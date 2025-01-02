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Футболисты РПЛ встретили Новый год — фото Кержаковых, Клаудиньо, Игнатова, Соболева и остальных

Как футболисты РПЛ встретили Новый год? Множество милых фото!
Дмитрий Зимин
Футболисты РПЛ встретили Новый год
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В разных странах, но всё по-доброму.

Наступил 2025 год! И каждого читателя «Чемпионата» мы поздравляем с этим праздником. Делаем это не только мы, но и футболисты. У них продолжается отпуск, однако многие отметились в соцсетях перед боем курантов (или сразу после них). Мы выбрали самые интересные фото и видео, которые сообщают нам о Новом годе.

Олды РПЛ, которые всё ещё в порядке:
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Начинаем с Артёма Дзюбы. 31 декабря с ним и Слуцким вышел новый выпуск шоу «Что было дальше», но это было не всё. В 3.52 нападающий «Акрона» очутился на улице и записал тёплое поздравление. Пожелал всем оставаться людьми с большим сердцем.

Игрок «Зенита» Александр Соболев в этот раз проигнорировал новогодние мероприятия в соцсетях. Зато 31 декабря выложил видео, где он катается на сёрфе. С самоиронией, естественно. А первого числа форвард пожелал болельщикам «быть добрее друг к другу».

А вот братья Кержаковы встретили Новый год вместе. По-спортивному и в семейном кругу. В 10.05 Александр уже был на эллиптическом тренажёре.

Братья Кержаковы

Братья Кержаковы

Фото: Из личного архива спортсменов

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо кайфовал у бассейна. Такие вот бразильские традиции.

Клаудиньо

Клаудиньо

Фото: Из личного архива спортсмена

Футболист «Спартака» Михаил Игнатов встретил Новый год у ёлки с подарками и в кругу близких.

Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Фото: Из личного архива спортсмена

Спартаковский волшебник Эсекьель Барко не стал отставать. Тоже встретил ночь в кругу семьи – жена, ребёнок и друзья.

Эсекьель Барко

Эсекьель Барко

Фото: Из личного архива спортсмена

Как и игрок «Краснодара» Фёдор Смолов. Новый год он провёл с супругой и дочкой.

Фёдор Смолов с женой

Фёдор Смолов с женой

Фото: Из личного архива спортсмена

Аббос Файзуллаев приехал на Новый год к родителям. Выложил с ними фото и засветил плейстейшн. Очевидно, полузащитник ЦСКА не скучал в эту ночь.

Аббос Файзуллаев с родителями

Аббос Файзуллаев с родителями

Фото: Из личного архива спортсмена

Алексей Батраков включил запись круглого сообщения в «Телеграме» и поздравил всех с Новым годом. Лаконично, но понятно.

Дмитрий Баринов приехал с семьёй в тёплые страны и встречал Новый год там.

Дмитрий Баринов с семьёй

Дмитрий Баринов с семьёй

Фото: Из личного архива спортсмена

Никита Кривцов вместе с супругой тоже выбрал тепло и выложил фото из Таиланда.

Никита Кривцов с супругой

Никита Кривцов с супругой

Фото: Из личного архива спортсмена

А вот семья Тюкавиных не полетела в тёплые края. У них недавно родился ребёнок, так что всё внимание ему.

Константин Тюкавин с семьёй

Константин Тюкавин с семьёй

Фото: Из личного архива спортсмена

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