«Я был честен со всеми в «Спартаке», но не угождал другим людям». Амарал заговорил

Томаш Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака» в ноябре 2024 года. Во время работы в России португалец периодически общался со СМИ. Но журналисты редко получали конкретные ответы на свои вопросы. А сейчас Томаш дал развёрнутое интервью португальскому изданию MaisFutebol. Амарал рассказал, как попал в «Спартак», о сложностях работы в России, трансферах и крутости тренера Деяна Станковича. Мы собрали самые интересные цитаты.

О том, как появилась возможность попасть в «Спартак»

«Ко мне обратился человек, назвавшийся консультантом руководства «Спартака». Он сказал, что клуб ищет спортивного директора, и спросил, не хочу ли я обсудить возможность назначения на эту должность. Я проявил открытость, ответил на эти вопросы, а затем провёл первую встречу по видеосвязи с этим консультантом и с генеральным директором «Спартака» (Олегом Малышевым. — Прим. «Чемпионата»). На заключительном этапе меня пригласили поехать в Москву и встретиться с правлением клуба. Это два человека, которые курируют управление клубом: Павел Жданов и Александр Матыцын».

Томаш Амарал Фото: spartak.com

О том, был ли готов к работе спортивным директором

«Я чувствовал себя подготовленным. Я работал с несколькими спортивными директорами. Это позволило мне научиться многому хорошему, да и вещам, с которыми я не очень согласен, но это тоже часть процесса. На финальном собеседовании я понял, что на 100% готов к работе. Был ли это первый раз, когда клуб обратился с предложением занять должность спортивного директора? Нет. Ко мне уже обращался клуб из Португалии, но тогда я не проявил интереса, потому что не считал это лучшим шагом».

О том, боялся ли ехать в Россию

«Нет. По двум причинам. Первая: я женат на русской девушке. Вторая: это был очень большой вызов, и я чувствовал, что должен воспользоваться шансом. Не буду лицемерить и скажу, что получил хорошее финансовое предложение. Но главная задача — создание системы развития клуба, которая позволила бы добиться успеха».

Футболисты «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О самых сложных моментах за время работы в «Спартаке»

«Их много. Я пришёл в клуб, где дела шли не очень хорошо, поэтому произошли перемены. На мой взгляд, состав был не очень хорошо структурирован, нужно было хладнокровно принимать решения. Мы принимали наилучшие решения во благо клуба, даже если многим это могло не понравиться. В России есть рыночный контекст, не только в «Спартаке», когда много людей общаются, вовлекаются и зарабатывают на жизнь через клубы.

Хочу ли развивать эту тему? Я не думаю, что в этом есть смысл. Повлияло ли это на уход? Это была одна из причин, да. Но есть кое-что, чем я горжусь. Пока я был в «Спартаке», защищал клуб и тех, кто платит мне зарплату. Я был честен со всеми в клубе, хотя и знал, что не угождаю другим людям, потому что когда ломаешь какую-то систему, то не все счастливы. Но мне плевать, счастливы они или нет. Для меня всегда имело значение уважение к «Спартаку», его истории, болельщикам и компании, которая управляет клубом — «Лукойлу». И я всегда так делал, и они это знают. Отсюда и хорошие отношения между мной и людьми в клубе».

О давлении со стороны СМИ

«Давление СМИ на «Спартак» в России отличается от того, что вы видите в Португалии или Испании. На спортивного директора оказывается большое давление. Это тоже был поучительный и новый опыт. Я был сосредоточен на том, что считал лучшим для клуба, и впоследствии какое-то время игнорировал то, что мог сказать какой-нибудь комментатор, журналист или блогер в телеграм-каналах. Они имеют большой вес в России. Но я не собирался менять свои взгляды на вещи и работу из-за давления СМИ».

О предложениях по изменению «Спартака»

«Я предлагал переформатировать скаутский отдел, сделав его более эффективным, а также изменить состав, который был несбалансированным на момент моего прихода. Также улучшить всё, что связано с системой молодёжного футбола, «Спартаком-2» и переходом игроков в основную команду. По сути, переформатировать весь спортивный блок клуба.

