Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы футбола, зима-2025: зимнее трансферное окно в Европе, когда, все переходы онлайн, кто куда ушёл, деньги, слухи, новости

В Европе открылось трансферное окно! Клубы уже вовсю оформляют сделки. LIVE
«Чемпионат»
Зимнее трансферное окно в Европе. LIVE
Комментарии
Следим за всеми переходами вместе.

Всем привет! Наступил 2025 год, а вместе с этим открылось и зимнее трансферное окно в европейских топ-лигах. Клубы всю осень готовились к этому моменту и теперь могут вести переговоры для усиления состава в преддверии решающей части сезона. А кто-то, наоборот, вынужден продавать активы, чтобы улучшить финансовое положение.

Вот какие сроки трансферного окна установлены в топ-лигах в этом году:

🔓 АПЛ — открыто до 3 февраля;

🔓 Ла Лига — открыто до 3 февраля;

🔓 Серия А — открыто до 3 февраля;

🔓 Бундеслига — открыто до 3 февраля;

🔓 Лига 1 — открыто до 3 февраля.

Где окажутся звёзды по итогам трансферного окна? Кому придётся расстаться с лидерами? Кто заплатит за новичка больше всего, а кто получит самый выгодный контракт? За зимним трансферным окном в Европе следим вместе в онлайне «Чемпионата».

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Live Михаил Рождественский

Звезда «Милана» Тео Эрнандес хочет покинуть клуб и не будет продлевать свой контракт, который истекает в 2026 году! Об этом пишет журналист Кристофер Мишель.

По информации источника, футболист ранее вёл переговоры с «Баварией». Переезд в Мюнхен будет зависеть от карьеры Альфонсо Дэвиса.

20:07 Михаил Рождественский

Так-так, «Арсенал» рассматривает приобретение Рашфорда. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, стороны уже контактировали предварительно, однако для трансфера должны совпасть два условия. Во-первых, арендованный Стерлинг должен вернуться в «Челси», чтобы освободить место в составе. Во-вторых, «Арсенал» не готов платить за Рашфорда более € 30 млн.

Верите, что такой трансфер возможен?

19:42 Михаил Рождественский

Кстати, с главной сагой зимы всё уже ясно. Александер-Арнольд до сих пор не продлил контракт с «Ливерпулем» и сейчас стоит перед выбором — продолжить карьеру в родном клубе или отправиться в мадридский «Реал».

Испанцы тем временем серьёзно давят и даже пытаются заполучить Трента уже зимой. The Times пишет, что в «Ливерпуль» скоро полетит предложение в € 26 млн. Правда, английские источники утверждают, что такой сценарий клуб вообще не рассматривает. Если Трент и уйдёт, то только летом, пускай и бесплатно.

19:39 Михаил Рождественский

Сразу два звёздных старика — Диего Коста и Фернандиньо — вышли на рынок свободных агентов. Испанский бразилец расстался с «Гремио», а просто бразилец — с «Атлетико Паранаэнсе».

Может, пригодятся кому-нибудь в Европе?

19:37 Михаил Рождественский

Оказывается, футболисты могут не только ехать в Саудовскую Аравию, но и уезжать оттуда. 29-летний полузащитник Секо Фофана, например, рванул из «Аль-Насра» в «Ренн». С Криштиану, видимо, больше не сыграет.

Фото: ФК «Ренн»

19:33 Михаил Рождественский

Давайте сразу посмотрим, кто уже сменил клуб в это трансферное окно. Таких игроков набралось прилично!

Вот они:
Трансферное окно в Европе только открылось, а эти переходы уже состоялись
Трансферное окно в Европе только открылось, а эти переходы уже состоялись
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android