего Симеоне ещё в июне о нежелании оставаться в «Атлетико». К слову, и с «Гранадой» Агехова расставался непросто — судился из-за зарплаты.

Несмотря на подобные выкрутасы в стиле мини-версии Ромелу Лукаку, Саму продолжил взлёт в Португалии — сумасшедшие 16+2 за первые 20 встреч. В том числе дубль «Юнайтед», по голу «Хоффенхайму» и «Бенфике». На 10 голов ушло 12 ударов в створ — фантастически 83% реализации.

Главный конкурент Виктора Дьёкереша и потенциально новая звезда, если не помешает характер.

Джейми Байно-Гиттенс — 20 лет, «Боруссия» Д

Матчи: 43

Голы: 10

Ассисты: 11

Джейми Байно-Гиттенс Фото: Christof Koepsel/Getty Images

«Наш скаутинговый отдел проделал фантастическую работу», — комментировал в 2020-м переход Джейми Байно-Гиттенса спортивный директор Михаэль Цорк. Вы же помните, что Джейми — воспитанник «Манчестер Сити»? «Боруссия» выхватила таланта всего за € 90 тыс. — это даже не сумма трансфера, а стандартная компенсация академии за обучение игрока.

Гиттенс стал третьим англичанином в истории «Боруссии» — до него играли Джейдон Санчо и Джуд Беллингем. Именно по причине успеха первого игрок выбрал переезд в Германию и уже на дебютном интервью заявил о желании повторить путь соотечественника.

Но Михаэль Цорк сразу отрезал мечтательных фанатов: «Мы не хотим завышенных ожиданий с самого начала». Следующие три года Гиттенс пройдёт через U19 и дублирующий состав, столкнётся с чередой травм и тяжёлой адаптацией во взрослом футболе. Клуб, как всегда, долго и терпеливо ждал: плавно повышал нагрузки, трепетно относился к восстановлению — стандартная реакция топовой академии. Сейчас, например, через подобный путь проходит Жюльен Дюранвиль — Bild сообщал об очень аккуратном подходе из-за растущего организма.

И только в этом году для прорыва сошлись все карты. Во-первых, удалось забыть о травмах. Весь прошлый сезон Джейми часто появлялся с замены, не спеша вливаясь в команду. Усиленно занимался индивидуально весной и летом, набирал физическую форму. Во-вторых, помогла смена тренера — именно при Шахине Гиттенс стал игроком стартового состава. Невероятных скоростных качеств стало хватать на 60-70 минут.

Нури Шахин тренер «Боруссии» Дортмунд «Он вырос как личность. Это видно и на поле. Он добился больших успехов в работе с мячом. Он лучше защищается и прессингует».

Гиттенс в «Боруссии» — аналог Карима Адейеми — резкий и быстрый вингер. Система Шахина, подобно Кариму, также стремится создавать изоляции для Джейми и надеяться на успешную игру один в один. Но если Адейеми больше нацелен на продвижение и бей-беги, то Гиттенс может ещё и завершать — бьёт одинаково хорошо и низом, и под перекладину. Начал сезон с дубля «Айнтрахту», впервые получил звание лучшего игрока матча в ЛЧ, оформил дубль с «Брюгге» выйдя на замену, забил «Баварии» и «Реалу». Теперь пресса сообщает: «Боруссия» мечтает выручить за таланта такие же деньги, как при переходе Беллингема.

Абдукодир Хусанов — 20 лет, «Ланс»

Матчи: 24

Голы: 0

Ассисты: 1

Абдукодир Хусанов Фото: Imago/TASS

Абсолютно уникальный случай в истории белорусского футбола: Хусанов — первый, кому удалось напрямую переехать из местного чемпионата в команду-призёр топ-5 лиг. И даже не из БАТЭ или «Динамо» — а из «Энергетика-БГУ». Команды, которая сейчас во втором дивизионе.

Во-первых, узбеку удалось запрыгнуть в то небольшое окошко, когда «Энергетик» был действительно энергетиком для молодых талантов. Даже спустя месяцы после перехода сам игрок отмечает подготовку и уровень, который тогда был в клубе: туда стягивались все таланты и усиленно тренировались. Когда переехал во Францию, уже был готов к нагрузкам.

Абдукодир Хусанов футболист «Ланса» «Там серьёзно занимаются развитием игроков, большое внимание уделяется физической подготовке. В «Лансе» по нагрузкам всё примерно так же, как и в «Энергетике». Можно сказать, я был готов к европейскому футболу и большим нагрузкам. Я благодарен «Энергетику» за это».

Во-вторых, очень кстати пришёлся молодёжный ЧМ — после него посыпались предложения. Абдукодир выделялся на поле и забирал почти все единоборства, агрессивно из-за спины выбрасываясь на соперника. Но даже перейдя в «Ланс», нужно было долго ждать шанса. В-третьих, в этом сезоне на руку сыграло решение Кевина Дансо покинуть клуб — Уильям Стилл сделал ставку на узбекистанца. И, даже несмотря на позднее сорвавшийся переход, Хусанов уже успел отвоевать место в старте — вновь успешно запрыгнул в небольшое окно возможностей.

Не очень высокий центральный защитник ускоряется когда надо и сносит соперника в обороне. Высокая линия и тройка защитников — его стихия — это и есть та самая сборная Узбекистана U20, где он засиял. Агрессивную манеру игры любит тренер, поэтому для успеха будто сложились все компоненты. Абдукодир — лучший молодой игрок Лиги 1. И уже сейчас — трансферная цель для многих клубов. Transfermarkt увеличил цену в 100 раз с момента перехода.

