Великая трансферная афера. Как зарубились два иностранных клуба, втянув в конфликт «Рубин»

«Левски» обвинил софийский ЦСКА в том, что тот украл у него четырёх игроков, придумав их переходы в Казань.

Перед открытием зимнего окна в России вспоминаем одну из самых поразительных историй, случившихся на трансферном рынке. 15 лет назад казанский «Рубин» стал невольным участником крупной аферы, в которой были замешаны болгарские «Левски» и ЦСКА из Софии. Дело дошло даже до Интерпола.

«Левски» на тот момент был действующим чемпионом Болгарии, завоевав в сезоне-2008/2009 своё последнее до сегодняшнего дня золото. ЦСКА – его главным конкурентом и принципиальным соперником. Армейцы выиграли чемпионство годом ранее (это тоже до сих пор их последний титул), а в 2009-м финишировали вторыми, причём отстали от победителя всего на очко.

В сезоне-2009/2010 ЦСКА и «Левски» встречались уже в 6-м туре 20 сентября. Армейцы стартовали лучше – лидировали с 13 очками. Действующий обладатель титула отставал на три очка. За несколько дней до дерби президент «Левски» Тодор Батков получил неожиданный факс из России. В нём сообщалось, что «Рубин» готов заплатить € 4 млн за четырёх ключевых игроков чемпиона Болгарии – защитников Живко Миланова и Юссефа Рабеха, полузащитников Дарко Тасевски и Зе Соареса. На редкость выгодное предложение для «Левски»! Отправитель требовал как можно скорее оформить сделку, несмотря на то что летнее трансферное окно уже закрылось.

Батков согласился отправить своих игроков в Россию на медосмотр и сыграть с ЦСКА без этого квартета. Миланов, Рабех, Тасевски и Зе Соарес за какие-то часы договорились с людьми, назвавшими себя представителями «Рубина», о сроках контрактов и зарплатах. Футболисты улетели в Москву, а «Левски» в их отсутствие потерпел поражение от армейцев со счётом 0:2.

Тодор Батков Фото: levski.bg

«Это была афера, выполненная идеально, – рассказывал Батков в интервью Dsport.bg в 2021 году. – Сперва мы получили официальный запрос от «Рубина» из Казани. «Рубин» был только восходящей звездой, а я не знал их президента… Затем они разослали приглашения игрокам. Я встретился с послом России, написал письмо, чтобы футболистам срочно выдали визы. Они их получили. Игроков встретили, как VIP-гостей, на «Мерседесе», разместили в пятизвёздочном отеле в Москве и провели медобследование. Я стал жертвой мошенничества! Идея была в том, чтобы, во-первых, скомпрометировать меня, что им более-менее удалось, а, во-вторых, не допустить участия этих игроков в дерби».

Вскоре после прилёта в Москву Миланов, Рабех, Тасевски и Зе Соарес узнали от людей из «Рубина», что сделка сорвалась и их трансферы не состоятся. Однако игроки уже не успевали вернуться в Софию, чтобы принять участие в дерби с ЦСКА. Тасевски вспоминал спустя годы в интервью:

«Всё произошло слишком быстро. Мы получили бы космические зарплаты. Всё было хорошо, пока не приземлились в Москве. Там были подозрительные люди в чёрной одежде и на чёрных автомобилях. Мы сели в них и на бешеной скорости помчались по городу. Они не останавливались на красный свет – это напоминало боевик. На следующий день приехала подозрительная женщина. Она посадила нас в свой джип и возила по Москве пять-шесть часов. Якобы искала лабораторию для медобследования. Я спросил, какие у неё отношения с «Рубином». Она ответила, что не знает их, но ей сказали катать нас по городу. Не представляю, кто стоял за этим обманом. Мы просто вернулись домой и остались в «Левски».

Затем Батков связался через кого-то с настоящими руководителями «Рубина» и узнал, что в казанском клубе никто и не собирался покупать игроков «Левски». Проанализировав ситуацию, президент клуба из Софии обвинил в мошеннической схеме владельцев ЦСКА Димитра Борисова и Иво Иванова, а также некоего армянского деятеля по имени Артур Оганесян. Тот выступал в качестве посредника между «Левски» и «Рубином».

Батков, по его словам, обратился в Интерпол, чтобы расследовать случившееся.

«Сумма сделки для всех четырёх игроков должна была составить € 4 млн, – подтверждал президент «Левски». – Русские сказали мне, что деньги находятся в банке Софии, в бетонном сейфе. Их представители встречались с каждым из футболистов: я дал имена, фотографии и номера телефонов Интерполу… Мне угрожал по телефону русский, который потребовал прекратить расследование».

Тем временем была опубликована информация, что сам Батков перевёл € 200 тыс. Оганесяну. Якобы за посредничество в сделке. Но болгарские журналисты выдвинули версию об участии президента «Левски» в этой мошеннической схеме, благодаря которой он мог серьёзно заработать на поражении своей команды в дерби с ЦСКА и других встречах. Чемпион не проигрывал до середины августа, а в следующие два месяца уступил в 9 матчах из 11. После публикаций в СМИ Баткова вызвали к главному прокурору страны Борису Велчеву и допрашивали в течение двух часов.

Руководители ЦСКА, разумеется, выступили с опровержением обвинений Баткова. Тем не менее не стали подавать на него в суд за клевету. Расследование «Казанского дела» велось до 2018 года. Потом прокуратура закрыла его из-за недостатка улик. Батков продержался на посту президента «Левски» рекордные 11 лет – он ушёл из клуба в 2015-м.

Что касается игроков «Левски», участвовавших в скандальной истории, то один из них всё же добрался до России. Миланов транзитом через румынский «Васлуй» (заплативший за защитника € 400 тыс.) перешёл в «Томь» летом 2013 года на правах свободного агента. Болгарин отыграл в клубе из Томска два сезона, провёл 28 матчей в РПЛ.

На Рабехе «Левски» заработал € 100 тыс, продав марокканца в «Магреб». Македонец Тасевски ушёл в израильский «Хапоэль» из Кирьят-Шмоны за € 150 тыс, а бразилец Зе Соарес был продан донецкому «Металлургу» за € 350 тыс. В общей сумме на этом квартете клуб из Софии заработал € 1 млн – ровно столько, сколько фейковые боссы «Рубина» предложили за каждого.