«Отличный улов для «Спартака». Каких звёзд «Арсенала» находил новый спортдиректор клуба

«Спартак» назначил Фрэнсиса Кахигао новым спортивным директором клуба. Статусное назначение для РПЛ в нынешних реалиях. Ранее испанец работал в «Галатасарае», сборной Чили, но главный опыт в карьере – лондонский «Арсенал». Фрэнсис в 1995-м устроился в скаутский отдел клуба. И остался в «Арсенале» до 2019 года.

Он прошёл путь от скаута лондонцев по испано- и португалоязычным футболистам до важного помощника Арсена Венгера. Не просто так его назначение в «Спартак» в разговоре с «Чемпионатом» оценил Арсен Венгер: «Приглашение Кахигао — отличный улов для «Спартака». Он будет делать хорошую работу. Фрэнсис — страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи», — сказал Венгер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

При Кахигао в «Арсенале» оказалось огромное количество классных футболистов. Рассказываем, кто оказался в составе лондонцев благодаря Фрэнсису.

Лорен

Годы в «Арсенале»: 2000-2006

Статистика: 241 матч, 10 голов, 7 ассистов

Титулы: чемпион АПЛ (2001/2002, 2003/2004), обладатель Кубка Англии (2002, 2003, 2005), обладатель Суперкубка Англии (2002, 2004)

Лорен Фото: Chris Lobina/Getty Images

Первый большой трансфер Кахигао для «Арсенала». Лорен перебрался из испанской «Мальорки» в 2000-м. «Когда он присоединился к «Арсеналу», то Арсен Венгер спросил: «Ты уверен, что он сумеет играть правого защитника? Сначала Лорен провёл несколько матчей в полузащите, и тогда ощущалась некоторая нервозность. Но как только он сыграл свою первую встречу справа в обороне, то успокоился. А остальное – история. Он стал потрясающим игроком для клуба», – вспоминал Кахигао в интервью Goal.

На несколько лет Лорен стал основным правым защитником лондонцев. Также он помог «Арсеналу» пройти сезон АПЛ-2003/2004 без поражений. Но уже в 2006-м Лорен покинул клуб и перебрался в «Портсмут». А его последним клубом в 2010 году стала испанская «Кордова».

Сеск Фабрегас

Годы в «Арсенале»: 2003-2011

Статистика: 303 матча, 57 голов, 94 ассиста

Титулы: обладатель Кубка Англии (2005), обладатель Суперкубка Англии (2004)

Сеск Фабрегас Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Фабрегас – главная находка Кахигао. Фрэнсис – испанец с опытом игры за молодёжку «Барселоны». Так что связи с Каталонией у него имелись. Он выцепил Сеска из системы «Барсы», когда тому было всего 15 лет. «Это был игрок, который привлёк моё внимание в команде до 16 лет с Месси и Пике. Общеизвестно, что мы пытались забрать всех трёх игроков. Люди говорят, что мы открыли Сеска. Но он уже был в «Барселоне». Мы приехали в нужное время. Ничего не говорило о том, что Сеск станет тем, кем стал», – рассказывал Кахигао.

Фабрегас – один из лучших футболистов «Арсенала» в эпоху после золота-2003/2004. Сеск так и не взял трофей АПЛ с клубом, но был настоящим лидером. А в 2011-м за ним пришла «Барселона». Фабрегас не отказал и вернулся на родину. В «Барсе» Сеск так и не стал важным футболистом, каким был в «Арсенале». А в 2014 году он огорчил болельщиков лондонцев, перебравшись к принципиальному сопернику – «Челси». Там Сеск дважды взял чемпионат Англии. Концовку карьеры испанец провёл в «Монако» и «Комо».

Хосе Антонио Рейес

Годы в «Арсенале»: 2004-2007

Статистика: 110 матчей, 23 гола, 27 ассистов

Титулы: чемпион Англии (2003/2004), обладатель Кубка Англии (2005)

Хосе Антонио Рейес Фото: Clive Mason/Getty Images

Рейес трагически погиб в 2019 году в результате автокатастрофы. Талантливейший испанец так и не раскрыл свой потенциал полностью. Однако на старте карьеры в «Севилье» Хосе Антонио зажигал. «Арсенал» и Кахигао не прошли мимо и забрали талантливого полузащитника к себе.

