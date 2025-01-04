Самые дорогие игроки в истории каждого клуба РПЛ. Где они сейчас?

Скоро в России откроется зимнее трансферное окно, и, возможно, в январе-феврале какой-то из клубов РПЛ побьёт собственный трансферный рекорд. А где сейчас самые дорогие новички в истории «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Динамо», «Локомотива», «Краснодара» и остальных участников нашей лиги? Рассказываем в этом тексте.

«Зенит»: Малком — за € 41,5 млн из «Барселоны»

Малколм Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В августе 2019 года «Зенит» купил у «Барселоны» Малкома за € 40 млн. Столько же петербургский клуб платил ранее за Халка и Акселя Витселя. Однако, по данным Transfermarkt, за счёт бонусов сумма сделки выросла до € 41,5 млн, поэтому Малком стал самым дорогим игроком в истории сине-бело-голубых. После четырёх лет в «Зените» бразилец ушёл в «Аль-Хиляль»: чемпионы России решили продать вингера за € 60 млн. В команде из Саудовской Аравии Малком выиграл уже четыре трофея, включая чемпионский титул. В нынешнем сезоне у бразильца 17 матчей, в которых он забил три гола и сделал семь голевых передач. Малком по-прежнему хорош, но его результативность по сравнению с РПЛ снизилась.

ЦСКА: Никола Влашич — за € 23 млн из «Эвертона»

Никола Влашич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хорватский полузащитник остаётся самым дорогим новичком в истории ЦСКА. В июле 2019-го армейцы выкупили Влашича у «Эвертона» после аренды за € 23 млн. Никола провёл в московском клубе три года, а затем вернулся в Англию – был продан «Вест Хэму» за € 30 млн. Но в АПЛ у хорвата не пошло, и с лета 2022-го он играет в Италии за «Торино». Сейчас экс-армеец выступает под руководством бывшего тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Первые пять туров Серии А пропустил из-за травмы, а затем по шесть раз вышел в основе и на замену. У Влашича один гол и три голевые передачи в 12 матчах нынешнего сезона. Очевидно, в Турине ждут большего от своей «десятки».

«Краснодар»: Джон Кордоба — за € 20 млн из «Герты»

Джон Кордоба Фото: fckrasnodar.ru

А вот у «Краснодара» самый дорогой новичок до сих пор находится в команде и тащит её к первому для клуба золоту РПЛ. В июле 2021 года Сергей Галицкий решился на рекордный трансфер – заплатил, согласно Transfermarkt, € 20 млн за Кордобу. И вряд ли был день, когда он пожалел об этом. Колумбиец превратился в одну из самых ярких звёзд нашего чемпионата. В нынешнем сезоне Джон забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 14 матчах РПЛ. «Краснодар» мог потерять нападающего прошедшим летом, продав его в «Спартак» за год до истечения контракта, но колумбиец не договорился с красно-белыми, а в ноябре 2024-го заключил новое соглашение с «быками».

«Динамо»: Максимилиан Филипп — за € 20 млн из «Боруссии» Д

Максимилиан Филипп Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Трансфер Филиппа – один из самых неудачных и по-прежнему крупнейший в истории московского «Динамо». В августе 2019-го бело-голубые выкупили атакующего полузащитника у дортмундской «Боруссии» за € 20 млн, но вместо игрока, делающего разницу в РПЛ, получили лишний груз для бюджета клуба. Уже через год «Динамо» отдало Максимилиана в аренду «Вольфсбургу», а потом и продало немца этому клубу. В общей сумме заработало на нём только € 9,5 млн. Прошедшим летом Филипп перешёл из «Вольфсбурга» во «Фрайбург». В 30 лет Максимилиан почти не играет из-за травм. В этом сезоне у него по одному матчу в Бундеслиге и Кубке Германии без результативных действий.

«Рубин»: Карлос Эдуардо — за € 20 млн из «Хоффенхайма»

Карлос Эдуардо Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

У казанского клуба была похожая история с Карлосом Эдуардо. Бразильского атакующего полузащитника тоже привозили в Россию из Германии – «Рубин» в августе-2010 покупал за € 20 млн звезду «Хоффенхайма». Вот только травмы помешали Карлосу Эдуардо засверкать в РПЛ. Через два с половиной года «Рубин» отдал дорогостоящего легионера в аренду «Фламенго», а в 2016-м и вовсе отпустил его свободным агентом в «Атлетико Минейро». Доигрывал Карлос Эдуардо на родине. Бразилец завершил карьеру в 2021 году в возрасте 34 лет.

