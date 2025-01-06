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Крупнейшие изменения трансферной стоимости в 2024-м: Ямаль, Палмер, Кубарси, Винисиус и другие, подробности

Как же круто изменилась стоимость звёзд футбола за год. Рекорд — увеличение на 15 900%!
Дмитрий Зимин
Крупные изменения трансферной стоимости в 2024-м
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«Барса» больше всех подняла ценность своих активов.

Мы ещё прощаемся с 2024 годом. Для кого-то из футболистов он стал прорывным, а кто-то, наоборот, снизил к себе требования. Всё это традиционно отразилось на трансферных ценах. Здесь мы разбираемся, кто провёл год так круто, что значительно увеличил свою стоимость. А кто откровенно сдал. И сильно потерял в трансферной стоимости.

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Топ-10 подорожавших футболистов

Давнее правило: чем моложе футболист, тем легче ему взлететь в цене. Поэтому в этом списке 8 из 10 игрокам не исполнилось и 23 лет.

На первое место поднялся Ламин Ямаль. Transfermarkt ещё год назад оценивал 17-летнего юношу в € 60 млн, а сейчас его цена поднялась до космической – € 180 млн – то есть увеличилась втрое. Это уже третий ценник в мире, после Эрлинга Холанда и Винисиуса, которые стоят € 200 млн. Понятно, что такое изменение цены можно легко объяснить: Ямаль уже один из лидеров «Барсы», плюс статуса добавила победа на Евро-2020, где Ламин тоже был важным игроком. Целая жизнь даже до достижения 18-летия.

На втором месте по уровню подорожания – Коул Палмер, который за год прибавил € 85 млн. Здесь без сюрпризов. Полузащитник был чуть ли не единственным светлым пятном в начале года, когда «Челси» штормило. Англичанин продолжил прогресс уже в новом сезоне, несмотря на смену тренера. Коул много отдаёт и забивает. Лондонцам с ним очень повезло.

Ламин Ямаль/Коул Палмер/Пау Кубарси

Ламин Ямаль/Коул Палмер/Пау Кубарси

Фото: Getty Images

Тройку замыкает 17-летний центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси, о котором год назад ещё мало кто знал. Неудивительно, ведь он был совсем юным и стоил всего € 1,5 млн. Сейчас испанец взлетел в стоимости на 4566%. И его оценивают уже в € 70 млн. Выдающийся прогресс – Пау стал основным в «Барсе», победил на Олимпийских играх и дебютировал в сборной Испании. Феноменально.

На четвёртом месте – Винисиус Жуниор. Игрок «Реала» и до этого стоил очень много, поэтому увеличение цены на € 30 млн вряд ли кого-то шокировало. Зато теперь он наряду с Холандом самый дорогой игрок мира.

Дальше – Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед», который за год плюсанул к своей стоимости € 49 млн. У Павловича у «Баварии» аналогичная ситуация – плюс € 48 млн.

Самые подорожавшие игроки за 2024 год

ИгрокКлубВозрастСтоимость%Изменение
Ламин Ямаль«Барселона»17€ 180 млн+200€ 120 млн
Коул Палмер«Челси»22€ 130 млн+188,9€ 85 млн
Пау Кубарси«Барселона»17€ 70 млн+4566,7€ 68,5 млн
Винисиус«Реал»24€ 200 млн+33,3€ 50 млн
Кобби Майну«Манчестер Юнайтед»19€ 55 млн+816,7€ 49 млн
Александар Павлович«Бавария»20€ 50 млн+2400€ 48 млн
Омар Мармуш«Айнтрахт»25€ 60 млн+300€ 45 млн
Флориан Вирц«Байер»21€ 140 млн+40€ 40 млн
Эстевао Виллиан«Палмейрас»17€ 50 млн+400€ 40 млн
Морган Роджерс«Астон Вилла»22€ 40 млн+1328,6€ 37,2 млн

Топ-10 подешевевших игроков

Удивительно, но в списке всего один футболист старше 30 лет. Хотя процесс удешевления, как правило, связан с двумя вещами: с возрастом или переездом в куда более слабый чемпионат.

