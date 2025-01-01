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Как вы следили за футболом в 2024 году: тест на знания, квиз, РПЛ, АПЛ, Ла Лига, чемпионат Европы, еврокубки, рекорды

Как вы следили за футболом в 2024 году? Дадут понять 24 несложных вопроса
Георгий Илющенко
Как вы следили за футболом в 2024 году: тест
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Провожаем уходящий год и вспоминаем главные его события.

Сборная Испании стала чемпионом Европы, «Реал» опять выиграл ЛЧ, «ПСЖ» — Лигу 1, «Манчестер Сити» — АПЛ, а «Зенит» — РПЛ. Мы могли бы перечислить здесь куда больше важных событий ушедшего 2024-го, но предлагаем вам вспомнить их самостоятельно. Впереди 24 вопроса всего с двумя вариантами ответов — было такое или нет. Половина — про российских героев, половина — про мировых. Но будьте внимательны, где-то мы вас пытаемся подловить. Поздравляем с Новым годом и желаем удачи!

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Новости. Футбол
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