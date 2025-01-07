Эти звёзды были бы богаты и без футбола. Но выбрали не деньги семьи, а спорт

Здесь не будет слезливых историй про то, как парень родился в криминальном районе, видел смерть близких, пошёл в секцию и стал звездой. Здесь — совсем про другое. Ведь немало историй, когда футболисты появились на свет в очень даже обеспеченных семьях и могли посвятить свою жизнь чему угодно. А могли и вовсе не работать. Но выбрали пахать на тренировках и становиться звёздами. Тоже своего рода преодоление и непростой путь наверх.

Жерар Пике

Жерар Пике Фото: Alex Caparros/Getty Images

Экс-защитник «Барселоны» завершил карьеру с кучей трофеев и статусом одного из лучших игроков Каталонии в XXI веке. Но все знали и о другой черте Пике — предпринимательской. Уже по ходу карьеры он инвестировал в различные проекты и создавал свою финансовую империю. Поэтому закончить ему было легко.

Возможно, дело в генах — дед игрока несколько лет занимал должность вице-президента «Барселоны», отец — успешный адвокат и бизнесмен, а мать — директор клиники, которая специализируется на лечении травм позвоночника. В общем, бедностью там и не пахло.

Уго Льорис

Уго Льорис Фото: Julian Finney/Getty Images

Да, голкипер так и не поиграл в реально больших клубах, но много лет держал высокий уровень в АПЛ. И стал рекордсменом по числу матчей за сборную Франции. А теперь кайфует, завершая карьеру в США. Футбол же в детстве выбирать было необязательно. Мать Льориса — юрист, отец — банкир. И родители очень хотели видеть Уго теннисистом. Этот вид спорта он действительно попробовал и выглядел неплохо. Но финальное предпочтение отдал футболу. И теперь вряд ли жалеет.

Мартин Брейтуэйт

Мартин Брейтуэйт Фото: Alex Caparros/Getty Images

У Мартина получается действительно крутая карьера: начинал в Дании, потом заскочил в «Тулузу», а в 2017-м оказался в АПЛ. Там пошло не особо, поэтому перебрался в Испанию, где засверкал. И в 2020-м даже получил приглашение из «Барсы», за которую отыграл два года. А в 2021-м стал бронзовым призёром Евро. При этом футбол для него действительно страсть, ведь он из семьи, которой принадлежит недвижимость в США на несколько сотен миллионов долларов. Но футбол Мартин не бросает — даже в 33 года продолжает открывать мир, выступая за «Гремио».

Андреа Пирло

Андреа Пирло Фото: Claudio Villa/Getty Images

Образ итальянца формировался не только на футбольном поле. Он родился в довольно богатой итальянской семье, ведь его отец занимался бизнесом в металлургии с 1982 года. Андреа получил хорошее образование. И мог делать всё что угодно. Но выбрал футбол. И не только здорово в него играл, но после ещё и стал тренером. При этом у него есть процент в семейном бизнесе, который не ограничивается металлургией. Другое направление — производство вина. Так что даже без футбола с бедной жизнью он едва ли столкнётся.

Джанлука Виалли

Джанлука Виалли Фото: Claudio Villa/Getty Images

Отец итальянской звезды сделал состояние на строительстве. Так что Виалли рос в настоящем замке — с дворецкими, поварами и садовниками. Поэтому мог посвятить жизнь чему угодно. Однако решил гонять мяч и реализовать себя в этом направлении. У Виалли получилось — он стал звездой в своей стране плюс поиграл за «Челси». А в 2020-м уже как тренер помог Италии выиграть чемпионат Европы. Джанлука скончался 6 января 2023 года от рака.

Патрик Бэмфорд

Патрик Бэмфорд Фото: George Wood/Getty Images

Патрик — родственник британского миллиардера и политика Энтони Бэмфорда. В детстве у него было всё для любого выбора. Он закончил престижную школу, где выучил четыре языка, мог поступить в Гарвард, но выбрал футбол. Выдающейся карьера не вышла, хоть и с 2012 по 2017 год он принадлежал «Челси». Сейчас играет за «Лидс». И даже один раз выскочил в матче сборной Англии.

Ваут Вегорст

Ваут Вегорст Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Нападающий — наследник нефтегазового бизнеса родителей. А это несколько сотен автозаправочных станций по всей территории Нидерландов. Однако деньги Ваута особо не интересуют. Он предпочитал играть в футбол. И продолжает делать это на высоком уровне: был крут в «Вольфсбурге», потом заскочил в «Манчестер Юнайтед», а теперь — основной в «Аяксе».

Леонардо Кампана

Леонардо Кампана Фото: Vincent Carchietta/Getty Images

Лионель Месси — не самый богатый футболист в США. Ведь он играет в одной команде с Леонардо Кампаной, который считается наследником полуторамиллиардного состояния. Мать игрока — владелица крупного сельскохозяйственного бизнеса в Эквадоре. Отец — бывший министр торговли страны, а сейчас основал крупную девелоперскую компанию. Ещё один пример, когда парень выбрал футбол сердцем.

Фаик Болкиа

Фаик Болкиа Фото: Peter Van der Klooster/Getty Images

Про него вы уже могли слышать — ведь парень выступает за сборную Брунея, которая в ноябре играла с Россией. Он племянник местного султана, а состояние всей семьи — около $ 20 млрд. Да, на товарищеский матч Фаик так и не приехал из-за травмы колена. Но российской аудитории точно запомнился.