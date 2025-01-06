В бразильской деревне проходит уникальный футбольный турнир. Каждая команда — одна семья

В восточной части Бразилии есть крохотный городок, который называется Фрутейрас Нова (штат Эспириту-Санту). Население – 800 человек. Это, по сути, деревня. Маленький стадиончик почти в самом центре, а вокруг – небольшие дома. Даже 99% бразильцев не подозревают о существовании этого населённого пункта среди холмов.

Фрутейрас Нова Фото: Кадр из видео

Именно там каждый год проводят семейный турнир. 32 команды – это 32 семьи. Поскольку в Бразилии у многих больше двух детей, то собрать целую команду – не проблема. Заявлять можно родственников как по линии отца, так и по линии матери. Главное – иметь документы, подтверждающие принадлежность к одной семье. Бывали случаи, когда бумаги подделывали, чтобы взять более сильных игроков. В таких ситуациях команды дисквалифицировали. Заявка подаётся заранее и проверяется специальной комиссией.

Само собой, название команд – фамилия, которая расположена у игроков на спине. У всех свои цвета и герб, как у профессиональных клубов. Есть и легенды турнира. Например, 60-летний отец и его 33-летний сын, которые вместе выходят на поле. Или три брата-близнеца в команде, которую тренирует их отец. А ещё есть один местный футболист, принявший участие во всех 34 турнирах. Первый состоялся ещё в 1987 году, (было четыре года, когда семейный кубок не разыгрывался – в том числе из-за коронавируса и наводнения, которое повредило поле).

Отец и сын Скарамусса Фото: Кадр из видео

Почти 40 лет назад здесь в горной реке обнаружили золото. Образовалось поселение, и практически сразу появился стадион имени Жиронимо Грилло Нето. Он пожертвовал свою землю для возведения арены, а сейчас его сын Ромело Грилло руководит футбольной ассоциацией Фрутейрас Нова. В 1987-м в первом турнире приняли участие лишь четыре семьи. Уже на следующий год набралось 16 команд. Теперь – 32.

Семейный турнир настолько прибавил в плане организации, что в 2024 году на матчах работали судьи из чемпионата Бразилии – Диоргинес Падовани и Артур Рабело. По их словам, на семейном турнире совсем другая атмосфера: «Когда устают ноги, включается рот и разговоров становится сильно больше, чем в чемпионате Бразилии», – рассказал Падовани в интервью O Globo. Судьям приходилось сталкиваться с ситуациями, которые не могут случиться на топ-уровне. Например, мяч улетал в реку. Ту самую, в которой когда-то обнаружили золото. Приходится бегать за мячом, окунаясь по пояс.

Мяч в реке Фрутейра Фото: Кадр из видео

Хотя в плане нагрузок регламент достаточно щадящий. В первый день проходят стыковые встречи – два тайма по 15 минут и серия пенальти в случае ничейного счёта. 16 победителей субботних игр проходят в 1/8 финала и доигрывают матчи плей-офф уже в воскресенье. Всего 31 игра.

На два дня деревня превращается в центр фестиваля. К турниру приурочена лотерея (победитель получает машину). А ещё появляется много точек с продажей питания, которое считается традиционным для региона. В том числе фирменный хот-дог – в стандартную булочку кладут не сосиску, а рагу из нарезанного мяса и овощей.

Хот-дог традиционный для региона Варжен-Алта Фото: Кадр из видео

На последнем турнире изначально намечалась плотная заруба, потому что шесть семей брали титул по три раза. В том числе команда того самого Рожерио Сартори, который не пропустил ни одного семейного соревнования. В 2024 году у него возникла проблема: свадьба племянницы – в субботу в 11:00, а матч турнира выпал на 11:30. Между церковью и стадионом 15 минут езды на машине. Рожерио рассчитывал успеть и туда, и туда, но опоздал и не смог выйти на поле. Команда Сартори лишь по пенальти пробилась во второй день соревнований. Если бы вылетела, то Рожерио прервал бы свою серию, а так всё-таки смог сыграть на следующий день. В результате он принимал участие в 34 из 34 семейных турниров.

Правда, победить ему не удалось. Выиграла семья Скарамусса – во многом благодаря голкиперу, который затащил серию пенальти и в полуфинале, и в финале. В этой же команде выступал журналист O Globo Рафаэл, снявший сюжет о турнире. Этот корреспондент год жил в России перед ЧМ-2018, делая репортажи о стране-хозяйке первенства планеты. С тех пор мы поддерживали связь, и теперь он ответил на несколько вопросов «Чемпионата».

Команда Скарамусса празднует четвёртый титул Фото: Кадр из видео

«Для меня это было что-то особенное. Я всегда хотел сделать репортаж про семейный турнир, который знаю с детства и несколько раз на нём выступал. Счастлив, что удалось показать регион, из которого я родом. А тут ещё и моя семья победила, что стало большой неожиданностью. Удалось отснять много материала. В финальное видео не вошла, например, история парня, который может играть и за семью матери, и за семью отца, поэтому каждый год меняет команду. Есть ли ещё в Бразилии подобные турниры? Конечно. И в нашем же штате, и даже в нашем регионе, но турнир в Фрутейрас Нова существует дольше других, и его сложнее выиграть», – рассказал Рафаэл.