Длинной карьеры у Рейеса в Лондоне не получилось. Да, он помог «Арсеналу» взять АПЛ в 2004 году. Но Хосе Антонио перебрался в клуб только в январе и провёл в чемпионате всего 13 матчей. В следующих двух сезонах он выдавал не самый плохой футбол. Однако Рейеса тянуло в Испанию: тут за ним пришёл мадридский «Реал». Но и там закрепиться не вышло. Следом – «Атлетико», «Бенфика», пять лет в родной «Севилье», «Эспаньол» и клубы Сегунды. 1 июня 2019-го его жизнь оборвалась.

Санти Касорла

Годы в «Арсенале»: 2012-2018

Статистика: 180 матчей, 29 голов, 44 ассиста

Титулы: обладатель Кубка Англии (2014, 2015, 2017), обладатель Суперкубка Англии (2014, 2015, 2017)

Санти Касорла Фото: Michael Regan/Getty Images

Болельщики «Арсенала» очень любят Касорлу. Во время выступлений Санти за клуб они скандировали заряды в его честь. И сильно переживали из-за ужасной ситуации, когда Санти чуть не лишился ноги из-за инфекции, занесённой после операции на лодыжке. Первые три сезона в «Арсенале» получились для Касорлы крутыми. А затем наступили проблемы со здоровьем. В 2018 году полузащитник покинул «Арсенал» по истечении контракта. Его подобрал «Вильярреал», в котором Санти начал взрослую карьеру – и выдал два отличных сезона. Затем – три года в катарском «Аль-Садде» (2020-2023) и возвращение в родной «Реал Овьедо».

Микель Артета

Годы в «Арсенале»: 2011-2016

Статистика: 150 матчей, 16 голов, 8 ассистов

Титулы: обладатель Кубка Англии (2014, 2015), обладатель Суперкубка Англии (2014, 2015)

Микель Артета Фото: Paul Gilham/Getty Images

«Арсенал» – последний клуб в игровой карьере Артеты. Именно Кахигао притащил Микеля из «Эвертона». Полузащитник никогда не выделялся бешеной статистикой и даже не вызывался в сборную Испании. Но влияние академии «Барселоны» просматривалось: Артета был умным и креативным футболистом. Конечно, Арсен Венгер таких обожал. Микель заменил ушедшего в «Барсу» Сеска Фабрегаса и на три сезона стал «мозгом» лондонцев. В последние два года карьеры Артета нечасто появлялся на поле. Испанец готовился к тренерской деятельности. Знал ли он, что возглавит «Арсенал» уже в 2019-м, через три года после ухода в качестве игрока?

Гранит Джака

Годы в «Арсенале»: 2016-2023

Статистика: 297 матчей, 23 гола, 29 ассистов

Титулы: обладатель Кубка Англии (2017, 2020), обладатель Суперкубка Англии (2017, 2020)

Гранит Джака Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Неоднозначный экс-капитан «Арсенала». Периодически Джака выдавал топ-футбол, а иногда болельщики люто ненавидели полузащитника. Кахигао – один из инициаторов трансфера швейцарца в 2016 году из мёнхенгладбахской «Боруссии». С «Арсеналом» Джака выиграл четыре трофея. Но главный этап карьеры ожидал его в «Байере». Гранит перебрался в Леверкузен из Лондона в 2023-м. В первый же сезон швейцарец взял с клубом Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, а также вышел в финал Лиги Европы.

Алексис Санчес

Годы в «Арсенале»: 2014-2018

Статистика: 166 матчей, 80 голов, 44 ассиста

Титулы: обладатель Кубка Англии (2015, 2017), обладатель Суперкубка Англии (2014, 2015, 2017)

Алексис Санчес Фото: ​​Julian Finney/Getty Images

Ярчайший футболист «Арсенала» середины 2010-х. В «Барселоне» Санчес так и не стал важным игроком, зато Арсен Венгер раскрыл чилийца. Алексис оказался главной угрозой в атаке и стабильно выдавал топ-игры. За время в Лондоне форвард взял с клубом пять трофеев. Но Санчесу хотелось большего – он мечтал о трофее АПЛ.

