«Его хотели выгнать, а теперь он — Кафу». Новая трансферная цель «Зенита» из Уругвая

Первым трансфером «Зенита» в зимнее окно может стать подписание правого защитника. Как сообщили аргентинские журналисты, петербургский клуб ведёт переговоры о покупке Гастона Мартирены, выступающего за «Расинг» из Авельянеды. По информации Сесара Мерло, за 24-летнего уругвайца чемпионы России предложили $ 9 млн (с учётом бонусов), а также процент с перепродажи игрока.

Для «Расинга» этот трансфер должен войти в топ-5 самых дорогих за всю историю. До рекордной продажи Лаутаро Мартинеса в «Интер» за € 25 млн, конечно, далеко, но на защитниках клуб из Авельянеды зарабатывал больше только однажды, когда отдал Маркоса Акунью «Спортингу» (за € 9,59 млн). Тем не менее Мартирену не спешат отпускать. Перед Новым годом стало известно, что «Расинг» отклонил первое предложение «Зенита».

Аргентинцев устраивает сумма, но они требуют более удобной формы оплаты. Интересно, что со стороны «Расинга» переговоры ведёт легендарный экс-форвард «Интера» Диего Милито – ныне он президент клуба из Авельянеды.

«Расингу» принадлежат только 70% прав на уругвайца. Кроме того, этот клуб должен за Мартирену $ 1,3 млн «Ливерпулю» – только не английскому, а из Монтевидео, который и воспитал Гастона. Правый защитник играл за родную команду до лета 2023 года, а потом был продан в «Расинг». «Ливерпуль» получал по договору $ 2,6 млн и оставил за собой 30% прав на воспитанника.

Вообще-то Мартирена мог оказаться в России ещё летом ушедшего года: в межсезонье переговоры о его трансфере вёл «Краснодар». Правда, тогда всплывали совсем другие цифры. TyC Sports писал, что клуб Сергея Галицкого заплатит $ 4,5 млн за 70% прав на уругвайца. «Краснодар» договорился с Гастоном о трёхлетнем контракте, но сделка почему-то сорвалась. В итоге «быки» подписали другого уругвайца – Джованни Гонсалеса из «Мальорки».

Мартирена существенно вырос в стоимости за последние полгода, выдав замечательный сезон-2024. Он помог «Расингу» финишировать в топ-3 в чемпионате Аргентины и завоевать Южноамериканский кубок (аналог Лиги Европы). Гастон стал одним из героев финала с «Крузейро»: уругваец забил первый гол, а в итоге его команда победила со счётом 3:1.

В завершившемся сезоне Мартирена поделил пятое место в списке лучших ассистентов чемпионата Аргентины. В 23 матчах уругваец сделал пять голевых передач. Вдобавок Гастон был и сам довольно результативен для защитника – забил по три мяча – как в аргентинской лиге, так и в Южноамериканском кубке. Он обладает приличным дальним ударом, что может стать дополнительным оружием «Зенита», который зачастую вынужден вскрывать глубокую насыщенную оборону соперников в РПЛ. Впрочем, «Расинг», в отличие от сине-бело-голубых, нередко использовал в 2024 году схему с тремя центральными защитниками, поэтому Мартирена закрывал фактически весь фланг в роли латераля.

По итогам Южноамериканского кубка Гастон был включён в символическую сборную турнира. А поклонники таланта уругвайца переделали в честь него популярную в своё время песню «Макарена» дуэта Los del Río. Распевали на тот же мотив «Эээ, Мартирена!»

Гастон Мартирена Фото: Getty Images

В чемпионате Аргентины Гастон стал лучшим с отрывом в составе «Расинга» по количеству пасов под удар (35) и созданным голевым моментам (12), поделил первое место по заработанным на себе фолам (31). Он второй по точным передачам на чужой трети (189), обводкам (22) и перехватам (23), третий по отборам (37) и выносам мяча (43), попал в пятёрку по ударам (29).

Мартирена достаточно долго созревал. В юношеские или молодёжную сборные Уругвая не вызывался, за первую до сих пор не сыграл. В 2024 году случился небольшой скандал, связанной с темой национальной команды. Гастону приписали слова с критикой в адрес главного тренера сборной Марсело Бьелсы за то, что тот не следит за уругвайцами, выступающими в чемпионате Аргентины. Мартирена отрицал написанное, а самое забавное в этой истории то, что Бьелса – аргентинец.

При всех своих плюсах – скоростных качествах, умении работать с мячом, обыгрывать и мощно бить – Мартирена далеко не топ именно как разрушитель. Хотя за последний год прибавил в защите благодаря работе под руководством Густаво Костаса. Тренер «Расинга» говорит про Гастона:

«Раньше все критиковали уругвайца и говорили, что его надо выгнать, а теперь Мартирена – это Кафу. Он идёт вперёд, забивает голы. Безусловно, в атаке он лучше, чем в защите, но он исправляет многие свои недостатки. Сначала я его не ставил, и Мартирена попросил: «Давайте поговорим честно, глядя друг другу в глаза». Я сказал ему правду. Он спросил меня, как может измениться, и мы начали над этим работать. Ему было трудно. Но он тот, кто много трудится. И теперь получает награду за это».

Сложно прогнозировать, выиграет ли Мартирена конкуренцию у Вячеслава Караваева и летнего новичка «Зенита» Сергея Волкова, который рано или поздно вернётся после тяжёлой травмы. Видимо, в петербургском клубе убеждены, что уругваец способен на это. Иначе зачем покупать легионера на позицию, которую закрывал осенью другой игрок, чьи атакующие качества сильнее оборонительных – переделанный хавбек Густаво Мантуан?