Кобби Майну — 19 лет, «Манчестер Юнайтед»

Матчи: 39

Голы: 5

Ассисты: 1

Кобби Майну Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Талант местной академии с малого возраста был на виду в клубе, но приглянулся Эрику тен Хагу только на предсезонке прошлого сезона. Поначалу ему, уже довольно крепкому и рослому, с хорошей техникой и желанием идти вперёд, тренер нашёл особую роль. В переходных фазах Майну оставался позади и образовывал тройку защитников, разгружая Рафаэля Варана от передач и позволяя Люку Шоу пойти выше.

Кобби был готов занимать позицию опорника с начала сезона, но всё обломала травма. Поэтому, пообещав поскорее оправиться, Кобби вернулся лишь к началу 2024 года, на другую роль.

И понеслась. Тен Хаг создал сплав опыта и молодости — пару Каземиро — Майну в опорной зоне. Когда они выходили вместе, «МЮ» побеждал. 18-летний пацан так встроился в кризисную команду, что только за январь стал лидером! Невероятная техника, контроль мяча, но что важнее — зрелость.

Кларенс Зеедорф бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Нидерландов «Он напоминает мне молодого меня своим телом и движениями. Но то, что у него есть, чего никогда не было у меня, – это его зрелость на мяче в таком юном возрасте».

Январь — звание лучшего игрока «МЮ» по версии фанатов. Февраль — лучший гол месяца в АПЛ. Март — первый вызов в сборную и дебют, звание лучшего игрока матча с Бельгией. Апрель — номинация на гол месяца за феноменальный удар в ворота «Ливерпуля». Май — гол «Сити» в финале Кубка Англии, выигранный трофей и звание лучшего игрока встречи. Июнь — поездка на Евро. Июль — впервые в истории сразу два игрока до 19 лет выходят в стартовом составе на финал Евро — Кобби Майну и Ламин Ямаль. Август — номинация на молодого игрока сезона по версии PFA.

Пугающее сумасшествие. У любого полузащитника есть более слабые стороны, но в Майну найти их было крайне тяжело. Вычищает центр поля, когда у команды проблемы с обороной. Забивает, когда проблемы с атакой! Только Жоржиньо опередил Кобби в прошлом сезоне по проценту выигранных единоборств в АПЛ, при том что рост Майну всего 175 см.

Интеллект и зрелость.

Кого ещё можно отметить

Жоау Невеш (20 лет, «ПСЖ») — провёл прорывной сезон за «Бенфику» и перешёл в «ПСЖ», но его рывок пришёлся больше на 2023 год. Практически каждый сезон забирал награду лучшему игроку месяца в чемпионате Португалии, сейчас — один из главных игроков системы Луиса Энрике: маленький боец центра поля, цепко прессингует и находит умными передачами партнёров в финальной трети. Называют регеном Луки Модрича.

(20 лет, «ПСЖ») — провёл прорывной сезон за «Бенфику» и перешёл в «ПСЖ», но его рывок пришёлся больше на 2023 год. Практически каждый сезон забирал награду лучшему игроку месяца в чемпионате Португалии, сейчас — один из главных игроков системы Луиса Энрике: маленький боец центра поля, цепко прессингует и находит умными передачами партнёров в финальной трети. Называют регеном Луки Модрича. Райан Шерки (21 год, «Лион») — удивились? Несмотря на то что француз давно считается мировым талантом, в прошлом сезоне испытал большой спад. А в этом внезапно повёл «Лион» за собой.

(21 год, «Лион») — удивились? Несмотря на то что француз давно считается мировым талантом, в прошлом сезоне испытал большой спад. А в этом внезапно повёл «Лион» за собой. Деан Хёйсен (19 лет, «Борнмут») — один из главных героев взлетевшего «Борнмута». 19-летний центральный защитник рассказал в недавнем интервью, что оказался нужен «Ювентусу» только для заработка денег — так попал в «Рому» (аренда), затем — в «Борнмут» всего за € 15 млн. Стал самым молодым бомбардиром клуба в АПЛ, забивал «Юнайтед».

(19 лет, «Борнмут») — один из главных героев взлетевшего «Борнмута». 19-летний центральный защитник рассказал в недавнем интервью, что оказался нужен «Ювентусу» только для заработка денег — так попал в «Рому» (аренда), затем — в «Борнмут» всего за € 15 млн. Стал самым молодым бомбардиром клуба в АПЛ, забивал «Юнайтед». Александар Павлович (20 лет, «Бавария») — внезапное открытие «Баварии» прошлого сезона. Универсальный опорник с чувством темпа и уверенной игрой на мяче. Провёл потрясающий матч с «Реалом» в прошлой ЛЧ и почти поехал на Евро. До конца не дают раскрыться травмы: сначала проблемы с миндалинами, затем колено, теперь – плечо.

(20 лет, «Бавария») — внезапное открытие «Баварии» прошлого сезона. Универсальный опорник с чувством темпа и уверенной игрой на мяче. Провёл потрясающий матч с «Реалом» в прошлой ЛЧ и почти поехал на Евро. До конца не дают раскрыться травмы: сначала проблемы с миндалинами, затем колено, теперь – плечо. Лени Йоро (19 лет, «Манчестер Юнайтед») — один из лучших защитников прошлого сезона в аспекте единоборств. Высокий и статный, но ловкий и цепкий. Летом мог перейти в «Реал», но выбрал «МЮ». Получил травму и вылетел на два месяца, сейчас адаптируется в новом клубе.

А кто ваш фаворит года?