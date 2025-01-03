Первый трансфер зимы в РПЛ. «Краснодар» отдаст топ-легионера ради лидера «Ростова»?

Российский футбол постепенно просыпается после новогодних торжеств. «Спартак» объявил о назначении спортивного директора, «Зенит» обороняет своих лидеров от очередной волны интереса из Бразилии, а «Краснодар», похоже, первым готовится к объявлению о трансферах.

Ещё с декабря в медиа завирусилась информация о возможной рокировке в центре обороны одного из лидеров РПЛ – защитник Витор Тормена якобы может поменять работу с Мурадом Мусаевым на возможность побегать под руководством бывшего главного тренера сборной Турции Шенола Гюнеша в «Трабзонспоре». И на этот случай у клуба уже есть возможная замена – руководство продолжает прорабатывать вариант с подписанием Максима Осипенко из «Ростова».

Что известно о возможном уходе Тормены?

Ещё в декабре турецкий портал Fotomac сообщил, что «Трабзонспор» заинтересован в приглашении защитника. Тогда утверждалось, что речь может идти об аренде до конца сезона с возможностью выкупа. И якобы бразилец – приоритетная цель клуба на зимнее трансферное окно. Информация прошла без особого внимания, так как многие понимали: вряд ли «Краснодар» будет готов отпустить ключевого защитника при таких условиях.

Однако 1 января информация обновилась: тот же Fotomac сообщил, что турки готовы к обсуждению полноценного трансфера. И начали торги с € 3 млн. При том что Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в € 7 млн. В этот же период появились важные уточнения от телеграм-канала «Не советник Галицкого»: по его данным, защитник сам хочет сменить атмосферу и поиграть в Турции. И уже обсудил возможность этого с руководством клуба. Те не против отпустить его зимой. Но очевидно: условия должны быть рыночными.

Тормена Фото: fckrasnodar.ru

Ещё одно важное добавление: «Трабзонспор» выходил на Тормену ещё летом 2023 года. В тот самый период, когда защитника пригласил «Краснодар». Там, как говорят источники, сыграла свою роль зарплата – в России парню были готовы платить больше. Теперь же он якобы даже готов пойти на понижение ради возможности поиграть в турецкой лиге.

А кто заменит Тормену?

Сделать это будет непросто: ведь Витор действительно безальтернативно основной игрок команды последних полутора лет. В нынешнем сезоне у него 18 матчей в РПЛ и только один неполный. Но варианты, кажется, есть. Первый – Максим Осипенко. 30 декабря «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» вернулся к обсуждению трансфера игрока из «Ростова». Стороны вели диалог ещё летом, но тогда дончане не согласились продать защитника, хоть им предлагали более € 7 млн. Сейчас клуб Галицкого не готов дать больше € 5 млн. Однако продвижения в переговорах пока нет.

Ранее указанный телеграм-канал также отметил, что главная сложность в переговорах – фигура спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина. Он нацелен продавать игроков по цене выше рыночной. А в случае Осипенко накладывается ещё и то, что он лидер команды и футболист, которого будет очень трудно заменить. Так что цена из-за этого никак не снижается. Однако в краснодарском клубе всё ещё рассчитывают, что удастся найти компромисс.

Валентин Пальцев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но если нет – существует альтернативный вариант. А именно – подписание Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо». Парень в этом сезоне засверкал в РПЛ, получил вызов в сборную России и очень нравится тренерскому штабу. Едва ли его стоит рассматривать как прямую замену Тормене (если только как экстренную), подписание 21-летнего защитника будет скорее на перспективу. Но всё равно ход любопытный.

Получается, зимой «Краснодар» может стать первым топ-клубом, который начнёт обновление состава. Так как трансферных новостей из «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо» пока не так много.