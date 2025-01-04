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Каких игроков привёл в Арсенал новый спортивный директор Спартака Фрэнсис Кахигао — Фабрегас, ван Перси, Артета, Салиба

«Отличный улов для «Спартака». Каких звёзд «Арсенала» находил новый спортдиректор клуба
Никита Паглазов
Сеск Фабрегас, Фрэнсис Кахигао, Робин ван Перси
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Фабрегас, ван Перси, Артета и даже Салиба с Мартинелли — все они оказались в Лондоне благодаря Кахигао.

«Спартак» назначил Фрэнсиса Кахигао новым спортивным директором клуба. Статусное назначение для РПЛ в нынешних реалиях. Ранее испанец работал в «Галатасарае», сборной Чили, но главный опыт в карьере – лондонский «Арсенал». Фрэнсис в 1995-м устроился в скаутский отдел клуба. И остался в «Арсенале» до 2019 года.

Он прошёл путь от скаута лондонцев по испано- и португалоязычным футболистам до важного помощника Арсена Венгера. Не просто так его назначение в «Спартак» в разговоре с «Чемпионатом» оценил Арсен Венгер: «Приглашение Кахигао — отличный улов для «Спартака». Он будет делать хорошую работу. Фрэнсис — страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи», — сказал Венгер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

При Кахигао в «Арсенале» оказалось огромное количество классных футболистов. Рассказываем, кто оказался в составе лондонцев благодаря Фрэнсису.

Подробнее про путь Кахигао:
У «Спартака» появился новый босс! Когда-то он провернул великий трансфер «Арсенала»
У «Спартака» появился новый босс! Когда-то он провернул великий трансфер «Арсенала»

Лорен

Годы в «Арсенале»: 2000-2006

Статистика: 241 матч, 10 голов, 7 ассистов

Титулы: чемпион АПЛ (2001/2002, 2003/2004), обладатель Кубка Англии (2002, 2003, 2005), обладатель Суперкубка Англии (2002, 2004)

Лорен

Лорен

Фото: Chris Lobina/Getty Images

Первый большой трансфер Кахигао для «Арсенала». Лорен перебрался из испанской «Мальорки» в 2000-м. «Когда он присоединился к «Арсеналу», то Арсен Венгер спросил: «Ты уверен, что он сумеет играть правого защитника? Сначала Лорен провёл несколько матчей в полузащите, и тогда ощущалась некоторая нервозность. Но как только он сыграл свою первую встречу справа в обороне, то успокоился. А остальное – история. Он стал потрясающим игроком для клуба», – вспоминал Кахигао в интервью Goal.

На несколько лет Лорен стал основным правым защитником лондонцев. Также он помог «Арсеналу» пройти сезон АПЛ-2003/2004 без поражений. Но уже в 2006-м Лорен покинул клуб и перебрался в «Портсмут». А его последним клубом в 2010 году стала испанская «Кордова».

Сеск Фабрегас

Годы в «Арсенале»: 2003-2011

Статистика: 303 матча, 57 голов, 94 ассиста

Титулы: обладатель Кубка Англии (2005), обладатель Суперкубка Англии (2004)

Сеск Фабрегас

Сеск Фабрегас

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Фабрегас – главная находка Кахигао. Фрэнсис – испанец с опытом игры за молодёжку «Барселоны». Так что связи с Каталонией у него имелись. Он выцепил Сеска из системы «Барсы», когда тому было всего 15 лет. «Это был игрок, который привлёк моё внимание в команде до 16 лет с Месси и Пике. Общеизвестно, что мы пытались забрать всех трёх игроков. Люди говорят, что мы открыли Сеска. Но он уже был в «Барселоне». Мы приехали в нужное время. Ничего не говорило о том, что Сеск станет тем, кем стал», – рассказывал Кахигао.

Фабрегас – один из лучших футболистов «Арсенала» в эпоху после золота-2003/2004. Сеск так и не взял трофей АПЛ с клубом, но был настоящим лидером. А в 2011-м за ним пришла «Барселона». Фабрегас не отказал и вернулся на родину. В «Барсе» Сеск так и не стал важным футболистом, каким был в «Арсенале». А в 2014 году он огорчил болельщиков лондонцев, перебравшись к принципиальному сопернику – «Челси». Там Сеск дважды взял чемпионат Англии. Концовку карьеры испанец провёл в «Монако» и «Комо».

А теперь Сеск тренирует «Комо»:
Итальянский клуб, который удивит в новом сезоне. Под Фабрегаса мощно закупились легендами!
Итальянский клуб, который удивит в новом сезоне. Под Фабрегаса мощно закупились легендами!

Хосе Антонио Рейес

Годы в «Арсенале»: 2004-2007

Статистика: 110 матчей, 23 гола, 27 ассистов

Титулы: чемпион Англии (2003/2004), обладатель Кубка Англии (2005)

Хосе Антонио Рейес

Хосе Антонио Рейес

Фото: Clive Mason/Getty Images

Рейес трагически погиб в 2019 году в результате автокатастрофы. Талантливейший испанец так и не раскрыл свой потенциал полностью. Однако на старте карьеры в «Севилье» Хосе Антонио зажигал. «Арсенал» и Кахигао не прошли мимо и забрали талантливого полузащитника к себе.

