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Трансферы, зима-2025, возможные переходы в топ-лигах Европы, Грилиш, Хвича, Осимхен, Рашфорд, Мендеш, де Йонг, Субименди

«МЮ» готовит топ-сделки, «Барса» продаёт лидера. Главные трансферные слухи старта 2025-го
Никита Паглазов
Главные трансферные слухи в начале 2025-го
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Ещё каталонцы думают о Хвиче, а «Тоттенхэм» — об аренде Грилиша.

Зимнее трансферное окно открылось в топ-лигах Европы. Инсайдеры и журналисты сразу обрушились с огромным количеством информации. Мы собрали все самые интересные новости о возможных переходах. Некоторые потенциальные сделки интригуют!

Англия

«МЮ» думает о двух топ-трансферах

«Манчестер Юнайтед» не остаётся в стороне от трансферной суеты. Фабрицио Романо сообщает, что клуб заинтересован в подписании защитника «ПСЖ» Нуну Мендеша уже в январе. Тренеру «МЮ» Рубену Амориму не помешает футболист, способный закрыть весь левый фланг. Но стоимость Мендеша составляет € 55 млн, а «ПСЖ» не горит желанием отпускать португальца. Также «Манчестер Юнайтед» изучает возможность подписания Виктора Осимхена, сообщает журналист Саша Тавольери. Нигериец арендован из «Наполи» в «Галатасарай», но в случае поступления предложения в Неаполь соглашение может быть расторгнуто. Итальянцы требуют € 75 млн за нападающего.

Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Вингер «МЮ» Алехандро Гарначо может покинуть клуб. Как сообщает Caught Offside, аргентинец заинтересовал неназванный европейский клуб. Он хочет арендовать Гарначо с возможностью выкупа. Напомним, Алехандро угодил в скандал, связанный со «сливом» стартовых составов «МЮ» журналистам до официальных анонсов от клуба. Новый тренер манкунианцев Рубен Аморим – сторонник дисциплины, поэтому не рассчитывает на игроков, ведущих себя не в соответствии со стандартами.

«МЮ» реально близок к вылету из АПЛ:
«Манчестер Юнайтед» ужасно заканчивает 2024-й. Теперь до зоны вылета всего семь очков
«Манчестер Юнайтед» ужасно заканчивает 2024-й. Теперь до зоны вылета всего семь очков

«Челси» чистит состав

Инсайдер Николо Скира сообщает: Бенджамин Чилуэлл готов покинуть «Челси» в зимнее трансферное окно. Англичанин потерял место в составе клуба: на это повлияли частые травмы, да и конкурент – Марк Кукурелья – выглядит просто предпочтительнее.

Также «Челси» не против расставания с Карни Чуквуэмекой. Как отмечает журналист Бен Джейкобс, лондонцы выставили ценник в размере € 40 млн за 21-летнего полузащитника. В «Челси» полагают: несмотря на дефицит игровой практики, Чуквуэмека обладает огромным потенциалом. В нынешнем сезоне АПЛ Карни ни разу не вышел на поле. А турецкий Fotomac сообщает, что «Фенербахче» думает об аренде Жоау Феликса. Главный тренер стамбульцев Жозе Моуринью лично убеждает соотечественника переехать. Отметим, что летом 2024-го «Челси» заплатил за Феликса € 50 млн. За 17 матчей сезона Жоау забил пять мячей и оформил один ассист.

«Ньюкасл» заберёт защитника сборной Англии?

«Ньюкасл» заинтересован в подписании Фикайо Томори. Журналист Руди Галетти отмечает, что защитник больше не считается неприкасаемым в «Милане», поэтому клуб открыт для предложений. Transfermarkt оценивает Томори в € 22 млн. Приемлемый ценник для «Ньюкасла».

«Ливерпуль» усилится для борьбы за золото?

Сразу нескольких футболистов связывают с «Ливерпулем». TEAMtalk сообщает, что клуб думает о сделке с «Барселоной» по Френки де Йонгу. Англичан поставили в известность, что каталонцы отдадут игрока за € 35 млн. Также «Ливерпуль» заинтересован в подписании Райана Шерки из «Лиона» (информация Фабрицио Романо) и Маркуса Тюрама из «Интера» (Calciomercato). За последним также гоняется «ПСЖ», а миланцы расстанутся с форвардом только за € 80 млн.

Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Footmercato отмечает, что вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза хочет уйти из клуба. «Наполи» и «Интер» рассматривают вариант с арендой, также за ситуацией следит «Фиорентина». С момента перехода Кьеза сыграл всего четыре матча.

«Ливерпуль» — участник одного из лучших матчей 2024-го:
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Помощь для Гвардиолы близка

«Манчестер Сити» находится в кризисе. У руководства клуба есть план помощи тренеру Хосепу Гвардиоле – трансферы. The Times сообщает, что рассматриваются пять вариантов для усиления: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Джамал Мусиала («Бавария»), Флориан Вирц («Байер») и Марк Гехи («Кристал Пэлас»). А Кевин Де Брёйне может покинуть «Манчестер Сити». Как сообщает Fanatic, «Фенербахче» думает о трансфере бельгийца уже в январе. Но при этом стамбульцы готовы к ожиданию до лета.