«Спартак»: Гус Тиль — за € 18 млн из АЗ

Гус Тиль Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

У «Спартака», как и у «Динамо», рекордный трансфер тоже не из тех, которым хочется гордиться. Красно-белые подписывали многообещающего атакующего полузащитника АЗ из Алкмара за € 18 млн в августе 2019-го. Но Тиль потерялся в российском чемпионате, забив всего пару мячей. «Спартак» уже через год отправил нидерландца в первую аренду – во «Фрайбург», а затем и во вторую – в «Фейеноорд». В итоге летом 2022-го Гуса продали ПСВ всего за € 3 млн. Тиль до сих пор в клубе из Эйндховена, с которым выиграл один чемпионский титул и ещё три трофея в Нидерландах. В текущем сезоне у него 24 матча (в основе – 17) во всех турнирах, восемь голов и семь голевых пасов. Достойная статистика.

«Локомотив»: Мбарк Буссуфа — за € 15 млн из «Анжи»

Мбарк Буссуфа Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда разрушался уникальный проект «Анжи» Сулеймана Керимова, махачкалинский клуб пристраивал своих дорогостоящих лидеров, куда мог. Так в августе 2013-го в «Локомотиве» оказался Буссуфа. Железнодорожники решили заплатить за высококлассного и доступного на рынке легионера рекордные для себя деньги. В московской команде Мбарк провёл два с половиной года, выиграл Кубок России. Потом марокканец стал не нужен «Локомотиву», и его отдали в аренду «Генту». А в июле 2016-го атакующий полузащитник перебрался в «Аль-Джазиру» из ОАЭ свободным агентом. Доигрывал Буссуфа в Саудовской Аравии и Катаре. Ушёл из футбола в 2020 году в возрасте 36 лет.

«Ахмат»: Жонатан Лежар — за € 4,5 млн из «Андерлехта»

Жонатан Лежар Фото: РИА Новости

В августе 2011-го клуб из Грозного сделал на удивление крупную для себя покупку, выложив € 4,5 млн за трансфер Лежара. Бельгиец здорово играл за «Андерлехт», даже вызывался в сборную страны. Так что в «Ахмате» (тогда ещё «Тереке») рассчитывали получить яркую звезду в лице Жонатана. Однако атакующий полузащитник разочаровал – в РПЛ забил всего один гол. Вдобавок попал в скандал: устроил в Бельгии аварию, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Зимой 2014-го грозненский клуб отпустил Лежара свободным агентом в «Мехелен». Потом Жонатан без особого успеха съездил в Англию и Турцию, а летом 2024-го закончил карьеру в возрасте 37 лет.

«Ростов»: Понтус Альмквист — за € 3,75 млн из «Норрчёпинга»

Понтус Альмквист Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Шведский вингер оказался в «Ростове» в октябре 2020-го. Ростовский клуб заплатил «Норрчёпингу» € 3,75 млн и тем самым установил собственный трансферный рекорд. Молодой легионер отыграл в РПЛ полтора сезона, проявлял себя фрагментами и забил только три мяча. А в марте 2022-го Альмквист воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с «Ростовом». С тех пор поиграл в Нидерландах за «Утрехт», в Польше за «Погонь» и в Италии — за «Лечче». Летом 2024-го Понтуса выкупила за € 500 тыс. «Парма». В нынешнем сезоне у Альмквиста 15 матчей в Серии А, но в основе — лишь два. Он набрал 1+1.

«Крылья Советов»: Огнен Короман — за € 3,5 млн из «Динамо»

Огнен Короман Фото: РИА Новости

Было время, когда «Крылья Советов» боролись за медали и могли себе позволить трансфер за € 3,5 млн. Столько самарский клуб заплатил московскому «Динамо» в июле 2003-го, чтобы заполучить права на Коромана. В «КС» сербский атакующий полузащитник был не слишком результативен, и летом 2005-го его продали «Тереку» за € 2 млн. Потом Огнен выступал в Англии и Южной Корее, провёл хороший период в «Црвене Звезде». А под занавес карьеры вернулся в «Крылья Советов», где поиграл ещё с лета 2011-го до 2013-го. Короман оставил профессиональный спорт, уехав из Самары, в 35 лет.

«Оренбург»: Габриэль Флорентин — за € 2,2 млн из «Аргентинос Хуниорс»

Габриэль Флорентин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У «Оренбурга», как и у «Краснодара», самый дорогой новичок по-прежнему находится в команде. Правда, Флорентин обошёлся оренбургскому клубу почти в 10 раз дешевле, чем Кордоба – краснодарскому. Полузащитника выкупили у «Аргентинос Хуниорс» за € 2,2 млн. Когда Габриэль в форме, видно, что это классный, очень креативный игрок. Одно время аргентинца даже пыталась вернуть на родину «Бока Хуниорс». Но в нынешнем сезоне Флорентин сыграл всего четыре матча, в которых отдал две голевые передачи. С августа он залечивает травму колена.

