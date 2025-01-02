В Европе открылось трансферное окно! Клубы уже вовсю оформляют сделки. LIVE

Всем привет! Наступил 2025 год, а вместе с этим открылось и зимнее трансферное окно в европейских топ-лигах. Клубы всю осень готовились к этому моменту и теперь могут вести переговоры для усиления состава в преддверии решающей части сезона. А кто-то, наоборот, вынужден продавать активы, чтобы улучшить финансовое положение.

Вот какие сроки трансферного окна установлены в топ-лигах в этом году:

🔓 АПЛ — открыто до 3 февраля;

🔓 Ла Лига — открыто до 3 февраля;

🔓 Серия А — открыто до 3 февраля;

🔓 Бундеслига — открыто до 3 февраля;

🔓 Лига 1 — открыто до 3 февраля.

Где окажутся звёзды по итогам трансферного окна? Кому придётся расстаться с лидерами? Кто заплатит за новичка больше всего, а кто получит самый выгодный контракт? За зимним трансферным окном в Европе следим вместе в онлайне «Чемпионата».

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