Кем ещё интересуется «Сити»:
«Сити» готовится к крупным изменениям. Гвардиола получит помощь уже в январе
«Сити» готовится к крупным изменениям. Гвардиола получит помощь уже в январе

«Арсенал» нашёл замену для Саки

«Арсенал» ищет замену травмированному Букайо Саке. Один из главных вариантов – вингер «Милана» Самуэль Чуквезе. Как сообщает MilanLive, «россонери» отпустят нигерийца за € 20 млн. Неплохое усиление для «Арсенала». И опять же: как без «Фенербахче»? На этот раз стамбульцы заинтересованы в Александре Зинченко. MARATON Sports сообщил, что «Фенербахче» думает о трансфере футболиста, но пока ещё не связывался с представителями украинца и «Арсенала».

The Times сообщает, что «Арсенал», «Манчестер Сити» и «МЮ» наблюдают за ситуацией вокруг Дани Ольмо. Напомним: «Барселоне» отказали в регистрации полузащитника, поэтому он имеет право покинуть клуб свободным агентом. Английские топ-клубы уже готовы к такому сценарию.

Детали истории:
«Барса» рискует бесплатно потерять звезду уже через несколько дней. Один суд уже проигран
«Барса» рискует бесплатно потерять звезду уже через несколько дней. Один суд уже проигран

Грилиш окажется в «Тоттенхэме»?

И куда же без «Тоттенхэма»? Лондонцы рассматривают двух футболистов. Джанлука Ди Марцио сообщает, что клуб заинтересован в форварде «ПСЖ» Рандале Коло Муани. Парижане хотели бы отдать игрока в аренду с обязательным правом выкупа. Transfermarkt оценивает стоимость Коло Муани в € 30 млн – подъёмная цена. Также в Рандале заинтересованы «Ювентус», «Милан», «МЮ» и «РБ Лейпциг». А «Тоттенхэм» ещё думает о сделке с «Манчестер Сити» по Джеку Грилишу. Как отмечает Football365, в январе полноценный трансфер маловероятен из-за высокой зарплаты полузащитника. Аренда – вполне реальный исход.

Испания

«Реал» ищет усиление в центр защиты

Мадридскому «Реалу» нужен центральный защитник. Эдер Милитао выбыл до конца сезона из-за травмы «крестов», Давид Алаба также давно лечится от разных болячек. Один из вариантов для Карло Анчелотти – Микки ван де Вен. Relevo сообщает, что нидерландский защитник «Тоттенхэма» попал в список трансферных целей. AS делится другой информацией: «Реал» интересуется Деаном Хёйсеном. Защитник классно проявляет себя в «Борнмуте» и молодёжной сборной Испании.

Микки ван де Вен

Микки ван де Вен

Фото: David Rogers/Getty Images

Но есть у мадридцев и кандидат на выход. Голкипер «Реала» Андрей Лунин не против ухода. Украинец вряд ли выиграет конкуренцию у Тибо Куртуа, а сидеть на скамейке не хочет. Лунин готов к рассмотрению предложений от других клубов.

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Мировые звёзды массово завершили карьеру в 2024-м. По некоторым будем особенно скучать

«Барса» без денег, но думает о новичках

«Барселона» испытывает финансовые проблемы. Клуб пока что разбирается с тем, как зарегистрировать на вторую часть сезона Дани Ольмо. Но при этом всё равно думает о новичках. Diario Sport сообщает, что каталонцы интересуются вингерами: Маркусом Рашфордом, Рафаэлом Леау и Хвичей Кварацхелией. Ещё один вариант – аренда Кристофера Нкунку из «Челси». Француз проигрывает конкуренцию в Лондоне, зато в «Барсе» ему будут рады.

Ещё один потенциальный «новичок» каталонцев – Жоау Канселу. Ранее португалец выступал за «Барселону» на правах аренды. Но клуб не выкупил его у «Манчестер Сити». А летом 2024-го Канселу переехал в саудовский «Аль-Хиляль». Сейчас Жоау мечтает о возвращении в Каталонию. И готов сделать всё, чтобы снова играть за «Барсу». Отметим, что «Аль-Хиляль» приобрёл португальца за € 25 млн.

Подробнее про ситуацию с Ольмо:
«Барса» рискует бесплатно потерять звезду уже через несколько дней. Один суд уже проигран
«Барса» рискует бесплатно потерять звезду уже через несколько дней. Один суд уже проигран

Вингер-мем «МЮ» окажется в Испании?

«Бетис» думает об аренде бразильского вингера «Манчестер Юнайтед» Антони. ABC de Sevilla сообщает, что испанский клуб готов к выплате части зарплаты футболиста. Антони потерял место в составе «МЮ», лишь эпизодически выходя на поле. Аренда в Испании – шанс на перезапуск карьеры.

