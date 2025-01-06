Как же круто изменилась стоимость звёзд футбола за год. Рекорд — увеличение на 15 900%!

Мы ещё прощаемся с 2024 годом. Для кого-то из футболистов он стал прорывным, а кто-то, наоборот, снизил к себе требования. Всё это традиционно отразилось на трансферных ценах. Здесь мы разбираемся, кто провёл год так круто, что значительно увеличил свою стоимость. А кто откровенно сдал. И сильно потерял в трансферной стоимости.
Топ-10 подорожавших футболистов
Давнее правило: чем моложе футболист, тем легче ему взлететь в цене. Поэтому в этом списке 8 из 10 игрокам не исполнилось и 23 лет.
На первое место поднялся Ламин Ямаль. Transfermarkt ещё год назад оценивал 17-летнего юношу в € 60 млн, а сейчас его цена поднялась до космической – € 180 млн – то есть увеличилась втрое. Это уже третий ценник в мире, после Эрлинга Холанда и Винисиуса, которые стоят € 200 млн. Понятно, что такое изменение цены можно легко объяснить: Ямаль уже один из лидеров «Барсы», плюс статуса добавила победа на Евро-2020, где Ламин тоже был важным игроком. Целая жизнь даже до достижения 18-летия.
На втором месте по уровню подорожания – Коул Палмер, который за год прибавил € 85 млн. Здесь без сюрпризов. Полузащитник был чуть ли не единственным светлым пятном в начале года, когда «Челси» штормило. Англичанин продолжил прогресс уже в новом сезоне, несмотря на смену тренера. Коул много отдаёт и забивает. Лондонцам с ним очень повезло.
Ламин Ямаль/Коул Палмер/Пау Кубарси
Фото: Getty Images
Тройку замыкает 17-летний центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси, о котором год назад ещё мало кто знал. Неудивительно, ведь он был совсем юным и стоил всего € 1,5 млн. Сейчас испанец взлетел в стоимости на 4566%. И его оценивают уже в € 70 млн. Выдающийся прогресс – Пау стал основным в «Барсе», победил на Олимпийских играх и дебютировал в сборной Испании. Феноменально.
На четвёртом месте – Винисиус Жуниор. Игрок «Реала» и до этого стоил очень много, поэтому увеличение цены на € 30 млн вряд ли кого-то шокировало. Зато теперь он наряду с Холандом самый дорогой игрок мира.
Дальше – Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед», который за год плюсанул к своей стоимости € 49 млн. У Павловича у «Баварии» аналогичная ситуация – плюс € 48 млн.
Самые подорожавшие игроки за 2024 год
|Игрок
|Клуб
|Возраст
|Стоимость
|%
|Изменение
|Ламин Ямаль
|«Барселона»
|17
|€ 180 млн
|+200
|€ 120 млн
|Коул Палмер
|«Челси»
|22
|€ 130 млн
|+188,9
|€ 85 млн
|Пау Кубарси
|«Барселона»
|17
|€ 70 млн
|+4566,7
|€ 68,5 млн
|Винисиус
|«Реал»
|24
|€ 200 млн
|+33,3
|€ 50 млн
|Кобби Майну
|«Манчестер Юнайтед»
|19
|€ 55 млн
|+816,7
|€ 49 млн
|Александар Павлович
|«Бавария»
|20
|€ 50 млн
|+2400
|€ 48 млн
|Омар Мармуш
|«Айнтрахт»
|25
|€ 60 млн
|+300
|€ 45 млн
|Флориан Вирц
|«Байер»
|21
|€ 140 млн
|+40
|€ 40 млн
|Эстевао Виллиан
|«Палмейрас»
|17
|€ 50 млн
|+400
|€ 40 млн
|Морган Роджерс
|«Астон Вилла»
|22
|€ 40 млн
|+1328,6
|€ 37,2 млн
Топ-10 подешевевших игроков
Удивительно, но в списке всего один футболист старше 30 лет. Хотя процесс удешевления, как правило, связан с двумя вещами: с возрастом или переездом в куда более слабый чемпионат.
