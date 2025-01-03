Гол-шедевр ударом через себя! «Интер» снёс «Аталанту» благодаря чудесам своего защитника

«Интер» стал первым финалистом Суперкубка Италии, проходящего в Саудовской Аравии. Команда Симоне Индзаги переиграла в полуфинале «Аталанту». Теперь в финале 6 января «нерадзурри» встретятся с победителем пары «Ювентус» – «Милан».

Если Индзаги выставил сильнейший состав в Суперкубке Италии, то Джан Пьеро Гасперини сделал большую ротацию. Оставил на скамейке Лукмана, Де Кетеларе, Пашалича, Эдерсона, Белланову и Джимсити. Тем самым тренер «Аталанты» показал, какое место занимает этот трофей в списке его приоритетов. С учётом того, что отсутствовал ещё и травмированный Ретеги, линия атаки бергамасков приобрела совсем необычный вид. Впереди у лидера Серии А действовали Самарджич, Брешианини и Дзаньоло.

«Аталанте» потребовалось время, чтобы привыкнуть к своему изменившемуся образу. Поначалу команда Гасперини вела себя так, словно попала на чужой праздник. Да ещё и без приглашения. «Интер» должен был забить уже через 20 секунд после начала матча. Тюрам протащил мяч по правому флангу, а затем чемпион Италии нанёс три подряд удара (два Мартинес и один – Димарко). Как ни удивительно, все они были заблокированы. Дважды на пути мяча, закрыв створ, встал Коссуну.

«Интер» вытаскивал «Аталанту» на прессинг перепасовкой сзади, чтобы затем использовать свободное пространство, а команде Гасперини только это и надо. Но бергамаскам было бы непросто загнать соперника, умеющего едва ли не лучше всех в Европе разрушать высокое давление, даже в оптимальном составе. А в сложившихся обстоятельствах – тем более. Взаимодействие игроков атаки «Аталанты» также оставляло желать лучшего. Лидер Серии А напрягал защиту «Интера» прежде всего забросами в штрафную. Первый и, пожалуй, свой самый опасный момент до перерыва команда Гасперини создала, когда мяч от головы Бастони отлетел во вратарскую на голову Скальвини. Однако универсал, впервые вышедший в основе после травмы (на позиции опорника), пробил прямо в руки Зоммеру.

Лаутаро Мартинес Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

«Интер» до перерыва нанёс 11 ударов и упустил несколько голевых моментов. Один Мартинес мог забить два-три мяча. Супершанс форвард загубил, когда улетел к воротам после проникающей передачи по центру и ошибки опекавшего его Хина. Вот только голкипер Карнезекки тащил всё, что мог. Ещё довольно опасными получались у «нерадзурри» стандарты.

Бодрый старт второго тайма принёс «Интеру» заслуженный гол, забитый как раз после углового. Центральный защитник Биссекк выигрывал воздух в штрафной «Аталанты». Две подряд подачи завершились сперва его ударом, а потом – скидкой на Думфриса. Нидерландский латераль забил очень красивый гол. Мяч удачно отскочил от его головы – под удар через себя.

Футболисты «Интера» празднуют гол Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Гасперини отреагировал на пропущенный гол тройной заменой. На поле наконец появились Лукман с Де Кетеларе и Эдерсон. Тем не менее быстрого эффекта сделанные перестановки не дали, а Думфрис поймал такой сумасшедший кураж, что вскоре оформил дубль. Нидерландец завершил атаку на скорости, в ходе которой мяч опять удачно отскочил к нему – от ноги Коссуну. И снова правый латераль классно решил эпизод, послав мяч в сетку от перекладины.

За 20 минут до конца казалось, что замена от Гасперини всё же вернёт «Аталанту» в игру. Свежий Эдерсон развил атаку тонким пасом подъёмом. Мяч заметался по штрафной «Интера», и сам же бразилец прибежал в нужную точку и попал с добивания. Но гол «Аталанты» отменили. Судьи с помощью современной техники отыскали офсайд – один из футболистов команды Гасперини залез во «вне игры» частью бутсы. Какое разочарование для бергамасков!

«Интер» в итоге одержал сухую победу, нанеся заметно больше ударов, нежели «Аталанта» (21:15, в створ – 6:3). В концовке классный двойной сейв совершил и Зоммер. Из игроков «нерадзурри» только капитан Мартинес ляжет спать в отвратительном настроении. Лаутаро продолжал мазать из убойных позиции – так и не отличился, пробив восемь раз.