Я предлагал создать справедливую шкалу заработной платы. Я почувствовал необходимость её создания, потому что Россия — страна, в которой хорошо платят игрокам, но должна быть структура. Футболист, пришедший в клуб в качестве ключевого игрока, не может получать такую ​​же зарплату, как другой, пришедший в качестве игрока ротации. Шкала зарплат — проект, который я создал в «Спартаке». Он имел смысл для меня и совета директоров, потому что именно они вкладывают деньги. Мы начали с создания системы, где зарплата каждого игрока соответствует его статусу.

Мне всегда приходилось отчитываться и запрашивать разрешение у генерального директора и совета директоров, которые давали окончательное одобрение. Гендиректор был моим непосредственным начальником, а также отвечал за области, которые меня не сильно касаются — маркетинг и коммерцию».

Олег Малышев Фото: spartak.com

О первом опыте ведения переговоров с игроками

«Ранее я уже сопровождал спортивных директоров на встречах, но моё участие ограничивалось тем, чтобы понять условия и открытость футболиста для клуба. В «Спартаке» же я также выступал посредником и завершал сделки. С учётом ситуации, это было непросто. Но при всех трудностях мы получали игроков, которых, возможно, многие не ожидали увидеть».

О первом подписании

«Это был Манфред Угальде. Я уже знал его со времён «Бенфики», у меня была информация о нём. Когда я приехал и поговорил с тогдашним тренером Гильермо Абаскалем, то мы поняли, что покупка форварда — необходимость. В составе было всего два нападающих — Александр Соболев и Павел Мелёшин. Первый — уже со статусом, а второй — юный парень из академии. Нам нужен был разноплановый форвард. Соболев больше похож на «девятку», а Угальде подвижнее, очень хорошо связывает игру, может атаковать свободные зоны и крут в прессинге, потому что он трудолюбивый. И ещё у него отличное голевое чутьё, он часто оказывается в нужном месте».

Манфред Угальде Фото: spartak.com

О проблемах с Квинси Промесом

«Прежде всего важно сказать, что Квинси — замечательный человек и отличный профессионал. Это была очень деликатная ситуация — потерять игрока, который для меня был лучшим не только в «Спартаке», но и во всей РПЛ. До возобновления сезона и матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге оставалось два-три дня. Мы подготовили игровую систему, в которой Квинси был одним из важнейших элементов. У него были очень хорошие отношения с Угальде. Потеря Промеса оставила след. Я говорил тогда и повторюсь: замены ему нет, и найти её невозможно. Надеюсь, что в его жизни всё разрешится».

О назначении Деяна Станковича

«Мы достигли соглашения об уходе Гильермо Абаскаля. Это тренер с потенциалом, который, я верю, достигнет высокого уровня. Но наступил критический момент, поэтому перемены были неизбежны. Мы назначили временного тренера (Владимира Слишковича. — Прим. «Чемпионата»), а затем приготовили список из кандидатов, с которыми мне было интересно поговорить. Я не хотел нанимать кого-либо, не пообщавшись предварительно и без собеседования. Станкович был одним из вариантов. Его порекомендовал нам агент, когда он ещё был в «Ференцвароше». Мы сразу же поймали контакт с Деяном.

То, как он видел игру и как хотел доминировать, — это связано с культурой «Спартака». Станкович — сильная личность, у нас сложилось очень прямое общение. Я сразу почувствовал, что это нужный нам тренер. А Деян, судя по разговору со мной, тоже понял, что это будет правильный шаг. У нас сложилась крепкая связь с первого разговора. Я поговорил с владельцами и генеральным директором клуба и сказал, что Станкович — тот тренер, который мне нужен. Ещё до того, как я написал окончательный отчёт о нём».