Длинной карьеры у Рейеса в Лондоне не получилось. Да, он помог «Арсеналу» взять АПЛ в 2004 году. Но Хосе Антонио перебрался в клуб только в январе и провёл в чемпионате всего 13 матчей. В следующих двух сезонах он выдавал не самый плохой футбол. Однако Рейеса тянуло в Испанию: тут за ним пришёл мадридский «Реал». Но и там закрепиться не вышло. Следом – «Атлетико», «Бенфика», пять лет в родной «Севилье», «Эспаньол» и клубы Сегунды. 1 июня 2019-го его жизнь оборвалась.

О тяжёлом пути Рейеса:
«Мы говорим о нём каждый день». Трагическая история экс-игрока «Арсенала» и «Севильи»
«Мы говорим о нём каждый день». Трагическая история экс-игрока «Арсенала» и «Севильи»

Санти Касорла

Годы в «Арсенале»: 2012-2018

Статистика: 180 матчей, 29 голов, 44 ассиста

Титулы: обладатель Кубка Англии (2014, 2015, 2017), обладатель Суперкубка Англии (2014, 2015, 2017)

Санти Касорла

Санти Касорла

Фото: Michael Regan/Getty Images

Болельщики «Арсенала» очень любят Касорлу. Во время выступлений Санти за клуб они скандировали заряды в его честь. И сильно переживали из-за ужасной ситуации, когда Санти чуть не лишился ноги из-за инфекции, занесённой после операции на лодыжке. Первые три сезона в «Арсенале» получились для Касорлы крутыми. А затем наступили проблемы со здоровьем. В 2018 году полузащитник покинул «Арсенал» по истечении контракта. Его подобрал «Вильярреал», в котором Санти начал взрослую карьеру – и выдал два отличных сезона. Затем – три года в катарском «Аль-Садде» (2020-2023) и возвращение в родной «Реал Овьедо».

Микель Артета

Годы в «Арсенале»: 2011-2016

Статистика: 150 матчей, 16 голов, 8 ассистов

Титулы: обладатель Кубка Англии (2014, 2015), обладатель Суперкубка Англии (2014, 2015)

Микель Артета

Микель Артета

Фото: Paul Gilham/Getty Images

«Арсенал» – последний клуб в игровой карьере Артеты. Именно Кахигао притащил Микеля из «Эвертона». Полузащитник никогда не выделялся бешеной статистикой и даже не вызывался в сборную Испании. Но влияние академии «Барселоны» просматривалось: Артета был умным и креативным футболистом. Конечно, Арсен Венгер таких обожал. Микель заменил ушедшего в «Барсу» Сеска Фабрегаса и на три сезона стал «мозгом» лондонцев. В последние два года карьеры Артета нечасто появлялся на поле. Испанец готовился к тренерской деятельности. Знал ли он, что возглавит «Арсенал» уже в 2019-м, через три года после ухода в качестве игрока?

Вспоминаем Артету на футбольном поле:
Помните, каким характерным игроком был Артета? Но всю карьеру преследовала одна проблема
Помните, каким характерным игроком был Артета? Но всю карьеру преследовала одна проблема

Гранит Джака

Годы в «Арсенале»: 2016-2023

Статистика: 297 матчей, 23 гола, 29 ассистов

Титулы: обладатель Кубка Англии (2017, 2020), обладатель Суперкубка Англии (2017, 2020)

Гранит Джака

Гранит Джака

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Неоднозначный экс-капитан «Арсенала». Периодически Джака выдавал топ-футбол, а иногда болельщики люто ненавидели полузащитника. Кахигао – один из инициаторов трансфера швейцарца в 2016 году из мёнхенгладбахской «Боруссии». С «Арсеналом» Джака выиграл четыре трофея. Но главный этап карьеры ожидал его в «Байере». Гранит перебрался в Леверкузен из Лондона в 2023-м. В первый же сезон швейцарец взял с клубом Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, а также вышел в финал Лиги Европы.

Алексис Санчес

Годы в «Арсенале»: 2014-2018

Статистика: 166 матчей, 80 голов, 44 ассиста

Титулы: обладатель Кубка Англии (2015, 2017), обладатель Суперкубка Англии (2014, 2015, 2017)

Алексис Санчес

Алексис Санчес

Фото: ​​Julian Finney/Getty Images

Ярчайший футболист «Арсенала» середины 2010-х. В «Барселоне» Санчес так и не стал важным игроком, зато Арсен Венгер раскрыл чилийца. Алексис оказался главной угрозой в атаке и стабильно выдавал топ-игры. За время в Лондоне форвард взял с клубом пять трофеев. Но Санчесу хотелось большего – он мечтал о трофее АПЛ.

