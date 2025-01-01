Топ-матчи четверга: «Интер» — «Аталанта», игры Мирры и Рублёва, регулярка НБА и хоккей

Яркое 2 января: итальянский футбол в Саудовской Аравии, «Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» в НХЛ, а также «Денвер» — «Атланта» в баскетболе!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 2 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Нью-Джерси» укрепит позиции в турнирной таблице?

«Нью-Джерси» в этом сезоне сделал большой рывок вперёд – после непопадания в плей-офф в прошлом сезоне команда поменяла тренера и сейчас идёт в лидерах НХЛ. «Лос-Анджелес» на дистанции более стабилен, но от «королей» давно ждут уже результата повыше. Матчи двух системных и обученных команд часто бывают малорезультативными – так будет и в этот раз?

🏀 4:00: «Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 02 января 2025, четверг. 04:00 МСК Хьюстон Рокетс Хьюстон Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «ракеты» легко расправятся с «бродягами» без лидера?

Победа над «Финиксом» показала, что «Даллас» может обходиться без своей главной звезды Луки Дончича. Впрочем, уже в следующем матче стало понятно, что не всё так радужно – «бродяги» уступили «Портленду» – одной из худших команд Запада. «Хьюстон» в этом сезоне поражает своей игрой, к тому же все лидеры в составе. Кайри Ирвингу необходимо включать пятую передачу, чтобы оставить «Даллас» на плаву.

🏀 4:00: «Денвер Наггетс» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 02 января 2025, четверг. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Атланта Хоукс Атланта Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как начнут год Йокич и компания?

Как год начнёшь, так его и проведёшь. Думаем, все знают эту поговорку. В 2025-м «Денвер Наггетс» начнёт год со встречи с «Атлантой Хоукс». Трей Янг и его команда в последнее время показывают хороший уровень баскетбола. Защиты у «ястребов» как не было, так и нет, но клуб великолепно действует в нападении. Про «самородков» во главе с Николой Йокичем можно сказать то же самое. Чьё нападение окажется эффективнее?

🎾 7:30*: Линда Носкова (Чехия, 12) — Мирра Андреева (Россия, 8), Брисбен, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: разберётся ли Мирра с непростой чешской соперницей?

17-летняя Мирра Андреева после победы на старте «пятисотника» в Брисбене над соотечественницей Анной Блинковой сразится с непростой соперницей из Чехии Линдой Носковой, которая на три года её старше. Девушки дважды играли в 2024-м и обменялись победами. В Брисбене была сильнее Линда, а в Мадриде — Мирра. Триумфатор нового матча сразится в 1/4 финала с лучшей теннисисткой из пары Элина Аванесян — Онс Жабер.

🎾 13:30*: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Фабиан Марожан (Венгрия), Гонконг, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: разберётся ли Рублёв в Гонконге с обидчиком Сафиуллина?

Андрей Рублёв приступает к защите титула в Гонконге со второго круга в статусе первой ракетки турнира. Его соперником будет венгр Фабиан Марожан, который на старте соревнований выбил из сетки ещё одного россиянина — Романа Сафиуллина. Андрей и Фабиан ранее встречались лишь однажды — в четвертьфинале Умага-2024 волевой победы добился Рублёв. Триумфатор нового матча сразится в четвертьфинале Гонконга с кем-то из пары Цзюнчэн Шан — Педро Мартинес-Портеро.

⚽️ 22:00: «Интер» Милан — «Аталанта», Суперкубок Италии, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто станет ближе к трофею?

«Интер» и «Аталанта» — два главных претендента на золото Серии А в нынешнем сезоне. А теперь клубы зарубятся за Суперкубок Италии. Жеребьёвка свела миланцев и бергамасков уже в полуфинале. Встреча состоится в Саудовской Аравии, поэтому фактор домашнего поля не поможет никому. Всё решит только сила команд. Нас ждёт кайфовая игра!