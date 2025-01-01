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Расписание спортивных матчей 2 января 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: «Интер» — «Аталанта», игры Мирры и Рублёва, регулярка НБА и хоккей
Михаил Георгиев
Спортивные события 2 января 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 2 января: итальянский футбол в Саудовской Аравии, «Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» в НХЛ, а также «Денвер» — «Атланта» в баскетболе!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Нью-Джерси» укрепит позиции в турнирной таблице?

«Нью-Джерси» в этом сезоне сделал большой рывок вперёд – после непопадания в плей-офф в прошлом сезоне команда поменяла тренера и сейчас идёт в лидерах НХЛ. «Лос-Анджелес» на дистанции более стабилен, но от «королей» давно ждут уже результата повыше. Матчи двух системных и обученных команд часто бывают малорезультативными – так будет и в этот раз?

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🏀 4:00: «Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ракеты» легко расправятся с «бродягами» без лидера?

Победа над «Финиксом» показала, что «Даллас» может обходиться без своей главной звезды Луки Дончича. Впрочем, уже в следующем матче стало понятно, что не всё так радужно – «бродяги» уступили «Портленду» – одной из худших команд Запада. «Хьюстон» в этом сезоне поражает своей игрой, к тому же все лидеры в составе. Кайри Ирвингу необходимо включать пятую передачу, чтобы оставить «Даллас» на плаву.

«Даллас» без Дончича — всё?
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🏀 4:00: «Денвер Наггетс» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как начнут год Йокич и компания?

Как год начнёшь, так его и проведёшь. Думаем, все знают эту поговорку. В 2025-м «Денвер Наггетс» начнёт год со встречи с «Атлантой Хоукс». Трей Янг и его команда в последнее время показывают хороший уровень баскетбола. Защиты у «ястребов» как не было, так и нет, но клуб великолепно действует в нападении. Про «самородков» во главе с Николой Йокичем можно сказать то же самое. Чьё нападение окажется эффективнее?

Кого желает заполучить «Денвер»?
Громкие новости всё ближе! Главные звёзды НБА, которых могут обменять в 2025 году
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🎾 7:30*: Линда Носкова (Чехия, 12) — Мирра Андреева (Россия, 8), Брисбен, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Брисбен (ж). 3-й круг
02 января 2025, четверг. 07:30 МСК
Линда Носкова
26
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
16
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: разберётся ли Мирра с непростой чешской соперницей?

17-летняя Мирра Андреева после победы на старте «пятисотника» в Брисбене над соотечественницей Анной Блинковой сразится с непростой соперницей из Чехии Линдой Носковой, которая на три года её старше. Девушки дважды играли в 2024-м и обменялись победами. В Брисбене была сильнее Линда, а в Мадриде — Мирра. Триумфатор нового матча сразится в 1/4 финала с лучшей теннисисткой из пары Элина Аванесян — Онс Жабер.

Андреева-младшая успешно стартовала в Брисбене с победы над Блинковой:
Мирра выиграла русское дерби в Брисбене. Рублёв и Хачанов — в парном полуфинале Гонконга
Мирра выиграла русское дерби в Брисбене. Рублёв и Хачанов — в парном полуфинале Гонконга

🎾 13:30*: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Фабиан Марожан (Венгрия), Гонконг, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Гонконг. 2-й круг
02 января 2025, четверг. 13:30 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Фабиан Марожан
58
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Интрига: разберётся ли Рублёв в Гонконге с обидчиком Сафиуллина?

Андрей Рублёв приступает к защите титула в Гонконге со второго круга в статусе первой ракетки турнира. Его соперником будет венгр Фабиан Марожан, который на старте соревнований выбил из сетки ещё одного россиянина — Романа Сафиуллина. Андрей и Фабиан ранее встречались лишь однажды — в четвертьфинале Умага-2024 волевой победы добился Рублёв. Триумфатор нового матча сразится в четвертьфинале Гонконга с кем-то из пары Цзюнчэн Шан — Педро Мартинес-Портеро.

После успеха в WTL Андрей официально начинает сезон:
Рублёв спас свою команду и защитил титул на WTL. А Мирра осталась без кубка, но с победами
Рублёв спас свою команду и защитил титул на WTL. А Мирра осталась без кубка, но с победами

⚽️ 22:00: «Интер» Милан — «Аталанта», Суперкубок Италии, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Суперкубок Италии . 1/2 финала
02 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет ближе к трофею?

«Интер» и «Аталанта» — два главных претендента на золото Серии А в нынешнем сезоне. А теперь клубы зарубятся за Суперкубок Италии. Жеребьёвка свела миланцев и бергамасков уже в полуфинале. Встреча состоится в Саудовской Аравии, поэтому фактор домашнего поля не поможет никому. Всё решит только сила команд. Нас ждёт кайфовая игра!

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