Лидером рейтинга стал Рандаль Коло Муани. У него вообще удивительный случай: парень стал плохо играть. Или же в своё время его, возможно, слишком высоко оценили. Так или иначе, цена опустилась с € 70 млн до € 40 млн. Так сильно не дешевел никто другой.

На втором месте – Виктор Осимхен. Здесь всё более объяснимо: вместо перехода в топ-клуб из «Наполи» нигериец вынужденно выбрал Турцию. Да, это аренда, но на стоимости всё равно отразилась. Вместо € 100 млн нападающий теперь стоит на четверть меньше. Хотя всё равно очень много.

Коло Муани/Виктор Осимхен/Лерой Зане

Коло Муани/Виктор Осимхен/Лерой Зане

Фото: Getty Images

Замыкает тройку Лерой Зане. Он, как и Муани, никуда не уходил: просто стал выглядеть хуже себя предыдущего. Поэтому в 28 лет умудрился потерять € 35 млн трансферной стоимости за год. Теперь его оценивают в € 45 млн.

У Френки де Йонга и Габриэла Мартинелли похожая ситуация. Чтобы стать сильно дешевле, им не потребовалось уезжать в более слабую лигу. Достаточно просто деградировать в нынешних командах. Кстати, единственный игрок старше 30 лет, оказавшийся в топ-10, – Неймар. Но здесь всё объяснимо: мало того, что он выступает в Саудовской Аравии, так ещё и почти не играл из-за травмы. Так что его стоимость упала с € 45 млн до € 15 млн. Ощутимо.

Самые подешевевшие игроки за 2024 год

ИгрокКлубВозрастСтоимость%Изменение
Коло Муани«ПСЖ»26€ 30 млн-57,1€ 40 млн
Виктор Осимхен«Галатасарай»26€ 75 млн-31,8€ 35 млн
Лерой Зане«Бавария»28€ 45 млн-43,8%€ 35 млн
Френки де Йонг«Барселона»27€ 45 млн-43,8€ 35 млн
Габриэл Мартинелли«Арсенал»23€ 55 млн-35,3€ 30 млн
Эдер Милитао«Реал»26€ 40 млн-42,9€ 30 млн
Кингсли Коман«Бавария»28€ 35 млн-46,2€ 30 млн
Неймар«Аль-Хиляль»32€ 15 млн-66,7€ 30 млн
Милан Шкриньяр«ПСЖ»29€ 15 млн-66,7€ 30 млн
Федерико Кьеза«Ливерпуль»27€ 22 млн-56€ 28 млн

А кто прибавил/сдал в процентном соотношении?

Здесь мы наблюдаем какие-то сумасшедшие истории. Например, 18-летний полузащитник «Фейеноорда» Дживайро Рид ещё год назад стоил € 20 тыс. А теперь – € 4 млн. То есть цена увеличилась на 15 900%. В аналогичной ситуации оказался 20-летний опорник АИКа Ламин Дабо, цена на которого взлетела в такой же пропорции. Есть и более громкие примеры – например, полузащитник «Брентфорда» Густаво Нунес вырос в цене почти на € 10 млн после перехода в английскую команду. Хоть и не сыграл за неё ни одного матча.

Есть и те, кто в процентном соотношении резко скинул цену. Но здесь цифры скромнее – Войцеха Щенсного Transfermarkt стал оценивать в € 1 млн вместо € 8 млн год назад. Похожая ситуация у нападающего «Удинезе» Жерара Деулофеу, который стоил € 7 млн, а опустился до единицы. И это в 30 лет. Понятно, что к Transfermarkt стоит относиться со скепсисом, однако некоторые изменения действительно сильно удивляют.

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