Италия

«Юве» идёт за центральным защитником

Sport Mediaset сообщает, что Фикайо Томори может перейти в «Ювентус» из «Милана». Как сообщает источник, туринцы готовы арендовать игрока с обязательством выкупа на сумму, не превышающую € 15 млн. В гонке за Томори «Юве» оказался вместе с «Ньюкаслом». Кто заберёт англичанина? Также туринцы думают о покупке Акселя Дисаси. Как отмечает Calciomercato, «Юве» запросил информацию у «Челси» о центральном защитнике. Также команда Тьяго Мотты рассматривает варианты с Давидом Ганцко («Фейеноорд») и Антониу Силвой («Бенфика»).

Фикайо Томори

Фикайо Томори

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

А с другим центральным защитником «Ювентус» расстаётся. Relevo сообщает, что клуб выставил на трансфер 33-летнего Данило. Туринцы официально сообщили об этом бразильцу.

«Милан» уже готовит замену Томори

Кристиан Москера – вариант для «Милана» на замену Фикайо Томори, сообщает La Gazzetta dello Sport. Миланцы видят в колумбийце потенциал топ-защитника. А уход Томори станет решающим фактором для приобретения Москеры. С учётом экономического положения «Валенсии», испанцы не против расставания с Москерой уже в январе. Transfermarkt оценивает Кристиана в € 30 млн.

«Милан» сменил тренера под конец года:
Последняя громкая отставка года! «Милан» ошибся летом, но с новым тренером интрига ярче
Последняя громкая отставка года! «Милан» ошибся летом, но с новым тренером интрига ярче

«Новый Месси» окажется в «Комо»?

El Nacional сообщает: вингер «Барселоны» Ансу Фати – цель «Комо». Итальянцы думают об аренде футболиста. Фати из-за постоянных травм сначала потерял место в составе «Барсы», затем неудачно сгонял в «Брайтон», а по возвращении в Каталонию снова сел на скамейку. В нынешнем сезоне Ансу провёл всего семь матчей (158 минут суммарно). Может, тренер «Комо» Сеск Фабрегас «оживит» наследника Месси?

Франция

Звезда Евро-2024 переберётся в Турцию?

«Лион» расстанется с Жоржем Микаутадзе? Как отмечает Фабрицио Романо, «Галатасарай» сделал французам предложение в размере € 17 млн + бонусы за грузинского вингера. Ожидается, что «Лион» отклонит этот вариант. Однако стамбульцы вряд ли остановятся после первой попытки.

Асенсио уходит из «ПСЖ»

Le Parisien сообщает: Марко Асенсио может покинуть «ПСЖ» в январе. Главная причина – в дефиците игровой практики. В нынешнем сезоне экс-футболист мадридского «Реала» провёл 15 встреч во всех турнирах, забил два мяча и оформил четыре ассиста.

Марко Асенсио

Марко Асенсио

Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Чаще Марко выходит на поле со скамейки запасных. Это не очень устраивает 28-летнего испанца. А в конце декабря Асенсио не попал в заявку на матч Кубка Франции с «Лионом» без разъяснения причин. Дело близится к расставанию.

Также к уходу близок Милан Шкриньяр. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что словак ведёт переговоры о переходе в «Галатасарай». Пока — на правах аренды. Но летом возможен окончательный трансфер.

«ПСЖ» поменял трансферную стратегию:
От прежнего «ПСЖ» ничего не осталось. У клуба полностью поменялась трансферная стратегия
От прежнего «ПСЖ» ничего не осталось. У клуба полностью поменялась трансферная стратегия

Команда Роналду спасает «Лилль»

«Лилль» потеряет Джонатана Дэвида. Вдвойне обидно, что главная звезда клуба наверняка уйдёт без компенсации. Контракт Дэвида с «Лиллем» завершается в июне 2025 года. Однако «Аль-Наср» планирует спасти французов. Журналист Экрем Конур сообщает, что саудовцы готовят предложение по Дэвиду в размере € 10-15 млн. Согласится ли «Лилль»?

Германия

«Бавария» ждёт молодого топ-вингера

«Бавария» следит сразу за двумя крутыми вингерами. Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что мюнхенцы думают о трансфере Нико Уильямса. Отмечается, что вингер «Атлетика» из Бильбао доступен за € 50-60 млн. Но в январе трансфер маловероятен.

Также «Бавария» следит за Джейми Байно-Гиттенсом из дортмундской «Боруссии». Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани и спортивный директор Макс Эберль в восторге от вингера, «Бавария» уже собрала основную информацию о 20-летнем футболисте и внимательно следит за ситуацией. Англичанин оповещён об интересе.

Ещё одна опция — Омар Мармуш из франкфуртского «Айнтрахта». Журналист Кристиан Фальк отмечает, что египтянин является приоритетом для «Баварии» вместе с Уильямсом. При этом, мюнхенцы готовы к расставанию сразу с тремя вингерами: Лероем Зане, Кингсли Команом и Сержем Гнабри.

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