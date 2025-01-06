Как же круто изменилась стоимость звёзд футбола за год. Рекорд — увеличение на 15 900%!

Мы ещё прощаемся с 2024 годом. Для кого-то из футболистов он стал прорывным, а кто-то, наоборот, снизил к себе требования. Всё это традиционно отразилось на трансферных ценах. Здесь мы разбираемся, кто провёл год так круто, что значительно увеличил свою стоимость. А кто откровенно сдал. И сильно потерял в трансферной стоимости.

Топ-10 подорожавших футболистов

Давнее правило: чем моложе футболист, тем легче ему взлететь в цене. Поэтому в этом списке 8 из 10 игрокам не исполнилось и 23 лет.

На первое место поднялся Ламин Ямаль. Transfermarkt ещё год назад оценивал 17-летнего юношу в € 60 млн, а сейчас его цена поднялась до космической – € 180 млн – то есть увеличилась втрое. Это уже третий ценник в мире, после Эрлинга Холанда и Винисиуса, которые стоят € 200 млн. Понятно, что такое изменение цены можно легко объяснить: Ямаль уже один из лидеров «Барсы», плюс статуса добавила победа на Евро-2020, где Ламин тоже был важным игроком. Целая жизнь даже до достижения 18-летия.

На втором месте по уровню подорожания – Коул Палмер, который за год прибавил € 85 млн. Здесь без сюрпризов. Полузащитник был чуть ли не единственным светлым пятном в начале года, когда «Челси» штормило. Англичанин продолжил прогресс уже в новом сезоне, несмотря на смену тренера. Коул много отдаёт и забивает. Лондонцам с ним очень повезло.

Ламин Ямаль/Коул Палмер/Пау Кубарси Фото: Getty Images

Тройку замыкает 17-летний центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси, о котором год назад ещё мало кто знал. Неудивительно, ведь он был совсем юным и стоил всего € 1,5 млн. Сейчас испанец взлетел в стоимости на 4566%. И его оценивают уже в € 70 млн. Выдающийся прогресс – Пау стал основным в «Барсе», победил на Олимпийских играх и дебютировал в сборной Испании. Феноменально.

На четвёртом месте – Винисиус Жуниор. Игрок «Реала» и до этого стоил очень много, поэтому увеличение цены на € 30 млн вряд ли кого-то шокировало. Зато теперь он наряду с Холандом самый дорогой игрок мира.

Дальше – Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед», который за год плюсанул к своей стоимости € 49 млн. У Павловича у «Баварии» аналогичная ситуация – плюс € 48 млн.

Самые подорожавшие игроки за 2024 год

Игрок Клуб Возраст Стоимость % Изменение Ламин Ямаль «Барселона» 17 € 180 млн +200 € 120 млн Коул Палмер «Челси» 22 € 130 млн +188,9 € 85 млн Пау Кубарси «Барселона» 17 € 70 млн +4566,7 € 68,5 млн Винисиус «Реал» 24 € 200 млн +33,3 € 50 млн Кобби Майну «Манчестер Юнайтед» 19 € 55 млн +816,7 € 49 млн Александар Павлович «Бавария» 20 € 50 млн +2400 € 48 млн Омар Мармуш «Айнтрахт» 25 € 60 млн +300 € 45 млн Флориан Вирц «Байер» 21 € 140 млн +40 € 40 млн Эстевао Виллиан «Палмейрас» 17 € 50 млн +400 € 40 млн Морган Роджерс «Астон Вилла» 22 € 40 млн +1328,6 € 37,2 млн

Топ-10 подешевевших игроков

Удивительно, но в списке всего один футболист старше 30 лет. Хотя процесс удешевления, как правило, связан с двумя вещами: с возрастом или переездом в куда более слабый чемпионат.

Лидером рейтинга стал Рандаль Коло Муани. У него вообще удивительный случай: парень стал плохо играть. Или же в своё время его, возможно, слишком высоко оценили. Так или иначе, цена опустилась с € 70 млн до € 40 млн. Так сильно не дешевел никто другой.

На втором месте – Виктор Осимхен. Здесь всё более объяснимо: вместо перехода в топ-клуб из «Наполи» нигериец вынужденно выбрал Турцию. Да, это аренда, но на стоимости всё равно отразилась. Вместо € 100 млн нападающий теперь стоит на четверть меньше. Хотя всё равно очень много.

Коло Муани/Виктор Осимхен/Лерой Зане Фото: Getty Images

Замыкает тройку Лерой Зане. Он, как и Муани, никуда не уходил: просто стал выглядеть хуже себя предыдущего. Поэтому в 28 лет умудрился потерять € 35 млн трансферной стоимости за год. Теперь его оценивают в € 45 млн.

У Френки де Йонга и Габриэла Мартинелли похожая ситуация. Чтобы стать сильно дешевле, им не потребовалось уезжать в более слабую лигу. Достаточно просто деградировать в нынешних командах. Кстати, единственный игрок старше 30 лет, оказавшийся в топ-10, – Неймар. Но здесь всё объяснимо: мало того, что он выступает в Саудовской Аравии, так ещё и почти не играл из-за травмы. Так что его стоимость упала с € 45 млн до € 15 млн. Ощутимо.

Самые подешевевшие игроки за 2024 год

Игрок Клуб Возраст Стоимость % Изменение Коло Муани «ПСЖ» 26 € 30 млн -57,1 € 40 млн Виктор Осимхен «Галатасарай» 26 € 75 млн -31,8 € 35 млн Лерой Зане «Бавария» 28 € 45 млн -43,8% € 35 млн Френки де Йонг «Барселона» 27 € 45 млн -43,8 € 35 млн Габриэл Мартинелли «Арсенал» 23 € 55 млн -35,3 € 30 млн Эдер Милитао «Реал» 26 € 40 млн -42,9 € 30 млн Кингсли Коман «Бавария» 28 € 35 млн -46,2 € 30 млн Неймар «Аль-Хиляль» 32 € 15 млн -66,7 € 30 млн Милан Шкриньяр «ПСЖ» 29 € 15 млн -66,7 € 30 млн Федерико Кьеза «Ливерпуль» 27 € 22 млн -56 € 28 млн

А кто прибавил/сдал в процентном соотношении?

Здесь мы наблюдаем какие-то сумасшедшие истории. Например, 18-летний полузащитник «Фейеноорда» Дживайро Рид ещё год назад стоил € 20 тыс. А теперь – € 4 млн. То есть цена увеличилась на 15 900%. В аналогичной ситуации оказался 20-летний опорник АИКа Ламин Дабо, цена на которого взлетела в такой же пропорции. Есть и более громкие примеры – например, полузащитник «Брентфорда» Густаво Нунес вырос в цене почти на € 10 млн после перехода в английскую команду. Хоть и не сыграл за неё ни одного матча.

Есть и те, кто в процентном соотношении резко скинул цену. Но здесь цифры скромнее – Войцеха Щенсного Transfermarkt стал оценивать в € 1 млн вместо € 8 млн год назад. Похожая ситуация у нападающего «Удинезе» Жерара Деулофеу, который стоил € 7 млн, а опустился до единицы. И это в 30 лет. Понятно, что к Transfermarkt стоит относиться со скепсисом, однако некоторые изменения действительно сильно удивляют.