Лидером рейтинга стал Рандаль Коло Муани. У него вообще удивительный случай: парень стал плохо играть. Или же в своё время его, возможно, слишком высоко оценили. Так или иначе, цена опустилась с € 70 млн до € 40 млн. Так сильно не дешевел никто другой.
На втором месте – Виктор Осимхен. Здесь всё более объяснимо: вместо перехода в топ-клуб из «Наполи» нигериец вынужденно выбрал Турцию. Да, это аренда, но на стоимости всё равно отразилась. Вместо € 100 млн нападающий теперь стоит на четверть меньше. Хотя всё равно очень много.
Коло Муани/Виктор Осимхен/Лерой Зане
Фото: Getty Images
Замыкает тройку Лерой Зане. Он, как и Муани, никуда не уходил: просто стал выглядеть хуже себя предыдущего. Поэтому в 28 лет умудрился потерять € 35 млн трансферной стоимости за год. Теперь его оценивают в € 45 млн.
У Френки де Йонга и Габриэла Мартинелли похожая ситуация. Чтобы стать сильно дешевле, им не потребовалось уезжать в более слабую лигу. Достаточно просто деградировать в нынешних командах. Кстати, единственный игрок старше 30 лет, оказавшийся в топ-10, – Неймар. Но здесь всё объяснимо: мало того, что он выступает в Саудовской Аравии, так ещё и почти не играл из-за травмы. Так что его стоимость упала с € 45 млн до € 15 млн. Ощутимо.
Самые подешевевшие игроки за 2024 год
|Игрок
|Клуб
|Возраст
|Стоимость
|%
|Изменение
|Коло Муани
|«ПСЖ»
|26
|€ 30 млн
|-57,1
|€ 40 млн
|Виктор Осимхен
|«Галатасарай»
|26
|€ 75 млн
|-31,8
|€ 35 млн
|Лерой Зане
|«Бавария»
|28
|€ 45 млн
|-43,8%
|€ 35 млн
|Френки де Йонг
|«Барселона»
|27
|€ 45 млн
|-43,8
|€ 35 млн
|Габриэл Мартинелли
|«Арсенал»
|23
|€ 55 млн
|-35,3
|€ 30 млн
|Эдер Милитао
|«Реал»
|26
|€ 40 млн
|-42,9
|€ 30 млн
|Кингсли Коман
|«Бавария»
|28
|€ 35 млн
|-46,2
|€ 30 млн
|Неймар
|«Аль-Хиляль»
|32
|€ 15 млн
|-66,7
|€ 30 млн
|Милан Шкриньяр
|«ПСЖ»
|29
|€ 15 млн
|-66,7
|€ 30 млн
|Федерико Кьеза
|«Ливерпуль»
|27
|€ 22 млн
|-56
|€ 28 млн
А кто прибавил/сдал в процентном соотношении?
Здесь мы наблюдаем какие-то сумасшедшие истории. Например, 18-летний полузащитник «Фейеноорда» Дживайро Рид ещё год назад стоил € 20 тыс. А теперь – € 4 млн. То есть цена увеличилась на 15 900%. В аналогичной ситуации оказался 20-летний опорник АИКа Ламин Дабо, цена на которого взлетела в такой же пропорции. Есть и более громкие примеры – например, полузащитник «Брентфорда» Густаво Нунес вырос в цене почти на € 10 млн после перехода в английскую команду. Хоть и не сыграл за неё ни одного матча.
Есть и те, кто в процентном соотношении резко скинул цену. Но здесь цифры скромнее – Войцеха Щенсного Transfermarkt стал оценивать в € 1 млн вместо € 8 млн год назад. Похожая ситуация у нападающего «Удинезе» Жерара Деулофеу, который стоил € 7 млн, а опустился до единицы. И это в 30 лет. Понятно, что к Transfermarkt стоит относиться со скепсисом, однако некоторые изменения действительно сильно удивляют.