Видимо, он решил, что «Манчестер Юнайтед» – лучший вариант для борьбы за золото. И в январе 2018 года он форсировал сделку между клубами: в ответном направлении из «МЮ» в Лондон отправился Генрих Мхитарян. Алексис наверняка пожалел о решении. Больше нигде чилиец не демонстрировал форму времён «Арсенала». Он провалился в «МЮ», «Интере» и немного позажигал в «Марселе». Сейчас же Санчес выступает за «Удинезе» – первый клуб в его европейской карьере.

Эктор Бельерин

Годы в «Арсенале»: 2013-2022

Статистика: 239 матчей, 9 голов, 28 ассистов

Титулы: обладатель Кубка Англии (2015, 2017, 2020), обладатель Суперкубка Англии (2015, 2017, 2020)

Эктор Бельерин Фото: ​​​Julian Finney/Getty Images

Бельерин – ещё один продукт системы «Барселоны», которого Кахигао переманил из академии. В 2011-м Эктор оказался в молодёжной команде лондонцев. А с сезона-2014/2015 стал активно подключаться к основе. Ожидания были огромными: болельщики рассчитывали, что испанец закроет правый фланг обороны на десятилетие. Однако травмы и снижение требований к себе «запороли» карьеру Бельерина в Лондоне.

В 2022 году «Арсенал» окончательно отпустил Эктора после аренды в «Бетис». Бельерин перебрался в родную «Барселону», но и там не закрепился. Следом – новая аренда в лиссабонский «Спортинг» и второй заход в «Бетис». В нынешнем сезоне Эктор провёл всего семь матчей в Примере. Ощущение, что Бельерин больше думает о моде и влиянии пластика на природу, чем о футболе.

Робин ван Перси

Годы в «Арсенале»: 2004-2012

Статистика: 278 матчей, 132 гола, 56 ассистов

Титулы: обладатель Кубка Англии (2005), обладатель Суперкубка Англии (2004)

Робин ван Перси Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Футболист, которого болельщики «Арсенала» сначала обожали, а затем возненавидели. На ван Перси надеялись, закрывали глаза на травмы и нестабильность. И в сезоне-2011/2012 Робин забил 40 мячей в 54 встречах (лучший результат). Что было дальше? Нидерландец укатил в «Манчестер Юнайтед» и помог сэру Алексу Фергюсону взять последнее золото с клубом.

После трёх лет в Манчестере ван Перси перебрался в «Фенербахче», а последним клубом в карьере стал родной «Фейеноорд». Но в истории «Арсенала» Робин остался неоднозначной фигурой. Ван Перси – третий бомбардир в истории клуба, но при этом взял с лондонцами всего два трофея и уехал к принципиальному сопернику.

Вильям Салиба

Годы в «Арсенале»: 2019 – н. в.

Статистика: 109 матчей, 7 голов, 2 ассиста

Титулы: обладатель Суперкубка Англии (2020, 2023)

Вильям Салиба Фото: Julian Finney/Getty Images

Как же «Арсенал» попал с Салиба! Лондонцы купили Вильяма в 2019 году и на несколько сезонов оставили молодого игрока с «Сент-Этьене» – там же, где и заметили. В 2022-м Салиба получил шанс в основе лондонцев – и оправдал его. К началу 2025 года француз является одним из лучших защитников мира. Кахигао следил за Салиба во время его выступлений за «Сент-Этьен» и разглядел талант. Сейчас трансферная стоимость француза составляет € 80 млн (покупали за € 30 млн). Profit!

Другие футболисты «Арсенала», которых привёл в клуб Кахигао: Карлос Вела, Начо Монреаль, Киран Тирни, Габриэл Мартинелли, Эмилиано Мартинес. Например, аргентинского голкипера Фрэнсис нашёл на Копа Америка до 17 лет.

Также Кахигао склонял к переходу в «Арсенал» Лионеля Месси! Будущая легенда «Барселоны» рассматривал вариант с лондонцами в 15 лет. Ещё Фрэнсис уговаривал перебраться в «Арсенал» Джуда Беллингема – тот в итоге выбрал дортмундскую «Боруссию».

Конечно, это не весь список футболистов, которых для лондонцев нашёл Кахигао. Но и эти фамилии впечатляют. Может, и в России мы теперь увидим новых звёзд.