Винисиуса довели до красной в первом матче года. И «Реал» сделал мощный камбэк без него!

«Реал» провёл первый матч в 2025 году на несколько дней раньше, чем планировал изначально. Команда Карло Анчелотти приехала в Валенсию на перенесённую встречу Примеры. Её должны были провести ещё в начале ноября 2024 года, однако перенесли из-за наводнения.

«Валенсия» вышла на матч в статусе худшей команды чемпионата Испании. А ещё она не побеждала в турнире на протяжении пяти туров (две ничьих, три поражения). В конце прошлого года клуб сменил главного тренера — Карлос Карберан пришёл на этот пост вместо Рубена Барахи. Похоже, эта перестановка взбодрила футболистов «Валенсии». По крайней мере, они неплохо провели первые минуты встречи.

Прошло меньше 15 минут, и Тибо Куртуа дважды спас «Реал». Сначала бельгийский вратарь справился с ударом Уго Дуро, а потом нейтрализовал попытку Димитри Фулкье. У «Реала» тоже был неплохой момент, но Федерико Вальверде пробил туда, где находился голкипер «Валенсии» Столе Димитриевски.

Мадридский гранд всё-таки пропустил первым. На 27-й минуте «Валенсия» разогнала контратаку, которую мог завершать Хави Герра. Куртуа среагировал на удар испанца в ближний угол, а первым на добивании оказался Дуро. Лукас Васкес не уследил за соперником и поскользнулся в ответственный момент. Судейская бригада Сесара Сото Градо засчитала гол, несмотря на протесты гостей. Если вам показалось, что перед контратакой «Валенсии» был фол на Родриго, то арбитры посчитали иначе.

Концовка первого тайма осталась за гостями, поскольку «Реал» заиграл интереснее после пропущенного мяча. Вальверде не хватило немного точности, а потом Димитриевски отразил удар Винисиуса. И всё-таки команды ушли на перерыв при хорошем счёте для «Валенсии». А футболисты «Реала» часто били с дальней дистанции, хотя ситуация к этому не располагала.

Килиан Мбаппе зарабатывает пенальти Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

На старте второй половины гости получили жирный шанс — Килиан Мбаппе заработал пенальти. Правда, Джуд Беллингем попал в штангу. Чуть позже Мбаппе великолепно разобрался с вратарём и отправил мяч в сетку. Француз отпраздновал, но судьи после просмотра повтора увидели офсайд, в который нападающий забрался после передачи Беллингема.

Ближе к концу матча психанул Винисиус. Конечно, Димитриевски спровоцировал бразильца, однако тому явно не следовало тыкать руками в лицо вратарю. Арбитр сбегал к монитору и удалил Винисиуса, которого одноклубники оттаскивали от судьи. Очевидно, что голкипер гостей приукрасил, но бразильцу следовало держать себя в руках.

Сразу после этого Анчелотти выпустил на поле Модрича и не прогадал. Хорвату потребовалось пять минут, чтобы восстановить равновесие. Беллингем выступил в роли ассистента, а Лука избежал офсайда и переиграл Димитриевски.

Джуд Беллингем празднует победный гол Фото: Getty Images

А потом «Реал» вырвал победу в добавленное время, и здесь Мадриду повезло. Фулкье неудачно обработал передачу от одноклубника, и организовал для Беллингема выход один на один с вратарём. На этот раз англичанин не сплоховал. На последних секундах гостям повезло вдвойне — мяч после удара Луиса Риохи попал в штангу. «Реал» забил два мяча в меньшинстве и поднялся на первое место в таблице. Правда, у «Атлетико» есть одна встреча в запасе.