Деян Станкович Фото: spartak.com

О летней трансферной кампании — 2024

«На мой взгляд, всё прошло хорошо. Очевидно, у «Спартака» были приоритетные задачи, которые удалось решить не полностью. Но это часть контекста, в котором мы находились. Строя состав, вы должны думать обо всём: о балансе с точки зрения количества игроков на позиции, балансе личностей внутри состава, как они будут ежедневно взаимодействовать в раздевалке. Необходимо учитывать всё, чтобы «Спартак» был доминирующей командой и играл согласно главным ценностям клуба, с учётом особенностей тренерских идей Станковича. Это было не идеальное трансферное окно, но вполне хорошее. Доказательство — игра команды и её результаты. Есть как индивидуальные, так и коллективные качества футболистов».

О трудностях при подписании Барко

«Они были. Барко потребовал от меня съездить в Аргентину. Я провёл около двух недель в Буэнос-Айресе, чтобы не только убедить игрока, но и провести переговоры с «Ривер Плейт». Нужно было убедить клуб продать игрока, которого они считали важным для команды. Трансфер Барко оказался чудом. Он лучший игрок «Спартака» и чемпионата России. Благодаря своему таланту, целеустремлённости, индивидуальности и характеру он обязательно поможет клубу достичь более высоких целей.

Почему трансфер Барко — чудо? Во-первых, потому что он уже играл за такой клуб, как «Ривер Плейт», один из крупнейших клубов Аргентины наряду с «Бокой». У него уже была хорошая зарплата, а также предложения из других клубов, которые предлагали ему больше денег. Возможно, решающую роль сыграли связь, которую мне удалось установить с ним, и его желание играть за «Спартак» и тренера Станковича».

Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О переходе Виллиана Жозе

«Мы поняли, что Соболев хочет покинуть клуб. И искали форварда с крутыми качествами. У Жозе они есть, хотя до сих пор у него не было много шансов продемонстрировать это. Я, конечно, знал о сильных сторонах Виллиана, но у меня также была информация о его человеческих качествах. И было важно заполучить кого-то, кто помогал бы росту Угальде.

Люди не знают, но первым, кто аплодировал Угальде на тренировках, давал ему советы и мотивировал, был Виллиан Жозе. Хотя это его прямой конкурент. Создание условий для существования этих связей — тоже часть работы спортивного директора. Тот кусочек головоломки, который складывается воедино. Это были не очень большие инвестиции, и я считаю, что подписать его было логично. К сожалению, на поле ему не удалось продемонстрировать эту ценность. Но, когда есть такой игрок, как Угальде, у которого 15 голов в 18 матчах, конкуренту сложно найти свой момент».

«Это я попросил клуб об уходе. Очевидно, после мы достигли обоюдного соглашения. Я ушёл с благодарностью. За опыт, за возможность работать в клубе такого уровня и за фантастических людей, которых я встретил. Не могу не назвать двух человек из совета директоров: Александра Матыцына и Павла Жданова. Помимо опыта, который они мне дали в других аспектах, не связанных с футболом, это люди, которые приветствовали меня с распростёртыми объятиями и всегда безмерно меня уважали. Это мужчины с большой буквы, которым я благодарен и которые останутся моими друзьями на всю жизнь».

Александр Матыцын Фото: spartak.com

О том, считает ли успешной работу в «Спартаке»

«Если вы спросите меня, завершена ли моя работа на посту спортивного директора в «Спартаке», я отвечу: нет. Потому что работа заключалась в гораздо большем, чем просто создание команды. Это та система, тот процесс, о котором я говорил ранее. Но это видно: «Спартак» отстаёт на два очка от «Зенита», а в игре на их поле мы были гораздо ближе к победе. Мы уступили дома «Краснодару» (0:3), но дали отличный ответ, выиграв на выезде со счётом 3:0. В микст-зоне я отмечал: уверен, что «Спартак» с этим тренером готов к победам над любыми командами. И конкурировать. Я бы не сказал, что это уже идеальная команда, способная стабильно побеждать на протяжении нескольких лет, но фундамент заложен, и я верю и надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом в 2025 году».