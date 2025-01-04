Вот это старт у Консейсау! Два дурацких гола — и «Милан» прошёл «Юве» в Суперкубке Италии!

«Ювентус» – «Милан» – классика итальянского футбола. 2025 год команды начали с очной встречи за выход в финал Суперкубка Италии. В решающем матче их уже поджидал «Интер». Какой из клубов зарубится за трофей?

Встреча с «Ювентусом» стала первой для нового тренера миланцев Сержиу Консейсау. Португалец, естественно, планировал старт нового этапа карьеры с победы. Однако сразу же настроить игру клуба под себя трудно. Это показал первый тайм встречи. Он получился откровенно скучным. «Ювентус» наверняка так и намеревался сушить матч. А вот у «Милана» просто ничего не получалось в атаке. Зато туринцы воспользовались единственным моментом за 45 минут. В середине первого тайма Кенан Йылдыз ворвался в штрафную «Милана» после паса от Самюэля Мбангула и пробил в ближнюю девятку. Красиво! 1:0.

Кенан Йылдыз радуется голу Фото: Getty Images

Больше о первом тайме нечего рассказать. «Ювентус» обрадовался голу и вспомнил конспекты Макса Аллегри. Туринцы действовали прагматично, играя на результат. Почему так? Ведь Тьяго Мотта приходил в клуб как специалист, который сделает футбол «Юве» весёлым. Всё дело в результатах: в Италии начались разговоры о возможном увольнении тренера туринцев. Победа в Суперкубке – шанс для Мотты успокоить публику. Но как же наивны оказались «Ювентус» и Тьяго.

Во втором тайме «Милан» проснулся. Первый тревожный звоночек для Турина прозвенел на 55-й минуте: после подачи с углового мяч отскочил к Тео Эрнандесу. Француз умудрился пробить выше створа из убойной позиции! Хотя на повторе заметно, что мяч предательски подскочил перед ударом.

Однако невезение на этом для «Милана» завершилось. Теперь «Ювентус» ругался на фортуну за произошедшее с 70-й по 76-ю минуту. Сначала туринцы «привезли» пенальти: Локателли сбил с ног в своей штрафной Пулишича. Кристиан подошёл к «точке» сам и пробил прямо по центру. Очень странное решение, но оно сработало. Голкипер «Юве» Ди Грегорио почти дотянулся до мяча. Почти. 1:1.

Радостные игроки «Милана» Фото: Getty Images

А на 76-й минуте футболисты «Ювентуса» испытали двойную горечь. Команда пропустила второй мяч: Юнус Муса подхватил мяч на правом фланге, промчался с ним и простреливал в центр. Но тут случился рикошет от защитника «Юве» Федерико Гатти. Мяч полетел прямо в створ ворот туринцев, которые оказались пустыми. Ди Грегорио уже бежал на подстраховку – это оказалось фатальной ошибкой. «Милан» бросился праздновать гол всей командой. Они забили два смешных, нелепых мяча. Удача улыбнулась Сержиу Консейсау. Португалец – достойный преемник Гуса Хиддинка, которого считали «везунчиком». Хотя и назвать голы незаслуженными нельзя. Всё же второй тайм по игре оставался за «Миланом».

Теперь уже миланцы включили режим сдерживания. В отличие от «Юве», команда Консейсау с задачей справилась. А туринцы упустили шанс на победу в Суперкубке.

Будущее Мотты в клубе стало ещё туманнее. А вот Сержиу Консейсау идёт за крутым достижением: взять трофей всего после двух проведённых матчей. Интересно, что финал – с «Интером», за который португалец провёл два сезона.