«Химки»: Ричард Эромоигбе — за € 1,25 млн из «Левски»

Ричард Эромоигбе Фото: РИА Новости

Возможно, вы даже не вспомните этого игрока, тем не менее Эромоигбе – самый дорогой новичок в истории «Химок». Подмосковный клуб нашёл нигерийского опорного полузащитника в Болгарии. В январе 2008-го его приобрели за € 1,25 млн у «Левски». Трансфер оказался провальным – легионер принял участие всего в восьми матчах РПЛ. Через год Ричард выпал из заявки «Химок», находился фактически без работы. В сентябре 2009-го возвратился в Нигерию, подписал контракт с «Варри Вулвз». Затем поиграл ещё на Кипре и в Болгарии, а летом 2012-го Эромоигбе завершил карьеру в возрасте 28 лет. Очень рано, если, конечно, не был переписанным.

«Динамо» Мх: Мохаммад Хоссейннежад — за € 900 тыс. из «Сепахана»

Мохаммад Хоссейннежад Фото: РИА Новости

Махачкалинское «Динамо» установило собственный трансферный рекорд в августе 2024-го. Южный клуб отметил выход в РПЛ наиболее дорогой покупкой в своей истории, заплатив аж € 900 тыс. за Хоссейннежада. Молодого иранца хорошо разрекламировали, интерес к нему приписывали даже «Зениту». Но пока 21-летний атакующий полузащитник показывает класс только эпизодами. В 13 матчах РПЛ у Мохаммада один гол и три голевые передачи. Он всего пять раз попал в стартовый состав «Динамо». Возможно, через год-два Хоссейннежад действительно заиграет так, что на него положат глаз топ-клубы, а сейчас было бы непросто отбить вложенные в иранца средства.

«Акрон»: Беншимол — за € 700 тыс. из «Эшторила»

Беншимол Фото: РИА Новости

Такая же история и у другого дебютанта РПЛ – «Акрона». Рекордным для клуба из Тольятти стал трансфер, оформленный после выхода в элиту в июле 2024-го. «Акрон» выкупил Беншимола у португальского «Эшторила» за € 700 тыс. Легионер из Кабо-Верде сыграл в чемпионате России 14 матчей (восемь из них в основе), забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Скромная статистика для нападающего. Ещё однажды недешёвый новичок ассистировал в Кубке России. Эпизодами Беншимол впечатляет, но пока не стал настолько важной фигурой для «Акрона», как, например, Артём Дзюба или Стефан Лончар.

«Пари НН»: Ярослав Михайлов — за € 580 тыс. из «Зенита»

Ярослав Михайлов Фото: РИА Новости

Крупнейшее подписание в истории «Пари НН» – трансфер воспитанника «Зенита». В сентябре 2022-го нижегородский клуб арендовал Михайлова с опцией выкупа, которую и использовал летом следующего года, заплатив € 580 тыс. Впрочем, уже через полтора месяца «Зенит» воспользовался возможностью выкупить полузащитника обратно – вернул его за сумму, равную € 830 тыс. Тогда Ярослава сразу отдали в аренду «Оренбургу». Таким образом, за «Пари НН» Михайлов отыграл всего год. В нынешнем сезоне у центрхава 17 встреч за «Оренбург» (в основе – 14), один гол и одна голевая передача. Он вместе с командой на дне таблицы РПЛ.

«Факел»: Никита Моцпан — за € 150 тыс. из ФК «Бэлць»

Ярослав Михайлов Фото: Пресс-служба «Факела»

Самая дорогая покупка в истории «Факела» обошлась воронежцам всего в € 150 тыс. Эти деньги заплатили за Моцпана молдавскому клубу «Бэлць» в июле 2023-го. Молодой легионер довольно ярко начал в РПЛ, а потом ушёл в тень. Никита продолжает играть за «Факел», но в нынешнем сезоне он только однажды попал в стартовый состав в РПЛ. Всего же у Моцпана 17 матчей во всех турнирах и 0 результативных действий. Для атакующего полузащитника, да ещё и обладателя трансферного рекорда печальные цифры. Тем не менее на сегодняшний день Transfermarkt оценивает футболиста сборной Молдавии в € 600 тыс.