Видимо, он решил, что «Манчестер Юнайтед» – лучший вариант для борьбы за золото. И в январе 2018 года он форсировал сделку между клубами: в ответном направлении из «МЮ» в Лондон отправился Генрих Мхитарян. Алексис наверняка пожалел о решении. Больше нигде чилиец не демонстрировал форму времён «Арсенала». Он провалился в «МЮ», «Интере» и немного позажигал в «Марселе». Сейчас же Санчес выступает за «Удинезе» – первый клуб в его европейской карьере.

Эктор Бельерин

Годы в «Арсенале»: 2013-2022

Статистика: 239 матчей, 9 голов, 28 ассистов

Титулы: обладатель Кубка Англии (2015, 2017, 2020), обладатель Суперкубка Англии (2015, 2017, 2020)

Эктор Бельерин

Эктор Бельерин

Фото: ​​​Julian Finney/Getty Images

Бельерин – ещё один продукт системы «Барселоны», которого Кахигао переманил из академии. В 2011-м Эктор оказался в молодёжной команде лондонцев. А с сезона-2014/2015 стал активно подключаться к основе. Ожидания были огромными: болельщики рассчитывали, что испанец закроет правый фланг обороны на десятилетие. Однако травмы и снижение требований к себе «запороли» карьеру Бельерина в Лондоне.
В 2022 году «Арсенал» окончательно отпустил Эктора после аренды в «Бетис». Бельерин перебрался в родную «Барселону», но и там не закрепился. Следом – новая аренда в лиссабонский «Спортинг» и второй заход в «Бетис». В нынешнем сезоне Эктор провёл всего семь матчей в Примере. Ощущение, что Бельерин больше думает о моде и влиянии пластика на природу, чем о футболе.

Интересная история с Бельерином времён «Барсы»:
«Мне повезло». Игрок «Барселоны» зарабатывает меньше € 10 тыс. в неделю
Истории
«Мне повезло». Игрок «Барселоны» зарабатывает меньше € 10 тыс. в неделю

Робин ван Перси

Годы в «Арсенале»: 2004-2012

Статистика: 278 матчей, 132 гола, 56 ассистов

Титулы: обладатель Кубка Англии (2005), обладатель Суперкубка Англии (2004)

Робин ван Перси

Робин ван Перси

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Футболист, которого болельщики «Арсенала» сначала обожали, а затем возненавидели. На ван Перси надеялись, закрывали глаза на травмы и нестабильность. И в сезоне-2011/2012 Робин забил 40 мячей в 54 встречах (лучший результат). Что было дальше? Нидерландец укатил в «Манчестер Юнайтед» и помог сэру Алексу Фергюсону взять последнее золото с клубом.

После трёх лет в Манчестере ван Перси перебрался в «Фенербахче», а последним клубом в карьере стал родной «Фейеноорд». Но в истории «Арсенала» Робин остался неоднозначной фигурой. Ван Перси – третий бомбардир в истории клуба, но при этом взял с лондонцами всего два трофея и уехал к принципиальному сопернику.

Ван Перси уже тренирует. Как и многие другие легенды:
Знали, что эти знаменитые футболисты уже тренируют? Список внушительный
Знали, что эти знаменитые футболисты уже тренируют? Список внушительный

Вильям Салиба

Годы в «Арсенале»: 2019 – н. в.

Статистика: 109 матчей, 7 голов, 2 ассиста

Титулы: обладатель Суперкубка Англии (2020, 2023)

Вильям Салиба

Вильям Салиба

Фото: Julian Finney/Getty Images

Как же «Арсенал» попал с Салиба! Лондонцы купили Вильяма в 2019 году и на несколько сезонов оставили молодого игрока с «Сент-Этьене» – там же, где и заметили. В 2022-м Салиба получил шанс в основе лондонцев – и оправдал его. К началу 2025 года француз является одним из лучших защитников мира. Кахигао следил за Салиба во время его выступлений за «Сент-Этьен» и разглядел талант. Сейчас трансферная стоимость француза составляет € 80 млн (покупали за € 30 млн). Profit!

«Арсенал» теперь тратит много. Даже больше «Сити»?
«Сити» больше не денежный мешок. Его опережают просто куча клубов АПЛ!
«Сити» больше не денежный мешок. Его опережают просто куча клубов АПЛ!

Другие футболисты «Арсенала», которых привёл в клуб Кахигао: Карлос Вела, Начо Монреаль, Киран Тирни, Габриэл Мартинелли, Эмилиано Мартинес. Например, аргентинского голкипера Фрэнсис нашёл на Копа Америка до 17 лет.

Также Кахигао склонял к переходу в «Арсенал» Лионеля Месси! Будущая легенда «Барселоны» рассматривал вариант с лондонцами в 15 лет. Ещё Фрэнсис уговаривал перебраться в «Арсенал» Джуда Беллингема – тот в итоге выбрал дортмундскую «Боруссию».

Конечно, это не весь список футболистов, которых для лондонцев нашёл Кахигао. Но и эти фамилии впечатляют. Может, и в России мы теперь увидим новых звёзд.

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