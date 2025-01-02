В Европе открылось трансферное окно! Клубы уже вовсю оформляют сделки. LIVE

Всем привет! Наступил 2025 год, а вместе с этим открылось и зимнее трансферное окно в европейских топ-лигах. Клубы всю осень готовились к этому моменту и теперь могут вести переговоры для усиления состава в преддверии решающей части сезона. А кто-то, наоборот, вынужден продавать активы, чтобы улучшить финансовое положение.
Вот какие сроки трансферного окна установлены в топ-лигах в этом году:
🔓 АПЛ — открыто до 3 февраля;
🔓 Ла Лига — открыто до 3 февраля;
🔓 Серия А — открыто до 3 февраля;
🔓 Бундеслига — открыто до 3 февраля;
🔓 Лига 1 — открыто до 3 февраля.
Где окажутся звёзды по итогам трансферного окна? Кому придётся расстаться с лидерами? Кто заплатит за новичка больше всего, а кто получит самый выгодный контракт? За зимним трансферным окном в Европе следим вместе в онлайне «Чемпионата».
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Звезда «Милана» Тео Эрнандес хочет покинуть клуб и не будет продлевать свой контракт, который истекает в 2026 году! Об этом пишет журналист Кристофер Мишель.
По информации источника, футболист ранее вёл переговоры с «Баварией». Переезд в Мюнхен будет зависеть от карьеры Альфонсо Дэвиса.
Так-так, «Арсенал» рассматривает приобретение Рашфорда. Об этом сообщает Football Transfers.
По информации источника, стороны уже контактировали предварительно, однако для трансфера должны совпасть два условия. Во-первых, арендованный Стерлинг должен вернуться в «Челси», чтобы освободить место в составе. Во-вторых, «Арсенал» не готов платить за Рашфорда более € 30 млн.
Верите, что такой трансфер возможен?
Кстати, с главной сагой зимы всё уже ясно. Александер-Арнольд до сих пор не продлил контракт с «Ливерпулем» и сейчас стоит перед выбором — продолжить карьеру в родном клубе или отправиться в мадридский «Реал».
Испанцы тем временем серьёзно давят и даже пытаются заполучить Трента уже зимой. The Times пишет, что в «Ливерпуль» скоро полетит предложение в € 26 млн. Правда, английские источники утверждают, что такой сценарий клуб вообще не рассматривает. Если Трент и уйдёт, то только летом, пускай и бесплатно.
Сразу два звёздных старика — Диего Коста и Фернандиньо — вышли на рынок свободных агентов. Испанский бразилец расстался с «Гремио», а просто бразилец — с «Атлетико Паранаэнсе».
Может, пригодятся кому-нибудь в Европе?
Оказывается, футболисты могут не только ехать в Саудовскую Аравию, но и уезжать оттуда. 29-летний полузащитник Секо Фофана, например, рванул из «Аль-Насра» в «Ренн». С Криштиану, видимо, больше не сыграет.
Фото: ФК «Ренн»
Давайте сразу посмотрим, кто уже сменил клуб в это трансферное окно. Таких игроков набралось прилично!